NORWALK — Fostoria senior Roger Hall narrowly lost his lone match on Saturday as he capped off his career in the Division II district wrestling tournament at Norwalk High School.

The top four finishers in each weight class advanced to this weekend’s OHSAA state tournament at the Jerome Schottenstein Center.

Hall lost a slim 9-8 decision to Bay’s Griffen Novotny in the second consolation round to finish with a 1-2 record in the tournament. Hall finished the season with a 32-10 record.

TEAM STANDINGS

1, Bellevue 1381/2. 2, Sandusky Perkins 1321/2. 3, Wauseon 1211/2. 4, Ashland 104. 5, Tiffin Columbian 991/2. 6, Sandusky 97. 7, Norwalk 861/2. 8, Buckeye 84. 9, Ontario 71. 10, St. Marys Memorial 601/2. 11, Mansfield Madison 541/2. 12, Napoleon 52. 13, Bay 51. 14, Bowling Green 49. 15, Firelands & Toledo Central Catholic 43. 17, Wapakoneta 421/2. 18, Clyde 37. 19, Keystone 35. 20, Vermilion 321/2. 21, Van Wert 30. 22, Upper Sandusky 29. 23, Clear Fork 28. 24, Rossford 26. 25, Mansfield Senior 25. 26, Port Cilnton 23. 27, Benedictine 17. 28, Cleveland Central Catholic 16. 29, Defiance & Galion 14. 31, Lima Shawnee 13. 32, Celina 11. 33, Padua Franciscan & Shelby 10. 35, Rocky River 7. 36, Bryan 6. 37, Brookside 51/2. 38, Maumee 5. 39, Elida, Huron & Lexington 3. 42, Fostoria 2. 43, Clearview & Holy Name 1. 45, Toledo Rogers & Toledo Woodward 0.

FIRST PLACE MATCHES

106 — Cravatas (Buck) maj. dec. Mellott (Wapak), 12-4.

113 — Molina (Waus) dec. Hisey (SMM), 5-4.

120 — George (Ash) dec. Mayes (Belle), 6-3.

126 — Minnick (TC) dec. D’Egidio (Ver), 9-6.

132 — Burgdorf (Fire) dec. Lyons (MS), 10-3.

138 — Steyer (VW) dec. Thom (SP), 7-0.

145 — Hunter (San) pinned Ray (Belle), 1:42.

152 — Conley (TC) dec. Turnbaugh (Ont), 12-5.

160 — Barrett (MM) pinned Bischoff (Waus), 1:35.

170 — Hernandez (Nor) dec. Roberts (Ross), 7-2.

182 — Mayes (Belle) maj. dec. Beverly (Ash), 11-3.

195 — Phillips (Nor) dec. Mies (Ont), 7-1.

220 — Fausnaugh (BG) dec. Kaeck (Wapak), 3-1.

285 — Sosa (Waus) by default Jackson (TCC).

THIRD PLACE MATCHES

106 — Hisey (SMM) pinned Smith (SP), 3:38.

113 — Cunningham (San) tech. fall Pinc (Buck), 19-3.

120 — Deiter (BG) dec. Oprzadek (SP), 7-3 (sudden victory).

126 — Thomas (CF) dec. Batesole (Clyde), 6-5.

132 — M. Simcoe (TC) dec. Villarreal (Def), 3-2.

138 — Pahl (US) won by default Grime (Waus).

145 — Jones (Ash) dec. Turnbaugh (Ont), 3-2.

152 — Elson (PC) maj. dec. Metzger (Ash), 11-0.

160 — Coleman (Clyde) dec. Weatherly (SP), 6-2.

170 — Osborne (MM) pinned Corapi (Belle), 3:31.

182 — Carter (SP) dec. Hickman (Key), 11-4.

195 — Stewart (San) pinned Schmoekel (TCC), 2:03.

220 — Maloney (Nor) dec. Adkins (Belle), 12-5.

285 — McNulty (SP) dec. Allen (Buck), 3-0.

FIFTH PLACE MATCH

106 — Tepper (Bay) dec. Pina-Lorenzana (Fire), 3-0.

113 — Blevins (SP) dec. Proctor (CCC), 9-2.

120 — Darden (San) by default Bianchi (PF).

126 — Buckmaster (Nap) by default Alda (Belle).

132 — Walters (Belle) dec. Calabrese (Buck), 2-0.

138 — Smythe (Belle) dec. Cook (Ash), 4-2.

145 — Twigg (Waus) maj. dec. Healy (Key), 12-3.

152 — Badiu (Buck) by default Stauffer (Ben).

160 — Mabry (SMM) maj. dec. Gonzalez (Nap), 14-3.

170 — J. Simcoe (TC) tech. fall DAmico (San), 18-3.

182 — Hatlay (TC) by default Jackson (TCC).

195 — Johnson (Nap) dec. Zehner (Shel), 9-4.

220 — Spadafore (Waus) by default Smith (CF).

285 — Mici (Bay) pinned Bever (Ash), 1:13.