All-around talent and the ability to light it up when needed helped earn Fostoria’s Avondre Reed and Hopewell-Loudon’s Jordyn Jury second-team honors on the Ohio Prep Sportswriters Association all-Northwest District boys basketball teams released on Wednesday.

Reed was a second-team pick in the Division III all-Northwest Ohio selections. Jury earned second-team honors in Division IV.

Reed averaged 20.1 points and 3.5 assists a game in leading Fostoria to a 15-7 regular-season record. The 6-foot-3 senior, who went off for 46 points in a 77-71 tournament win over Wynford, was first-team in voting by Northern Buckeye Conference and District 7 coaches.

Jury did a little of everything and did a lot of things well in helping Hopewell-Loudon post a 16-6 record. The 6-3 guard, who surpassed the 1,000-point career scoring milestone early in the season, averaged 16.7 points, 7.3 rebounds, 5.3 assists and 2.5 steals for the Chieftains.

Earning third-team all-Northwest Ohio honors were Van Buren’s Michael Kramer (13.9 ppg) in Division III and Vanlue’s Joey Bonham (18.5 ppg, 6.7 rpg) in Division IV.

Fostoria’s Dom Settles, Van Buren’s Nick McCracken and Elmwood’s Bryce Reynolds received Division III honorable mention recognition, along with Hopewell-Loudon’s Travis Milligan, Arcadia’s Hayden Rader and Vanlue’s Jared Kloepfer in Division IV.

Boys All-Northwest Ohio

Division I

FIRST TEAM

Josiah Fulcher, Lima Senior, 6-foot-2, senior, 21.3 points per game; Sean Craig, Sylvania Northview, 6-6, So., 20.3; Tavaz Showers, Toledo Start, 5-9, sr., 13.4; Zach Szul, Whitehouse Anthony Wayne, 6-4, sr., 17.1; Jackson Sizemore, Perrysburg, 6-8, sr., 14.0; A.J. Adams, Findlay, 6-4, jr., 17.2; Jamir Simpson, Lima Senior, 6-5, sr., 17.5.

SECOND TEAM

Adrian Michael, Toledo Start, 5-10, sr., 10.9; Luke Denbow, Ashland, 6-1, So., 18.2; Kendal Marshall, Toledo Central Catholic, 6-3, sr., 11.1; Feisal Crumby, Toledo St. Francis, 12.2; Dominique Cole, Toledo Central Catholic, 6-6, sr., 10.7; Dashad Floyd, Toledo Start, 6-1, sr., 11.2; Brady Lichtenberg, Toledo St. John’s, 6-1, jr., 12.7.

THIRD TEAM

Denzel Stuart, Holland Springfield, 6-1, sr., 14.7; Drew Sims, Perrysburg, 5-11, sr., 10.8; Mitchell Heilman, Ashland, 6-1, sr., 17.0; Frank Waganfeald, Oregon Clay, 6-8, jr., 13.5; Bobby Miller, Whitehouse Anthony Wayne, 6-4, sr., 12.1; Tyler Tackett, Mansfield Madison, 6-2, sr., 13.4.

PLAYER OF THE YEAR: Josiah Fulcher, Lima Senior.

COACH OF THE YEAR: Matthew Wortham, Toledo Start.

Honorable mention

Deon Key, Holland Springfield; Noah Hagdohl, Oregon Clay; Drew Paule, Perrysburg; Grant Pahl, Sylvania Southview; Aric McCrimmon, Toledo Bowsher; Rashad Craig, Toledo St. Francis; Gary Batch, Toledo St. John’s; Dylan Metz, Mansfield Madison; Eli White, Ashland.

Division II

FIRST TEAM

Tahj Staveskie, Sandusky, 6-0, sr., 25.0; Jac Alexander, Oak Harbor, 5-10, sr., 18.6; Evan Young, Upper Sandusky, 6-2, sr., 17.1; T.J. Pugh, Shelby, 6-6, sr., 22.0; Griffin Shaver, Ontario, 6-1, jr., 17.2; George Mangas, Lima Shawnee, 6-3, jr. 30.4; Da’Sean Nelson, Toledo Rogers, 6-7, sr., 12.0.

SECOND TEAM

Garrett Chapin, Norwalk, 6-4, jr., 14.6; Ethan Steger, 6-5, sr., 15.9; CamRon Gaston, Rossford, 5-9, jr., 15.0; Isaiah Alsip, Galion, 6-1, sr., 22.2; Brennan South, Bellville Clear Fork, 6-0, sr., 17.1; John Barker, Lima Shawnee, 5-10, sr., 13.9; Jamiya Neal, Toledo Rogers, 6-6, jr., 10.5.

THIRD TEAM

Drew Wennes, Huron, 6-4, sr., 16.7; William Simpson, Sandusky, 5-11, sr., 12.0; L.J. Reaves, Tiffin Columbian, 6-2, jr., 16.5; Will Lammers, Defiance, 6-2, sr., 14.9; Noah Tester, Wauseon, 6-0, sr., 12.7; Reese Jackson, Bryan, 6-8, sr., 12.7; Owen Treece, Van Wert, 5-11, jr., 23.1.

PLAYER OF THE YEAR: George Mangas, Lima Shawnee.

COACH OF THE YEAR: Steve Gray, Norwalk.

Honorable mention

Sam Siegel, Sandusky Perkins; Ben Morrison, Rossford; Mason Vent, Upper Sandusky; Tyrel Goings, Defiance; Sean Brock, Wauseon; Max Waldruff, Lexington; Cody Lantz, Shelby; Roger Merrell, Mansfield Senior; Shaquan Coburn, Ontario; Quan Moore, Elida; Delveon Lear, Toledo Woodward; David Walker, Maumee; Jequan Pack, Toledo Scott; Tyson Elwer, Lima Shawnee; Jake Eversole, Kenton; Titus Rohrer, Bryan; Landon Willeman, Napoleon; Nic Ritzler, Huron; Dylon Jones, Sandusky; Caden Berger, Clyde; Jack Morrison, Clyde; Garrett Obringer, Norwalk; Zach Kovach, Vermilion; LeTrey Williams, St. Marys; Logan Beaston, Tiffin Columbian; Bryce Burns, Tiffin Columbian; Cameron McCreary, Upper Sandusky; Danny Shaffer, Lexington; Jonny Devito, Shelby; Brady Tedrow, Clear Fork; Kolten Kurtz, Ontario; Ketaan Wyatt, Toledo Rogers; Stephen Coleman, Toledo Rogers; Curtis Jackson, Toledo Rogers; Dominic Chizmar, Toledo Woodward; Eli Brown, Bowling Green.

Division III

FIRST TEAM

Josh Crall, Bucyrus Wynford, 6-1, Sr., 24.2; Jordan Fenner, North Robinson Colonel Crawford, 6-0, Sr., 16.0; Nathan Gerber, Haviland Wayne Trace, 6-6, Sr., 15.8; Mason Loeffler, Metamora Evergreen, 6-4, Sr., 19.9; Ben Westrick, Ottawa-Glandorf, 6-7, Sr., 16.8; Cooper Parrott, Willard, 6-3, Sr., 21.0; Luke Rowlinson, Collins Western Reserve, 6-2, Jr., 20.7; Joey Holifield, Oregon Cardinal Stritch, 6-3, Sr., 23.1.

SECOND TEAM

Gavin Feichtner, North Robinson Colonel Crawford, 6-5, Sr., 16.7; Carter Burdue, Liberty Center, 6-2, Sr., 15.8; Owen Nichols, Ottawa-Glandorf, 6-7, Jr., 12.3; Avondre Reed, Fostoria, 6-3, Sr., 20.1; Terry Baldridge, Willard, 6-8, Sr., 17.9; Luke Denecker, Bluffton, 6-2, Sr., 17.6; Biggz Johnson, Lima Central Catholic, 5-11, Sr., 18.3; Jhaiden Wilson, Oregon Cardinal Stritch, 5-7, Jr., 20.7.

THIRD TEAM

Lucas Kozinski, Bucyrus, 6-3, Sr., 17.4; Nate Brighton, Metamora Evergreen, 6-5, Sr., 16.7; Elijah Zimmerman, Archbold, 6-1, Sr., 13.7; Jacob Meyer, Pemberville Eastwood, 6-2, So. 12.8; Mike Rightnowar, Genoa Area, 6-2, Sr., 12.6; Michael Kramer, Van Buren, 6-1, Sr., 17.1; Marcellus Eckford, Liberty-Benton, 6-1, Sr., 14.4; Coby Miller, Mt. Blanchard Riverdale, 5-9, sr., 11.8; John Skrada, Collins Western Reserve, 6-4, Jr., 13.6.

CO-PLAYER OF THE YEAR: Joey Holifield, Oregon Cardinal Stritch; Cooper Parrott, Willard.

CO-COACH OF THE YEAR: Jerry Keifer, Metamora Evergreen; Joe Bedingfield, Willard.

Honorable mention

Brennan Blevins, Ottawa-Glandorf; Dom Settles, Fostoria; Brock Davis, Riverdale; Logan Frey, Riverdale; Nick McCracken, Van Buren; Reis Walker, Colonel Crawford; Evan Willitzer, Tinora; Trent Murdock, Liberty Center; Andrew Thornton, Swanton; Tyler Yahraus, Montpelier; Reid Miller, Wayne Trace; Trey Theobald, Archbold; Andrew Kalb, Seneca East; Allen Laytart, Genoa; Jake Leibacher, Margaretta; Brycetyn Hedden, Margaretta; Myles Pinkston, Willard; Jude Muenz, Collins Western Reserve; Kameron Goon, Ashland Crestview; Demond Marks, Northwood; Jay Moten, Northwood; John Kight, Ottawa Hills; Rossy Moore, Lima Central Catholic; Ian Wannemacher, Delphos Jefferson; Bryce Reynolds, Bloomdale Elmwood; Chase Walker, Colonel Crawford; Noah Keifer, Otsego; Evan Hamilton, Ashland Crestview; Mason Soper, Bluffton.

Division IV

FIRST TEAM

Hayden Stone, Carey, 6-8, Sr., 21.6; Jaret Vermillion, Arlington, 5-9, Sr., 19.9; Jagger Landers, Antwerp, 6-7, So., 17.0; Graeme Jacoby, Pettisville, 6-5, Sr., 17.7; Carson Steyer, Old Fort, 6-3, Sr., 17.0; Caleb Kinney, Rockford Parkway, 6-4, Sr., 19.3; Simon Blair, Greenwich South Central, 5-10, Sr., 20.9; Logan Niswander, Lucas, 6-3, Sr., 19.7; Blake Reynolds, Columbus Grove, 6-4, Jr., 16.8; Kalen Etzler, Convoy Crestview, 6-8, Jr., 17.9; Cole McWhinnie, Toledo Christian, 6-1, Jr., 20.7.

SECOND TEAM

Levi Gazarek, North Baltimore, 6-5, Sr., 22.5; Landon Turnbull, Hicksville, 6-2, Jr., 21.0; Kaden Ronk, Crestline, 6-0, Sr., 18.7; Jordyn Jury, Hopewell-Loudon, 6-3, Sr., 16.7, Blake Michael, Fremont St. Joseph, 6-2, Jr., 17.3; Nolan Bornhorst, New Bremen, 6-0, Sr., 13.3; Nick Winslow, Norwalk St. Paul, 6-2, Jr., 17.9; Riley Gossom, Lucas, 6-3, Jr., 21.2; Quinn Sanders, Upper Scioto Valley, 6-4, Sr., 26.3; Josh Thorbahn, Ottoville, 6-5, Jr., 13.5; Luke Erhart, Kalida, 6-5, Jr., 14.9.

THIRD TEAM

Joey Bonham, Vanlue, 6-3, 18.5; Jayvin Landers, Antwerp, 6-5, Sr., 12.0; Logan Showalter, Edgerton, 6-3, Sr., 13.8; Nick Seifert, Tiffin Calvert, 6-3, Jr., 16.5; Dylan Hughes, Parkway, 6-4, Jr., 14.9; Justin Nixon, Minster, 6-4, Jr., 12.5; Myles Bruno, Sandusky St. Mary, 5-9, Sr., 16.7; Tayt Birnesser, Columbus Grove, 6-2, Jr., 16.5; Chazz Jackson, Lima Perry, 5-11, Sr., 15.7; Trevor Wensink, Toledo Christian, 6-2, Jr., 13.5; J.R. Lumsden, Maumee Valley Country Day, 6-4, Jr., 18.3.

CO-PLAYERS OF THE YEAR: Simon Blair, Greenwich South Central; Blake Reynolds, Columbus Grove; Logan Niswander, Lucas.

COACH OF THE YEAR: Doug Billman, Antwerp.

Honorable mention

Bryce Gast, Arlington; Mason Brandt, Leipsic; Jared Kloepfer, Vanlue; Carson Houck, Cory-Rawson; Drew Liffick, Leipsic; Hayden Rader, Arcadia; Zavier Thornton, Arlington; Walker Macke, Pandora-Gilboa; Tommy Stauffer, Cory-Rawson; Kaleb Holsopple, Stryker; Noah Brinegar, Fayette; Brayden Amoroso, Ayersville; Luke Krouse, Antwerp; Drew Gallehue, Edon; Zach Hayes, North Central; Jack Bailey, North Central; Jake Heefner, Buckeye Central; Brady Kerschner, Buckeye Central; Tyler Rose, Buckeye Central; Ethan Clark, Crestline; Collin Nutter, Old Fort; Garrett Spaun, Calvert; Travis Milligan, Hopewell-Loudon; Derek Jutte, Fort Recovery; Grant Knapke, Fort Recovery; Trent Roetgerman, Minster; Jacob Salazar, Minster; Reece Busse, New Bremen; Nate Winslow, Norwalk St. Paul; Isaiah Seidel, South Central; Nate Roesch, Sandusky St. Mary; Grant Heileman, New London; Jamil Arnold, New London; Zeth Goth, Plymouth; Gavin Kiliany, Mansfield Christian; Ethan Wallace, Lucas; Carson Hauger, Lucas; Jonah Ramey, Mansfield St. Peter’s; Shawn Perkins-Harris, Mansfield St. Peter’s; Creed Jessee, Lincolnview; Colin Overholt, Lincolnview; Josh Henline, Spencerville; Brandon Hull, Ada; Ryan Suever, Ottoville; Mitch Coleman, Continental; Austin Ruhe, Miller City; Evan Hoersten, Fort Jennings; Evan Roebke, Kalida; Gabe Clement, Columbus Grove; Brayden Knight, Lima Perry; Landon Newland, Ridgemont; Nevin Robson, Hardin Northern; Theo Hernandez, Gibsonburg; Jared Lindke, Toledo Christian; Caden Williams, Toledo Emmanuel Christian; Brady Parrish, Delphos St. John’s; Walker Elliott, Plymouth; Ethan Sauder, Lucas; Spencer Harley, Crestline; Zach Dewese, Old Fort; Nick Reinhart, New Riegel; Austin Tusing, Sycamore Mohawk; Brian Bihn, Fort Recovery; Clay Schmitz, Fort Recovery; Alex Eyink, Maria Stein Marion Local; Riley Link, St. Henry; Carson Bierlein, New Knoxville; Isaac Roeder, Monroeville; David Lamoreaux, South Central.