Six area players garnered first-team honors, including four from Hopewell-Loudon, as the Ohio High School Basketball Coaches Association released it District 6 teams for the 2019-20 boys and girls basketball seasons.

Hopewell-Loudon’s junior trio of MaKayla Elmore, Kaia Woods and Olivia Zender earned first-team recognition in Division III. The three players led the Chieftains to a 25-1 record, including 22-0 in the regular season.

Three area boys basketball players earned top recognition as Upper Sandusky senior Evan Young was a first-team pick in Division II, Hopewell-Loudon senior Jordyn Jury a first-team pick in Division IV and Carey senior Hayden Stone a first-team Division IV selection.

2019-20 All-District 6

Division I Boys

FIRST TEAM

Luke Denbow, Ashland, soph.; Ben Gedeon, Fremont Ross, sr.; Kaden Holmes, Fremont Ross, fr.; Tyler Tackett, Mansfield Madison, sr.; Mitchell Heilman, Ashland, sr.; Eli White, Ashland, jr.

PLAYER OF THE YEAR: Luke Denbow, Ashland.

COACH OF THE YEAR: John Cahill, Fremont Ross.

SECOND TEAM

Anthony Vann, Fremont Ross, fr.; Labronze Barnett, Fremont Ross, soph.; Dylan Metz, Mansfield Madison, sr.; Jay Jones, Mansfield Madison, sr.; Grayson Steury, Ashland, fr.

Division II Boys

FIRST TEAM

Tahj Staveskie, Sandusky, sr.; T.J. Pugh, Shelby, jr.; Jac Alexander, Oak Harbor, sr.; EVAN YOUNG, UPPER SANDUSKY, SR.; Drew Wennes, Huron, sr.; Griffin Shaver, Ontario, jr.; Brennan South, Clear Fork, sr.

PLAYER OF THE YEAR: Tahj Staveskie, Sandusky.

COACH OF THE YEAR: Colin Irish, Sandusky.

SECOND TEAM

Garret Chapin, Norwalk, jr.; Max Waldruff, Lexington, sr.; MASON VENT, UPPER SANDUSKY, SR.; L.J. Reaves, Tiffin Columbian, jr.; Isaiah Alsip, Galion, sr.; Sam Siegel, Sandusky Perkins, jr.; Roger Merrell, Mansfield Senior, sr.

HONORABLE MENTION

Garret Obringer, Norwalk, sr.; William Simpson, Sandusky, sr.; Jonny Devito, Shelby, sr.; Jack Morrison, Clyde, sr.; Cody Lantz, Shelby, jr.; Shaquan Coburn, Ontario, sr.; Nic Ritzler, Huron, sr.; CAMERON MCCREARY, UPPER SANDUSKY, SR.; Dylon Jones, Sandusky, sr.; Blake Booker, Oak Harbor, jr.

Division III Boys

FIRST TEAM

Cooper Parrott, Willard, sr.; Josh Crall, Wynford, sr.; Luke Rowlinson, Western Reserve, jr.; Terry Baldridge, Willard, sr.; Jordan Fenner, Colonel Crawford, sr.; Gavin Feichtner, Colonel Crawford, sr.; John Skrada, Western Reserve, jr.

PLAYER OF THE YEAR: Cooper Parrott, Willard.

COACH OF THE YEAR: Joe Bedingfield, Willard.

SECOND TEAM

LOGAN FREY, RIVERDALE, SR.; Jake Leibacher, Margaretta, soph.; Evan Hamilton, Ashland Crestview, jr.; Andrew Kaib, Seneca East, jr.; Myles Pinkston, Willard, jr.; Chase Walker, Colonel Crawford, jr.; Jude Muenz, Western Reserve, soph.

HONORABLE MENTION

COBY MILLER, RIVERDALE, SR.; BROCK DAVIS, RIVERDALE, SR.; Brycetyn Hedden, Margaretta, sr.; Kameron Goon, Ashland Crestview, sr.; J.J. Weisenberger, Western Reserve, sr.; Cory Hipp, Western Reserve, jr.; Mike Wise, Bucyrus, soph.; Mason Studer, Colonel Crawford, soph.; Trey Paxton, Willard, soph.; Andy Bauman, Seneca East, sr.

Division IV Boys

FIRST TEAM

Simon Blair, South Central, sr.; HAYDEN STONE, CAREY, SR.; Logan Niswander, Lucas, sr.; Riley Gossom, Lucas, jr.; Nick Winslow, Norwalk St. Paul, jr.; JORDYN JURY, HOPEWELL-LOUDON, SR.; Carson Steyer, Old Fort, sr.; Myles Bruno, Sandusky St. Mary, sr.; Blake Michael, Fremont St. Joseph, jr.

PLAYER OF THE YEAR: Simon Blair, South Central.

COACH OF THE YEAR: Eric Hoover, Old Fort.

SECOND TEAM

Nick Seifert, Tiffin Calvert, jr.; Austin Tusing, Mohawk, jr.; Kaden Ronk, Crestline, sr.; Isaac Roeder, Monroeville, soph.; Zach Dewese, Old Fort, jr.; David Lamoreaux, South Central, jr.; Jonah Ramey, Mansfield St. Peter’s, sr.; Brock Brause, Mohawk, sr.; Nate Roesch, Sandusky St. Mary, sr.

HONORABLE MENTION

Nate Winslow, Norwalk St. Paul, jr.; Grant Heileman, New London, jr.; Nick Reinhart, New Riegel, sr.; Garrett Spaun, Tiffin Calvert, soph.; TRAVIS MILLIGAN, HOPEWELL-LOUDON, SR.; Tyler Rose, Buckeye Central, jr.; Colin Nutter, Old Fort, soph.; Shawn Perkins-Harris, Mansfield St. Peter’s, sr.; Carson Hauger, Lucas, sr.; KYLE RUMSCHLAG, HOPEWELL-LOUDON, SR.; CADE CRAWFORD, CAREY, JR.; Ethan Sauder, Lucas, jr.; Spencer Harley, Crestline, sr.; Jamil Arnold, New London, soph.

Division I Girls

FIRST TEAM

DaShanti Miller, Sandusky, jr.; Marissa Esposito, Sandusky, sr.; Brooklyn Baptista, Fremont Ross, jr.; Chesney Davis, Mansfield Madison, jr.; Leah Boggs, Mansfield Madison, sr.; Janiah Holmes, Fremont Ross, fr.

PLAYER OF THE YEAR: DaShanti Miller, Sandusky.

CO-COACHES OF THE YEAR: Brian Davis, Mansfield Madison, and Richard Koonce, Sandusky.

SECOND TEAM

Kari Eckenwiler, Mansfield Madison, jr.; Kaylee Friesen, Ashland, jr.; Mylah Williams, Fremont Ross, fr.; Amiyah Sturdivant, Sandusky, soph.; Breena Plank, Ashland, jr.

HONORABLE MENTION

Jenna Wigton, Mansfield Madison, sr.; Alicia Van Horn, Ashland, sr.; Emmi Ryan, Ashland, sr.; Myasia Matthews, Sandusky, soph.; JaNeece Lee, Sandusky, jr.

Division II Girls

FIRST TEAM

Olivia Howard, Sandusky Perkins, sr.; Cassie Crawford, Willard, sr.; Casey Santoro, Bellevue, sr.; Cory Santoro, Bellevue, jr.; Emma Randall, Shelby, sr.; Gabby Stover, Lexington, sr.; Mckenna Stephens, Willard, jr.

PLAYER OF THE YEAR: Olivia Howard, Sandusky Perkins.

COACH OF THE YEAR: Jessica Brokaw, Lexington.

SECOND TEAM

Sophia Eli, Oak Harbor, sr.; Sidney Hohman, Clyde, jr.; Olivia Baker, Shelby, soph.; Carleigh Pearson, Ontario, jr.; Sophia Niese, Shelby, soph.; Avery Coleman, Lexington, jr.; Marianna Plas, Vermilion, soph.

HONORABLE TEAM

Elena Barber, Norwalk, jr.; Jayjahnae Feagin, Mansfield Senior, sr.; Presley Feltner, Willard, jr.; Kelley Baker, Sandusky Perkins, soph.; Avery Bing, Sandusky Perkins, sr.; Natalee Perkins, Galion, soph.; Olivia Ward, Norwalk, sr.; Serena Ingalls, Tiffin Columbian, jr.; Ashten Vavra, Ontario, sr.; Hailey Cooper, Tiffin Columbian, jr.

Division III Girls

FIRST TEAM

Taylor Malson, Margaretta, sr.; MAKAYLA ELMORE, HOPEWELL-LOUDON, JR.; KAIA WOODS, HOPEWELL-LOUDON, JR.; Jayden Moore, Margaretta, sr.; Allison Teglovic, Colonel Crawford, jr.; Kathleen Leeper, Ashland Crestview, sr.; OLIVIA ZENDER, HOPEWELL-LOUDON, JR.

PLAYER OF THE YEAR: Taylor Malson, Margaretta.

COACH OF THE YEAR: Eric Kochendoerfer, Margaretta.

SECOND TEAM

Aliyah Caporini, Edison, jr.; SADIE AREND, CAREY, JR.; Elliana Schaefer, Margaretta, jr.; McKenna Woodruff, Western Reserve, sr.; Rylee Alspach, Wynford, sr.; Devyne Eisenhauer, Margaretta, soph.; Kenedi Goon, Ashland Crestview, jr.

HONORABLE MENTION

Savannah Tobias, Wynford, sr.; Kylie Leibacher, Margaretta, fr.; Ava Winnestaffer, Huron, soph.; Avery Tubbs, Western Reserve, sr.; Kaylyn Risner, Colonel Crawford, soph.; ALAINA TIELL, CAREY, JR.; Lindsay Roberts, Edison, soph.; REAGAN WARD, UPPER SANDUSKY, SR.; Carlie Foos, Lakota, fr.; Averi McMillan, Wynford, soph.

Division IV Girls

FIRST TEAM

Jessie Grover, Lucas, jr.; Jessica Bowerman, Seneca East, jr.; Claudia Pifher, Buckeye Central, soph.; Danielle Smith, Norwalk St. Paul, jr.; Karina Near, Sandusky St. Mary, sr.; Brooklyn Gillig, New Riegel, sr.; Sydney Cavanaugh, Mansfield St. Peter’s, sr.; Taylor Ratliff, Buckeye Central, jr.; Lauryn Tadda, Crestline, sr.; Paige Arnold, Lucas, sr.

PLAYER OF THE YEAR: Jessie Grover, Lucas.

CO-COACHES OF THE YEAR: Kathy Grover, Lucas, & Don Vogt, Seneca East.

SECOND TEAM

Camille Endsley, Norwalk St. Paul, jr.; Tristan Reineck, Fremont St. Joseph, sr.; Makenna Depinet, Seneca East, soph.; Frances Webb, Tiffin Calvert, soph.; Kiaya Thierry, New London, jr.; Ally Burton, South Central, sr.; Alexis Hicks, Seneca East, jr.; Lexi Evak, Buckeye Central, sr.; Elle Schmitz, Mansfield Christian, jr.; Aubrey Bouillon, New Riegel, soph.

HONORABLE MENTION

Kara Davidson, Old Fort, jr.; Sydney Hohman, New Riegel, soph.; Camryn Hedrick, Monroeville, sr.; Megan Hammersmith, Norwalk St. Paul, sr.; Jamie Grover, Lucas, jr.; Jordan Reineck, Old Fort, jr.; Aubrie Harper, Mohawk, jr.; Hannah Delong, Crestline, jr.; Evelyn Wright, Fremont St. Joseph, jr.; Kayla Hignite, Lucas, sr.; Allie Weilnau, Sandusky St. Mary, jr.; Ellery McKee, South Central, sr.; Ivy Stewart, Crestline, jr.; Morgan Baxter, Norwalk St. Paul, jr.; Sophia Tridico, Mansfield St. Peter’s, sr.