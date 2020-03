PREP GIRLS BASKETBALL

Saturday’s District Finals

Division I

TOLEDO CENTRAL CATHOLIC DISTRICT

Toledo Notre Dame 37, Sylvania Northview 35

LAKE DISTRICT

Perrysburg 40, Toledo Start 38 (OT)

Division II

LAKE DISTRICT

Rossford 44, Toledo Rogers 41 (OT)

PAULDING DISTRICT

Napoleon 63, St. Marys Memorial 16

ASHLAND DISTRICT

Willard 58, Sandusky Perkins 50

Division III

SHELBY DISTRICT

Margaretta 64, Hopewell-Loudon 38

ANTHONY WAYNE DISTRICT

Lake 45, Elmwood 34

ELIDA DISTRICT

Ottawa-Glandorf 64, Fairview 43

Division IV

DEFIANCE DISTRICT

Wayne Trace 60, Ottoville 49

OTTAWA-GLANDORF DISTRICT

Kalida 41, Columbus Grove 32

FOSTORIA DISTRICT

Toledo Christian 64, Arcadia 50

WILLARD DISTRICT

Buckeye Central 52, Seneca East 51

WAPAKONETA DISTRICT

Minster 54, New Knoxville 45

OHSAA Tournament

Division I

Gahanna Lincoln 52, Dublin Coffman 39

Newark 73, Canal Winchester 36

Pickerington Cent. 43, Watterson 40

Reynoldsburg 61, Westerville S. 57, OT

Cin. Mercy-McAuley 51, Huber Hts. Wayne 49

Kettering Fairmont 49, Cin. Walnut Hills 25

Mt. Notre Dame 61, Loveland 48

Springboro 71, W. Chester Lakota W. 43

Division II

Beloit W. Branch 44, Poland Seminary 43

Norton 33, Canal Fulton Northwest 25

Perry 62, Chesterland W. Geauga 46

Shaker Hts. Laurel 56, Cuyahoga Falls CVCA 42

Bay Village Bay 54, Lodi Cloverleaf 20

Dresden Tri-Valley 44, Zanesville Maysville 41

Division III

Canfield S. Range 48, Columbiana Crestview 32

Elyria Cath. 46, Cle. Hts. Lutheran E. 35

Massillon Tuslaw 50, Apple Creek Waynedale 41

Warren Champion 59, Garrettsville Garfield 44

Berlin Hiland 54, Zoarville Tuscarawas Valley 37

Sardinia Eastern Brown 43, Oak Hill 40

Seaman N. Adams 43, Ironton 34

Anna 42, Arcanum 40

Cin. Purcell Marian 29, Waynesville 21

Cin. Summit Country Day 38, Williamsburg 32

Versailles 57, Bethel-Tate 45

Division IV

Cornerstone Christian 55, Bristol 29

Dalton 49, E. Can. 34

McDonald 51, Berlin Center Western Reserve 37

Beverly Ft. Frye 39, Woodsfield Monroe Cent. 24

Sugar Grove Berne Union 50, Newark Cath. 37

Cin. Country Day 56, Mechanicsburg 46

Danville 50, Fairfield Christian 42

Ft. Loramie 40, Pitsburg Franklin-Monroe 26

New Madison Tri-Village 43, Legacy Christian 36, OT

Tuesday’s Regional Semifinals

Division I

REGION 1

AT CANTON MEMORIAL CIVIC CENTER

Rocky River Magnificat (19-6) vs. Eastlake North (22-3), 6:15

Canton GlenOak (17-7) vs. Stow-Munroe Falls (22-2), 8

REGIONAL FINAL: Friday, 7:30

REGION 3

AT OTTERBEIN UNIVERSITY

Newark (26-2) vs. Gahanna Lincoln (20-6), 6:15

Pickerington Central (21-6) vs. Reynoldsburg (18-7), 8

REGIONAL FINAL: Friday, 7:30

Division II

REGION 5

AT BARBERTON HIGH SCHOOL

Shaker Heights Laurel (22-3) vs. Norton (18-6), 6:15

Beloit West Branch (22-3) vs. Perry (20-5), 8

REGIONAL FINAL: Friday, 7

REGION 6

AT OHIO NORTHERN UNIVERSITY/MANSFIELD

Napoleon (24-0) vs. Rossford (13-8), 8, at Ohio Northern University

Bay Village Bay (19-6) vs. Willard (21-4), 7, at Mansfield Senior High School

REGIONAL FINAL: Friday, 7:30, at Mansfield Senior High School

REGION 7

AT ZANESVILLE HIGH SCHOOL

Circleville (26-0) vs. Hebron Lakewood (20-7), 6:15

Thornville Sheridan (23-2) vs. Dresden Tri-Valley (20-3), 8

REGIONAL FINAL: Friday, 7

REGION 8

AT SPRINGFIELD HIGH SCHOOL

Plain City Jonathan Alder (22-3) vs. St. Bernard Roger Bacon (19-7), 6:15

Dayton Carroll (21-5) vs. Germantown Valley View (22-3), 8

REGIONAL FINAL: Friday, 7:30

Division III

REGION 10

AT OHIO NORTHERN UNIVERSITY

Lake (13-11) vs. Ottawa-Glandorf (24-1), 6:15

REGIONAL FINAL: Winner vs. Columbus Africentric (19-4)-Margaretta (24-1) winner, Saturday, 6, at Lexington High School

Wednesday’s Regional Semifinals

Division I

REGION 2

AT NORWALK HIGH SCHOOL

Akron Archbishop Hoban (20-5) vs. Perrysburg (19-6), 6:15

Toledo Notre Dame (20-3) vs. Westlake (22-3), 8

REGIONAL FINAL: Saturday, 8

REGION 4

AT PRINCETON HIGH SCHOOL

Kettering Fairmont (24-2) vs. Cincinnati Mercy McAuley (20-5), 6:15

Springboro (22-2) vs. Cincinnati Mount Notre Dame (24-1), 8

REGIONAL FINAL: Saturday, noon

Division III

REGION 9

AT CUYAHOGA FALLS HIGH SCHOOL

Canfield South Range (19-6) vs. Warren Champion (21-4), 6:15

Massillon Tuslaw (22-3) vs. Elyria Catholic (24-1), 8

REGIONAL FINAL: Saturday, 1:30

REGION 10

AT LEXINGTON HIGH SCHOOL

Columbus Africentric (19-4) vs. Margaretta (24-1), 7

REGIONAL FINAL: Winner vs. Lake (13-11)-Ottawa-Glandorf (24-1) winner, Saturday, 6, at Lexington High School

REGION 11

AT LOGAN HIGH SCHOOL

Cardington-Lincoln (24-1) vs. Berlin Hiland (25-1), 6:15

Winchester Eastern (24-2) vs. Seaman North Adams (21-4), 8

REGIONAL FINAL: Saturday, 1:30

REGION 12

AT SPRINGFIELD HIGH SCHOOL

Cincinnati Purcell Marian (20-6) vs. Cincinnati Summit Country Day (21-3), 6:15

Versailles (18-8) vs. Anna (20-6), 8

REGIONAL FINAL: Saturday, 1:30

Thursday’s Regional Semifinals

Division IV

REGION 13

AT MASSILLON PERRY HIGH SCHOOL

Willoughby Cornerstone Christian (20-6) vs. Dalton (22-3), 6:15

McDonald (22-2) vs. Buckeye Central (20-5), 8

REGIONAL FINAL: Saturday, 7:30

REGION 14

AT ELIDA FIELDHOUSE

Toledo Christian (18-3) vs. Minster (17-5), 6:15

Wayne Trace (21-4) vs. Kalida (19-7), 8

REGIONAL FINAL: Saturday, 7:30

REGION 15

AT JACKSON/PICKERINGTON HIGH SCHOOLS

Peebles (21-3) vs. Portsmouth Notre Dame (23-2), 7, at Jackson High School

Sugar Grove Berne Union (25-1) vs. Beverly Fort Frye (23-2), 7, at Pickerington North High School

REGIONAL FINAL: Saturday, 7:30

REGION 16

AT BUTLER HIGH SCHOOL

Fort Loramie (24-0) vs. Danville (17-7), 6:15

New Madison Tri-Village (23-1) vs. Cincinnati Country Day (25-2), 8

REGIONAL FINAL: Saturday, 7:30

PREP Boys Basketball

Saturday’s District Quarterfinals

Division I

UNIVERSITY OF TOLEDO (2) DISTRICT

AT GENOA HIGH SCHOOL

Sylvania Southview 55, Toledo St. Francis 47

Toledo St. John’s 74, Springfield 48

AT FOSTORIA HIGH SCHOOL

Ashland 69, Fremont Ross 65

Lima Senior 80, Toledo Waite 47

Division III

LIMA SENIOR DISTRICT

AT MILLER CITY HIGH SCHOOL

Coldwater 42, Riverdale 40

Division IV

FINDLAY DISTRICT

AT FOSTORIA HIGH SCHOOL

Arlington 64, Gibsonburg 53

Hopewell-Loudon 61, Carey 53

OHSAA Tournament

Division I

Avon Lake 55, Berea-Midpark 48

Cle. Rhodes 56, Parma 52, OT

Cle. St. Ignatius 76, Brunswick 59

Elyria 54, Amherst Steele 42

Lakewood 50, Grafton Midview 43

Lakewood St. Edward 79, Parma Normandy 46

Lorain 77, Avon 62

N. Royalton 69, Brecksville-Broadview Hts. 60

Akr. Hoban 44, Akr. Ellet 41

Can. Glenoak 56, N. Can. Hoover 54

Can. McKinley 55, Massillon 50

Cle. Hts. 82, Madison 46

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 45, Wadsworth 29

Franklin Furnace Green 69, Dover 40

Garfield Hts. 53, Maple Hts. 47

Hunting Valley University 42, Painesville Harvey 40

Lyndhurst Brush 59, Cle. Benedictine 52

Medina 81, Medina Highland 51

Mentor 88, Mayfield 58

Shaker Hts. 51, Stow-Munroe Falls 48

Solon 48, Bedford 36

Warren Harding 44, Hudson 40

Youngs. Boardman 58, Wooster 51

Cin. Moeller 73, Cin. Western Hills 39

Liberty Twp. Lakota E. 50, Cin. Turpin 41

Springboro 60, Riverside Stebbins 57

Division II

Byesville Meadowbrook 74, Philo 15

Carrollton 40, Cambridge 39

Circleville Logan Elm 65, Athens 47

Cols. Bexley 54, Hebron Lakewood 50

Cols. DeSales 84, Cols. Centennial 61

Dresden Tri-Valley 66, Millersburg W. Holmes 43

E. Liverpool 59, Gnadenhutten Indian Valley 30

Heath 50, Granville 45

New Concord John Glenn 49, Zanesville Maysville 47, OT

New Philadelphia 69, Warsaw River View 39

Plain City Jonathan Alder 48, East 25

St. Clairsville 67, Minerva 52

Uhrichsville Claymont 46, Lisbon Beaver 45

Vincent Warren 45, Waverly 42

Cin. Purcell Marian 56, Cin. McNicholas 47

Cin. Wyoming 103, Cin. Aiken 62

Cols. Beechcroft 37, Hartley 26

Cols. Eastmoor 64, Delaware Buckeye Valley 59

Cols. Linden-McKinley 75, Cols. Marion-Franklin 59

Day. Thurgood Marshall 57, Day. Chaminade Julienne 35

London 51, Bloom-Carroll 46

Division III

Richwood N. Union 40, W. Jefferson 26

Anna 69, Bellefontaine Benjamin Logan 36

Cin. Hills Christian Academy 87, Cin. Gamble Montessori 66

Cin. Taft 76, Cin. Mariemont 52

Day. Stivers 65, Camden Preble Shawnee 57

Milton-Union 55, Middletown Madison Senior 45

New Paris National Trail 47, W. Liberty-Salem 46

Versailles 64, Spring. Greenon 41

Division IV

Cedarville 49, Pitsburg Franklin-Monroe 38

Cin. Christian 65, St. Bernard-Elmwood Place 38

Hamilton New Miami 63, Ripley-Union-Lewis-Huntington 55

Jackson Center 33, Troy Christian 29

Sugar Grove Berne Union 64, Cardington-Lincoln 44

Tuesday’s District Semifinals

Division I

UNIVERSITY OF TOLEDO (1) DISTRICT

(7) Findlay (14-9) vs. (2) Toledo Start (19-4), 6:15

(11) Sylvania Northview (14-10) vs. (4) Toledo Central Catholic (16-7), 8

DISTRICT FINAL: Saturday, 6:30

Division III

NORWALK DISTRICT

(1) Willard (21-2) vs. (3) Colonel Crawford (21-3), 6:15

(2) Western Reserve (19-3) vs. (4) Eastwood (17-6), 8

DISTRICT FINAL: Thursday, 7

Division IV

WILLARD DISTRICT

(1) Lucas (23-1) vs. (4) Sandusky St. Mary (16-8), 6:15

(2) South Central (20-3) vs. (3) Norwalk St. Paul (16-8), 8

DISTRICT FINAL: Friday, 7

DEFIANCE DISTRICT

(2) Toledo Christian (21-2) vs. (10) Ayersville (11-13), 6:15

(1) Antwerp (23-0) vs. (4) Edgerton (13-11), 8

DISTRICT FINAL: Friday, 7

ELIDA DISTRICT

(2) Ottoville (20-3) vs. (4) Kalida (17-7), 6:15

(8) Convoy Crestview (13-11) vs. (1) Columbus Grove (23-0), 8

DISTRICT FINAL: Friday, 7

FINDLAY DISTRICT

(1) Old Fort (22-1) vs. (4) Tiffin Calvert (18-6), 6:15

(2) Arlington (20-4) vs. (3) Hopewell-Loudon (18-6), 8

DISTRICT FINAL: Friday, 7

WAPAKONETA DISTRICT

(9) Marion Local (12-12) vs. (8) New Bremen (14-10), 6:15

(2) Parkway (16-7) vs. (3) Minster (15-8), 8

DISTRICT FINAL: Friday, 7

Wednesday’s District Semifinals

Division II

MANSFIELD MADISON DISTRICT

(1) Upper Sandusky (22-1) vs. (5) Ontario (17-6), 6:15

(4) Norwalk (17-7) vs. (3) Shelby (18-5), 8

DISTRICT FINAL: Saturday, 2

OHIO NORTHERN UNIVERSITY DISTRICT

(3) Defiance (16-7) vs. (5) Bryan (16-7), 6:15

(1) Lima Shawnee (23-0) vs. (4) Wauseon (17-6), 8

DISTRICT FINAL: Saturday, 7

LAKE DISTRICT

(1) Toledo Rogers (20-3) vs. (5) Tiffin Columbian (15-8), 6:15

(3) Rossford (20-3) vs. (2) Sandusky (22-1), 8

DISTRICT FINAL: Saturday, 7

Thursday’s District Semifinals

Division I

UNIVERSITY OF TOLEDO (2) DISTRICT

(5) Sylvania Southview (17-6) vs. (8) Toledo St. John’s (13-10), 6:15

(15) Ashland (10-13) vs. (1) Lima Senior (20-3), 8

DISTRICT FINAL: Saturday, 8:30

Division III

TOLEDO CENTRAL CATHOLIC DISTRICT

(1) Evergreen (22-1) vs. (3) Cardinal Stritch (18-6), 6:15

(2) Archbold (17-6) vs. (4) Ottawa Hills (14-8), 8:15

DISTRICT FINAL: Saturday, 1

LIMA SENIOR DISTRICT

(1) Ottawa-Glandorf (22-1) vs. (8) Coldwater (12-12), 6:15

(3) Wayne Trace (17-6) vs. (5) Lima Central Catholic (15-9), 8

DISTRICT FINAL: Saturday, 2

PRO BASEBALL

Spring Training

Saturday’s RESULTS

N.Y. Mets 2, Houston 1

N.Y. Yankees (ss) 5, Boston 2

N.Y. Yankees (ss) 8, Detroit 2

St. Louis 6, Washington 3

Baltimore 12, Miami 6

Toronto 6, Philadelphia 5

Texas 7, Chicago White Sox 6

L.A. Angels 10, San Francisco 3

Milwaukee 4, Chicago Cubs 3

L.A. Dodgers (ss) 7, Arizona 4

Oakland (ss) 8, Cleveland (ss) 7

San Diego 7, Cincinnati 3

Kansas City 9, Seattle 6

L.A. Dodgers (ss) 14, Colorado 2

Oakland (ss) 8, Cleveland (ss) 6

Atlanta 12, Tampa Bay 0

Pittsburgh 2, Minnesota 0

Sunday’s RESULTS

Houston 5, St. Louis 4

Boston 4, Atlanta 2

Miami 7, N.Y. Mets (ss) 1

Baltimore 3, Philadelphia 2

Tampa Bay 8, Minnesota 2

Pittsburgh 13, Toronto 9

Detroit 10, N.Y. Yankees 4

N.Y. Mets (ss) 3, Washington 1

Chicago Cubs 7, Seattle 3

Texas 8, L.A. Dodgers 6

Oakland (ss) 10, Kansas City 6

Cleveland (ss) 10, Arizona 6

Milwaukee 5, Cincinnati 4

San Diego 7, San Francisco 5

Chicago White Sox 8, L.A. Angels (ss) 7

Colorado 6, L.A. Angels (ss) 3

Oakland (ss) 8, Cleveland (ss) 5

MONDAY’S GAMES

Miami vs. Washington at West Palm Beach, Fla., 1:05 p.m.

Minnesota vs. St. Louis at Jupiter, Fla., 1:05 p.m.

Tampa Bay vs. Baltimore at Sarasota, Fla., 1:05 p.m.

Boston vs. Detroit at Lakeland, Fla., 1:05 p.m.

Pittsburgh vs. Toronto at Dunedin, Fla., 1:07 p.m.

Cleveland vs. Texas at Surprise, Ariz., 3:05 p.m.

L.A. Angels vs. Chicago Cubs (ss) at Mesa, Ariz., 3:05 p.m.

San Diego vs. Chicago White Sox at Glendale, Ariz., 3:05 p.m.

L.A. Dodgers vs. Cincinnati at Goodyear, Ariz., 3:05 p.m.

Colorado vs. Seattle at Peoria, Ariz., 3:10 p.m.

San Francisco vs. Arizona at Scottsdale, Ariz., 3:10 p.m.

Philadelphia vs. Atlanta at North Port, Fla., 6:05 p.m.

Chicago Cubs (ss) vs. Oakland at Mesa, Ariz., 9:05 p.m.

PRO BASKETBALL

NBA

Eastern Conference

Atlantic Division

W L Pct GB

Toronto 42 18 .700 —

Boston 41 18 .695 ½

Philadelphia 37 24 .607 5½

Brooklyn 26 33 .441 15½

New York 18 42 .300 24

Southeast Division

W L Pct GB

Miami 38 22 .633 —

Orlando 27 33 .450 11

Washington 21 37 .362 16

Charlotte 21 39 .350 17

Atlanta 19 43 .306 20

Central Division

W L Pct GB

x-Milwaukee 52 8 .867 —

Indiana 36 24 .600 16

Chicago 20 40 .333 32

Detroit 20 42 .323 33

Cleveland 17 43 .283 35

Western Conference

Southwest Division

W L Pct GB

Houston 39 20 .661 —

Dallas 37 24 .607 3

Memphis 29 31 .483 10½

New Orleans 26 34 .433 13½

San Antonio 25 33 .431 13½

Northwest Division

W L Pct GB

Denver 41 19 .683 —

Utah 37 22 .627 3½

Oklahoma City 37 23 .617 4

Portland 26 35 .426 15½

Minnesota 17 42 .288 23½

Pacific Division

W L Pct GB

L.A. Lakers 46 13 .780 —

L.A. Clippers 41 19 .683 5½

Sacramento 26 34 .433 20½

Phoenix 24 37 .393 23

Golden State 13 47 .217 33½

Late games not included

Saturday’s Results

New York 125, Chicago 115

Atlanta 129, Portland 117

Miami 116, Brooklyn 113

Indiana 113, Cleveland 104

Memphis 105, L.A. Lakers 88

San Antonio 114, Orlando 113

Houston 111, Boston 110, OT

Golden State 115, Phoenix 99

Sunday’s Results

Milwaukee 93, Charlotte 85

Dallas 111, Minnesota 91

L.A. Clippers 136, Philadelphia 130

Sacramento 106, Detroit 100

Denver 133, Toronto 118

L.A. Lakers 122, New Orleans 114

Washington at Golden State, late

Monday’s Games

Houston at New York, 7

Portland at Orlando, 7

Utah at Cleveland, 7

Memphis at Atlanta, 7:30

Milwaukee at Miami, 7:30

Dallas at Chicago, 8

Indiana at San Antonio, 8:30

Tuesday’s Games

San Antonio at Charlotte, 7

Brooklyn at Boston, 7:30

L.A. Clippers at Oklahoma City, 8

Minnesota at New Orleans, 8

Golden State at Denver, 9

Toronto at Phoenix, 9

Philadelphia at L.A. Lakers, 10

Washington at Sacramento, 10

Wednesday’s Games

Boston at Cleveland, 7

Indiana at Milwaukee, 7

Oklahoma City at Detroit, 7

Memphis at Brooklyn, 7:30

Orlando at Miami, 7:30

Utah at New York, 7:30

Chicago at Minnesota, 8

New Orleans at Dallas, 9:30

Washington at Portland, 10

PRO HOCKEY

National Hockey League

Eastern Conference

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Boston 66 41 13 12 94 218 167

Tampa Bay 65 41 19 5 87 230 183

Toronto 66 35 23 8 78 233 218

Florida 66 33 26 7 73 224 224

Montreal 67 30 28 9 69 203 207

Buffalo 65 29 28 8 66 188 205

Ottawa 66 23 31 12 58 178 224

Detroit 67 15 47 5 35 135 255

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Washington 65 40 19 6 86 226 199

Philadelphia 65 38 20 7 83 220 190

Pittsburgh 64 37 21 6 80 204 178

N.Y. Islanders 64 35 21 8 78 181 175

Columbus 67 32 21 14 78 175 179

Carolina 64 35 24 5 75 207 183

N.Y. Rangers 65 35 26 4 74 217 203

New Jersey 65 26 27 12 64 177 216

Western Conference

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

St. Louis 66 39 17 10 88 213 184

Colorado 64 39 18 7 85 221 172

Dallas 65 37 21 7 81 177 168

Nashville 64 32 24 8 72 204 204

Winnipeg 67 33 28 6 72 201 198

Minnesota 65 32 26 7 71 206 206

Chicago 65 29 28 8 66 195 207

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Vegas 66 36 22 8 80 215 198

Edmonton 65 34 23 8 76 204 201

Calgary 67 34 26 7 75 201 206

Vancouver 65 34 25 6 74 214 204

Arizona 67 32 27 8 72 187 178

San Jose 65 28 33 4 60 169 209

Anaheim 65 26 31 8 60 168 205

Los Angeles 65 24 35 6 54 160 205

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Late games not included

Saturday’s Results

Boston 4, N.Y. Islanders 0

Los Angeles 2, New Jersey 1, OT

Tampa Bay 4, Calgary 3

Chicago 3, Florida 2, SO

Colorado 3, Nashville 2

Toronto 4, Vancouver 2

Ottawa 4, Detroit 3, SO

Montreal 4, Carolina 3, OT

Arizona 5, Buffalo 2

St. Louis 4, Dallas 3, SO

Edmonton 3, Winnipeg 2

San Jose 5, Pittsburgh 0

Sunday’s Results

Philadelphia 5, N.Y. Rangers 3

Calgary 3, Florida 0

Columbus 5, Vancouver 3

New Jersey 3, Anaheim 0

Washington 4, Minnesota 3

Los Angeles at Vegas, late

Monday’s Games

Colorado at Detroit, 7:30

Edmonton at Nashville, 8

Tuesday’s Games

Montreal at N.Y. Islanders, 7

Ottawa at Pittsburgh, 7

St. Louis at N.Y. Rangers, 7

Boston at Tampa Bay, 7:30

Buffalo at Winnipeg, 8

Nashville at Minnesota, 8

Anaheim at Chicago, 8:30

Edmonton at Dallas, 8:30

New Jersey at Vegas, 10

Toronto at San Jose, 10:30

Wednesday’s Games

Philadelphia at Washington, 7

Columbus at Calgary, 8:30

Anaheim at Colorado, 9:30

Arizona at Vancouver, 10:30

COLLEGE BASKETBALL

Sunday’s Men’s Scores

MIDWEST

Illinois 67, Indiana 66

Northwestern 81, Nebraska 76, OT

Ohio St. 77, Michigan 63

Wisconsin 71, Minnesota 69

Auto Racing

NASCAR

Auto Club 400

1. (3) Alex Bowman, Chevy, 200 laps, 59 points.

2. (17) Kyle Busch, Toyota, 200, 40.

3. (4) Kurt Busch, Chevy, 200, 40.

4. (13) Chase Elliott, Chevy, 200, 40.

5. (15) Brad Keselowski, Ford, 200, 44.

6. (28) Denny Hamlin, Toyota, 200, 34.

7. (2) Jimmie Johnson, Chevy, 200, 46.

8. (6) Aric Almirola, Ford, 200, 36.

9. (5) Kevin Harvick, Ford, 200, 29.

10. (29) Erik Jones, Toyota, 200, 29.

11. (19) Tyler Reddick, Chevy, 200, 26.

12. (7) Joey Logano, Ford, 200, 29.

13. (12) Matt DiBenedetto, Ford, 200, 27.

14. (38) Martin Truex Jr, Toyota, 200, 29.

15. (21) William Byron, Chevy, 200, 22.

16. (11) Chris Buescher, Ford, 200, 21.

17. (27) Ross Chastain, Ford, 200, 0.

18. (18) Cole Custer, Ford, 199, 19.

19. (16) Ryan Blaney, Ford, 199, 37.

20. (10) Ricky Stenhouse Jr, Chevy, 199, 7.

21. (9) Kyle Larson, Chevy, 199, 16.

22. (8) Michael McDowell, Ford, 199, 15.

23. (1) Clint Bowyer, Ford, 199, 14.

24. (25) Austin Dillon, Chevy, 199, 13.

25. (23) John H. Nemechek, Ford, 199, 12.

26. (24) Ty Dillon, Chevy, 199, 11.

27. (14) Bubba Wallace, Chevy, 198, 10.

28. (31) Daniel Suarez, Toyota, 198, 9.

29. (26) Corey Lajoie, Ford, 197, 8.

30. (20) Ryan Preece, Chevy, 197, -3.

31. (30) JJ Yeley, Ford, 197, 0.

32. (32) Brennan Poole, Chevy, 195, 5.

33. (34) Joey Gase, Ford, 193, 0.

34. (36) Garrett Smithley, Ford, 193, 3.

35. (35) Quin Houff, Chevy, 192, 2.

36. (33) Reed Sorenson, Chevy, 191, 1.

37. (37) Timmy Hill, Ford, 184, 0.

38. (22) Christopher Bell, Toyota, engine, 80, 1.

PRO GOLF

PGA Tour

Honda Classic

Final Round

Sungjae Im (500), $1,260,000 72-66-70-66–274 -6

Mackenzie Hughes (300), $763,000 71-72-66-66–275 -5

Tommy Fleetwood (190), $483,000 70-68-67-71–276 -4

Byeong Hun An (109), $280,000 76-66-68-67–277 -3

Daniel Berger (109), $280,000 69-70-69-69–277 -3

Brendan Steele (109), $280,000 68-67-71-71–277 -3

Lee Westwood, $280,000 67-69-71-70–277 -3

Cameron Davis (80), $204,750 70-67-73-68–278 -2

Russell Henley (80), $204,750 70-69-70-69–278 -2

Gary Woodland (80), $204,750 70-67-74-67–278 -2

LOCAL & AREA

Hopewell-Loudon Ticket Sales

BASCOM — Hopewell-Loudon will be selling pre-sale tickets for Tuesday’s Division IV district boys basketball semifinal vs. Arlington at Findlay at 8 p.m. Tickets will be on sale today and Tuesday during school hours. Tickets are $6 for adults and $4 for students. All tickets are $7 at the gate.