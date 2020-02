PREP GIRLS BASKETBALL

Thursday’s District Semifinals

Division I

TOLEDO CENTRAL CATHOLIC DISTRICT

Sylvania Northview 46, Toledo St. Ursula 40

Toledo Notre Dame 58, Findlay 40

DISTRICT FINAL: (6) Sylvania Northview vs. (1) Toledo Notre Dame, Saturday, 12:30

LAKE DISTRICT

Perrysburg 44, Toledo Whitmer 31

Toledo Start 56, Sylvania Southview 51

DISTRICT FINAL: (2) Perrysburg vs. (4) Toledo Start, Saturday, 1:30

Division II

PAULDING DISTRICT

Napoleon 70, Wauseon 37

St. Marys Memorial 43, Lima Bath 35

DISTRICT FINAL: (1) Napoleon vs. (4) St. Marys Memorial, Saturday, 7

ASHLAND DISTRICT

Sandusky Perkins 63, Bellevue 59

Willard 49, Shelby 44

DISTRICT FINAL: (4) Sandusky Perkins vs. (3) Willard, Saturday, 7

Division III

SHELBY DISTRICT

Hopewell-Loudon 51, Carey 45 (OT)

Margaretta 63, Ashland Crestview 47

DISTRICT FINAL: (2) Hopewell-Loudon vs. (1) Margaretta, Saturday, 3

ANTHONY WAYNE DISTRICT

Elmwood 59, Montpelier 44

Lake 68, Otsego 65 (2-OT)

DISTRICT FINAL: (7) Elmwood vs. (9) Lake, Saturday, 3

ELIDA DISTRICT

Ottawa-Glandorf 40, Liberty-Benton 30

Fairview 53, Paulding 48

DISTRICT FINAL: (1) Ottawa-Glandorf vs. (4) Fairview, Saturday, 2

Division IV

DEFIANCE DISTRICT

Ottoville 48, Convoy Crestview 33

Wayne Trace 55, Antwerp 29

DISTRICT FINAL: (2) Ottoville vs. (1) Wayne Trace, Saturday, 7

OTTAWA-GLANDORF DISTRICT

Columbus Grove 52, Delphos St. John’s 39

(2) Arlington vs. (3) Kalida, ppd., rescheduled for 5 p.m. today

DISTRICT FINAL: (1) Columbus Grove vs. (2) Arlington-(3) Kalida winner, Saturday, 7

FOSTORIA DISTRICT

Toledo Christian 55, Ottawa Hills 49

Arcadia 50, New Riegel 33

DISTRICT FINAL: (1) Toledo Christian vs. (3) Arcadia, Saturday, 4

WILLARD DISTRICT

Seneca East 41, Norwalk St. Paul 30

Buckeye Central 50, Lucas 34

DISTRICT FINAL: (1) Seneca East vs. (3) Buckeye Central, Saturday, 7

WAPAKONETA DISTRICT

Minster 54, Marion Local 44

New Knoxville 46, Fort Recovery 44

DISTRICT FINAL: (3) Minster vs. (4) New Knoxville, Saturday, 7

OHSAA Tournament

Division II

Hebron Lakewood 60, Whitehall-Yearling 47

Thornville Sheridan 45, Vincent Warren 39

Plain City Jonathan Alder 66, Caledonia River Valley 44

Division IV

Peebles 51, Glouster Trimble 45

Portsmouth Notre Dame 49, Belpre 35

Friday’s District Semifinal

Division IV

OTTAWA-GLANDORF DISTRICT

(2) Arlington vs. (3) Kalida, 5

PREP Boys Basketball

Thursday’s District Games

Division I

UNIVERSITY OF TOLEDO (1) DISTRICT

AT ROSSFORD HIGH SCHOOL

Toledo Bowsher 65, Bowling Green 60

Division III

NORWALK DISTRICT

AT HOPEWELL-LOUDON HIGH SCHOOL

Elmwood 57, Woodmore 43

TOLEDO CENTRAL CATHOLIC DISTRICT

AT SPRINGFIELD HIGH SCHOOL

Cardinal Stritch 70, Northwood 34

Delta 35, Lake 30

LIMA SENIOR DISTRICT

AT MILLER CITY HIGH SCHOOL

(7) Tinora vs. (4) Riverdale, 6:15, ppd., rescheduled for 8:15 p.m. today

(6) Liberty-Benton vs. (8) Coldwater, ppd., rescheduled for 6:30 p.m. today

OHSAA Tournament

Division I

Hilliard Bradley 54, Lancaster 38

Newark 65, Worthington Kilbourne 45

Cin. Moeller 52, Cin. Colerain 11

Cin. Turpin 58, Cin. Elder 54, OT

Harrison 48, Cin. Western Hills 42

Liberty Twp. Lakota E. 62, Cin. NW 37

Riverside Stebbins 71, Sidney 62

Springboro 70, Miamisburg 48

Division II

Cin. Aiken 58, St. Bernard Roger Bacon 54

Cin. Wyoming 65, Cin. Shroder 24

Division III

Bellefontaine Benjamin Logan 79, Day. Meadowdale 77

New Lebanon Dixie 74, Anna 48

New Paris National Trail 53, Casstown Miami E. 40

W. Liberty-Salem 53, Brookville 51

Division IV

Cedarville 53, W. Alexandria Twin Valley S. 40

Hamilton New Miami 73, Cin. Oyler 60

Jackson Center 24, Russia 12

Pitsburg Franklin-Monroe 47, Lewisburg Tri-County N. 38

Ripley-Union-Lewis-Huntington 61, Lockland 58

Troy Christian 51, Covington 49

Friday’s District Games

Division IV

FINDLAY DISTRICT

AT FOSTORIA HIGH SCHOOL

(6) Carey vs. (10) Cory-Rawson, 7

Division III

LIMA SENIOR DISTRICT

AT MILLER CITY HIGH SCHOOL

(6) Liberty-Benton vs. (8) Coldwater, 6:30

(7) Tinora vs. (4) Riverdale, 8:15

Friday’s District Quarterfinals

Division I

UNIVERSITY OF TOLEDO (1) DISTRICT

AT ROSSFORD HIGH SCHOOL

(16) Toledo Bowsher vs. (7) Findlay, 6:15

(14) Oregon Clay vs. (2) Toledo Start, 8

AT TOLEDO START HIGH SCHOOL

(11) Sylvania Northview vs. (3) Perrysburg, 6:15

(9) Anthony Wayne vs. (4) Toledo Central Catholic, 8

Division II

MANSFIELD MADISON DISTRICT

AT BUCYRUS HIGH SCHOOL

(7) Mansfield Senior vs. (1) Upper Sandusky, 6:15

(5) Ontario vs. (6) Lexington, 8

AT WILLARD HIGH SCHOOL

(4) Norwalk vs. (2) Huron, 6:15

(8) Clear Fork vs. (3) Shelby, 8

OHIO NORTHERN UNIVERSITY DISTRICT

AT PAULDING HIGH SCHOOL

(9) Wapakoneta vs. (3) Defiance, 6:15

(2) St. Marys Memorial vs. (5) Bryan, 8

AT LIMA SENIOR HIGH SCHOOL

(11) Celina vs. (1) Lima Shawnee, 6:15

(8) Elida winner vs. (4) Wauseon, 8

LAKE DISTRICT

AT TOLEDO BOWSHER HIGH SCHOOL

(11) Toledo Scott vs. (1) Toledo Rogers, 6:15

(10) Port Clinton vs. (5) Tiffin Columbian, 8

AT GENOA HIGH SCHOOL

(4) Oak Harbor vs. (3) Rossford, 6:15

(8) Sandusky Perkins vs. (2) Sandusky, 8

Division III

NORWALK DISTRICT

AT HOPEWELL-LOUDON HIGH SCHOOL

(11) Ashland Crestview vs. (1) Willard, 6:15

(3) Colonel Crawford vs. (8) Elmwood, 8

AT MONROEVILLE HIGH SCHOOL

(7) Margaretta vs. (2) Western Reserve, 6:15

(6) Fostoria vs. (4) Eastwood, 8

TOLEDO CENTRAL CATHOLIC DISTRICT

AT SPRINGFIELD HIGH SCHOOL

(8) Otsego vs. (1) Evergreen, 6:15

(3) Cardinal Stritch vs. (10) Delta, 8

AT WAUSEON HIGH SCHOOL

(9) Swanton vs. (2) Archbold, 6:15

(6) Genoa vs. (4) Ottawa Hills, 8

LIMA SENIOR DISTRICT

AT MILLER CITY HIGH SCHOOL

(12) Allen East vs. (1) Ottawa-Glandorf, 4:45

AT ELIDA HIGH SCHOOL

(9) Fairview vs. (3) Wayne Trace, 6:15

(5) Lima Central Catholic vs. (2) Bluffton, 8

Division IV

WILLARD DISTRICT

AT SHELBY HIGH SCHOOL

(1) Lucas vs. (12) Danbury, 6:15

(4) Sandusky St. Mary vs. (8) Plymouth, 8

AT ASHLAND CRESTVIEW HIGH SCHOOL

(9) Crestline vs. (2) South Central, 6:15

(3) Norwalk St. Paul vs. (5) Mohawk, 8

DEFIANCE DISTRICT

AT BRYAN HIGH SCHOOL

(11) Toledo Emmanuel Christian vs. (2) Toledo Christian, 6:15

(10) Ayersville vs. (8) North Central, 8

AT NAPOLEON HIGH SCHOOL

(13) Stryker vs. (1) Antwerp, 6:15

(4) Edgerton vs. (5) Pettisville, 8

ELIDA DISTRICT

AT VAN WERT HIGH SCHOOL

(11) Continental vs. (2) Ottoville, 6:15

(4) Kalida vs. (5) Lincolnview, 8

AT BLUFFTON UNIVERSITY

(8) Convoy Crestview vs. (3) Delphos St. John’s, 6:15

(10) Ada vs. (1) Columbus Grove, 8

FINDLAY DISTRICT

AT TIFFIN COLUMBIAN HIGH SCHOOL

(9) New Riegel vs. (1) Old Fort, 6:15

(5) Fremont St. Joseph vs. (4) Tiffin Calvert, 8

AT FOSTORIA HIGH SCHOOL

(2) Arlington vs. (7) Gibsonburg, 6:15

(3) Hopewell-Loudon vs. (6) Carey-(10) Cory-Rawson winner, 8

WAPAKONETA DISTRICT

AT ST. MARYS MEMORIAL HIGH SCHOOL

(9) Marion Local vs. (1) Fort Recovery, 6:15

(8) New Bremen vs. (7) St. Henry, 8

AT COLDWATER HIGH SCHOOL

(5) Upper Scioto Valley vs. (2) Parkway, 6:15

(4) Lima Perry vs. (3) Minster, 8

Saturday’s District Quarterfinals

Division I

UNIVERSITY OF TOLEDO (2) DISTRICT

AT GENOA HIGH SCHOOL

(6) Toledo St. Francis vs. (5) Sylvania Southview, 1

(8) Toledo St. John’s vs. (10) Springfield, 2:45

AT FOSTORIA HIGH SCHOOL

(16) Ashland vs. (13) Fremont Ross, noon

(1) Lima Senior vs. (19) Toledo Waite, 1:45

Division III

LIMA SENIOR DISTRICT

AT MILLER CITY HIGH SCHOOL

(7) Tinora-(4) Riverdale winner vs. (6) Liberty-Benton-(8) Coldwater winner, 6:30

Division IV

FINDLAY DISTRICT

AT FOSTORIA HIGH SCHOOL

(2) Arlington vs. (7) Gibsonburg, 6:30

(3) Hopewell-Loudon vs. (6) Carey-(10) Cory-Rawson winner, 8

PRO BASEBALL

Spring Training

Thursday’s Results

Philadelphia 12, Boston 5

N.Y. Yankees 7, Tampa Bay (ss) 1

Tampa Bay (ss) 6, Detroit 3

Atlanta 3, St. Louis 1

Baltimore 13, Pittsburgh 0

Minnesota 3, Toronto 3

Texas 13, Chicago Cubs 1

Chicago White Sox 6, Seattle (ss) 5

Oakland 5, Colorado 2

L.A. Dodgers 6, Cleveland 5

Milwaukee 4, Kansas City 2

San Diego 1, L.A. Angels 0

San Francisco 5, Seattle (ss) 4

Cincinnati 8, Arizona 0

Houston 5, Washington 5

Miami 3, N.Y. Mets 1

Friday’s Games

Tampa Bay vs. Washington at West Palm Beach, Fla., 1:05 p.m.

Houston vs. Miami at Jupiter, Fla., 1:05 p.m.

Atlanta (ss) vs. Philadelphia at Clearwater, Fla., 1:05 p.m.

N.Y. Yankees vs. Atlanta (ss) at North Port, Fla., 1:05 p.m.

Baltimore vs. Pittsburgh at Bradenton, Fla., 1:05 p.m.

Boston vs. Minnesota at Fort Myers, Fla., 1:05 p.m.

Toronto vs. Detroit at Lakeland, Fla., 1:05 p.m.

St. Louis vs. N.Y. Mets at Port St. Lucie, Fla., 1:10 p.m.

Cleveland vs. Chicago White Sox at Glendale, Ariz., 3:05 p.m.

Oakland vs. Cincinnati at Goodyear, Ariz., 3:05 p.m.

San Francisco (ss) vs. Kansas City at Surprise, Ariz., 3:05 p.m.

L.A. Dodgers vs. Milwaukee at Phoenix, 3:05 p.m.

Texas vs. L.A. Angels at Tempe, Ariz., 3:10 p.m.

Seattle vs. Arizona at Scottsdale, Ariz., 3:10 p.m.

Chicago Cubs vs. San Diego at Peoria, Ariz., 8:40 p.m.

Colorado vs. San Francisco (ss) at Scottsdale, Ariz., 9:05 p.m.

PRO BASKETBALL

NBA

Eastern Conference

Atlantic Division

W L Pct GB

Toronto 42 16 .724 —

Boston 41 17 .707 1

Philadelphia 37 23 .617 6

Brooklyn 26 31 .456 15½

New York 17 42 .288 25½

Southeast Division

W L Pct GB

Miami 36 22 .621 —

Orlando 26 32 .448 10

Washington 21 36 .368 14½

Charlotte 20 38 .345 16

Atlanta 17 43 .283 20

Central Division

W L Pct GB

x-Milwaukee 50 8 .862 —

Indiana 35 24 .593 15½

Chicago 20 39 .339 30½

Detroit 19 41 .317 32

Cleveland 17 41 .293 33

Western Conference

Southwest Division

W L Pct GB

Houston 38 20 .655 —

Dallas 36 23 .610 2½

Memphis 28 30 .483 10

New Orleans 25 33 .431 13

San Antonio 24 33 .421 13½

Northwest Division

W L Pct GB

Denver 40 18 .690 —

Oklahoma City 37 22 .627 3½

Utah 36 22 .621 4

Portland 26 34 .433 15

Minnesota 17 40 .298 22½

Pacific Division

W L Pct GB

L.A. Lakers 44 12 .786 —

L.A. Clippers 39 19 .672 6

Sacramento 24 34 .414 21

Phoenix 24 35 .407 21½

Golden State 12 46 .207 33

Late games not included

Wednesday’s Results

Cleveland 108, Philadelphia 94

Charlotte 107, New York 101

Washington 110, Brooklyn 106

Orlando 130, Atlanta 120

Minnesota 129, Miami 126

Houston 140, Memphis 112

Dallas 109, San Antonio 103

L.A. Clippers 102, Phoenix 92

Boston 114, Utah 103

Thursday’s Results

Philadelphia 115, New York 106

Indiana 106, Portland 100

Oklahoma City 112, Sacramento 108

L.A. Lakers at Golden State, late

Friday’s Games

Minnesota at Orlando, 7

Brooklyn at Atlanta, 7:30

Charlotte at Toronto, 7:30

Cleveland at New Orleans, 8

Dallas at Miami, 8

Oklahoma City at Milwaukee, 8

Sacramento at Memphis, 8

Detroit at Phoenix, 9

Washington at Utah, 9

Denver at L.A. Clippers, 10:30

Saturday’s Games

Chicago at New York, 5

Brooklyn at Miami, 7:30

Portland at Atlanta, 7:30

Indiana at Cleveland, 8

L.A. Lakers at Memphis, 8

Houston at Boston, 8:30

Orlando at San Antonio, 8:30

Golden State at Phoenix, 9

Sunday’s Games

Milwaukee at Charlotte, 1

Dallas at Minnesota, 3:30

Philadelphia at L.A. Clippers, 3:30

Detroit at Sacramento, 6

Toronto at Denver, 6

L.A. Lakers at New Orleans, 8

Washington at Golden State, 8:30

PRO HOCKEY

National Hockey League

Eastern Conference

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Boston 65 40 13 12 92 214 167

Tampa Bay 64 40 19 5 85 226 180

Toronto 65 34 23 8 76 229 216

Florida 64 33 25 6 72 222 218

Montreal 66 29 28 9 67 199 204

Buffalo 63 29 26 8 66 184 196

Ottawa 65 22 31 12 56 174 221

Detroit 66 15 47 4 34 132 251

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Washington 64 39 19 6 84 222 196

Pittsburgh 62 37 19 6 80 202 170

Philadelphia 63 36 20 7 79 210 185

N.Y. Islanders 63 35 20 8 78 181 171

Columbus 65 31 20 14 76 170 171

Carolina 62 35 23 4 74 202 176

N.Y. Rangers 63 35 24 4 74 212 193

New Jersey 62 25 27 10 60 171 211

Western Conference

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

St. Louis 65 38 17 10 86 209 181

Colorado 62 37 18 7 81 215 168

Dallas 64 37 21 6 80 174 164

Nashville 63 32 23 8 72 202 201

Winnipeg 66 33 27 6 72 199 195

Minnesota 63 31 25 7 69 198 202

Chicago 64 28 28 8 64 192 205

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Vegas 65 35 22 8 78 211 196

Vancouver 63 34 23 6 74 209 195

Edmonton 64 33 23 8 74 201 199

Calgary 65 33 25 7 73 195 202

Arizona 66 31 27 8 70 182 176

Anaheim 63 25 30 8 58 165 200

San Jose 63 26 33 4 56 161 207

Los Angeles 64 23 35 6 52 158 204

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Late games not included

Wednesday’s Results

Colorado 3, Buffalo 2

Vegas 3, Edmonton 0

Los Angeles 2, Pittsburgh 1

Thursday’s Results

Toronto 5, Florida 3

N.Y. Rangers 5, Montreal 2

Chicago 5, Tampa Bay 2

Minnesota 7, Detroit 1

Ottawa 5, Vancouver 2

Boston 4, Dallas 3

Winnipeg 3, Washington 0

Nashville 4, Calgary 3, OT

St. Louis 3, N.Y. Islanders 2, OT

New Jersey at San Jose, late

Friday’s Games

Colorado at Carolina, 7

Minnesota at Columbus, 7

N.Y. Rangers at Philadelphia, 7

Buffalo at Vegas, 10

Pittsburgh at Anaheim, 10

Saturday’s Games

Boston vs. N.Y. Islanders at Nassau Veterans Memorial Coliseum, 1

Calgary at Tampa Bay, 4

New Jersey at Los Angeles, 4

Chicago at Florida, 6

Carolina at Montreal, 7

Detroit at Ottawa, 7

Vancouver at Toronto, 7

Buffalo at Arizona, 8

Colorado at Nashville, 8

Dallas at St. Louis, 8

Winnipeg at Edmonton, 10

Pittsburgh at San Jose, 10:30

Sunday’s Games

Philadelphia at N.Y. Rangers, 12

Calgary at Florida, 4

Vancouver at Columbus, 7

New Jersey at Anaheim, 8

Washington at Minnesota, 8

Los Angeles at Vegas, 10:30

COLLEGE BASKETBALL

Thursday’s Men’s Scores

EAST

Endicott 63, Wentworth 62

Fairleigh Dickinson 74, Bryant 72

Iona 86, Canisius 65

LIU 74, Wagner 66

Mass.-Dartmouth 84, Plymouth St. 71

Merrimack 69, CCSU 58

Niagara 63, St. Peter’s 54

Nichols 88, Gordon 76

Northeastern 77, James Madison 57

Sacred Heart 73, St. Francis (NY) 63

St. Francis (Pa.) 75, Mount St. Mary’s 62

Towson 76, Hofstra 65

W. Connecticut 88, Mass.-Boston 73

Westfield St. 102, Salem St. 74

Worcester St. 96, Mass. College 72

SOUTH

Belmont 65, Tennessee Tech 62

Coll. of Charleston 80, Delaware 71

FAU 80, UTSA 71

Florida Gulf Coast 73, Jacksonville 67

Gardner-Webb 83, Charleston Southern 74

Lee 74, Shorter 55

Liberty 76, Kennesaw St. 52

Longwood 58, Presbyterian 55

Murray St. 74, E. Kentucky 62

North Alabama 72, NJIT 65

North Florida 85, Stetson 72

North Texas 78, FIU 59

Radford 81, Hampton 78

UAB 88, Marshall 80

UNC-Asheville 80, High Point 76

UNC-Wilmington 76, Drexel 65

Union (Tenn.) 85, Christian Brothers 73

Winthrop 90, SC-Upstate 82

MIDWEST

Ashland 83, Wayne St. (Mich.) 63

Cleveland St. 70, Milwaukee 68

Coe 103, Wartburg 75

Ferris St. 84, Lake Superior St. 67

Green Bay 102, Youngstown St. 92

IUPUI 71, Oakland 68

Ill.-Chicago 84, Detroit 67

Illinois 74, Northwestern 66

Lindenwood (Mo.) 85, Ill.-Springfield 80

Miami (Ohio) 76, Cent. Michigan 57

Michigan Tech 91, N. Michigan 61

Missouri-St. Louis 73, Lewis 61

Nebraska Wesleyan 91, Simpson 77

Oral Roberts 113, W. Illinois 70

Purdue 57, Indiana 49

Wichita St. 72, Temple 69

Wisconsin 81, Michigan 74

SOUTHWEST

E. Texas Baptist 80, Concordia-Austin 76

LeTourneau 94, Mary Hardin-Baylor 90

Texas-Dallas 77, Hardin Simmons 61

UALR 79, Louisiana-Monroe 63

FAR WEST

N. Arizona 57, Montana 56

Thursday’s Women’s Scores

EAST

Iona 78, Canisius 72

Michigan 80, Penn St. 66

Monmouth (NJ) 49, Siena 43

Quinnipiac 70, St. Peter’s 69

Rider 68, Fairfield 60

Rutgers 63, Wisconsin 43

SOUTH

Austin Peay 70, Morehead St. 65

Belmont 68, Tennessee Tech 52

Coastal Carolina 88, Louisiana-Monroe 69

Florida St. 81, Clemson 54

Jacksonville St. 63, Tennessee St. 45

Kentucky 88, Georgia 77

LSU 61, Vanderbilt 55

Louisiana-Lafayette 57, Appalachian St. 51

Louisville 68, Boston College 48

Mercer 60, W. Carolina 54

Miami 79, Wake Forest 63

Murray St. 66, E. Kentucky 65

NC State 69, Syracuse 60

Samford 69, UNC-Greensboro 57

South Carolina 100, Florida 67

Tennessee 77, Mississippi 66

UT Martin 75, SIU-Edwardsville 58

Virginia 66, Pittsburgh 55

Virginia Tech 70, Duke 56

MIDWEST

Auburn 95, Missouri 82

Bradley 61, S. Illinois 57

Denver 85, Fort Wayne 67

Green Bay 81, Cleveland St. 51

Indiana 81, Nebraska 53

Iowa 90, Minnesota 82

Milwaukee 59, Youngstown St. 54

N. Kentucky 82, Detroit 61

North Dakota 71, Nebraska-Omaha 67

Notre Dame 83, North Carolina 65

Rio Grande 74, CS Bakersfield 65

S. Dakota St. 85, N. Dakota St. 58

SE Missouri 72, E. Illinois 56

Wright St. 77, Oakland 60

SOUTHWEST

Alabama 76, Texas A&M 63

Oral Roberts 71, W. Illinois 60

Texas State 72, Georgia Southern 68

Texas-Arlington 58, Georgia St. 32

FAR WEST

Cal St.-Fullerton 68, UC Riverside 45

New Mexico St. 69, Grand Canyon 58

San Diego St. 81, Nevada 68

Wyoming 64, Fresno St. 55

PRO GOLF

PGA Tour

Honda Classic

First Round

Tom Lewis 32-34 — 66 -4

Harris English 32-34 — 66 -4

Zach Johnson 35-32 — 67 -3

Cameron Tringale 34-33 — 67 -3

J.T. Poston 33-34 — 67 -3

Lee Westwood 34-33 — 67 -3

Brian Stuard 32-35 — 67 -3

Wyndham Clark 31-37 — 68 -2

Brendan Steele 36-32 — 68 -2

Doc Redman 33-35 — 68 -2

Patrick Rodgers 34-35 — 69 -1

Charl Schwartzel 34-35 — 69 -1

Sam Burns 33-36 — 69 -1

Cameron Percy 35-34 — 69 -1

Tim Wilkinson 34-35 — 69 -1

Harold Varner III 34-35 — 69 -1

Kyoung-Hoon Lee 35-34 — 69 -1

Mark Hubbard 32-37 — 69 -1

Kevin Streelman 35-34 — 69 -1

Daniel Berger 33-36 — 69 -1

Shane Lowry 32-37 — 69 -1

Jamie Lovemark 34-35 — 69 -1

Bud Cauley 36-34 — 70 E

Robby Shelton 35-35 — 70 E

Ian Poulter 36-34 — 70 E

Hudson Swafford 35-35 — 70 E

Ryan Palmer 34-36 — 70 E

Keegan Bradley 35-35 — 70 E

Tommy Fleetwood 36-34 — 70 E

Richy Werenski 35-35 — 70 E

Sepp Straka 36-34 — 70 E

Matt Jones 33-37 — 70 E

Brandon Hagy 33-37 — 70 E

Cameron Davis 36-34 — 70 E

Beau Hossler 34-36 — 70 E

Danny Lee 35-35 — 70 E

Luke Donald 36-34 — 70 E

Gary Woodland 35-35 — 70 E

Patton Kizzire 35-35 — 70 E

Jason Dufner 34-36 — 70 E

Scott Stallings 33-37 — 70 E

Jhonattan Vegas 36-34 — 70 E

Michael Thompson 35-35 — 70 E

Russell Henley 36-34 — 70 E

Maverick McNealy 34-36 — 70 E

Kurt Kitayama 36-34 — 70 E

Chris Baker 36-34 — 70 E

Vaughn Taylor 37-34 — 71 +1

Chesson Hadley 36-35 — 71 +1

Adam Long 33-38 — 71 +1

Josh Teater 35-36 — 71 +1

Nick Watney 31-40 — 71 +1

Matthew NeSmith 34-37 — 71 +1

Rob Oppenheim 36-35 — 71 +1

Mark Anderson 36-35 — 71 +1

Talor Gooch 34-37 — 71 +1

Matt Wallace 32-39 — 71 +1

Aaron Wise 34-37 — 71 +1

Rory Sabbatini 36-35 — 71 +1

Mackenzie Hughes 37-34 — 71 +1

Brian Harman 34-37 — 71 +1

Sam Ryder 34-37 — 71 +1

Fabian Gomez 34-38 — 72 +2

Harry Higgs 37-35 — 72 +2

C.T. Pan 36-36 — 72 +2

Martin Trainer 35-37 — 72 +2

Lucas Glover 35-37 — 72 +2

Brice Garnett 35-37 — 72 +2

Austin Cook 37-35 — 72 +2

Justin Rose 34-38 — 72 +2

Chris Kirk 36-36 — 72 +2

Padraig Harrington 37-35 — 72 +2

Sebastian Cappelen 36-36 — 72 +2

Hayden Buckley 35-37 — 72 +2

John Huh 34-38 — 72 +2

Bronson Burgoon 37-35 — 72 +2

Tom Hoge 39-33 — 72 +2

Chris Stroud 36-36 — 72 +2

Kevin Tway 39-33 — 72 +2

Ted Potter, Jr. 33-39 — 72 +2

Jimmy Walker 36-36 — 72 +2

Tyler Duncan 34-38 — 72 +2

Matthew Wolff 35-37 — 72 +2

Sungjae Im 36-36 — 72 +2

Michael Gligic 35-37 — 72 +2

Daniel Wetterich 36-36 — 72 +2

Andrew McCain 36-36 — 72 +2

Denny McCarthy 38-35 — 73 +3

Luke List 37-36 — 73 +3

Xinjun Zhang 36-37 — 73 +3

Billy Horschel 37-36 — 73 +3

Kyle Stanley 34-39 — 73 +3

Kiradech Aphibarnrat 38-35 — 73 +3

Kramer Hickok 37-36 — 73 +3

Sean O’Hair 35-38 — 73 +3

Corey Conners 36-37 — 73 +3

Russell Knox 37-36 — 73 +3

Grayson Murray 32-41 — 73 +3

Stewart Cink 37-36 — 73 +3

Lucas Bjerregaard 39-34 — 73 +3

Tyler McCumber 36-37 — 73 +3

Hank Lebioda 37-36 — 73 +3

Peter Malnati 37-37 — 74 +4

Erik van Rooyen 37-37 — 74 +4

Ryan Armour 35-39 — 74 +4

Dylan Frittelli 36-38 — 74 +4

Joaquin Niemann 36-38 — 74 +4

Emiliano Grillo 38-36 — 74 +4

Brian Gay 38-36 — 74 +4

Chase Seiffert 37-37 — 74 +4

D.J. Trahan 37-37 — 74 +4

David Hearn 40-34 — 74 +4

Scott Harrington 39-35 — 74 +4

Louis Oosthuizen 37-37 — 74 +4

Brooks Koepka 38-36 — 74 +4

Jim Herman 37-37 — 74 +4

Matt Every 34-40 — 74 +4

Roger Sloan 37-37 — 74 +4

Doug Ghim 38-36 — 74 +4

Seung-Yul Noh 37-38 — 75 +5

Adam Schenk 37-38 — 75 +5

Arjun Atwal 38-37 — 75 +5

Greg Chalmers 36-39 — 75 +5

Wes Roach 36-39 — 75 +5

Henrik Norlander 37-38 — 75 +5

Davis Love III 39-36 — 75 +5

Keith Mitchell 37-38 — 75 +5

Scott Brown 36-39 — 75 +5

Camilo Villegas 40-35 — 75 +5

Bo Hoag 37-38 — 75 +5

Vincent Whaley 35-40 — 75 +5

Zac Blair 37-39 — 76 +6

Byeong Hun An 42-34 — 76 +6

Rickie Fowler 39-37 — 76 +6

Ryo Ishikawa 38-38 — 76 +6

Vijay Singh 38-38 — 76 +6

Justin Bertsch 39-37 — 76 +6

Si Woo Kim 39-38 — 77 +7

Viktor Hovland 39-38 — 77 +7

Bo Van Pelt 34-43 — 77 +7

Robert Streb 40-37 — 77 +7

Joseph Bramlett 40-37 — 77 +7

Jim Furyk 37-41 — 78 +8

Satoshi Kodaira 40-40 — 80 +10

TRANSACTIONS

Baseball

Major League Baseball

MLB — Promoted umpires Kerwin Danley, Dan Iassogna, Alfonso Marquez and Jim Reynolds to Crew Chiefs. Promoted Ryan Blankley, Ramon De Jesus, Nic Lentz, Chris Segal and Jansen Visconti to Major League umpire positions. Announced the retirement of umpires Gary Cederstrom, Dana DeMuth, Mike Everitt, and Jeff Kellogg.

Hockey

National Hockey League

NEW JERSEY DEVILS — Recalled D Josh Jacobs from Binghamton (AHL).

American Hockey League

AHL — Suspended F Gabriel Dumont one game for an illegal check to the head of an opponent in a Feb. 25 game vs. Chicago.

ECHL

IDAHO STEELHEADS — Aquired F Yannick Veileux from Kalamazoo in exchange for F Spencer Naas.

Soccer

Major League Soccer

COLUMBUS — Signed F Miguel Berry.

NEW YORK RED BULLS — Signed D Patrick Seagrist.

PHILADELPHIA — Signed MF Alejandro Bedoya.

REAL SALT LAKE — Signed F Giuseppe Rossi.

SAN ANTONIO — Signed F Jose Gallegos to a multi-year contract.

SAN JOSE — Signed F Jack Skahan.

National Women’s Soccer League

NWSL — Named Lisa Baird Commisioner.

LOCAL SPORTS

Thursday’s Results

College

WOMEN’S BASKETBALL — John Carroll 64, Ohio Northern 49

LOCAL & AREA

Hopewell-Loudon Ticket Sales

BASCOM — Hopewell-Loudon’s girls basketball team will play in the Division III district finals at Shelby High School at 3 p.m. Saturday. Tickets will be sold today during school hours. Tickets for adults are $6 and students $4. All tickets are $7 at the gate.

Arcadia Ticket Sales

ARCADIA — Arcadia will be selling pre-sale tickets for Saturday’s district final girls basketball game against Toledo Christian at Fostoria High School. Tickets will be sold at Arcadia today during school hours and from 9 a.m. to 11 a.m. on Saturday.

Youth Basketball Tournaments

TIFFIN — Youth basketball tournaments will be held at Seneca East High School on March 7-8 and at Tiffin University on March 21-22. Entry fees $250; all teams guaranteed three games. Teams can register at www.bestbasketball.net or call 419-443-5440 for more information.

Basketball Tournament

FINDLAY –The Findlay Annual March Madness basketball tournament will be held March 14 and 15. There will be divisions in grades four through eight. For more information contact Corey Heiserman at 419-348-8326, or Jeff Stutzman at 419-722-1045.

Oiler Soccer Spring Day Camp

FINDLAY — The University of Findlay will be holding an Oiler Soccer Spring Day Camp on Saturday, March 14 at the Koehler Center from 2 p.m. to 5 p.m. The cost is $40 per player and includes camp certificate and learning passing, dribbling, shooting and more. Boys and girls age 5 to 13, and beginners to advanced skill level players, are invited to attend. For more information, contact Andy Smyth at 419-434-4801 or at smyth@findlay.edu. To download a flier/application or sign up online, visit http://athletics.findlay.edu/sports/msoc/2019-20/releases/20200225msuwtd.