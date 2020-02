PREP GIRLS BASKETBALL

Saturday’s Results

Sandusky Bay Conference Bay Division

Castalia Margaretta 56, Oak Harbor 38

Other NW Ohio Games

Ashland Crestview 61, Rittman 42

Clyde 61, Western Reserve 48

Columbus Grove 65, Pandora-Gilboa 26

Liberty-Benton 56, McComb 31

Lima Shawnee 70, Allen East 44

Loudonville 86, Black River 50

Lucas 69, Clear Fork 39

Montpelier 67, Maumee Valley Country Day 29

New Riegel 61, North Baltimore 59

Otsego 50, Ottawa Hills 43

Shelby 51, Mansfield Senior 38

Swanton 63, Northwood 41

Tiffin Columbian 51, Norwalk Senior 48

West Holmes 46, Philo 33

Around Ohio

Chillicothe Unioto 62, Bainbridge Paint Valley 29

Creston Norwayne 55, Akr. Manchester 45

Hartville Lake Center Christian 52, Hudson WRA 43

Kirtland 62, Youngs. Ursuline 36

Newark Cath. 61, Ready 36

Newton Falls 42, Ravenna SE 33

Rootstown 40, Louisville Aquinas 30

Sardinia Eastern Brown 52, Stewart Federal Hocking 34

Villa Maria, Pa. 50, Rocky River Magnificat 45

Williamsburg 66, Cin. Riverview East 24

OHSAA State Tournament

Division I

Akr. Kenmore-Garfield 47, Green 42

Bedford 45, Parma Normandy 42

Can. McKinley 86, Akr. Ellet 20

Canfield 61, Kent Roosevelt 28

Cle. Hay 62, Garfield Hts. 20

Cle. St. Joseph 67, Cle. Rhodes 21

Cuyahoga Falls 46, Youngs. Boardman 33

Euclid 47, Shaker Hts. 28

Hudson 68, Austintown Fitch 43

Lakewood 55, Maple Hts. 41

Louisville 77, Massillon 63

Massillon Perry 69, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 64

Mentor 68, Shaker Hts. Hathaway Brown 46

Painesville Riverside 64, Mayfield 58

Parma 68, Cle. John Adams 28

Uniontown Lake 56, Marietta 39

Warren Howland 44, Twinsburg 34

Willoughby S. 67, Madison 54

Amherst Steele 54, N. Olmsted 44

Barberton 53, Akr. Firestone 29

Brunswick 53, Parma Hts. Valley Forge 49

Grafton Midview 54, Berea-Midpark 41

N. Ridgeville 69, Cle. Max Hayes 21

N. Royalton 49, Wadsworth 23

Wooster 61, Brecksville-Broadview Hts. 29

Cols. DeSales 42, Pataskala Licking Hts. 23

Delaware Olentangy Berlin 48, New Albany 40

Dublin Scioto 43, Cols. Upper Arlington 25

Gahanna Lincoln 68, Groveport-Madison 34

Hilliard Davidson 37, Logan 31

Lancaster 61, Cols. Walnut Ridge 44

Marysville 60, Delaware Hayes 42

Newark 95, Cols. Franklin Hts. 13

Pickerington Cent. 70, Galloway Westland 11

Powell Olentangy Liberty 63, Grove City Cent. Crossing 16

Reynoldsburg 84, Cols. Mifflin 32

Watterson 60, Westerville Cent. 29

Westerville N. 50, Grove City 12

Bellbrook 44, Springfield 37

Centerville 74, Fairborn 38

Cin. Anderson 49, Kings Mills Kings 35

Cin. Mercy-McAuley 54, Middletown 28

Cin. Sycamore 57, Seton 52

Fairfield 55, Cin. West Clermont 51

Huber Hts. Wayne 70, Xenia 19

Miamisburg 47, Piqua 27

Milford 44, Cin. Winton Woods 43

Springboro 61, Clayton Northmont 44

Vandalia Butler 51, Sidney 48

W. Chester Lakota W. 94, Cin. Western Hills 6

Division II

Can. South 38, Alliance 16

Chagrin Falls 48, Garfield Hts. Trinity 41

Chardon NDCL 61, Cle. VASJ 27

Cle. Hts. Beaumont 64, Streetsboro 39

Copley 56, Akr. Coventry 32

Gates Mills Gilmour 60, Mentor Lake Cath. 48

Gates Mills Hawken 62, Cle. St. Martin De Porres 42

Geneva 66, E. Cle. Shaw 31

Girard 45, Cortland Lakeview 33

Jefferson Area 48, Ashtabula Edgewood 38

Orange 58, Chagrin Falls Kenston 53

Painesville Harvey 47, Cle. Glenville 26

Ravenna 40, Youngs. East 33

Richfield Revere 52, Peninsula Woodridge 40

STVM 56, Beachwood 42

Salem 63, Youngs. Chaney High School 37

Struthers 61, Niles McKinley 34

Tallmadge 48, Akr. Springfield 27

Wooster Triway 39, Mogadore Field 38

Youngs. Mooney 53, Hubbard 51

Fairview 47, Cle. E. Tech 16

Parma Hts. Holy Name 33, Parma Padua 31

Rocky River Lutheran W. 44, LaGrange Keystone 20

Dresden Tri-Valley 65, Carrollton 25

Minerva 58, Steubenville 53

Thornville Sheridan 65, Gallipolis Gallia 18

Vincent Warren 50, Hillsboro 17

Washington C.H. 58, Lancaster Fairfield Union 47

Washington C.H. Miami Trace 50, Waverly 36

Batavia 45, Cin. Shroder 38

Cin. Indian Hill 46, Goshen 26

Cin. Wyoming 48, Cin. N. College Hill 31

Day. Chaminade Julienne 69, Clarksville Clinton-Massie 24

Greenville 47, Bellefontaine Benjamin Logan 28

Hamilton Ross 34, Day. Oakwood 22

Kettering Alter 49, Day. Dunbar 39

St. Bernard Roger Bacon 62, Cin. Aiken 21

Tipp City Tippecanoe 63, Spring. NW 24

Division III

Albany Alexander 58, Coal Grove Dawson-Bryant 45

Cambridge 54, Barnesville 27

Ironton 63, New Lexington 51

Oak Hill 52, McDermott Scioto NW 42

S. Point 34, Nelsonville-York 30

Sardinia Eastern Brown 52, Stewart Federal Hocking 34

Seaman N. Adams 67, Williamsport Westfall 34

Southeastern 54, Proctorville Fairland 37

Wheelersburg 51, Chesapeake 37

Anna 67, Day. Meadowdale 10

Arcanum 60, New Lebanon Dixie 18

Batavia Clermont NE 49, Cin. Taft 47

Bethel-Tate 56, Reading 6

Carlisle 49, Camden Preble Shawnee 31

Cin. Madeira 31, Norwood 27

Cin. Purcell Marian 71, Blanchester 11

Cin. Summit Country Day 78, Cin. Finneytown 3

Fayetteville-Perry 61, Georgetown 48

Spring. Greenon 61, Jamestown Greeneview 49

Versailles 78, Day. Miami Valley 21

W. Liberty-Salem 50, Milton-Union 11

Division IV

Belpre 53, Beaver Eastern 29

Franklin Furnace Green 56, Crown City S. Gallia 45

Glouster Trimble 68, Racine Southern 46

New Boston Glenwood 33, Ironton St. Joseph 32

Woodsfield Monroe Cent. 82, Bridgeport 48

Ansonia 52, N. Lewisburg Triad 51

Cedarville 60, Lockland 26

Cin. Country Day 65, Cin. Oyler 12

Felicity-Franklin 48, S. Charleston SE 47

Houston 53, Sidney Lehman 50

Jackson Center 35, Sidney Fairlawn 33

Legacy Christian 71, Hamilton New Miami 17

Mechanicsburg 56, Russia 44

New Madison Tri-Village 95, Day. Jefferson 10

Pitsburg Franklin-Monroe 49, Lewisburg Tri-County N. 8

Spring. Cath. Cent. 56, Covington 49

Monday’s District Games

Division IV

OTTAWA-GLANDORF DISTRICT

AT PATRICK HENRY HIGH SCHOOL

(12) Fort Jennings vs. (13) Holgate, 7

AT BLUFFTON UNIVERSITY

(2) Arlington vs. (11) Cory-Rawson, 7

Tuesday’s District Games

Division II

PAULDING DISTRICT

AT SPENCERVILLE HIGH SCHOOL

(9) Lima Shawnee vs. (8) Van Wert, 6:15

(6) Defiance vs. (7) Elida, 8

LAKE DISTRICT

AT GENOA HIGH SCHOOL

(9) Maumee vs. (7) Tiffin Columbian, 6:15

(4) Oak Harbor vs. (8) Port Clinton, 8

ASHLAND DISTRICT

AT MONROEVILLE HIGH SCHOOL

(6) Lexington vs. (9) Clear Fork, 6:15

(8) Mansfield Senior vs. (7) Norwalk, 8

Division III

SHELBY DISTRICT

AT WILLARD HIGH SCHOOL

(9) Huron vs. (10) Upper Sandusky, 6:15

(3) Ashland Crestview vs. (7) Western Reserve, 8

ANTHONY WAYNE DISTRICT

AT SPRINGFIELD HIGH SCHOOL

(8) Evergreen vs. (7) Elmwood, 7

AT BOWLING GREEN HIGH SCHOOL

(1) Eastwood vs. (9) Lake, 6:15

(13) Northwood vs. (2) Otsego, 8

ELIDA DISTRICT

AT BLUFFTON HIGH SCHOOL

(12) Allen East vs. (11) Hicksville, 7

AT LINCOLNVIEW HIGH SCHOOL

(6) Patrick Henry vs. (8) Coldwater, 6:15

(5) Spencerville vs. (7) Van Buren, 8

Division IV

DEFIANCE DISTRICT

AT PAULDING HIGH SCHOOL

(11) Lincolnview vs. (13) Hilltop, 7

AT BRYAN HIGH SCHOOL

(5) Fayette vs. (6) Antwerp, 6:15

(9) North Central vs. (12) Pettisville, 8

OTTAWA-GLANDORF DISTRICT

(6) Miller City vs. (7) Delphos St. John’s, 6:15

(4) McComb vs. (9) Leipsic, 8

FOSTORIA DISTRICT

AT FREMONT ROSS HIGH SCHOOL

(5) Ottawa Hills vs. (11) Fremont St. Joseph, 6:15

(9) Tiffin Calvert vs. (7) Gibsonburg, 8

WILLARD DISTRICT

AT SHELBY HIGH SCHOOL

(8) Crestline vs. (9) Mansfield Christian, 7

AT ASHLAND CRESTVIEW HIGH SCHOOL

(2) Lucas vs. (13) Plymouth, 6:15

(10) Mansfield St. Peter’s vs. (5) Monroeville, 8

WAPAKONETA DISTRICT

AT ST. MARYS MEMORIAL HIGH SCHOOL

(9) Parkway vs. (8) Ridgemont, 7

AT LIMA BATH HIGH SCHOOL

(5) St. Henry vs. (11) Lima Perry, 7

Wednesday’s District Games

Division I

TOLEDO CENTRAL CATHOLIC DISTRICT

AT LAKE HIGH SCHOOL

(13) Wapakoneta vs. (6) Sylvania Northview, 7

AT FOSTORIA HIGH SCHOOL

(16) Fremont Ross vs. (17) Bowling Green, 7

LAKE DISTRICT

AT TOLEDO START HIGH SCHOOL

(18) Springfield vs. (19) Ashland, 7

AT GENOA HIGH SCHOOL

(14) Toledo Bowsher vs. (15) Oregon Clay, 7

Division II

PAULDING DISTRICT

AT MILLER CITY HIGH SCHOOL

(11) Celina vs. (10) Kenton, 7

LAKE DISTRICT

AT TOLEDO BOWSHER HIGH SCHOOL

(1) Toledo Rogers vs. (11) Toledo Woodward, 7

ASHLAND DISTRICT

AT PLYMOUTH HIGH SCHOOL

(1) Bellevue vs. (11) Galion, 7

Division III

SHELBY DISTRICT

AT OLD FORT HIGH SCHOOL

(2) Hopewell-Loudon vs. (12) Bucyrus, 6:15

(6) Carey vs. (8) Edison, 8

ANTHONY WAYNE DISTRICT

AT SPRINGFIELD HIGH SCHOOL

(10) Liberty Center vs. (11) Montpelier, 6:15

(12) Genoa vs. (3) Delta, 8

ELIDA DISTRICT

AT BLUFFTON HIGH SCHOOL

(13) Tinora vs. (2) Liberty-Benton, 6:15

(9) Delphos Jefferson vs. (10) Riverdale, 8

Division IV

DEFIANCE DISTRICT

AT PAULDING HIGH SCHOOL

(7) Edon vs. (8) Edgerton, 6:15

(3) Convoy Crestview vs. (10) Ayersville, 8

FOSTORIA DISTRICT

AT CAREY HIGH SCHOOL

(12) Cardinal Stritch vs. (10) Mohawk, 6:15

(6) Vanlue vs. (8) Maumee Valley Country Day, 8

WILLARD DISTRICT

AT SHELBY HIGH SCHOOL

(6) Sandusky St. Mary vs. (7) South Central, 6:15

(4) Norwalk St. Paul vs. (11) Danbury, 8

WAPAKONETA DISTRICT

AT ST. MARYS MEMORIAL HIGH SCHOOL

(14) Upper Scioto Valley vs. (2) Marion Local, 6:15

(7) Lima Central Catholic vs. (13) Waynesfield-Goshen, 8

AT LIMA BATH HIGH SCHOOL

(4) New Knoxville vs. (10) Ada, 6:15

(6) New Bremen vs. (12) Hardin Northern, 8

Thursday’s District Games

Division IV

OTTAWA-GLANDORF DISTRICT

AT PATRICK HENRY HIGH SCHOOL

(12) Fort Jennings-(13) Holgate winner vs. (1) Columbus Grove, 6:15, in district quarterfinals

(6) Miller City-(7) Delphos St. John’s winner vs. (4) McComb-(9) Leipsic winner, 8, in district quarterfinals

AT BLUFFTON UNIVERSITY

(3) Kalida vs. (14) Pandora-Gilboa, 6:15

(8) North Baltimore vs. (10) Continental, 8

Saturday’s District Quarterfinals

Division I

TOLEDO CENTRAL CATHOLIC DISTRICT

AT LAKE HIGH SCHOOL

(13) Wapakoneta-(6) Sylvania Northview winner vs. (5) Anthony Wayne, 6:15

(7) Sandusky vs. (8) Toledo St. Ursula, 8

AT FOSTORIA HIGH SCHOOL

(16) Fremont Ross-(17) Bowling Green winner vs. (11) Findlay, 6:15

(1) Toledo Notre Dame vs. (20) Toledo Waite, 8

LAKE DISTRICT

AT TOLEDO START HIGH SCHOOL

(18) Springfield-(19) Ashland winner vs. (2) Perrysburg, 6:15

(10) Toledo Whitmer vs. (12) Mansfield Madison, 8

AT GENOA HIGH SCHOOL

(14) Toledo Bowsher-(15) Oregon Clay winner vs. (3) Sylvania Southview, 1

(9) Lima Senior vs. (4) Toledo Start, 2:45

Division II

PAULDING DISTRICT

AT MILLER CITY HIGH SCHOOL

(11) Celina-(10) Kenton winner vs. (1) Napoleon, 6:15

(3) Wauseon vs. (5) Bryan, 8

AT SPENCERVILLE HIGH SCHOOL

(9) Lima Shawnee-(8) Van Wert winner vs. (2) Lima Bath, 1

(6) Defiance-(7) Elida winner vs. (4) St. Marys Memorial, 2:45

LAKE DISTRICT

AT TOLEDO BOWSHER HIGH SCHOOL

(1) Toledo Rogers-(11) Toledo Woodward winner vs. (10) Fostoria, 6:15

(5) Clyde vs. (6) Toledo Scott, 8

AT GENOA HIGH SCHOOL

(9) Maumee-(7) Tiffin Columbian winner vs. (2) Toledo Central Catholic, 6:15

(4) Oak Harbor-(8) Port Clinton winner vs. (3) Rossford, 8

ASHLAND DISTRICT

AT PLYMOUTH HIGH SCHOOL

(1) Bellevue-(11) Galion winner vs. (10) Vermilion, 6:15

(5) Ontario vs. (4) Sandusky Perkins, 8

AT MONROEVILLE HIGH SCHOOL

(6) Lexington-(9) Clear Fork winner vs. (2) Shelby, 6:15

(8) Mansfield Senior-(7) Norwalk winner vs. (3) Willard, 8

Division III

SHELBY DISTRICT

AT OLD FORT HIGH SCHOOL

(2) Hopewell-Loudon-(12) Bucyrus winner vs. (11) Lakota, 6:15

(6) Carey-(8) Edison winner vs. (5) Colonel Crawford, 8

AT WILLARD HIGH SCHOOL

(9) Huron-(10) Upper Sandusky winner vs. (1) Margaretta, 6:15

(3) Ashland Crestview-(7) Western Reserve winner vs. (4) Wynford, 8

ANTHONY WAYNE DISTRICT

AT SPRINGFIELD HIGH SCHOOL

(8) Evergreen-(7) Elmwood winner vs. (5) Archbold, 6:15

(10) Liberty Center-(11) Montpelier winner vs. (12) Genoa-(3) Delta winner, 8

AT BOWLING GREEN HIGH SCHOOL

(1) Eastwood-(9) Lake winner vs. (4) Woodmore, 6:15

(13) Northwood-(2) Otsego winner vs. (6) Swanton, 8

ELIDA DISTRICT

AT BLUFFTON HIGH SCHOOL

(12) Allen East-(11) Hicksville winner vs. (1) Ottawa-Glandorf, 6:15

(13) Tinora-(2) Liberty-Benton winner vs. (9) Delphos Jefferson-(10) Riverdale winner, 8

AT LINCOLNVIEW HIGH SCHOOL

(6) Patrick Henry-(8) Coldwater winner vs. (3) Paulding, 6:15

(5) Spencerville-(7) Van Buren winner vs. (4) Fairview, 8

Division IV

DEFIANCE DISTRICT

AT PAULDING HIGH SCHOOL

(11) Lincolnview-(13) Hilltop winner vs. (2) Ottoville, 6:15

(7) Edon-(8) Edgerton winner vs. (3) Convoy Crestview-(10) Ayersville winner, 8

AT BRYAN HIGH SCHOOL

(5) Fayette-(6) Antwerp winner vs. (4) Stryker, 6:15

(9) North Central-(12) Pettisville winner vs. (1) Wayne Trace, 8

OTTAWA-GLANDORF DISTRICT

AT BLUFFTON UNIVERSITY

(2) Arlington-(11) Cory-Rawson winner vs. (5) Bluffton, 6:15

(3) Kalida-(14) Pandora-Gilboa winner vs. (8) North Baltimore-(10) Continental winner, 8

FOSTORIA DISTRICT

AT FREMONT ROSS HIGH SCHOOL

(5) Ottawa Hills-(11) Fremont St. Joseph winner vs. (4) Old Fort, 6:15

(9) Tiffin Calvert-(7) Gibsonburg winner vs. (1) Toledo Christian, 8

AT CAREY HIGH SCHOOL

(12) Cardinal Stritch-(10) Mohawk winner vs. (2) New Riegel, 6:15

(6) Vanlue-(8) Maumee Valley Country Day winner vs. (3) Arcadia, 8

WILLARD DISTRICT

AT SHELBY HIGH SCHOOL

(8) Crestline-(9) Mansfield Christian winner vs. (1) Seneca East, 6:15

(6) Sandusky St. Mary-(7) South Central winner vs. (4) Norwalk St. Paul-(11) Danbury winner, 8

AT ASHLAND CRESTVIEW HIGH SCHOOL

(2) Lucas-(13) Plymouth winner vs. (12) New London, 6:15

(10) Mansfield St. Peter’s-(5) Monroeville winner vs. (3) Buckeye Central, 8

WAPAKONETA DISTRICT

AT ST. MARYS MEMORIAL HIGH SCHOOL

(9) Parkway-(8) Ridgemont winner vs. (3) Minster, 6:15

(14) Upper Scioto Valley-(2) Marion Local winner vs. (7) Lima Central Catholic-(13) Waynesfield-Goshen winner, 8

AT LIMA BATH HIGH SCHOOL

(5) St. Henry-(11) Lima Perry winner vs. (1) Fort Recovery, 6:15

(4) New Knoxville-(10) Ada winner vs. (6) New Bremen-(12) Hardin Northern winner, 8

PREP Boys Basketball

Saturday’s Results

Northern 10 Conference

Buckeye Central 71, Bucyrus 44

Ridgedale 64, Carey 39

Upper Sandusky 88, Mohawk 54

Wynford 75, Seneca East 48

Other NW Ohio Games

Ada 89, Lima Temple Christian 50

Antwerp 77, Hilltop 29

Arlington 76, Lincolnview 63

Ayersville 48, Montpelier 45, OT

Bluffton 57, Kenton 55

Bryan 57, Paulding 43

Canton McKinley 58, Wooster Senior 51

Clyde 46, Port Clinton 30

Coldwater 50, Wapakoneta 35

Colonel Crawford 40, Galion Northmor 34

Columbus Grove 66, Miller City 51

Defiance 45, Archbold 40, OT

Elida 71, Delphos Jefferson 65

Fort Jennings 61, Pandora-Gilboa 56

Fremont Ross 66, Tiffin Columbian 63

Hardin Northern 60, Cory-Rawson 42

Hopewell-Loudon 44, Riverdale 34

Indian Lake 85, Waynesfield-Goshen 70

Jackson Center 57, Riverside 41

Kalida 59, Van Buren 43

Liberty-Benton 51, Patrick Henry 30

Lima Cent. Cath. 72, Celina 43

Lima Shawnee 77, Spencerville 53

Lucas 86, Clear Fork 70

Mansfield Senior 70, Ontario 56

Marion Local 49, Russia 38

Maumee Valley Country Day 52, Stryker 51

Minster 56, Anna 55

Monroeville 73, Mansfield Temple Christian 51

Mount Vernon 43, Marion Harding 27

New Bremen 40, Arcanum 32

New London 62, Jeromesville Hillsdale 36

North Central 48, Edgerton 44

Northwood 58, Maumee 53

Oak Harbor 63, Gibsonburg 38

Ottawa-Glandorf 69, Lexington 52

Ottoville 86, Leipsic 48

Sandusky Perkins 67, Norwalk St. Paul 63

Sandusky Senior 76, Toledo Rogers 70

Sandusky St. Mary 62, Castalia Margaretta 51

Shelby 71, Mansfield St. Peter’s 38

Sidney Fairlawn 67, Sidney Lehman 52

South Central 56, Bellevue 42

Springfield 49, Toledo Whitmer 44, OT

St. Marys Memorial 82, Toledo Scott 60

Tiffin Calvert 57, Arcadia 42

Tol. Cent. Catholic 77, Cardinal Stritch 70, OT

Toledo Start 51, Perrysburg 31

Upper Scioto Valley 68, Triad 48

Vanlue 71, Ridgemont 64

Versailles 53, Greenville 28

Wauseon 50, Pettisville 43

Western Reserve 102, Milan Edison 46

Around Ohio

Bainbridge Paint Valley 60, Piketon 55

Bellefontaine 50, Xenia 48

Can. McKinley 58, Wooster 51

Carlisle 76, Roanoke Catholic, Va. 64

Chesapeake 71, Southeastern 40

Cin. College Prep. 79, Cin. Hillcrest 63

Cle. Rhodes 64, Cle. St. Ignatius 63

Cols. Walnut Ridge 74, Cols. Linden-McKinley 59

Day. Stivers 77, Day. Northridge 58

Frankfort Adena 62, Chillicothe Huntington 48

Ft. Loramie 42, Ft. Recovery 40

Glouster Trimble 53, Crown City S. Gallia 40

Greenup Co., Ky. 80, Willow Wood Symmes Valley 76

Grove City 70, Ashville Teays Valley 59

Grove City Christian 83, Groveport Madison Christian 42

Hamilton Ross 50, Middletown Madison Senior 48

Huber Hts. Wayne 87, Cols. Independence 42

Kettering Alter 68, Bethel-Tate 25

Logan 63, McArthur Vinton County 52

Louisville Aquinas 65, Cols. KIPP 37

McConnelsville Morgan 64, Vincent Warren 60

Miami Valley Christian Academy 50, Franklin Middletown Christian 43

N. Olmsted 53, Sheffield Brookside 46

Newark Licking Valley 73, Zanesville W. Muskingum 65

Painesville Riverside 70, Beachwood 67

Proctorville Fairland 65, Ironton Rock Hill 34

Richfield Revere 92, Akr. East 81

S. Webster 48, Oak Hill 45

Spring Valley, W.Va. 59, Ironton 58

Spring. Greenon 66, London Madison Plains 52

Strasburg-Franklin 50, Lore City Buckeye Trail 33

Uniontown Lake 53, Canfield 50, 0

W. Lafayette Ridgewood 69, Malvern 63

W. Liberty-Salem 74, Casstown Miami E. 41

Whitehall-Yearling 57, Hartley 47

Youngs. Mooney 57, Austintown Fitch 44

Youngs. Ursuline 59, Canfield S. Range 44

New Matamoras Frontier 54, Madonna, W.Va. 44

Wheeling Central, W.Va. 72, Shadyside 67

Beverly Ft. Frye 57, Belmont Union Local 47

Byesville Meadowbrook 47, E. Liverpool 39

Monday’s Games

Northern 10 Conference

Upper Sandusky at Carey

Other NW Ohio Games

Elyria Open Door Christian at Danbury

Stryker at Evergreen

Tuesday’s Games

Three Rivers Athletic Conference

Tol. Cent. Catholic at Lima Senior

Sandusky Bay Conference Lake Division

Norwalk Senior at Clyde

Other NW Ohio Games

Antwerp at Delta

Ashland Crestview at Buckeye Central

Ayersville at Liberty Center

Clear Fork at Ashland Senior

Continental at Pandora-Gilboa

Galion Senior at Crestline

Gibsonburg at Otsego

Kidron Central Christian at Mansfield Temple Christian

Lake at Oak Harbor

Lakota at Northwood

Marion Local at Wapakoneta

Navarre Fairless at West Holmes

New Riegel at Fostoria Senior

North Union at Elgin

Ottawa Hills at Oregon Clay

Ridgemont at Cory-Rawson

Sandusky Perkins at Huron

Sandusky Senior at Oberlin

Seneca East at Old Fort

Shelby at Mansfield Senior

Sidney Lehman at Mechanicsburg

Smithville at Loudonville

Swanton at Cardinal Stritch

Sylvania Southview at Toledo Whitmer

Toledo Christian at Holgate

Van Wert at Lima Cent. Cath.

Vermilion at Lorain Clearview

Thursday’s Games

Blanchard Valley Conference

Leipsic at Arlington

Other NW Ohio Games

Bucyrus at Crestline

Elyria Open Door Christian at Ashland Mapleton

Fairview at Montpelier

Kidron Central Christian at West Holmes

North Baltimore at Seneca East

Ottoville at Tinora

Paulding at Edgerton

River Valley at Galion Northmor

Friday’s Games

Blanchard Valley Conference

Arcadia at Van Buren

Cory-Rawson at Vanlue

McComb at Pandora-Gilboa

North Baltimore at Liberty-Benton

Three Rivers Athletic Conference

Lima Senior at Findlay

Tol. Cent. Catholic at Oregon Clay

Toledo St. John’s at Toledo St. Francis

Toledo Whitmer at Fremont Ross

Northern 10 Conference

Bucyrus at Carey

Mohawk at Ridgedale

Wynford at Upper Sandusky

Northern Buckeye Conference

Elmwood at Fostoria Senior

Lake at Genoa

Otsego at Eastwood

Woodmore at Rossford

Northwest Conference

Bluffton at Delphos Jefferson

Columbus Grove at Ada

Lincolnview at Paulding

Spencerville at Convoy Crestview

Northwest Ohio Athletic League

Archbold at Swanton

Bryan at Evergreen

Delta at Wauseon

Liberty Center at Patrick Henry

Western Buckeye League

Elida at Kenton

Lima Bath at Lima Shawnee

Ottawa-Glandorf at Wapakoneta

St. Marys Memorial at Defiance

Van Wert at Celina

Sandusky Bay Conference River Division

Gibsonburg at Sandusky St. Mary

Hopewell-Loudon at Fremont St. Joseph

Lakota at Old Fort

Tiffin Calvert at New Riegel

Sandusky Bay Conference Bay Division

Castalia Margaretta at Willard

Port Clinton at Oak Harbor

Sandusky Bay Conference Lake Division

Clyde at Sandusky Perkins

Norwalk Senior at Tiffin Columbian

Sandusky Senior at Bellevue

Toledo Area Athletic Conference

Cardinal Stritch at Maumee Valley Country Day

Ottawa Hills at Toledo Christian

Toledo Emmanuel Christian at Northwood

Midwest Athletic Conference

Marion Local at New Knoxville

Minster at Parkway

New Bremen at Coldwater

St. Henry at Delphos St. John’s

Northern Lakes League

Anthony Wayne at Perrysburg

Maumee at Sylvania Northview

Napoleon at Bowling Green

Springfield at Sylvania Southview

Firelands Conference

Ashland Crestview at Ashland Mapleton

New London at Western Reserve

Plymouth at Norwalk St. Paul

South Central at Monroeville

Buckeye Border Conference

Edon at Pettisville

Fayette at North Central

Montpelier at Hilltop

Other NW Ohio Games

Allen East at Lima Perry

Fort Jennings at Leipsic

Fort Recovery at South Adams, Ind.

Galion Senior at Mansfield St. Peter’s

Hicksville at Miller City

Huron at Milan Edison

Kalida at Fairview

Mansfield Madison at Ontario

Mansfield Senior at Massillon Jackson

Monclova Christian at Lima Temple Christian

Shelby at Lexington

Wayne Trace at Ottoville

Saturday’s Games

Other NW Ohio Games

Allen East at Upper Scioto Valley

Lima Cent. Cath. at Defiance

Mansfield St. Peter’s at Ashland Mapleton

McComb at Lima Perry

Toledo St. John’s at Cleveland St. Ignatius

Toledo Waite at Massillon Washington

Van Buren at Fort Recovery

PRO BASKETBALL

NBA

Eastern Conference

Atlantic Division

W L Pct GB

Toronto 40 15 .727 —

Boston 38 16 .704 1½

Philadelphia 34 21 .618 6

Brooklyn 25 28 .472 14

New York 17 38 .309 23

Southeast Division

W L Pct GB

Miami 35 19 .648 —

Orlando 24 31 .436 11½

Washington 20 33 .377 14½

Charlotte 18 36 .333 17

Atlanta 15 41 .268 21

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 46 8 .852 —

Indiana 32 23 .582 14½

Chicago 19 36 .345 27½

Detroit 19 38 .333 28½

Cleveland 14 40 .259 32

Western Conference

Southwest Division

W L Pct GB

Houston 34 20 .630 —

Dallas 33 22 .600 1½

Memphis 28 26 .519 6

San Antonio 23 31 .426 11

New Orleans 23 32 .418 11½

Northwest Division

W L Pct GB

Denver 38 17 .691 —

Utah 36 18 .667 1½

Oklahoma City 33 22 .600 5

Portland 25 31 .446 13½

Minnesota 16 37 .302 21

Pacific Division

W L Pct GB

L.A. Lakers 41 12 .774 —

L.A. Clippers 37 18 .673 5

Phoenix 22 33 .400 20

Sacramento 21 33 .389 20½

Golden State 12 43 .218 30

Friday’s Results

2020 Rising Stars Challenge

Team USA 151, Team World 131

Saturday’s Results

No games scheduled.

Sunday’s Results

2020 All-Star Game

Team Giannis vs Team LeBron, late

Monday’s Results

No games scheduled.

PRO HOCKEY

National Hockey League

Eastern Conference

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Boston 60 37 11 12 86 199 146

Tampa Bay 59 39 15 5 83 211 156

Toronto 60 31 21 8 70 211 199

Florida 58 30 22 6 66 201 198

Buffalo 59 27 24 8 62 171 183

Montreal 61 27 26 8 62 184 188

Ottawa 59 20 28 11 51 156 200

Detroit 61 14 43 4 32 123 229

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Washington 58 37 16 5 79 206 177

Pittsburgh 57 36 15 6 78 191 152

N.Y. Islanders 57 33 18 6 72 166 157

Columbus 60 30 18 12 72 155 150

Philadelphia 59 32 20 7 71 193 177

Carolina 58 33 21 4 70 189 163

N.Y. Rangers 58 30 24 4 64 189 181

New Jersey 58 22 26 10 54 162 204

Western Conference

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

St. Louis 59 32 17 10 74 187 172

Dallas 59 34 19 6 74 161 151

Colorado 57 33 18 6 72 203 160

Nashville 58 29 22 7 65 189 187

Winnipeg 59 29 25 5 63 176 179

Minnesota 58 27 24 7 61 176 187

Chicago 58 26 24 8 60 174 185

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Edmonton 59 32 21 6 70 190 183

Vancouver 59 32 22 5 69 191 180

Vegas 60 30 22 8 68 189 183

Calgary 60 30 24 6 66 174 186

Arizona 61 29 24 8 66 170 166

San Jose 58 26 28 4 56 152 189

Anaheim 58 24 27 7 55 151 180

Los Angeles 59 21 33 5 47 145 187

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Late games not included

Saturday’s Results

Boston 4, Detroit 1

Nashville 4, St. Louis 3

Edmonton 4, Florida 1

Tampa Bay 5, Philadelphia 3

San Jose 2, Minnesota 0

Toronto 4, Ottawa 2

Dallas 4, Montreal 3, OT

Los Angeles 3, Colorado 1

Chicago 8, Calgary 4

Arizona 3, Washington 1

Vegas 1, N.Y. Islanders 0

Sunday’s Results

Pittsburgh 5, Detroit 1

Boston 3, N.Y. Rangers 1

Edmonton 4, Carolina 3, OT

Anaheim 5, Vancouver 1

Nashville 2, St. Louis 1

Ottawa 4, Dallas 3, OT

New Jersey 4, Columbus 3, SO

Buffalo 5, Toronto 2

Chicago at Winnipeg, 8:30

Monday’s Games

Anaheim at Calgary, 4

Florida at San Jose, 4

N.Y. Islanders at Arizona, 4

Washington at Vegas, 6

Tampa Bay at Colorado, 9

Tuesday’s Games

Columbus at Philadelphia, 7

Toronto at Pittsburgh, 7

Buffalo at Ottawa, 7:30

Montreal at Detroit, 7:30

Carolina at Nashville, 8

Los Angeles at Winnipeg, 8

New Jersey at St. Louis, 8

Wednesday’s Games

N.Y. Rangers at Chicago, 8

Arizona at Dallas, 8:30

Boston at Edmonton, 8:30

Florida at Anaheim, 10

N.Y. Islanders at Colorado, 10

Minnesota at Vancouver, 10:30

COLLEGE BASKETBALL

Sunday’s Men’s Scores

EAST

Albany (NY) 66, Maine 60

Boston College 71, NC State 68

Duquesne 59, Fordham 54

Iona 78, Marist 70

Loyola (Md.) 84, Colgate 80

Niagara 77, Monmouth (NJ) 72

Rider 79, Quinnipiac 63

Siena 65, Manhattan 52

St. Peter’s 61, Fairfield 44

UConn 64, Memphis 61

Villanova 76, Temple 56

SOUTH

Cincinnati 70, East Carolina 67, OT

Ill.-Chicago 73, N. Kentucky 43

MIDWEST

Drake 85, Evansville 80

Iowa 58, Minnesota 55

Michigan 89, Indiana 65

Missouri St. 71, Indiana St. 58

Nebraska-Omaha 85, Denver 62

S. Dakota St. 75, Fort Wayne 64

Wichita St. 82, Tulane 57

Wright St. 106, IUPUI 66

FAR WEST

Arizona St. 80, California 75

Oregon 80, Utah 62

San Diego St. 72, Boise St. 55

UC Irvine 70, Hawaii 63

Sunday’s Women’s Scores

EAST

Boston College 93, North Carolina 75

Drexel 52, Delaware 32

Marist 78, Siena 55

Maryland 106, Penn St. 69

Providence 54, St. John’s 53

Rhode Island 69, St. Bonaventure 67

Rutgers 62, Michigan 41

Syracuse 71, Pittsburgh 53

Towson 83, Coll. of Charleston 72

Villanova 48, Georgetown 40

SOUTH

Arkansas 108, Mississippi 64

Auburn 65, LSU 60

Davidson 79, Duquesne 76

Duke 66, Florida St. 64

Fordham 64, Richmond 47

Georgia 76, Alabama 75, OT

Georgia Tech 65, NC State 61

James Madison 76, UNC-Wilmington 52

Kentucky 73, Mississippi St. 62

Louisville 82, Notre Dame 49

Miami 63, Clemson 48

Northeastern 69, Elon 45

Texas A&M 73, Tennessee 71

UConn 67, South Florida 47

Virginia Tech 73, Wake Forest 62

Wichita St. 69, Tulane 68

William & Mary 71, Hofstra 42

MIDWEST

Bradley 71, Loyola of Chicago 50

Creighton 78, Seton Hall 66

Dayton 72, VCU 67

DePaul 97, Xavier 65

Florida 75, Missouri 67

Green Bay 76, Oakland 51

Iowa 97, Wisconsin 71

Marquette 76, Butler 54

Milwaukee 76, Detroit 51

Northwestern 60, Nebraska 56

Ohio St. 80, Indiana 76

Purdue 70, Illinois 58

Saint Louis 71, UMass 56

Valparaiso 78, Illinois St. 70

SOUTHWEST

Kansas St. 87, Oklahoma 85, OT

TCU 82, Iowa St. 72

FAR WEST

Arizona 72, Washington St. 57

Arizona St. 72, Washington 68

California 88, Utah 74

Oregon 93, Southern Cal 67

Stanford 69, Colorado 66

Saturday’s Women’s Scores

MIDWEST

Akron 64, E. Michigan 53

Cent. Michigan 82, Bowling Green 75

Denver 86, Nebraska-Omaha 80, OT

Drake 92, Indiana St. 71

Grand Canyon 68, Chicago St. 57

Kansas 82, Texas 67

Kent St. 87, Toledo 68

Missouri St. 88, S. Illinois 57

N. Iowa 67, Evansville 49

Ohio 84, Miami (Ohio) 70

S. Dakota St. 89, Fort Wayne 43

SE Missouri 80, SIU-Edwardsville 57

UMKC 58, CS Bakersfield 43

W. Illinois 91, North Dakota 74

W. Michigan 68, N. Illinois 65

Wright St. 79, Ill.-Chicago 55

Youngstown St. 84, Cleveland St. 72

PRO GOLF

PGA Tour

Genesis Invitational

Final Round

Adam Scott (500), $1,674,000 72-64-67-70–273 -11

Scott Brown (208), $703,700 71-68-68-68–275 -9

Sung Kang (208), $703,700 69-67-70-69–275 -9

Matt Kuchar (208), $703,700 64-69-70-72–275 -9

Joel Dahmen (93), $318,990 68-71-66-71–276 -8

Bryson DeChambeau (93), $318,990 68-70-69-69–276 -8

Max Homa (93), $318,990 72-69-65-70–276 -8

Hideki Matsuyama (93), $318,990 71-72-64-69–276 -8

Rory McIlroy (93), $318,990 68-67-68-73–276 -8

Talor Gooch (70), $234,825 70-72-64-71–277 -7

Dustin Johnson (70), $234,825 72-66-67-72–277 -7

Chez Reavie (70), $234,825 69-68-71-69–277 -7

James Hahn (56), $176,700 68-70-70-70–278 -6

Kyoung-Hoon Lee (56), $176,700 67-73-69-69–278 -6

Vaughn Taylor (56), $176,700 69-67-74-68–278 -6

Harold Varner III (56), $176,700 67-68-69-74–278 -6

Rafa Cabrera Bello (46), $127,875 68-69-72-70–279 -5

Patrick Cantlay (46), $127,875 68-72-71-68–279 -5

Wyndham Clark (46), $127,875 67-68-72-72–279 -5

Russell Henley (46), $127,875 67-69-68-75–279 -5

Scott Piercy (46), $127,875 70-69-70-70–279 -5

Jon Rahm (46), $127,875 70-68-69-72–279 -5

Sam Burns (37), $89,745 73-68-69-70–280 -4

Xander Schauffele (37), $89,745 72-70-69-69–280 -4

Brian Stuard (37), $89,745 72-68-69-71–280 -4

Adam Hadwin (32), $70,680 71-71-69-70–281 -3

Collin Morikawa (32), $70,680 73-67-68-73–281 -3

Sebastian Muqoz (32), $70,680 69-69-70-73–281 -3

Carlos Ortiz (32), $70,680 68-70-71-72–281 -3

J.T. Poston (24), $55,734 69-72-70-71–282 -2

Matthew Fitzpatrick (24), $55,734 71-70-68-73–282 -2

Luke List (24), $55,734 71-68-68-75–282 -2

Ryan Moore (24), $55,734 71-71-69-71–282 -2

Patrick Rodgers (24), $55,734 71-71-70-70–282 -2

Scottie Scheffler (24), $55,734 69-72-71-70–282 -2

Cameron Tringale (24), $55,734 74-69-67-72–282 -2

Paul Casey (17), $41,385 69-69-70-75–283 -1

Sergio Garcia (17), $41,385 70-70-71-72–283 -1

Lanto Griffin (17), $41,385 71-70-69-73–283 -1

Si Woo Kim (17), $41,385 69-69-72-73–283 -1

Andrew Landry (17), $41,385 68-72-70-73–283 -1

Denny McCarthy (17), $41,385 69-72-70-72–283 -1

Abraham Ancer (12), $32,085 76-67-70-71–284 E

Brooks Koepka (12), $32,085 69-73-68-74–284 E

Martin Laird (12), $32,085 71-71-70-72–284 E

Marc Leishman (12), $32,085 70-72-68-74–284 E

Brian Harman (9), $25,482 70-69-74-72–285 +1

Pat Perez (9), $25,482 73-70-69-73–285 +1

Adam Schenk (9), $25,482 67-73-71-74–285 +1

Martin Trainer (9), $25,482 72-71-68-74–285 +1

Joseph Bramlett (7), $22,487 74-69-68-75–286 +2

Bud Cauley (7), $22,487 74-69-70-73–286 +2

Tony Finau (7), $22,487 72-71-71-72–286 +2

J.B. Holmes (7), $22,487 69-69-76-72–286 +2

Patrick Reed (7), $22,487 68-73-71-74–286 +2

Justin Rose (6), $21,483 69-69-74-75–287 +3

Steve Stricker (6), $21,483 72-71-71-73–287 +3

Brendon Todd (6), $21,483 73-70-71-73–287 +3

Charles Howell III (5), $20,832 77-66-75-70–288 +4

Alex Noren (5), $20,832 71-70-72-75–288 +4

Rory Sabbatini (5), $20,832 72-68-74-74–288 +4

Jordan Spieth (5), $20,832 72-70-70-76–288 +4

J.J. Spaun (4), $20,367 73-69-73-75–290 +6

Jason Dufner (4), $19,995 75-68-76-73–292 +8

Tyler Duncan (4), $19,995 73-69-79-71–292 +8

Kyle Stanley (4), $19,995 71-70-78-73–292 +8

Ryan Palmer (4), $19,623 71-70-81-72–294 +10

Tiger Woods (3), $19,437 69-73-76-77–295 +11

Champions Tour

Chubb Classic

Scott Parel, $240,000 64-69-63–196 -17

Bob Estes, $140,800 67-67-64–198 -15

Bernhard Langer, $105,600 65-66-69–200 -13

Kevin Sutherland, $105,600 70-63-67–200 -13

Marco Dawson, $66,133 67-67-67–201 -12

Chris DiMarco, $66,133 68-64-69–201 -12

Stephen Leaney, $66,133 65-65-71–201 -12

Fred Couples, $51,200 67-65-70–202 -11

Stephen Ames, $37,067 69-67-67–203 -10

Woody Austin, $37,067 66-71-66–203 -10

Tom Lehman, $37,067 71-69-63–203 -10

David Toms, $37,067 69-68-66–203 -10

Brandt Jobe, $37,067 66-69-68–203 -10

Brett Quigley, $37,067 69-67-67–203 -10

Retief Goosen, $28,000 69-68-67–204 -9

Tim Petrovic, $28,000 66-68-70–204 -9

Doug Barron, $21,947 64-72-69–205 -8

Mark Brooks, $21,947 66-69-70–205 -8

Darren Clarke, $21,947 71-69-65–205 -8

Rod Pampling, $21,947 69-67-69–205 -8

Fred Funk, $21,947 65-67-73–205 -8

Kent Jones, $21,947 69-66-70–205 -8

John Daly, $16,032 68-67-71–206 -7

Robert Karlsson, $16,032 69-68-69–206 -7

Jeff Maggert, $16,032 70-68-68–206 -7

Ken Tanigawa, $16,032 65-69-72–206 -7

Scott Verplank, $16,032 67-68-71–206 -7

Billy Andrade, $12,672 68-70-69–207 -6

Tom Byrum, $12,672 71-67-69–207 -6

Ken Duke, $12,672 70-69-68–207 -6

Jerry Kelly, $12,672 68-70-69–207 -6

Wes Short, Jr., $12,672 67-71-69–207 -6

Michael Allen, $10,080 69-68-71–208 -5

Dudley Hart, $10,080 73-66-69–208 -5

Miguel Angel Jimenez, $10,080 70-73-65–208 -5

Colin Montgomerie, $10,080 70-72-66–208 -5

Steve Pate, $10,080 70-71-67–208 -5

Paul Broadhurst, $8,320 69-71-69–209 -4

Joe Durant, $8,320 69-68-72–209 -4

Larry Mize, $8,320 70-68-71–209 -4

Jeff Sluman, $8,320 68-71-70–209 -4

Steve Flesch, $6,880 68-68-74–210 -3

Tim Herron, $6,880 71-68-71–210 -3

Scott McCarron, $6,880 67-73-70–210 -3

Jesper Parnevik, $6,880 72-71-67–210 -3

Gene Sauers, $6,880 74-70-66–210 -3

Bart Bryant, $5,600 71-71-69–211 -2

Lee Janzen, $5,600 71-73-67–211 -2

Duffy Waldorf, $5,600 70-73-68–211 -2

Olin Browne, $4,352 74-67-71–212 -1

Robin Byrd, $4,352 73-69-70–212 -1

David Frost, $4,352 73-69-70–212 -1

John Huston, $4,352 66-75-71–212 -1

Kenny Perry, $4,352 70-71-71–212 -1

Glen Day, $3,440 75-68-71–214 +1

Sandy Lyle, $3,440 71-68-75–214 +1

Billy Mayfair, $3,440 70-74-70–214 +1

Tom Pernice Jr., $3,440 70-71-73–214 +1

Scott Dunlap, $2,960 71-74-70–215 +2

Jay Haas, $2,960 72-71-72–215 +2

Tom Gillis, $2,400 71-72-73–216 +3

Barry Lane, $2,400 74-70-72–216 +3

Blaine McCallister, $2,400 75-69-72–216 +3

Loren Roberts, $2,400 73-71-72–216 +3

Ted Tryba, $2,400 75-70-71–216 +3

Corey Pavin, $1,920 75-72-70–217 +4

Craig Bowden, $1,568 73-74-71–218 +5

David McKenzie, $1,568 74-75-69–218 +5

Rocco Mediate, $1,568 71-74-73–218 +5

Tommy Tolles, $1,568 76-70-72–218 +5

Angel Cabrera, $1,312 69-68-82–219 +6

Mark Calcavecchia, $1,168 70-75-75–220 +7

Gary Hallberg, $1,168 76-76-68–220 +7

Peter Jacobsen, $1,056 74-76-71–221 +8

Len Mattiace, $992 76-74-72–222 +9

Brad Faxon, $928 71-78-80–229 +16

John Harris, $864 76-75-79–230 +17

LOCAL SPORTS

Saturday’s Results

Junior High Boys Basketball

(8th) Hopewell-Loudon 54, Old Fort 47

(7th) Hopewell-Loudon 38, St. Marys 27

Junior High Girls Basketball

(8th) New Riegel 36, Hopewell-Loudon 30

(7th) Danbury 20, Hopewell-Loudon 12