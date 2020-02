PREP GIRLS BASKETBALL

Saturday’s Results

Ohio Cardinal Conference

Lexington 57, Mansfield Madison 25

Wooster Senior 52, West Holmes 45

Mid-Buckeye Conference

Crestline 50, Mansfield Christian 30

Mansfield St. Peter’s at Lucas, postponed

Mid Ohio Athletic Conference

Marion Harding 59, Clear Fork 35

Marion Pleasant 43, Ontario 32

Shelby 60, River Valley 57

Firelands Conference

Ashland Crestview at Monroeville, postponed

Western Reserve 58, South Central 44

Other NW Ohio Games

Anthony Wayne 57, Toledo Bowsher 41

Antwerp 50, Montpelier 37

Bryan 50, Bowling Green 34

Cory-Rawson 37, Ridgemont 28

Defiance 38, Maumee 34

Delta 44, Pettisville 26

Edgerton 37, Edon 29

Elmwood 38, Patrick Henry 25

Evergreen 52, Hilltop 45

Fort Recovery 38, Lima Cent. Cath. 33

Fort Recovery 53, Mississinawa Valley 32

Hopewell-Loudon 79, Riverdale 39

Kalida 56, Pandora-Gilboa 23

Liberty Center 47, Ottawa Hills 38

Lima Shawnee 59, Coldwater 38

Massillon Washington 77, Ashland Senior 48

McComb 44, Otsego 43

Napoleon 64, Archbold 27

New Bremen 60, Celina 30

New Riegel 46, Arcadia 39

Ottawa-Glandorf 36, Liberty-Benton 21

Ottoville 49, Leipsic 23

Parkway 54, Ansonia 36

Paulding 62, Continental 38

Perrysburg 70, Toledo Start 40

Sidney Lehman 49, Bradford 44

Stryker 45, Ayersville 33

Wayne Trace 66, Miller City 53

Monday’s Games

Three Rivers Athletic Conference

Oregon Clay at Findlay

Tol. Cent. Catholic at Toledo Notre Dame

Toledo St. Ursula at Fremont Ross

Toledo Whitmer at Lima Senior

Other NW Ohio Games

Black River at New London

Botkins at Lima Perry

Crestline at Mansfield Temple Christian

Dayton Carroll at Minster

Eastwood at Toledo Christian

Elgin at Cardington Lincoln

Fostoria Senior at Toledo Woodward

Galion Northmor at Wynford

Genoa at Willard

Jeromesville Hillsdale at Mansfield Christian

Kalida at Holgate

Kidron Central Christian at Wooster Triway

Lincolnview at Fort Jennings

Loudonville at Howard East Knox

Perrysburg at Castalia Margaretta

Port Clinton at Rossford

Riverside at Indian Lake

Sandusky St. Mary at Clyde

Toledo Rogers at Willard

Vermilion at Lorain Clearview

Waynesfield-Goshen at Allen East

Tuesday’s Games

Sandusky Bay Conference River Division

Danbury at Fremont St. Joseph

Gibsonburg at Old Fort

Hopewell-Loudon at New Riegel

Other NW Ohio Games

Antwerp at Leipsic

Bellevue at Toledo Start

Bluffton at Liberty-Benton

Bowling Green at Wauseon

Convoy Crestview at Celina

Defiance at Patrick Henry

Hardin Northern at Monroeville

Huron at Sandusky Senior

Kenton at Ridgemont

Lucas at Ontario

Mansfield Madison at Western Reserve

Mansfield Temple Christian at Mansfield St. Peter’s

McComb at Cardinal Stritch

Milan Edison at Norwalk St. Paul

Miller City at Van Buren

New Bremen at Spencerville

Parkway at Elida

Pettisville at Hicksville

Sandusky Perkins at Sandusky St. Mary

Springfield at Swanton

St. Henry at St. Marys Memorial

Sylvania Northview at Pioneer, Mich.

Tiffin Columbian at Lexington

Upper Sandusky at Shelby

Van Wert at Bryan

Wapakoneta at Coldwater

Wayne Trace at Continental

PREP Boys Basketball

Saturday’s Results

Northern 10 Conference

Colonel Crawford 75, Seneca East 45

Mohawk 78, Bucyrus 47

Upper Sandusky 78, Buckeye Central 54

Wynford 65, Carey 55

Sandusky Bay Conference River Division

Gibsonburg 56, Lakota 52

Hopewell-Loudon 60, Tiffin Calvert 45

New Riegel 48, Danbury 46

Sandusky St. Mary 72, Fremont St. Joseph 57

Other NW Ohio Games

Anna 51, Versailles 37

Antwerp 71, Montpelier 34

Archbold 49, Tinora 26

Arlington 90, Hardin Northern 47

Ashland Mapleton 47, Mansfield Christian 42

Ashland Senior 60, Orrville 57

Ayersville 48, Pettisville 43

Botkins 64, New Bremen 52

Cardinal Stritch 77, Parkway 67

Clyde 52, Genoa 43

Columbus Bishop Ready 71, Marion Pleasant 49

Columbus Grove 72, Continental 47

Convoy Crestview 42, Hicksville 40

Cory-Rawson 50, Allen East 46

Crestline 74, Vanlue 50

Delaware Christian 57, Ridgedale 50

Edgerton 57, Hilltop 37

Evergreen 50, Edon 48

Fayette 55, Liberty Center 50

Firelands 57, Milan Edison 40

Fort Loramie 37, Marion Local 20

Fort Recovery 53, Mississinawa Valley 32

Holgate 35, Fort Jennings 28

Huron 65, Vermilion 44

Jackson Center 57, Minster 46

Kalida 51, Wayne Trace 37

Lima Cent. Cath. 61, Liberty-Benton 52

Lima Shawnee 64, Findlay 52

Lincolnview 40, Delphos St. John’s 34

Marion Harding 43, Mansfield St. Peter’s 31

Monroeville 68, Black River 56

North Central 41, Delta 32

Norwalk Senior 63, Port Clinton 42

Old Fort 56, Castalia Margaretta 41

Otsego 53, Patrick Henry 36

Ottawa-Glandorf 82, Eastwood 48

Pandora-Gilboa 58, Bluffton 24

Ridgemont 90, Jones Leadership Academy 50

Riverdale 64, Miller City 58, OT

Riverside 58, Houston 55

Rossford 74, Toledo Bowsher 55

Sandusky Senior 60, Mansfield Senior 39

Sidney Lehman 49, Bradford 44

Spencerville 48, New Knoxville 33

St. Henry 53, Celina 28

St. Marys Memorial 55, Sidney 27

Toledo Emmanuel Christian 53, Lima Temple Christian 37

Toledo Scott 45, Whitehall-Yearling 44

Upper Scioto Valley 66, Coldwater 61, OT

Wauseon 66, Springfield 56

Waynesfield-Goshen 74, North Baltimore 67

Willard 69, Bellevue 38

Monday’s Games

Other NW Ohio Games

Lucas at Ashland Crestview

Tuesday’s Games

Northern Buckeye Conference

Elmwood at Rossford

Genoa at Eastwood

Lake at Fostoria Senior

Woodmore at Otsego

Sandusky Bay Conference Lake Division

Clyde at Vermilion

Toledo Area Athletic Conference

Toledo Christian at Toledo Emmanuel Christian

Northern Lakes League

Anthony Wayne at Maumee

Bowling Green at Sylvania Southview

Napoleon at Springfield

Sylvania Northview at Perrysburg

Ohio Cardinal Conference

Mansfield Madison at Ashland Senior

Mount Vernon at Wooster Senior

West Holmes at Mansfield Senior

Other NW Ohio Games

Ashland Mapleton at Jeromesville Hillsdale

Cory-Rawson at Ottoville

Delphos Jefferson at Fort Jennings

Edon at Ayersville

Hicksville at Paulding

Hilltop at Delta

Holgate at Stryker

Kidron Central Christian at Louisville St. Thomas Aquinas

Lakota at Castalia Margaretta

Lima Perry at Botkins

Mansfield Christian at Plymouth

Monroeville at Buckeye Central

New London at Colonel Crawford

Northwood at Toledo Waite

Oak Harbor at Carey

Pandora-Gilboa at Columbus Grove

Ridgemont at North Union

St. Marys Memorial at Benjamin Logan

Toledo St. John’s at Toledo Scott

Tree of Life at Ridgedale

Van Wert at Delphos St. John’s

Wapakoneta at Lima Cent. Cath.

Wynford at Crestline

PRO FOOTBALL

NFL Playoffs

Super Bowl

Sunday’s Result

Kansas City 31, San Francisco 20

PRO BASKETBALL

NBA

Eastern Conference

Atlantic Division

W L Pct GB

Toronto 36 14 .720 —

Boston 33 15 .688 2

Philadelphia 31 19 .620 5

Brooklyn 21 27 .438 14

New York 14 36 .280 22

Southeast Division

W L Pct GB

Miami 33 15 .688 —

Orlando 21 28 .429 12½

Washington 17 31 .354 16

Charlotte 16 33 .327 17½

Atlanta 13 37 .260 21

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 42 7 .857 —

Indiana 31 18 .633 11

Chicago 19 33 .365 24½

Detroit 18 33 .353 25

Cleveland 13 37 .260 29½

Western Conference

Southwest Division

W L Pct GB

Houston 31 18 .633 —

Dallas 30 19 .612 1

Memphis 24 25 .490 7

San Antonio 22 26 .458 8½

New Orleans 20 30 .400 11½

Northwest Division

W L Pct GB

Denver 34 16 .680 —

Utah 32 17 .653 1½

Oklahoma City 30 20 .600 4

Portland 23 27 .460 11

Minnesota 15 33 .313 18

Pacific Division

W L Pct GB

L.A. Lakers 37 11 .771 —

L.A. Clippers 34 15 .694 3½

Phoenix 20 29 .408 17½

Sacramento 18 31 .367 19½

Golden State 11 39 .220 27

Late games not included

Saturday’s Results

L.A. Clippers 118, Minnesota 106

Miami 102, Orlando 89

New York 92, Indiana 85

Washington 113, Brooklyn 107

Golden State 131, Cleveland 112

Dallas 123, Atlanta 100

Boston 116, Philadelphia 95

San Antonio 114, Charlotte 90

L.A. Lakers 129, Sacramento 113

Portland 124, Utah 107

Sunday’s Results

Detroit 128, Denver 123, OT

Houston 117, New Orleans 109

Milwaukee 129, Phoenix 108

Toronto 129, Chicago 102

Monday’s Games

Dallas at Indiana, 7

Golden State at Washington, 7

New York at Cleveland, 7

Orlando at Charlotte, 7

Boston at Atlanta, 7:30

Philadelphia at Miami, 7:30

Phoenix at Brooklyn, 7:30

Detroit at Memphis, 8

Minnesota at Sacramento, 10

San Antonio at L.A. Clippers, 10:30

Tuesday’s Games

Milwaukee at New Orleans, 7:30

Charlotte at Houston, 8

Portland at Denver, 9

San Antonio at L.A. Lakers, 10

Wednesday’s Games

Phoenix at Detroit, 7

Golden State at Brooklyn, 7:30

Indiana at Toronto, 7:30

Orlando at Boston, 7:30

Atlanta at Minnesota, 8

Cleveland at Oklahoma City, 8

Memphis at Dallas, 8:30

Denver at Utah, 9

Miami at L.A. Clippers, 10

PRO HOCKEY

National Hockey League

Eastern Conference

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Boston 53 31 10 12 74 177 137

Tampa Bay 52 32 15 5 69 188 145

Toronto 52 28 17 7 63 188 171

Florida 50 28 17 5 61 183 167

Montreal 54 24 23 7 55 167 166

Buffalo 52 23 22 7 53 150 161

Ottawa 52 18 24 10 46 142 176

Detroit 53 12 37 4 28 111 204

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Washington 53 35 13 5 75 193 158

Pittsburgh 52 33 14 5 71 176 142

Columbus 53 28 16 9 65 143 135

N.Y. Islanders 50 29 15 6 64 146 136

Carolina 52 30 19 3 63 166 139

Philadelphia 52 28 17 7 63 167 157

N.Y. Rangers 50 25 21 4 54 163 161

New Jersey 51 18 24 9 45 137 185

Western Conference

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

St. Louis 53 31 14 8 70 168 150

Colorado 50 28 16 6 62 182 149

Dallas 51 29 18 4 62 134 129

Chicago 52 25 21 6 56 158 163

Winnipeg 53 26 23 4 56 158 164

Nashville 51 24 20 7 55 169 171

Minnesota 51 23 22 6 52 157 172

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Vancouver 53 30 18 5 65 177 159

Edmonton 52 28 18 6 62 170 162

Vegas 54 27 20 7 61 168 162

Calgary 53 27 20 6 60 146 163

Arizona 54 26 21 7 59 152 148

San Jose 53 22 27 4 48 136 177

Anaheim 52 21 26 5 47 134 161

Los Angeles 53 19 29 5 43 131 167

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Late games not included

Saturday’s Results

Buffalo 2, Columbus 1, OT

Vancouver 4, N.Y. Islanders 3, OT

Montreal 4, Florida 0

Winnipeg 5, St. Louis 2

Philadelphia 6, Colorado 3

N.Y. Rangers 1, Detroit 0

Dallas 3, New Jersey 2, OT

Toronto 2, Ottawa 1, OT

Vegas 3, Nashville 0

Boston 6, Minnesota 1

Chicago 3, Arizona 2, SO

Edmonton 8, Calgary 3

Tampa Bay 3, San Jose 0

Anaheim 3, Los Angeles 1

Sunday’s Results

Pittsburgh 4, Washington 3

Columbus 4, Montreal 3

Carolina 4, Vancouver 3, SO

Monday’s Games

Dallas at N.Y. Rangers, 7

Florida at Toronto, 7

Philadelphia at Detroit, 7:30

Tuesday’s Games

Colorado at Buffalo, 7

Dallas at N.Y. Islanders, 7

Florida at Columbus, 7

Los Angeles at Washington, 7

Montreal at New Jersey, 7

Vancouver at Boston, 7

Vegas at Tampa Bay, 7

Anaheim at Ottawa, 7:30

Carolina at St. Louis, 8

Chicago at Minnesota, 8

Nashville at Winnipeg, 8

Edmonton at Arizona, 9

San Jose at Calgary, 9

Wednesday’s Games

Toronto at N.Y. Rangers, 7:30

Boston at Chicago, 8

COLLEGE BASKETBALL

Men’s Scores

Sunday’s Results

EAST

Brandeis 87, Carnegie Mellon 68

Canisius 66, Marist 65

Case Western 85, City Colllege (NY) 77

Duquesne 71, La Salle 69

Emory 80, WUSL 67

Georgetown 73, St. John’s 72

Hamilton 78, Wesleyan (Conn.) 67

Manhattan 72, Iona 49

Monmouth (NJ) 90, Rider 84

Niagara 75, Quinnipiac 59

Pittsburgh 62, Miami 57

St. Peter’s 85, Siena 80

MIDWEST

Green Bay 92, Wright St. 89

Iowa 72, Illinois 65

N. Kentucky 65, Milwaukee 56

Rochester 64, Chicago 59

Saturday’s Results

EAST

Adelphi 77, Bentley 75

American International 85, St. Michael’s 75

Army 80, Lehigh 79

Assumption 95, Le Moyne 61

Babson 96, Coast Guard 84

Boston U. 77, Bucknell 57

Bowdoin 78, Bates 73

Bowie St. 86, Virginia St. 81, 2OT

Bridgeport 92, Queens (NY) 65

Brown 72, Columbia 66

Cabrini 87, Neumann 76

Cairn 87, City Colllege (NY) 52

California (Pa.) 98, Slippery Rock 70

Centenary (NJ) 85, Rosemont 73

Christopher Newport 81, Mary Washington 68

Cobleskill 86, KC 56

Colby Sawyer 77, Anna Maria 76

Colgate 73, Holy Cross 64

Coll. of Charleston 79, Towson 70

Cortland 100, Buffalo St. 73

Creighton 76, Villanova 61

DeSales 84, Kings (Pa.) 60

Delaware 80, Drexel 72

Delaware St. 77, Coppin St. 68

Dominican (NY) 83, Holy Family 50

Drew 80, Juniata 66

Duke 97, Syracuse 88

Eastern 73, Wilkes 70, OT

Elizabethtown 70, Scranton 68

Elms 74, Eastern Nazarene 69

Emerson 86, MIT 57

Emmanuel 95, Regis 79

FDU-Florham 79, Misericordia 62

Fairleigh Dickinson 85, Mount St. Mary’s 75

Franciscan 54, Penn St. Behrend 52

Gallaudet 70, Penn St.-Abington 53

Gannon 64, Pitt.-Johnstown 58

Goldey-Beacom 94, Bloomfield 67

Gordon 83, Endicott 77

Grove City 75, Bethany (WV) 66

Hartford 55, Maine 49

Haverford 86, Dickinson 75

Husson 70, Thomas (Maine) 61

Jefferson 79, Caldwell 70, OT

John Jay 67, Baruch 51

Johns Hopkins 82, Muhlenberg 73

Keystone 96, Bryn Athyn 81

La Roche 82, D’Youville 75

Lafayette 82, American 70

Lancaster Bible 75, Penn St.-Berks 69

Lasell 88, Rivier 80

Lebanon Valley 87, ALVR 83, 2OT

Loyola (Md.) 79, Navy 73

Maine-Presque Isle 98, Lyndon St. 97

Mass.-Lowell 77, New Hampshire 75

Merchant Marine 77, Mount St. Vincemt 67

Mercyhurst 68, Indiana (Pa.) 62

Merrimack 70, LIU 59

Middlebury 77, Connecticut College 61

Moravian 59, Catholic 56

Morgan St. 89, Howard 83

Mount Aloysius 75, Alfred St. 71

NYIT 72, Molloy 70, OT

Nazareth 87, Houghton 77

New Haven 78, Franklin Pierce 73

Nyack 85, Sciences (Pa.) 74

Penn 54, Dartmouth 46

Penn St.-Altoona 98, Medaille 80

Penn St.-Harrisburg 99, Penn College 81

Pitt.-Greensburg 92, Pitt.-Bradford 72

Plymouth St. 66, W. Connecticut 58

Post (Conn.) 90, Wilmington (DC) 63

Princeton 70, Harvard 69

Purchase 106, OldWestbury 91

Ramapo 78, Rowan 66

Robert Morris 64, CCSU 57

Rutgers-Camden 79, Kean 75

S. Maine 72, Keene St. 63

S. New Hampshire 74, Pace 68

SUNY Maritime 81, Farmingdale St. 73

SUNY-IT 85, Cazenovia 71

Sacred Heart 83, St. Francis (NY) 76

Sage 73, Hartwick 63

Saint Louis 78, Saint Joseph’s 73

Salem St. 82, Fitchburg St. 64

Salisbury 84, St. Mary’s (Md.) 80

Seton Hill 73, Clarion 67

Shaw 86, Lincoln (Pa.) 80

Springfield 90, Clark 71

St. Anselm 97, S. Connecticut 82

St. Bonaventure 74, George Mason 65

St. Francis (Pa.) 84, Bryant 64

St. John Fisher 106, Alfred 101

St. Joseph’s (NY) 80, Sarah Lawrence 68

St. Thomas Aquinas 95, Mercy 80

Staten Island 96, Medgar Evers 95

Stevens Tech 77, Delaware Valley 54

Stonehill 92, St. Rose 71

Stony Brook 74, UMBC 63

Susquehanna 78, Goucher 57

Swarthmore 74, Gettysburg 70

Temple 76, East Carolina 64

Ursinus 69, McDaniel 51

Utica 83, Elmira 66

Vermont 86, Albany (NY) 75

W. New England 81, Salve Regina 79

Washington (Md.) 55, Franklin & Marshall 43

West Virginia 66, Kansas St. 57

Westfield St. 86, Framingham St. 73

Wittenberg 77, Allegheny 75

Worcester Tech 86, Wheaton 73

Xavier 74, Seton Hall 62

Yale 86, Cornell 71

York (Pa.) 62, S. Virginia 57

SOUTH

Alabama St. 52, Prairie View 49

Albany St. (Ga.) 72, Savannah St. 57

Anderson (SC) 75, Carson-Newman 72

Arkansas 82, Alabama 78

Auburn 75, Kentucky 66

Augusta 74, Columbus St. 64

Austin Peay 68, E. Illinois 64

Barry 96, Eckerd 93, OT

Belmont 78, Jacksonville St. 64

Benedict 83, Clark Atlanta 70

Boston College 71, North Carolina 70

Cent. Arkansas 79, Northwestern St. 71

Covenant 72, Greensboro 62

Davidson 85, UMass 50

E. Kentucky 70, SE Missouri 57

E. Mennonite 70, Randolph 63

ETSU 82, UNC-Greensboro 65

Elon 74, Northeastern 69

Emmanuel 93, Mount Olive 91, OT

FAU 91, Marshall 73

FIU 81, W. Kentucky 76

Ferrum 73, Bridgewater (Va.) 65

Flagler 79, Georgia College 58

Florida 61, Vanderbilt 55

Florida A&M 73, Bethune-Cookman 67

Florida Southern 82, Embry-Riddle 77

Florida St. 74, Virginia Tech 63

Francis Marion 83, Georgia Southwestern 75

Georgia 63, Texas A&M 48

Hampden-Sydney 61, Shenandoah 56

Hampton 87, Presbyterian 81, OT

Hofstra 83, William & Mary 60

Jackson St. 85, MVSU 65

Jacksonville 85, North Alabama 83

James Madison 83, UNC-Wilmington 66

King (Tenn.) 93, Barton 87

LSU 73, Mississippi 63

Lagrange 103, Berea 97

Lamar 96, McNeese St. 91

Lees-Mcrae 92, Belmont Abbey 87

Liberty 61, Florida Gulf Coast 46

Longwood 84, Gardner-Webb 81, OT

Louisiana College 85, Belhaven 66

Louisiana Tech 76, Old Dominion 73

Louisville 77, NC State 57

Mars Hill 75, Coker 74

Maryville (Tenn.) 79, Huntingdon 67

Memphis 70, UConn 63

Mercer 76, The Citadel 71

Mississippi St. 86, Tennessee 73

Morehead St. 85, UT Martin 77

Murray St. 74, SIU-Edwardsville 55

NC A&T 74, Norfolk St. 68

NC Central 73, SC State 56

New Orleans 84, SE Louisiana 73

North Florida 86, Kennesaw St. 45

Pfeiffer 110, NC Wesleyan 98

Radford 77, Charleston Southern 74, OT

Randolph Macon 79, Emory & Henry 54

Richmond 76, George Washington 54

Rollins 87, Tampa 74

SC-Upstate 91, Campbell 74

South Alabama 79, Georgia Southern 69

South Carolina 76, Missouri 54

South Florida 64, UCF 48

Southern Miss. 74, Charlotte 68, OT

Southern U. 93, Alcorn St. 82

Southern Wesleyan 83, Limestone 63

Stetson 55, Lipscomb 53

Tennessee St. 72, Tennessee Tech 67

Texas Southern 82, Alabama A&M 73

Troy 84, Georgia St. 78

Tusculum 75, Newberry 66

Va. Wesleyan 78, Lynchburg 59

W. Carolina 64, Chattanooga 61

Wake Forest 56, Clemson 44

Washington & Lee 90, Guilford 61

West Alabama 78, West Florida 43

West Georgia 81, Christian Brothers 74

William Peace 89, Brevard 77

Wingate 80, Lenoir-Rhyne 75

Winthrop 104, UNC-Asheville 71

Wofford 80, Samford 56

MIDWEST

Albion 75, Calvin 66

Alma 83, Adrian 72

Anderson (Ind.) 85, Earlham 80

Ashland 81, Lake Superior St. 66

Ball St. 65, Ohio 54

Bellarmine 77, Lewis 60

Beloit 73, Illinois College 70

Bemidji St. 78, SW Minnesota 64

Blackburn 74, Principia 60

Bluffton 67, Franklin 53

Cent. Michigan 85, W. Michigan 78

Cent. Missouri 59, Washburn 56

Chicago 62, Bradley 51

Cincinnati 64, Houston 62

Concordia (Ill.) 89, Milwaukee Engineering 81, OT

Concordia (Neb.) 75, Chestnut Hill 74

Concordia (Wis.) 79, Rockford 78

Dayton 70, Fordham 56

DePauw 71, Oberlin 62

Denison 63, Kenyon 62

E. Michigan 61, Toledo 57

Eureka 93, Westminster (Mo.) 74

Ferris St. 93, Wayne St. (Mich.) 67

Findlay 91, Walsh 86

Greenville 155, Fontbonne 149, OT

Heidelberg 89, Wilmington (Ohio) 73

Hillsdale 75, Malone 68

Hiram 73, Ohio Wesleyan 63

Ill.-Chicago 64, Cleveland St. 62

Illinois Tech 77, Edgewood 70

Indiana St. 78, Missouri St. 68

John Carroll 67, Marietta 54

Kansas 78, Texas Tech 75

Lake Erie 71, Kentucky Wesleyan 62

Lake Forest 65, Knox 60

Lawrence 82, Monmouth (Ill.) 77

Manchester 61, Hanover 51

Marquette 76, DePaul 72

Michigan 69, Rutgers 63

Minn. St. (Moorhead) 85, Concordia (St.P.) 72

Missouri-St. Louis 77, McKendree 68

Mount Union 75, Ohio Northern 63

Muskingum 83, Baldwin Wallace 73

N. Dakota St. 71, Fort Wayne 60

N. Illinois 70, Miami (Ohio) 55

N. Iowa 80, Evansville 68

NW Missouri St. 84, Cent. Oklahoma 79

Northwood (Mich.) 76, N. Michigan 64

Notre Dame 80, Georgia Tech 72

Ohio St. 68, Indiana 59

Olivet 73, Hope 67

Oral Roberts 86, Denver 77

Penn St. 76, Nebraska 64

Pittsburg St. 64, Northeastern St. 59

Providence 65, Butler 61

Purdue 61, Northwestern 58

Ripon 104, Grinnell 71

Rockhurst 70, Quincy 68, OT

Rose Hulman 85, Mount St. Joseph 78

S. Dakota St. 71, W. Illinois 61

S. Illinois 79, Drake 72

S. Indiana 83, Lindenwood (Mo.) 74

Saginaw Valley St. 73, Michigan Tech 69

Southwest Baptist 93, Missouri S&T 76

St. Thomas (Minn.) 106, Gustavus Adolphus 67

Tiffin 77, Ohio Dominican 74

Transylvania 83, Defiance 67

Valparaiso 80, Illinois St. 70

Wabash 68, Wooster 67

Wis. Lutheran 82, Dominican 72

Wisconsin 64, Michigan St. 63

Youngstown St. 91, IUPUI 76

Women’s Scores

Sunday’s Results

EAST

Boston College 67, Wake Forest 54

Coll. of Charleston 63, Hofstra 60

Dayton 59, Saint Joseph’s 44

Delaware 69, Towson 62

Drexel 70, James Madison 48

Northeastern 63, UNC-Wilmington 61

Northwestern 82, Penn St. 59

Saint Louis 59, George Washington 45

Seton Hall 65, Villanova 63

St. John’s 74, Georgetown 68

West Virginia 79, Iowa St. 71

SOUTH

Alabama 57, Mississippi 56

Auburn 70, Vanderbilt 62

Duquesne 79, VCU 76

Florida 70, Kentucky 62

LSU 59, Texas A&M 58

NC State 63, Duke 60

North Carolina 86, Clemson 72

Notre Dame 59, Georgia Tech 51

Richmond 63, St. Bonaventure 59

South Carolina 69, Tennessee 48

UMass 70, Davidson 62

Virginia 57, Syracuse 41

Virginia Tech 69, Miami 45

MIDWEST

Arkansas 85, Missouri 81

Cincinnati 60, South Florida 55

DePaul 93, Providence 71

Drake 80, Loyola of Chicago 52

Marquette 52, Creighton 50

Michigan 78, Iowa 63

Minnesota 73, Rutgers 71

Missouri St. 87, Illinois St. 74

N. Iowa 77, Valparaiso 70

Ohio St. 80, Nebraska 74

Oklahoma 94, Kansas 82

S. Illinois 64, Bradley 50

Wisconsin 73, Illinois 64

FAR WEST

Arizona 73, Southern Cal 57

California 81, Washington 74

South Dakota 92, Denver 60

Stanford 71, Washington St. 49

UCLA 70, Arizona St. 61

Saturday’s Results

EAST

Boston U. 52, Bucknell 48

Colgate 71, Holy Cross 60

Columbia 74, Brown 60

Delaware St. 72, Coppin St. 55

Florida St. 66, Pittsburgh 41

Fordham 62, La Salle 45

Lafayette 67, American U. 52

Lehigh 94, Army 65

Loyola (Md.) 50, Navy 44

Maine 69, Hartford 52

Manhattan 68, St. Peter’s 64

Marist 82, Niagara 57

Marshall 85, FAU 75

Mass.-Lowell 66, New Hampshire 53

Mount St. Mary’s 69, Fairleigh Dickinson 61

Penn 66, Dartmouth 33

Princeton 60, Harvard 46

Quinnipiac 67, Iona 63

Rhode Island 47, George Mason 42

Rider 48, Monmouth (NJ) 25

Robert Morris 80, CCSU 42

Siena 72, Canisius 43

St. Francis (Pa.) 64, Bryant 58

St. Francis Brooklyn 71, Sacred Heart 70

Stony Brook 66, UMBC 49

Vermont 52, Albany (NY) 36

Yale 74, Cornell 67

SOUTH

Appalachian St. 83, Georgia Southern 75

Arkansas St. 54, Louisiana-Monroe 53

Bethune-Cookman 78, Florida A&M 57

Campbell 80, SC-Upstate 72

Cent. Arkansas 51, Northwestern St. 44

Charlotte 63, Southern Miss. 59

Chattanooga 91, ETSU 82

Coastal Carolina 87, Georgia St. 45

E. Illinois 76, Austin Peay 47

Florida Gulf Coast 74, Liberty 65

Gardner-Webb 67, Charleston Southern 45

Hampton 76, UNC-Asheville 66

High Point 94, Winthrop 61

Houston 66, Tulane 60

Jackson St. 90, MVSU 61

Jacksonville 67, North Alabama 56

Jacksonville St. 60, Belmont 41

Lamar 87, McNeese St. 69

Memphis 63, Tulsa 44

Middle Tennessee 69, UTSA 48

Morgan St. 68, Howard 52

Murray St. 74, SIU-Edwardsville 60

N. Kentucky 63, Green Bay 43

NC A&T 53, Norfolk St. 39

NC Central 90, SC State 49

North Florida 57, Kennesaw St. 33

Old Dominion 77, Louisiana Tech 61

Prairie View 62, Alabama St. 59

Radford 65, Presbyterian 39

SE Louisiana 73, New Orleans 57

SE Missouri 60, E. Kentucky 44

Samford 56, UNC-Greensboro 42

Southern U. 74, Alcorn St. 57

Stetson 48, Lipscomb 34

Tennessee Tech 88, Tennessee St. 47

Texas Southern 65, Alabama A&M 58

Troy 85, South Alabama 68

UAB 63, UTEP 51

UALR 59, Louisiana-Lafayette 44

UCF 67, SMU 57

UT Martin 82, Morehead St. 64

W. Carolina 51, Mercer 40

W. Kentucky 71, FIU 51

Wofford 66, Furman 62

MIDWEST

Akron 88, E. Michigan 81

Ball St. 68, W. Michigan 65

Cent. Michigan 92, Ohio 90

Cleveland St. 83, Ill.-Chicago 43

IUPUI 77, Youngstown St. 69

Miami (Ohio) 80, Bowling Green 59

Milwaukee 77, Wright St. 67

N. Illinois 64, Buffalo 63

North Dakota 63, Fort Wayne 49

Oakland 65, Detroit 60

Toledo 69, Kent St. 60

UMKC 73, Chicago St. 57

W. Illinois 86, N. Dakota St. 79

Wichita St. 57, East Carolina 55

PRO GOLF

PGA Tour

Waste Management Phoenix Open

FINAL RESULTS

x-Webb Simpson (500), $1,314,000 71-63-64-69–267 -17

Tony Finau (300), $795,700 69-66-62-70–267 -17

Nate Lashley (145), $386,900 66-67-69-68–270 -14

Justin Thomas (145), $386,900 68-68-69-65–270 -14

Bubba Watson (145), $386,900 69-66-69-66–270 -14

Max Homa (95), $255,500 72-67-64-68–271 -13

Scott Piercy (95), $255,500 67-65-68-71–271 -13

Adam Long (85), $228,125 66-68-66-72–272 -12

Daniel Berger (66), $170,768 69-71-66-67–273 -11

Branden Grace (66), $170,768 67-67-70-69–273 -11

Billy Horschel (66), $170,768 63-68-73-69–273 -11

Mark Hubbard (66), $170,768 69-68-64-72–273 -11

Jon Rahm (66), $170,768 67-68-68-70–273 -11

Byeong Hun An (66), $170,768 65-66-70-72–273 -11

Hudson Swafford (66), $170,768 66-67-66-74–273 -11

Harris English (45), $97,212 65-72-68-69–274 -10

Brandon Hagy (45), $97,212 67-69-69-69–274 -10

Matt Kuchar (45), $97,212 68-70-67-69–274 -10

Hideki Matsuyama (45), $97,212 67-74-65-68–274 -10

Keith Mitchell (45), $97,212 68-67-70-69–274 -10

Patrick Rodgers (45), $97,212 67-69-70-68–274 -10

J.B. Holmes (45), $97,212 64-65-70-75–274 -10

Russell Knox (45), $97,212 71-67-67-69–274 -10

Xander Schauffele (45), $97,212 67-67-66-74–274 -10

Bud Cauley (30), $52,601 65-72-70-68–275 -9

James Hahn (30), $52,601 69-67-69-70–275 -9

Harry Higgs (30), $52,601 70-68-68-69–275 -9

Danny Lee (30), $52,601 68-69-69-69–275 -9

Carlos Ortiz (30), $52,601 71-69-67-68–275 -9

Tom Hoge (30), $52,601 65-71-67-72–275 -9

Luke List (30), $52,601 70-69-64-72–275 -9

Collin Morikawa (30), $52,601 69-67-68-71–275 -9

Xinjun Zhang (30), $52,601 69-72-68-66–275 -9

Wyndham Clark (21), $39,785 61-69-74-72–276 -8

Sungjae Im (21), $39,785 66-72-68-70–276 -8

Doc Redman (21), $39,785 69-67-71-69–276 -8

Rickie Fowler (18), $34,675 74-65-69-69–277 -7

J.T. Poston (18), $34,675 70-68-71-68–277 -7

Kevin Tway (18), $34,675 72-67-68-70–277 -7

Aaron Baddeley (14), $28,835 68-70-72-68–278 -6

Adam Hadwin (14), $28,835 69-67-72-70–278 -6

Charley Hoffman (14), $28,835 71-70-67-70–278 -6

John Huh (14), $28,835 71-66-66-75–278 -6

Gary Woodland (14), $28,835 70-67-69-72–278 -6

Corey Conners (11), $23,725 71-69-71-68–279 -5

Andrew Landry (11), $23,725 69-72-69-69–279 -5

Sebastian Munoz (10), $20,951 70-71-69-70–280 -4

J.J. Spaun (10), $20,951 70-71-68-71–280 -4

Keegan Bradley (9), $18,810 67-70-71-73–281 -3

Brian Harman (9), $18,810 71-68-67-75–281 -3

Nick Taylor (9), $18,810 70-70-71-70–281 -3

Bryson DeChambeau (7), $17,593 70-69-70-73–282 -2

Brice Garnett (7), $17,593 72-67-72-71–282 -2

Sung Kang (7), $17,593 67-72-69-74–282 -2

K.J. Choi (6), $16,936 66-75-71-71–283 -1

Martin Laird (6), $16,936 72-67-73-71–283 -1

Grayson Murray (6), $16,936 70-68-73-72–283 -1

Sam Ryder (6), $16,936 71-66-74-72–283 -1

Chesson Hadley (5), $16,498 73-68-68-75–284 E

Denny McCarthy (5), $16,498 71-70-72-71–284 E

Talor Gooch (5), $16,206 68-73-69-75–285 +1

Patton Kizzire (5), $16,206 70-71-74-70–285 +1

Dylan Frittelli (4), $15,841 71-70-72-74–287 +3

C.T. Pan (4), $15,841 69-66-75-77–287 +3

Jimmy Walker (4), $15,841 69-71-69-78–287 +3

Beau Hossler (4), $15,549 68-72-77-72–289 +5

x-won on first playoff hole

LOCAL & AREA

Fostoria Coaching Openings

Fostoria High School is in need of a varsity head volleyball coach for the fall 2020 season and an assistant baseball coach for this spring. Applicants should send a letter of interest and resume to Michele Wolf, Athletic Director at mwolf@fostoriaschools.org or 1001 Park Ave, Fostoria, OH 44830. All candidates will need to obtain a Pupil Activity Permit and submit to a background check.

Vanlue Track Coach Openings

VANLUE — Vanlue has coaching openings for high school and junior high track coaches. Interested applicants should sendanapplication, letter of interest, resume, and list of references to Ms. Robyn Hoadley, Principal, Vanlue Local School, 301 S. East St., P.O. Box 250, Vanlue, OH 45890. Phone: 419-387-7724; Fax: 419-387-7722; Email: colej@vanlueschool.org. Materials can be mailed, emailed, or faxed as soon as possible.

Road Race Planned

COLUMBUS GROVE — The 42nd annual BBO road race will be held in Columbus Grove on Saturday, March 14. Registration the day of the race will begin at noon and will take place in Columbus Grove’s high school gymnasium. The 4-mile race will begin at 2 p.m. in downtown Columbus Grove. Registration is $20 with a shirt and $15 if no shirt is desired. If interested, contact Terry Schnipke at 419-659-4331 or go to the website at http://cg.noacsc.org/bboregistration. All proceeds support Columbus Grove Cross Country.