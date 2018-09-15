Friday’s Scores
PREP FOOTBALL=
Ada 38, Delphos Jefferson 6
Akr. Coventry 41, Lodi Cloverleaf 35
Akr. Hoban 56, Youngs. Ursuline 28
Alliance Marlington 35, Canfield S. Range 12
Amanda-Clearcreek 28, Circleville Logan Elm 14
Amherst Steele 55, Grafton Midview 13
Anna 28, St. Henry 27, OT
Ansonia 28, Tipp City Bethel 19
Arcanum 48, Bradford 7
Archbold 35, Wauseon 7
Arlington 35, Cory-Rawson 0
Ashland 48, Oberlin Firelands 6
Ashland Blazer, Ky. 14, Ironton 7
Ashland Crestview 26, Collins Western Reserve 19
Ashland Mapleton 42, Monroeville 22
Ashtabula Edgewood 30, Newbury 6
Attica Seneca E. 47, Bucyrus 13
Aurora 32, Tallmadge 18
Avon 49, N. Olmsted 21
Avon Lake 42, Westlake 7
Bainbridge Paint Valley 41, Piketon 8
Barberton 32, Richfield Revere 20
Bascom Hopewell-Loudon 47, Arcadia 0
Batavia 42, Bethel-Tate 12
Beachwood 10, Chesterland W. Geauga 7
Bellbrook 49, Waynesville 6
Bellefontaine 42, St. Paris Graham 6
Bellevue 45, Shelby 28
Bellville Clear Fork 42, Richwood N. Union 14
Berlin Center Western Reserve 50, Sebring McKinley 0
Bryan 41, Swanton 0
Bucyrus Wynford 34, New Washington Buckeye Cent. 0
Cadiz Harrison Cent. 28, Belmont Union Local 7
Caldwell 26, Woodsfield Monroe Cent. 0
Cambridge 38, Vincent Warren 8
Cameron, W.Va. 40, New Matamoras Frontier 14
Can. South 35, Minerva 0
Canal Winchester 38, Westerville N. 15
Canal Winchester Harvest Prep 16, Worthington Christian 12
Canfield 47, Ashtabula Lakeside 20
Carrollton 7, Salem 0
Castalia Margaretta 59, Lakeside Danbury 0
Celina 50, Lima Bath 14
Centerburg 35, Cardington-Lincoln 7
Chillicothe Unioto 33, Frankfort Adena 15
Chillicothe Zane Trace 17, Williamsport Westfall 0
Cin. Colerain 44, Middletown 3
Cin. Country Day 20, Lockland 9
Cin. Hills Christian Academy 56, Cov. Holy Cross, Ky. 6
Cin. Indian Hill 30, Cin. Madeira 7
Cin. Moeller 39, Lex. Lafayette, Ky. 0
Cin. Oak Hills 20, Hamilton 13
Cin. Princeton 30, Liberty Twp. Lakota E. 28
Cin. Taft 56, Cin. Shroder 0
Cin. Turpin 19, Cin. West Clermont 16
Cin. Western Hills 19, Cin. Aiken 0
Cin. Winton Woods 59, Day. Thurgood Marshall 6
Cin. Wyoming 55, N. Bend (Cleves) Taylor 0
Clarksville Clinton-Massie 54, Washington C.H. Miami Trace 0
Cle. Glenville 40, Cle. Collinwood 6
Cle. JFK 14, Cle. E. Tech 12
Cle. John Adams 54, Cle. Lincoln W. 6
Cle. John Marshall 14, Cle. Hay 6
Cle. St. Ignatius 35, Cols. COF Academy 0
Coal Grove Dawson-Bryant 55, S. Point 14
Cols. DeSales 50, Day. Belmont 6
Cols. Hartley 49, Chillicothe 10
Cols. Independence 46, Cols. Briggs 6
Cols. Mifflin 12, Cols. Beechcroft 7
Cols. Northland 35, Cols. Centennial 0
Cols. Upper Arlington 37, Westerville S. 29
Cols. Walnut Ridge 75, Cols. West 0
Columbia Station Columbia 41, LaGrange Keystone 0
Columbiana 49, Leetonia 14
Columbiana Crestview 63, Warren JFK 21
Columbus Grove 49, Paulding 16
Conneaut 46, Iroquois, Pa. 6
Convoy Crestview 53, Bluffton 0
Copley 23, Bedford 6
Covington 45, Lewisburg Tri-County N. 8
Creston Norwayne 47, Dalton 13
Cuyahoga Hts. 21, Richmond Hts. 6
Day. Chaminade Julienne 38, Cin. Purcell Marian 0
DeGraff Riverside 48, Marion Elgin 44
Delaware Buckeye Valley 8, Caledonia River Valley 6
Delaware Hayes 38, Delaware Olentangy Berlin 7
Dover 24, Akr. East 20
Doylestown Chippewa 21, Apple Creek Waynedale 20, OT
Dresden Tri-Valley 49, Crooksville 0
Dublin Coffman 22, Lewis Center Olentangy 16
Dublin Scioto 17, Dublin Jerome 14
Edgerton 60, Holgate 8
Elida 46, Defiance 42
Erie Cathedral Prep, Pa. 66, Cle. Benedictine 39
Euclid 37, Medina 14
Fairfield 37, W. Chester Lakota W. 3
Fairport Harbor Harding 19, Burton Berkshire 14
Franklin 24, Monroe 3
Franklin Furnace Green 16, Portsmouth Sciotoville 8
Ft. Loramie 21, Casstown Miami E. 7
Galloway Westland 38, Cols. Franklin Hts. 7
Garfield Hts. Trinity 24, Vienna Mathews 20
Garrettsville Garfield 61, Andover Pymatuning Valley 0
Genoa Area 34, Millbury Lake 27
Gibsonburg 28, Tiffin Calvert 26
Goshen 31, Norwood 6
Granville 21, Johnstown-Monroe 14
Greenfield McClain 28, Lees Creek E. Clinton 3
Greenwich S. Cent. 22, Plymouth 7
Hamler Patrick Henry 28, Delta 7
Harrison 49, Hamilton Ross 14
Haviland Wayne Trace 39, Defiance Tinora 14
Hicksville 43, Defiance Ayersville 0
Hilliard Bradley 16, Hilliard Darby 8
Hilliard Davidson 22, Powell Olentangy Liberty 21
Holland Springfield 31, Bowling Green 26
Howard E. Knox 55, Mt. Gilead 0
Hubbard 48, Cortland Lakeview 7
Huron 21, Ravenna SE 0
Jeromesville Hillsdale 42, West Salem Northwestern 28
Johnstown Northridge 23, Hebron Lakewood 20, 2OT
Kenton 15, Wapakoneta 10
Kettering Fairmont 24, Springboro 12
Kings Mills Kings 35, Cin. Anderson 14
Lancaster 62, Newark 0
Lancaster Fairfield Union 38, Circleville 7
Lancaster Fisher Cath. 50, Morral Ridgedale 0
Lebanon 41, Beavercreek 10
Leipsic 25, Van Buren 20
Lewis Center Olentangy Orange 35, Sunbury Big Walnut 7
Lexington 38, Mt. Vernon 0
Liberty Center 37, Metamora Evergreen 7
Lima Perry 75, Dola Hardin Northern 13
London 56, Baltimore Liberty Union 13
Lorain 50, St. Joseph, Ontario 6
Lorain Clearview 49, Wellington 0
Loudonville 47, Wooster Triway 7
Louisville 41, Uniontown Lake 28
Loveland 24, Cin. Withrow 0
Lowellville 34, Mineral Ridge 6
Lucas 34, Troy Christian 28
Magnolia, W.Va. 22, Hannibal River 8
Mantua Crestwood 48, Hudson WRA 7
Maple Hts. 70, Hunting Valley University 11
Maria Stein Marion Local 53, Delphos St. John’s 7
Marion Pleasant 44, Galion 21
Marysville 35, Grove City 0
Mason 30, Cin. Sycamore 27, OT
Massillon Perry 24, Massillon Jackson 14
Mayfield 20, Lyndhurst Brush 19
McComb 56, Mt. Blanchard Riverdale 7
McConnelsville Morgan 48, Zanesville W. Muskingum 13
McDonald 59, Atwater Waterloo 3
Medina Buckeye 35, Rocky River Lutheran W. 14
Medina Highland 63, Kent Roosevelt 23
Mentor 45, Strongsville 20
Miamisburg 30, Huber Hts. Wayne 13
Middletown Fenwick 21, Hamilton Badin 9
Middletown Madison Senior 48, Camden Preble Shawnee 14
Milford Center Fairbanks 55, London Madison Plains 14
Milton-Union 26, Day. Northridge 6
Mogadore 49, Elyria Cath. 14
Morrow Little Miami 41, Cin. Mt. Healthy 0
N. Baltimore 47, Vanlue 18
N. Can. Hoover 48, Can. Glenoak 7
N. Robinson Col. Crawford 49, Upper Sandusky 6
Napoleon 13, Perrysburg 6
New Carlisle Tecumseh 34, Spring. NW 14
New Middletown Spring. 48, N. Jackson Jackson-Milton 0
New Richmond 34, Oxford Talawanda 3
Newark Licking Valley 45, Utica 0
Norton 41, Mogadore Field 10
Norwalk 35, Milan Edison 0
Oak Harbor 27, Tol. Woodward 0
Oak Hill 40, Willow Wood Symmes Valley 0
Oberlin 46, Sheffield Brookside 21
Olmsted Falls 49, Lakewood 14
Orrville 55, Canal Fulton Northwest 14
Painesville Riverside 28, Chardon 27
Pandora-Gilboa 41, Findlay Liberty-Benton 0
Parma Hts. Valley Forge 48, Parma Normandy 14
Pataskala Watkins Memorial 12, Newark Cath. 7
Pemberville Eastwood 42, Bloomdale Elmwood 6
Philo 15, New Concord John Glenn 13
Pickerington Cent. 33, Groveport-Madison 0
Pickerington N. 52, Westerville Cent. 7
Piqua 29, Fairborn 14
Plain City Jonathan Alder 28, Bellefontaine Benjamin Logan 12
Poland Seminary 34, Warren Howland 0
Portsmouth 28, Ironton Rock Hill 14
Portsmouth W. 35, Wellston 0
Racine Southern 58, Corning Miller 13
Ravenna 27, Peninsula Woodridge 24
Reynoldsburg 48, Grove City Cent. Crossing 7
Ripley, W.Va. 35, Marietta 21
Rocky River 16, Parma Hts. Holy Name 14
Rootstown 62, Newton Falls 0
Rossford 42, Elmore Woodmore 13
S. Charleston SE 41, Spring. NE 27
Salineville Southern 43, Toronto 14
Sandusky 63, Tol. Rogers 0
Sandusky Perkins 38, Vermilion 7
Sarahsville Shenandoah 12, Barnesville 0
Shadyside 26, Byesville Meadowbrook 22
Sherwood Fairview 41, Antwerp 20
Smithville 10, Rittman 6
Solon 44, Elyria 21
Southeastern 46, Chillicothe Huntington 30
Sparta Highland 50, Danville 27
Spencerville 27, Harrod Allen E. 15
Spring. Kenton Ridge 24, Urbana 20
Spring. Shawnee 49, Lewistown Indian Lake 21
Springfield 49, Centerville 6
St. Marys Memorial 27, Lima Shawnee 26
Steubenville Cath. Cent. 33, Richmond Edison 14
Stewart Federal Hocking 0, Beverly Ft. Frye 0
Streetsboro 40, Akr. Springfield 12
Struthers 48, Jefferson Area 14
Sugar Grove Berne Union 36, Grove City Christian 32
Sugarcreek Garaway 48, Tuscarawas Cent. Cath. 0
Sullivan Black River 28, Fairview 20
Sycamore Mohawk 35, Carey 14
Sylvania Northview 37, Maumee 7
Thomas Worthington 20, Worthington Kilbourne 15
Thornville Sheridan 42, Logan 7
Tipp City Tippecanoe 56, W. Carrollton 26
Tol. Cent. Cath. 56, Lima Sr. 7
Tol. Ottawa Hills 44, Stryker 13
Tol. St. Francis 43, Oregon Clay 3
Tontogany Otsego 45, Fostoria 6
Trotwood-Madison 41, Sidney 7
Troy 62, Riverside Stebbins 0
Twinsburg 35, Cuyahoga Falls 12
Van Wert 40, Ottawa-Glandorf 34, OT
W. Jefferson 37, Cedarville 20
W. Lafayette Ridgewood 14, E. Can. 7
Wadsworth 35, Macedonia Nordonia 25
Warren Harding 49, Austintown Fitch 14
Washington C.H. 54, Cols. Linden McKinley 6
Waynesfield-Goshen 12, McGuffey Upper Scioto Valley 6
Wellsville 16, Lisbon David Anderson 14
Wheelersburg 21, Cols. Watterson 0
Whitehall-Yearling 27, Cols. Hamilton Twp. 6
Whitehouse Anthony Wayne 37, Sylvania Southview 10
Wickliffe 40, Independence 6
Willard 48, Kansas Lakota 7
Willoughby S. 42, Madison 21
Wilmington 35, Blanchester 26
Wintersville Indian Creek 36, Rayland Buckeye 12
Wooster 35, Mansfield Madison 3
Xenia 35, Greenville 0
Youngs. Boardman 21, Erie McDowell, Pa. 7
Youngs. East 27, Niles McKinley 12
Zanesville 34, Warsaw River View 0
Zanesville Maysville 20, New Lexington 8
Zanesville Rosecrans 39, Fairfield Christian 0
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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/