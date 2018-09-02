Saturday’s Scores
PREP FOOTBALL=
Batavia 41, Cin. Gamble Montessori 13
Bethel-Tate 53, St. Bernard-Elmwood Place 30
Cedarville 18, Lees Creek E. Clinton 14
Cin. Colerain 14, Cin. St. Xavier 12
Cin. Deer Park 28, Cin. Clark Montessori 0
Cin. Indian Hill 47, Cin. Hills Christian Academy 21
Cin. La Salle 34, Mason 21
Cin. Mariemont 14, Blanchester 6
Cin. McNicholas 14, Norwood 7
Cin. Purcell Marian 35, Cin. Shroder 13
Cin. Sycamore 28, Cin. Mt. Healthy 12
Cin. Turpin 28, Cin. NW 9
Cin. Walnut Hills 40, Cin. Aiken 6
Cin. Winton Woods 42, Cin. West Clermont 14
Cin. Wyoming 14, Cin. Taft 12
Clayton Northmont 24, Kettering Fairmont 21
Day. Northridge 28, W. Carrollton 27
Detroit Delta Prep, Mich. 33, E. Cle. Shaw 32
Hamilton Badin 38, Oxford Talawanda 7
Hamilton Ross 42, Monroe 7
Hillsboro 26, Goshen 7
Kings Mills Kings 27, Liberty Twp. Lakota E. 24
Lockland 30, Cin. Hillcrest 6
Mentor Lake Cath. 45, Cle. Cent. Cath. 6
Milford 50, Dixie Heights, Ky. 14
New Madison Tri-Village 27, New Lebanon Dixie 19
New Richmond 34, N. Bend (Cleves) Taylor 14
Salineville Southern 30, Hannibal River 6
Springboro 42, Middletown 26
Springfield 15, Fairfield 14
Tol. Cent. Cath. 45, Timber Creek, N.J. 0
Troy 21, Xenia 14
W. Chester Lakota W. 20, Centerville 14
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