Saturday’s Scores

Posted On Sun. Sep 2nd, 2018
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PREP FOOTBALL=

Batavia 41, Cin. Gamble Montessori 13

Bethel-Tate 53, St. Bernard-Elmwood Place 30

Cedarville 18, Lees Creek E. Clinton 14

Cin. Colerain 14, Cin. St. Xavier 12

Cin. Deer Park 28, Cin. Clark Montessori 0

Cin. Indian Hill 47, Cin. Hills Christian Academy 21

Cin. La Salle 34, Mason 21

Cin. Mariemont 14, Blanchester 6

Cin. McNicholas 14, Norwood 7

Cin. Purcell Marian 35, Cin. Shroder 13

Cin. Sycamore 28, Cin. Mt. Healthy 12

Cin. Turpin 28, Cin. NW 9

Cin. Walnut Hills 40, Cin. Aiken 6

Cin. Winton Woods 42, Cin. West Clermont 14

Cin. Wyoming 14, Cin. Taft 12

Clayton Northmont 24, Kettering Fairmont 21

Day. Northridge 28, W. Carrollton 27

Detroit Delta Prep, Mich. 33, E. Cle. Shaw 32

Hamilton Badin 38, Oxford Talawanda 7

Hamilton Ross 42, Monroe 7

Hillsboro 26, Goshen 7

Kings Mills Kings 27, Liberty Twp. Lakota E. 24

Lockland 30, Cin. Hillcrest 6

Mentor Lake Cath. 45, Cle. Cent. Cath. 6

Milford 50, Dixie Heights, Ky. 14

New Madison Tri-Village 27, New Lebanon Dixie 19

New Richmond 34, N. Bend (Cleves) Taylor 14

Salineville Southern 30, Hannibal River 6

Springboro 42, Middletown 26

Springfield 15, Fairfield 14

Tol. Cent. Cath. 45, Timber Creek, N.J. 0

Troy 21, Xenia 14

W. Chester Lakota W. 20, Centerville 14

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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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