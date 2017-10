Blues-Penguins Sums

First Period_1, Pittsburgh, Schultz 1 (Crosby, Guentzel), 6:37. 2, St. Louis, Schenn 1 (Gunnarsson, Schwartz), 8:31. 3, St. Louis, Parayko 1, 17:45 (pp). Penalties_Crosby, PIT, (hooking), 0:50; Maatta, PIT, (tripping), 16:26.

Second Period_4, Pittsburgh, Maatta 1 (Rust, Malkin), 12:37. 5, St. Louis, Pietrangelo 1 (Stastny, Sobotka), 15:37. Penalties_Crosby, PIT, (tripping), 6:15; Bortuzzo, STL, (holding), 12:52; Guentzel, PIT, (slashing), 14:03; St. Louis bench, served by Thompson (too many men on the ice), 14:55.

Third Period_6, St. Louis, Stastny 1 (Tarasenko, Sobotka), 3:38. 7, Pittsburgh, Crosby 1 (Malkin, Guentzel), 13:46 (pp). 8, Pittsburgh, Sheary 1 (McKegg, Rust), 14:40. Penalties_Pietrangelo, STL, (slashing), 5:26; Bortuzzo, STL, (tripping), 12:10; Schenn, STL, (closing hand on the puck), 12:26.

Overtime_9, St. Louis, Pietrangelo 2 (Schenn, Schwartz), 1:15. Penalties_None.

Shots on Goal_St. Louis 12-13-8-1_34. Pittsburgh 12-10-11_33.

Power-play opportunities_St. Louis 1 of 4; Pittsburgh 1 of 5.

Goalies_St. Louis, Allen 1-0-0 (33 shots-29 saves). Pittsburgh, Murray 0-0-1 (34-29).

A_18,652 (18,387). T_2:39.

Referees_Trevor Hanson, Marc Joannette. Linesmen_Scott Driscoll, Andrew Smith.

