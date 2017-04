By :

E_Motter (1). DP_Seattle 1, Cleveland 4. LOB_Seattle 4, Cleveland 5. 2B_Segura (3), Heredia (2), C.Santana (8), Lindor (8), R.Perez (1). 3B_A.Almonte (1). HR_Cruz (7), Lindor (7), Brantley (5). SB_Kipnis (1). CS_A.Almonte (1). SF_Chisenhall (1).

Tomlin pitched to 4 batters in the 6th

Logan pitched to 2 batters in the 6th

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Ed Hickox; Second, Chris Conroy; Third, Jerry Meals.

T_2:58. A_21,824 (35,051).

