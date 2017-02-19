Saturday’s Scores
Bellevue 60, Shelby 51
Collins Western Reserve 50, Wellington 32
Columbia Station Columbia 51, Garfield Hts. 41
Columbus Grove 66, Pandora-Gilboa 33
Fostoria St. Wendelin 42, Van Buren 41
Ky. School for the Deaf, Ky. 33, Ohio Deaf 21
Mansfield St. Peter’s 40, Lucas 25
Mt. Blanchard Riverdale 62, Carey 59
N. Baltimore 50, New Riegel 39
Norwalk 54, Ontario 36
Ottawa-Glandorf 44, Wapakoneta 38
Ottoville 50, Findlay Liberty-Benton 36
Tiffin Columbian 59, Sandusky 51
West Salem Northwestern High School 46, Orrville 34
Aurora 47, Macedonia Nordonia 43
Batavia Amelia 38, Cin. Mt. Healthy 27
Beavercreek 88, Day. Ponitz Tech. 28
Canal Winchester 60, Cols. Centennial 45
Chagrin Falls Kenston 54, Mayfield 51
Chardon 59, Madison 38
Cin. Oak Hills 42, Milford 34
Cin. Turpin 46, Cin. Mercy 30
Cols. DeSales 39, Cols. Upper Arlington 34
Dublin Coffman 102, Cols. Whetstone 12
Elyria 48, Parma Hts. Valley Forge 29
Euclid 66, Cle. Hts. 37
Hilliard Bradley 38, Lewis Center Olentangy Orange 34
Hilliard Darby 52, New Albany 49
Kettering Fairmont 48, Sidney 27
Kings Mills Kings 53, Cin. Winton Woods 31
Lorain 44, N. Olmsted 41
Medina 50, Brecksville-Broadview Hts. 35
Medina Highland 51, N. Royalton 41
Mentor 80, Painesville Riverside 27
New Carlisle Tecumseh 58, Miamisburg 44
Olmsted Falls 58, N. Ridgeville 57
Parma Normandy 48, Rocky River 43
Pickerington N. 63, Hilliard Davidson 44
Springboro 53, Springfield 29
Stow-Munroe Falls 72, Akr. North 10
Trenton Edgewood 44, Vandalia Butler 39, OT
W. Chester Lakota W. 84, Cin. Western Hills 21
Akr. Buchtel 64, Akr. Springfield 37
Akr. Hoban 62, Akr. Coventry 35
Akr. SVSM 64, Orange 39
Beloit W. Branch 89, Ashtabula Lakeside 32
Chardon NDCL 46, Jefferson Area 33
Chillicothe 36, Greenfield McClain 32
Cin. Indian Hill 45, Mt. Orab Western Brown 24
Cin. Mariemont 46, New Richmond 18
Cin. McNicholas 66, Cin. Woodward 32
Cin. Taft 42, Norwood 25
Cle. E. Tech 68, Peninsula Woodridge 31
Cle. VASJ 65, Ashtabula Edgewood 29
Cuyahoga Falls CVCA 59, Cle. Cent. Cath. 54
Day. Thurgood Marshall 54, Middletown Fenwick 29
Kettering Alter 61, Hamilton Ross 16
Lodi Cloverleaf 58, Parma Hts. Holy Name 45
Lorain Clearview 69, Elyria Cath. 20
Mogadore Field 48, Can. South 35
Niles McKinley 71, Mantua Crestwood 32
Norton 59, Canal Fulton Northwest 25
Ravenna SE 71, Ravenna 36
Salem 55, Cortland Lakeview 50
Spring. Shawnee 30, Greenville 28, OT
Streetsboro 49, Akr. Kenmore 44
Thornville Sheridan 62, Pomeroy Meigs 36
Tipp City Tippecanoe 67, St. Paris Graham 29
Trotwood-Madison 63, Spring. Greenon 34
Vincent Warren 52, Lancaster Fairfield Union 42
Warren Howland 52, Girard 30
Washington C.H. Miami Trace 57, Chillicothe Unioto 35
Wilmington 53, Day. Oakwood 27
Albany Alexander 73, Williamsport Westfall 26
Arcanum 46, Lewistown Indian Lake 23
Bethel-Tate 46, Cin. N. College Hill 34
Cin. Clark Montessori 66, Reading 49
Hamilton Badin 71, Cin. Finneytown 15
Lynchburg-Clay 82, W. Union 30
Middletown Madison Senior 52, Tipp City Bethel 46
Minford 67, S. Point 45
Nelsonville-York 41, Crooksville 38
Oak Hill 55, Chillicothe Zane Trace 31
Piketon 51, Peebles 33
Proctorville Fairland 64, Portsmouth 26
Sardinia Eastern Brown 63, Ironton Rock Hill 23
Seaman N. Adams 70, Chillicothe Huntington 39
Southeastern 65, New Lexington 26
W. Liberty-Salem 68, Spring. NE 39
Waynesville 72, Cin. Deer Park 34
Wheelersburg 53, Coal Grove Dawson-Bryant 36
Williamsburg 58, Lees Creek E. Clinton 49
Belpre 42, Racine Southern 34
Botkins 41, Houston 28
Cin. Christian 40, Georgetown 37
Covington 66, Day. Miami Valley 52
Franklin Middletown Christian 60, Lockland 43
Ft. Loramie 52, DeGraff Riverside 16
Jackson Center 62, Sidney Fairlawn 15
New Boston Glenwood 73, Bainbridge Paint Valley 68
New Madison Tri-Village 102, Day. Jefferson 24
Newton Local 72, Lewisburg Tri-County N. 22
Pitsburg Franklin-Monroe 33, Legacy Christian 31
Reedsville Eastern 65, Corning Miller 36
Russia 64, Sidney Lehman 26
S. Webster 40, Latham Western 39