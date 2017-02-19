Saturday’s Scores

Posted On Sun. Feb 19th, 2017
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Bellevue 60, Shelby 51

Collins Western Reserve 50, Wellington 32

Columbia Station Columbia 51, Garfield Hts. 41

Columbus Grove 66, Pandora-Gilboa 33

Fostoria St. Wendelin 42, Van Buren 41

Ky. School for the Deaf, Ky. 33, Ohio Deaf 21

Mansfield St. Peter’s 40, Lucas 25

Mt. Blanchard Riverdale 62, Carey 59

N. Baltimore 50, New Riegel 39

Norwalk 54, Ontario 36

Ottawa-Glandorf 44, Wapakoneta 38

Ottoville 50, Findlay Liberty-Benton 36

Tiffin Columbian 59, Sandusky 51

West Salem Northwestern High School 46, Orrville 34

Aurora 47, Macedonia Nordonia 43

Batavia Amelia 38, Cin. Mt. Healthy 27

Beavercreek 88, Day. Ponitz Tech. 28

Canal Winchester 60, Cols. Centennial 45

Chagrin Falls Kenston 54, Mayfield 51

Chardon 59, Madison 38

Cin. Oak Hills 42, Milford 34

Cin. Turpin 46, Cin. Mercy 30

Cols. DeSales 39, Cols. Upper Arlington 34

Dublin Coffman 102, Cols. Whetstone 12

Elyria 48, Parma Hts. Valley Forge 29

Euclid 66, Cle. Hts. 37

Hilliard Bradley 38, Lewis Center Olentangy Orange 34

Hilliard Darby 52, New Albany 49

Kettering Fairmont 48, Sidney 27

Kings Mills Kings 53, Cin. Winton Woods 31

Lorain 44, N. Olmsted 41

Medina 50, Brecksville-Broadview Hts. 35

Medina Highland 51, N. Royalton 41

Mentor 80, Painesville Riverside 27

New Carlisle Tecumseh 58, Miamisburg 44

Olmsted Falls 58, N. Ridgeville 57

Parma Normandy 48, Rocky River 43

Pickerington N. 63, Hilliard Davidson 44

Springboro 53, Springfield 29

Stow-Munroe Falls 72, Akr. North 10

Trenton Edgewood 44, Vandalia Butler 39, OT

W. Chester Lakota W. 84, Cin. Western Hills 21

Akr. Buchtel 64, Akr. Springfield 37

Akr. Hoban 62, Akr. Coventry 35

Akr. SVSM 64, Orange 39

Beloit W. Branch 89, Ashtabula Lakeside 32

Chardon NDCL 46, Jefferson Area 33

Chillicothe 36, Greenfield McClain 32

Cin. Indian Hill 45, Mt. Orab Western Brown 24

Cin. Mariemont 46, New Richmond 18

Cin. McNicholas 66, Cin. Woodward 32

Cin. Taft 42, Norwood 25

Cle. E. Tech 68, Peninsula Woodridge 31

Cle. VASJ 65, Ashtabula Edgewood 29

Cuyahoga Falls CVCA 59, Cle. Cent. Cath. 54

Day. Thurgood Marshall 54, Middletown Fenwick 29

Kettering Alter 61, Hamilton Ross 16

Lodi Cloverleaf 58, Parma Hts. Holy Name 45

Lorain Clearview 69, Elyria Cath. 20

Mogadore Field 48, Can. South 35

Niles McKinley 71, Mantua Crestwood 32

Norton 59, Canal Fulton Northwest 25

Ravenna SE 71, Ravenna 36

Salem 55, Cortland Lakeview 50

Spring. Shawnee 30, Greenville 28, OT

Streetsboro 49, Akr. Kenmore 44

Thornville Sheridan 62, Pomeroy Meigs 36

Tipp City Tippecanoe 67, St. Paris Graham 29

Trotwood-Madison 63, Spring. Greenon 34

Vincent Warren 52, Lancaster Fairfield Union 42

Warren Howland 52, Girard 30

Washington C.H. Miami Trace 57, Chillicothe Unioto 35

Wilmington 53, Day. Oakwood 27

Albany Alexander 73, Williamsport Westfall 26

Arcanum 46, Lewistown Indian Lake 23

Bethel-Tate 46, Cin. N. College Hill 34

Cin. Clark Montessori 66, Reading 49

Hamilton Badin 71, Cin. Finneytown 15

Lynchburg-Clay 82, W. Union 30

Middletown Madison Senior 52, Tipp City Bethel 46

Minford 67, S. Point 45

Nelsonville-York 41, Crooksville 38

Oak Hill 55, Chillicothe Zane Trace 31

Piketon 51, Peebles 33

Proctorville Fairland 64, Portsmouth 26

Sardinia Eastern Brown 63, Ironton Rock Hill 23

Seaman N. Adams 70, Chillicothe Huntington 39

Southeastern 65, New Lexington 26

W. Liberty-Salem 68, Spring. NE 39

Waynesville 72, Cin. Deer Park 34

Wheelersburg 53, Coal Grove Dawson-Bryant 36

Williamsburg 58, Lees Creek E. Clinton 49

Belpre 42, Racine Southern 34

Botkins 41, Houston 28

Cin. Christian 40, Georgetown 37

Covington 66, Day. Miami Valley 52

Franklin Middletown Christian 60, Lockland 43

Ft. Loramie 52, DeGraff Riverside 16

Jackson Center 62, Sidney Fairlawn 15

New Boston Glenwood 73, Bainbridge Paint Valley 68

New Madison Tri-Village 102, Day. Jefferson 24

Newton Local 72, Lewisburg Tri-County N. 22

Pitsburg Franklin-Monroe 33, Legacy Christian 31

Reedsville Eastern 65, Corning Miller 36

Russia 64, Sidney Lehman 26

S. Webster 40, Latham Western 39

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