Saturday’s Scores
Alliance Marlington 77, Salem 57
Amherst Steele 73, Olmsted Falls 66
Arcanum 54, Sidney Lehman 35
Archbold 39, Napoleon 28
Arlington 66, Minster 32
Avon 41, Westlake 39
Avon Lake 47, N. Ridgeville 33
Barberton 71, Mogadore 46
Bay Village Bay 58, Parma Hts. Valley Forge 21
Beachwood 43, Geneva 42
Beavercreek 49, Riverside Stebbins 47
Bellevue 70, Sandusky 20
Beloit W. Branch 76, Alliance 11
Berea-Midpark 78, Grafton Midview 30
Berlin Hiland 92, Strasburg-Franklin 19
Brookfield 73, Girard 44
Brunswick 64, Solon 38
Bryan 46, Pemberville Eastwood 45
Cambridge 45, New Philadelphia 42
Carey 62, Morral Ridgedale 30
Carrollton 39, Minerva 32
Chagrin Falls 60, Wickliffe 34
Chardon 59, Chagrin Falls Kenston 47
Cin. Glen Este 60, Cin. Withrow 42
Cin. Indian Hill 71, Cin. Deer Park 35
Cin. Mariemont 67, Cin. Finneytown 10
Cin. McNicholas 65, Cin. Purcell Marian 56
Cin. Oak Hills 59, Middletown 49
Cin. Princeton 46, Liberty Twp. Lakota E. 31
Cin. Walnut Hills 46, Milford 44
Cin. Wyoming 38, Reading 34
Cle. Cent. Cath. 67, Garfield Hts. Trinity 39
Cle. Hts. 62, Maple Hts. 53
Cle. St. Joseph 53, N. Royalton 49
Cols. Bexley 44, Cols. Grandview Hts. 35
Cols. Hartley 74, W. Jefferson 39
Cols. Northland 74, Tol. Scott 41
Cols. Ready 58, Nelsonville-York 54
Columbia Station Columbia 38, Oberlin Firelands 26
Columbus Grove 66, Elida 28
Dover 51, Zanesville 30
E. Cle. Shaw 78, Bedford 51
Eastlake N. 66, Lyndhurst Brush 48
Edgerton 35, Edon 23
Elyria 41, Shaker Hts. 39
Fairborn 52, W. Carrollton 38
Fairfield 54, Cin. Sycamore 43
Ft. Recovery 72, Union City Mississinawa Valley 21
Granville 60, Heath 40
Haviland Wayne Trace 62, Miller City 44
Hebron Lakewood 50, Pataskala Watkins Memorial 31
Jackson Center 37, Ft. Loramie 29
Kings Mills Kings 37, Cin. Turpin 35
LaGrange Keystone 57, Fairview 40
Lakewood 38, N. Olmsted 28
Lebanon 39, Miamisburg 34
Liberty Center 44, Tol. Ottawa Hills 19
Lodi Cloverleaf 49, Mogadore Field 36
Logan 59, Pomeroy Meigs 46
Lorain 66, Warrensville Hts. 23
Loveland 62, Cin. Anderson 32
Macedonia Nordonia 47, Richfield Revere 28
Madison 61, Mayfield 48
Malvern 75, Bowerston Conotton Valley 34
Mason 88, Hamilton 38
Massillon Tuslaw 44, Gnadenhutten Indian Valley 40
Mentor 56, Strongsville 51
Metamora Evergreen 52, W. Unity Hilltop 40
Middletown Madison Senior 58, Camden Preble Shawnee 54
Monroeville 46, Ashland Mapleton 40
N. Can. Hoover 71, Massillon Jackson 53
N. Ridgeville Lake Ridge 70, Canal Fulton Northwest 43
New Concord John Glenn 43, New Lexington 28
New Washington Buckeye Cent. 63, Bucyrus 35
Norwalk St. Paul 49, New London 40
Oak Harbor 52, Bloomdale Elmwood 49
Ottawa Lake Whiteford, Mich. 52, Tol. Emmanuel Baptist 48
Oxford Talawanda 69, Cin. NW 47
Painesville Riverside 60, Willoughby S. 33
Pandora-Gilboa 46, Kalida 30
Paulding 52, Continental 43
Perry 63, Orange 52
Ravenna 52, Streetsboro 32
Ravenna SE 70, Akr. Coventry 23
Rockford Parkway 58, Ansonia 54
Russia 74, Sidney Fairlawn 20
Shaker Hts. Laurel 41, Doylestown Chippewa 39
Sheffield Brookside 31, Brooklyn 30
Sidney 62, Piqua 31
St. Marys Memorial 55, St. Henry 49
Stewart Federal Hocking 79, Wahama, W.Va. 9
Stow-Munroe Falls 54, Kent Roosevelt 33
Struthers 57, Poland Seminary 54
Sugarcreek Garaway 58, Tuscarawas Cent. Cath. 50
Sullivan Black River 55, Oberlin 22
Sylvania Northview 65, Fostoria 36
Tiffin Columbian 53, Ontario 43
Tipp City Tippecanoe 61, Greenville 48
Tol. Start 54, Lima Bath 30
Trenton Edgewood 36, Morrow Little Miami 33
Trotwood-Madison 58, Xenia 27
Upper Sandusky 45, Sycamore Mohawk 34
Utica 38, Johnstown-Monroe 30
Vandalia Butler 55, Troy 31
Villa Maria, Pa. 50, Rocky River Magnificat 32
W. Chester Lakota W. 56, Cin. Colerain 46
W. Lafayette Ridgewood 45, Newcomerstown 14
Waynesfield-Goshen 55, Vanlue 48
Westerville N. 47, Cols. Watterson 33
Wooster Triway 43, Akr. Manchester 25
Zanesville W. Muskingum 70, Crooksville 56
Albany Alexander 81, Scott Co., Ky. 70
Circleville 37, Ironton 32
Oak Hill 44, Chesapeake 40