Friday’s Scores

Posted On Sat. Feb 4th, 2017
By :
Comment: 0

Canal Winchester 81, Groveport-Madison 38

Canal Winchester Harvest Prep 45, Millersport 25

Cardington-Lincoln 49, Centerburg 42

Cin. Gamble Montessori 36, Cin. Oyler 20

Cle. E. Tech 51, Cle. Hay 40

Clyde 72, Huron 32

Cols. Beechcroft 53, Cols. East 21

Cols. Northland 83, Cols. International 21

Cols. Upper Arlington 55, Hilliard Davidson 31

Cols. Walnut Ridge 47, Cols. Briggs 31

Cols. Wellington 56, New Hope Christian 39

Fairfield Christian 75, Grove City Christian 42

Gahanna Lincoln 50, Pickerington N. 42

Hilliard Bradley 42, Delaware Hayes 23

Hilliard Darby 54, Dublin Jerome 45

Huntington, W.Va. 77, Albany Alexander 48

Lancaster Fisher Cath. 53, Sugar Grove Berne Union 35

Marion Pleasant 58, Galion 35

Miami Valley Christian Academy 66, Cin. College Prep. 21

Milan Edison 50, Port Clinton 36

New Riegel 61, Tiffin Calvert 40

Oak Harbor 60, Castalia Margaretta 52

Old Fort 73, Kansas Lakota 19

Proctorville Fairland 70, S. Point 46

Reynoldsburg 74, Grove City 63

Sandusky Perkins 40, Vermilion 29

Shaker Hts. Laurel 61, Cle. Hts. Lutheran E. 50

Sparta Highland 49, Marion Elgin 40

Sunbury Big Walnut 48, New Albany 36

Westerville S. 44, Powell Olentangy Liberty 29

Worthington Kilbourne 40, Dublin Scioto 36

Comments

comments

About the Author

Inside Editions

School Spirit 2016 Band-Cheer edition!

School Spirit: Band & Cheerleading edition

Read the RT Home & Garden section!

Home & Garden Spring 2016 - Special Section!

RT Weekend| Arts & Entertainment edition!

WEEKEND EDITION

RT 2016 Community Update Fostoria

2016 Community Update

Online Circulars



Are you sticking to your 2017 New Year Resolutions?
Login /Logout

SECTIONS

The Review Times

113 E. Center St.
Fostoria, Ohio 44830
Phone: (419) 435-6641
Fax: (419) 435-9073
Email: Newsroom - rtnews@reviewtimes.com
Advertising - advertising@reviewtimes.com
Or - use this handy form

Social Findlay || The Courier || Sports BUZZ Ohio ||Findlay Digital Design || Courier Bridal || WKXA || 106.3 The Fox || WFIN

Please read our Privacy Guidelines | User Agreement

All contents © 1996 - 2016 The Findlay Publishing Company