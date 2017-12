Wednesday’s Scoreboard

PREP GIRLS BASKETBALL

Tuesday’s Results

Northern 10 Conference

Carey 56, Mohawk 16

Colonel Crawford 50, Wynford 47

Upper Sandusky 68, Ridgedale 20

Northern Buckeye Conference

Elmwood 66, Eastwood 63

Lake 52, Rossford 15

Otsego 57, Genoa 37

Woodmore 41, Fostoria Senior 36

Toledo Area Athletic Conference

Gibsonburg 56, Northwood 32

Toledo Christian 41, Danbury 36

Northern Lakes League

Anthony Wayne 40, Napoleon 37

Perrysburg 53, Sylvania Northview 17

Springfield 55, Maumee 45

Sylvania Southview 69, Bowling Green 18

Mid-Buckeye Conference

Kidron Central Christian 60, Mansfield St. Peter’s 19

Mid Ohio Athletic Conference

Buckeye Valley 60, Marion Harding 51

Marion Pleasant 50, River Valley 49

North Union 59, Galion Senior 21

Ontario 41, Clear Fork 35

Buckeye Border Conference

Edon 42, Fayette 27

North Central 31, Montpelier 27

Stryker 31, Pettisville 30

Other NW Ohio Games

Ayersville 46, Tinora 35

Bellevue 52, Willard 45

Botkins 64, Ridgemont 51

Buckeye Central 48, New Riegel 42

Bucyrus 52, Crestline 24

Coldwater 79, Celina 41

Columbus Grove 54, Patrick Henry 38

Defiance 55, Archbold 45

Delphos Jefferson 53, Cory-Rawson 30

Delphos St. John’s 59, St. Marys Memorial 32

Delta 70, Hilltop 20

Evergreen 52, Cardinal Stritch 40

Fairview 68, Continental 50

Fremont St. Joseph 39, Milan Edison 29

Hopewell-Loudon 45, Old Fort 24

Leipsic 42, Fort Jennings 32

Liberty-Benton 68, Lima Shawnee 42

Lincolnview 33, Elida 26

Loudonville 73, Akron Garfield 48

Mansfield Madison 57, Tiffin Columbian 49

North Baltimore 41, Holgate 24

Norwalk Senior 66, Port Clinton 25

Oak Harbor 53, Sandusky St. Mary’s 39

Riverdale 60, Ada 43

Russia 51, New Knoxville 35

Van Buren 46, Maumee Valley Country Day 28

Van Wert 53, Spencerville 49

Wapakoneta 45, Marion Local 38

Wayne Trace 46, Paulding 39

Around Ohio

Ashville Teays Valley 75, Baltimore Liberty Union 30

Chillicothe Huntington 47, Frankfort Adena 31

Chillicothe Unioto 56, Bainbridge Paint Valley 39

Circleville Logan Elm 47, Amanda-Clearcreek 44

Cle. VASJ 56, Parma Padua 38

Oak Harbor 53, Sandusky St. Mary 39

Pataskala Watkins Memorial 40, Johnstown-Monroe 32

Pioneer N. Central 31, Montpelier 27

Rose Hill Christian, Ky. 47, Ironton St. Joseph 42

Southeastern 61, Piketon 35

Wellston 59, OVC 11

Williamsport Westfall 62, Chillicothe Zane Trace 49

Zanesville Rosecrans 45, Lancaster Fisher Cath. 32

Wednesday’s Games

Toledo City League

Toledo Rogers at Toledo Start

Toledo Waite at Toledo Scott

Toledo Woodward at Toledo Bowsher

Other NW Ohio Games

Cardington Lincoln at Danville

PREP Boys Basketball

Tuesday’s Results

Three Rivers Athletic Conference

Toledo St. Francis 55, Lima Senior 54

Toledo St. John’s 80, Fremont Ross 37

Toledo Whitmer 76, Oregon Clay 41

Other NW Ohio Games

Allen East 49, Ridgemont 47

Copley 70, Wooster Senior 67

Elyria Open Door Christian 70, Monroeville 46

Hicksville 63, Bryan 61

Hopewell-Loudon 63, Lakota 26

Kenton 49, Benjamin Logan 45

Massillon Tuslaw 58, West Holmes 53

Mississinawa Valley 50, New Bremen 49

Norwalk St. Paul at Castalia Margaretta

Pandora-Gilboa 48, Kalida 35

Parkway 91, Lima Temple Christian 47

Versailles 68, Dayton Chaminade-Julienne 40

Around Ohio

Akr. East 46, Akr. Kenmore-Garfield 45

Akr. Hoban 79, Massillon Washington 69, 0

Akr. Manchester 84, Apple Creek Waynedale 74

Athens 54, Pomeroy Meigs 45

Austintown Fitch 63, Hudson 61

Beaver Eastern 79, Franklin Furnace Green 54

Belmont Union Local 63, Bellaire 46

Belpre 69, Wahama, W.Va. 63

Berlin Center Western Reserve 74, Sebring McKinley 57

Berlin Hiland 59, W. Lafayette Ridgewood 50

Bristol 91, Cortland Maplewood 51

Byesville Meadowbrook 56, Dover 44

Cameron, W.Va. 66, Shadyside 59

Chillicothe 67, Washington C.H. 48

Coal Grove Dawson-Bryant 57, Portsmouth 55

Cols. Beechcroft 96, Cols. Centennial 61

Cols. East 72, Cols. Mifflin 66

Cols. Eastmoor 81, Cols. Independence 47

Cols. Linden McKinley 54, Cols. Whetstone 39

Cols. Northland 101, Cols. International 15

Cols. South 77, Cols. Walnut Ridge 67

Corning Miller 58, Waterford 48

Cov. Catholic, Ky. 58, Cin. Moeller 50

Day. Carroll 50, Urbana 46

E. Liverpool 104, Richmond Edison 74

Franklin Co., Ind. 47, Hamilton Ross 39

Ft. Loramie 49, Pitsburg Franklin-Monroe 39

Gates Mills Hawken 67, Middlefield Cardinal 64

Geneva 76, Painesville Harvey 67

Glouster Trimble 69, Racine Southern 64

Grafton Midview 73, N. Olmsted 46

Howard E. Knox 51, Cardington-Lincoln 49

Hubbard 60, Cortland Lakeview 58

Jackson 58, Hillsboro 56, 0

Lawrenceburg, Ind. 52, Harrison 31

Leavittsburg LaBrae 80, Youngs. Liberty 57

Leesburg Fairfield 74, Peebles 71, 0

Legacy Christian 74, Yellow Springs 51

Lisbon David Anderson 53, Columbiana 52

Manchester 53, Sardinia Eastern Brown 51

McArthur Vinton County 69, Bidwell River Valley 63

Mt. Orab Western Brown 53, Williamsburg 50

New Boston Glenwood 75, Portsmouth Sciotoville 65

New Concord John Glenn 62, Philo 38

New Middletown Spring. 83, N. Jackson Jackson-Milton 54

Newton Local 51, Covington 48

Orrville 56, Creston Norwayne 44

Perry 71, Wickliffe 63

Plain City Jonathan Alder 66, Cols. Franklin Hts. 27

Portsmouth Clay 60, Portsmouth Notre Dame 54

Portsmouth W. 55, Minford 39

Proctorville Fairland 76, Ironton 39

S. Webster 55, Lucasville Valley 37

Strasburg-Franklin 60, Zoarville Tuscarawas Valley 24

Sunbury Big Walnut 55, Cols. Hamilton Twp. 51

Toronto 74, E. Palestine 54

Uhrichsville Claymont 54, Newcomerstown 38

Union City Mississinawa Valley 50, New Bremen 49

Versailles 68, Day. Chaminade Julienne 40

Vincent Warren 56, Beverly Ft. Frye 36

W. Jefferson 62, Mechanicsburg 44

Warren Champion 68, Brookfield 52

Warren Howland 70, Youngs. East 66

Warsaw River View 39, Zanesville 38

Washington C.H. Miami Trace 54, Greenfield McClain 46

Waverly 53, McDermott Scioto NW 44

Wellston 65, Ohio Valley Christian 19

Wellsville 62, Salineville Southern 55

Zanesville Maysville 94, Crooksville 66

Wednesday’s Games

Other NW Ohio Games

Maumee at Tol. Cent. Catholic

Ridgemont at Allen East

PRO FOOTBALL

National Football League

American Conference

East

W L T Pct PF PA

New England 10 3 0 .769 368 250

Buffalo 7 6 0 .538 240 290

Miami 6 7 0 .462 236 318

N.Y. Jets 5 8 0 .385 266 311

South

W L T Pct PF PA

Jacksonville 9 4 0 .692 329 202

Tennessee 8 5 0 .615 273 294

Houston 4 9 0 .308 312 335

Indianapolis 3 10 0 .231 212 343

North

W L T Pct PF PA

Pittsburgh 11 2 0 .846 320 251

Baltimore 7 6 0 .538 318 246

Cincinnati 5 8 0 .385 226 271

Cleveland 0 13 0 .000 197 335

West

W L T Pct PF PA

Kansas City 7 6 0 .538 329 289

L.A. Chargers 7 6 0 .538 298 225

Oakland 6 7 0 .462 264 304

Denver 4 9 0 .308 229 315

National Conference

East

W L T Pct PF PA

Philadelphia 11 2 0 .846 404 250

Dallas 7 6 0 .538 316 294

Washington 5 8 0 .385 285 344

N.Y. Giants 2 11 0 .154 199 321

South

W L T Pct PF PA

New Orleans 9 4 0 .692 370 263

Carolina 9 4 0 .692 300 262

Atlanta 8 5 0 .615 294 261

Tampa Bay 4 9 0 .308 264 312

North

W L T Pct PF PA

Minnesota 10 3 0 .769 309 235

Detroit 7 6 0 .538 338 329

Green Bay 7 6 0 .538 285 302

Chicago 4 9 0 .308 224 274

West

W L T Pct PF PA

L.A. Rams 9 4 0 .692 396 265

Seattle 8 5 0 .615 314 252

Arizona 6 7 0 .462 231 317

San Francisco 3 10 0 .231 228 314

Thursday’s Result

Atlanta 20, New Orleans 17

Sunday’s Results

Dallas 30, N.Y. Giants 10

Carolina 31, Minnesota 24

Chicago 33, Cincinnati 7

Kansas City 26, Oakland 15

Detroit 24, Tampa Bay 21

Buffalo 13, Indianapolis 7, OT

Green Bay 27, Cleveland 21, OT

San Francisco 26, Houston 16

Denver 23, N.Y. Jets 0

Arizona 12, Tennessee 7

L.A. Chargers 30, Washington 13

Jacksonville 30, Seattle 24

Philadelphia 43, L.A. Rams 35

Pittsburgh 39, Baltimore 38

Monday’s Game

Miami 27, New England 20

Thursday’s Game

Denver at Indianapolis, 8:25

Saturday’s GameS

Chicago at Detroit, 4:30

L.A. Chargers at Kansas City, 8:25

Sunday’s Games

Philadelphia at N.Y. Giants, 1

Cincinnati at Minnesota, 1

Houston at Jacksonville, 1

Arizona at Washington, 1

N.Y. Jets at New Orleans, 1

Miami at Buffalo, 1

Green Bay at Carolina, 1

Baltimore at Cleveland, 1

L.A. Rams at Seattle, 4:05

New England at Pittsburgh, 4:25

Tennessee at San Francisco, 4:25

Dallas at Oakland, 8:30

Monday, Dec. 18 Game

Atlanta at Tampa Bay, 8:30

PRO HOCKEY

National Hockey League

Eastern Conference

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Tampa Bay 30 22 6 2 46 113 74

Toronto 32 20 11 1 41 108 92

Boston 27 14 9 4 32 78 75

Montreal 31 13 14 4 30 85 99

Florida 30 12 14 4 28 90 105

Detroit 30 11 13 6 28 81 99

Ottawa 29 9 13 7 25 79 101

Buffalo 31 8 17 6 22 67 104

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Columbus 31 19 11 1 39 88 80

Washington 32 19 12 1 39 100 93

New Jersey 30 17 9 4 38 94 92

N.Y. Islanders 30 17 10 3 37 108 100

N.Y. Rangers 30 16 11 3 35 99 89

Pittsburgh 32 16 13 3 35 94 104

Philadelphia 30 12 11 7 31 87 88

Carolina 29 11 11 7 29 80 91

Western Conference

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

St. Louis 32 21 9 2 44 104 81

Winnipeg 31 18 8 5 41 107 87

Nashville 29 18 7 4 40 95 84

Dallas 31 17 13 1 35 91 90

Minnesota 29 15 11 3 33 87 87

Chicago 30 14 11 5 33 90 82

Colorado 30 14 14 2 30 94 100

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Los Angeles 32 20 9 3 43 98 73

Vegas 29 19 9 1 39 103 91

San Jose 29 16 10 3 35 79 69

Calgary 30 16 12 2 34 88 94

Anaheim 31 13 11 7 33 83 91

Vancouver 31 14 13 4 32 82 90

Edmonton 31 13 16 2 28 93 101

Arizona 33 7 21 5 19 75 114

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Late games not included

Monday’s Results

Colorado 2, Pittsburgh 1

Dallas 2, N.Y. Rangers 1, SO

N.Y. Islanders 3, Washington 1

Florida 2, Detroit 1, OT

Winnipeg 5, Vancouver 1

Anaheim 3, Carolina 2

Tuesday’s Results

Edmonton 7, Columbus 2

Buffalo 3, Ottawa 2

Philadelphia 4, Toronto 2

Washington 5, Colorado 2

New Jersey 5, Los Angeles 1

Tampa Bay 3, St. Louis 0

Calgary at Minnesota, late

Florida at Chicago, late

Carolina at Vegas, late

Wednesday’s Games

Dallas at N.Y. Islanders, 7

N.Y. Rangers at Ottawa, 7

Boston at Detroit, 8

Nashville at Vancouver, 10

Thursday’s Games

Buffalo at Philadelphia, 7

Washington at Boston, 7

N.Y. Islanders at Columbus, 7

New Jersey at Montreal, 7:30

Chicago at Winnipeg, 8

Anaheim at St. Louis, 8

Toronto at Minnesota, 8

Florida at Colorado, 9

Tampa Bay at Arizona, 9

Nashville at Edmonton, 9

San Jose at Calgary, 9

Pittsburgh at Vegas, 10

PRO BASKETBALL

NBA

Eastern Conference

Atlantic Division

W L Pct GB

Boston 23 6 .793 —

Toronto 17 8 .680 4

New York 14 13 .519 8

Philadelphia 13 13 .500 8½

Brooklyn 11 15 .423 10½

Southeast Division

W L Pct GB

Washington 14 13 .519 —

Miami 13 13 .500 ½

Orlando 11 17 .393 3½

Charlotte 10 16 .385 3½

Atlanta 6 21 .222 8

Central Division

W L Pct GB

Cleveland 20 8 .714 —

Milwaukee 15 10 .600 3½

Indiana 16 11 .593 3½

Detroit 14 13 .519 5½

Chicago 6 20 .231 13

Western Conference

Southwest Division

W L Pct GB

Houston 21 4 .840 —

San Antonio 19 8 .704 3

New Orleans 14 14 .500 8½

Memphis 8 19 .296 14

Dallas 7 20 .259 15

Northwest Division

W L Pct GB

Minnesota 16 11 .593 —

Denver 15 12 .556 1

Portland 13 13 .500 2½

Utah 13 14 .481 3

Oklahoma City 12 14 .462 3½

Pacific Division

W L Pct GB

Golden State 22 6 .786 —

L.A. Clippers 10 15 .400 10½

L.A. Lakers 10 16 .385 11

Phoenix 9 19 .321 13

Sacramento 8 18 .308 13

Late games not included

Monday’s Results

Charlotte 116, Oklahoma City 103

Chicago 108, Boston 85

Houston 130, New Orleans 123

Miami 107, Memphis 82

Golden State 111, Portland 104

L.A. Clippers 96, Toronto 91

Tuesday’s Results

Cleveland 123, Atlanta 114

Denver 103, Detroit 84

New York 113, L.A. Lakers 109, OT

Brooklyn 103, Washington 98

San Antonio at Dallas, late

Philadelphia at Minnesota, late

Phoenix at Sacramento, late

Wednesday’s Games

L.A. Clippers at Orlando, 7

Memphis at Washington, 7

Oklahoma City at Indiana, 7

Denver at Boston, 7:30

Portland at Miami, 7:30

Milwaukee at New Orleans, 8

Utah at Chicago, 8

Toronto at Phoenix, 9

Charlotte at Houston, 9:30

Thursday’s Games

Detroit at Atlanta, 7:30

New York at Brooklyn, 7:30

L.A. Lakers at Cleveland, 8

Sacramento at Minnesota, 8

Dallas at Golden State, 10:30

COLLEGE FOOTBALL

FCS Semifinals

FRIDAY’S GAME

Sam Houston State (12-1) at North Dakota State (12-1), 8

SATURDAY’S GAME

South Dakota Strate (11-2) at James Madison (13-0), 4:30

NCAA Division II Playoffs

Saturday’s Championship

At Kansas City, Kan.

West Florida (11-3) vs. Texas A&M-Commerce (13-1), 6 p.m.

NCAA Division III Playoffs

Friday’s Championship

At Salem, Va.

Mount Union (14-0) vs. Mary Hardin-Baylor (14-0), 7 p.m.

2017-18 Bowl Schedule

Saturday’s Dec. 16 Games

New Orleans Bowl

North Texas (9-4) vs. Troy (10-2), 1 p.m. (ESPN)

Cure Bowl

Orlando, Fla.

Georgia State (6-5) vs. Western Kentucky (6-6), 2:30 p.m. (CBSSN)

Las Vegas Bowl

Boise State (10-3) vs. Oregon (7-5), 3:30 p.m. (ABC)

New Mexico Bowl

Albuquerque

Colorado State (7-5) vs. Marshall (7-5), 4:30 p.m. (ESPN)

Camellia Bowl

Montgomery, Ala.

Arkansas State (7-3) vs. Middle Tennessee (6-6), 8 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 19

Boca Raton (Fla.) Bowl

Akron (7-6) vs. FAU (10-3), 7 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 20

Frisco (Texas) Bowl

Louisiana Tech (6-6) vs. SMU (7-5), 8 p.m. (ESPN)

Thursday, Dec. 21

Gasparilla Bowl

At St. Petersburg, Fla.

Temple (6-6) vs. FIU (8-4), 8 p.m. (ESPN)

Friday, Dec. 22

Bahamas Bowl

Nassau

Ohio (8-4) vs. UAB (8-4), 12:30 p.m. (ESPN)

Famous Idaho Potato Bowl

Boise

Central Michigan (7-5) vs. Wyoming (7-5), 4 p.m. (ESPN)

Saturday, Dec. 23

Birmingham (Ala.) Bowl

South Florida (9-2) vs. Texas Tech (6-6), Noon (ESPN)

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

San Diego State (10-2) vs. Army (8-3), 3:30 p.m. (ESPN)

Dollar General Bowl

Mobile, Ala.

Appalachian State (8-4) vs. Toledo (11-2), 7 p.m. (ESPN)

Sunday, Dec. 24

Hawaii Bowl

Honolulu

Fresno State (9-4) vs. Houston (7-4), 8:30 p.m. (ESPN)

Tuesday, Dec. 26

Heart of Dallas Bowl

West Virginia (7-5) vs. Utah (6-6), 1:30 p.m. (ESPN)

Quick Lane Bowl

Detroit

Northern Illinois (8-4) vs. Duke (6-6), 5:15 p.m. (ESPN)

Cactus Bowl

Phoenix

Kansas State (7-5) vs. UCLA (6-6), 9 p.m. (ESPN)

Wednesday, Dec. 27

Independence Bowl

Shreveport, La.

Southern Mississippi (8-4) vs. Florida State (6-6), 1:30 p.m. (ESPN)

Pinstripe Bowl

Bronx, N.Y.

Boston College (7-5) vs. Iowa (7-5), 5:15 p.m. (ESPN)

Foster Farms Bowl

Santa Clara, Calif.

Arizona (7-5) vs. Purdue (6-6), 8:30 p.m. (FOX)

Texas Bowl

Houston

Texas (6-6) vs. Missouri (7-5), 9 p.m. (ESPN)

Thursday, Dec. 28

Military Bowl

Annapolis, Md.

Virginia (6-6) vs. Navy (6-5), 1:30 p.m. (ESPN)

Camping World Bowl

Orlando, Fla.

Oklahoma State (9-3) vs. Virginia Tech (9-3), 5:15 p.m. (ESPN)

Alamo Bowl

San Antonio

Stanford (9-4) vs. TCU (10-3), 9 p.m. (ESPN)

Holiday Bowl

San Diego

Washington State (9-3) vs. Michigan State (9-3), 9 p.m. (FOX)

Friday, Dec. 29

Belk Bowl

Charlotte, N.C.

Wake Forest (7-5) vs. Texas A&M (7-5), 1 p.m. (ESPN)

Sun Bowl

El Paso, Texas

NC State (8-4) vs. Arizona State (7-5), 3 p.m. (CBS)

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

Kentucky (7-5) vs. Northwestern (9-3), 4:30 p.m. (ESPN)

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

New Mexico State (5-6) vs. Utah State (6-6), 5:30 p.m. (CBSSN)

Cotton Bowl Classic

Arlington, Texas

Southern Cal (11-2) vs. Ohio State (11-2), 8:30 p.m. (ESPN)

Saturday, Dec. 30

TaxSlayer Bowl

Jacksonville, Fla.

Louisville (8-4) vs. Mississippi State (8-4), Noon (ESPN)

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

Iowa State (7-5) vs. Memphis (10-2), 12:30 p.m. (ABC)

Fiesta Bowl

Glendale, Ariz.

Washington (10-2) vs. Penn State (10-2), 4 p.m. (ESPN)

Orange Bowl

Miami Gardens, Fla.

Wisconsin (12-1) vs. Miami (10-2), 8 p.m. (ESPN)

Monday, Jan. 1

Outback Bowl

Tampa, Fla.

Michigan (8-4) vs. South Carolina (8-4), Noon (ESPN2)

Peach Bowl

Atlanta

UCF (12-0) vs. Auburn (10-3), 12:30 p.m. (ESPN)

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

Notre Dame (9-3) vs. LSU (9-3), 1 p.m. (ABC)

Rose Bowl (CFP Semifinal)

Pasadena, Calif.

Oklahoma (12-1) vs. Georgia (12-1), 5:10 p.m. (ESPN)

Sugar Bowl (CFP Semifinal)

New Orleans

Clemson (12-1) vs. Alabama (11-1), 8:45 p.m. (ESPN)

Monday, Jan. 8

College Football Championship

Atlanta

Rose Bowl winner vs. Sugar Bowl winner, 8 p.m. (ESPN)

COLLEGE BASKETBALL

USA Today Women’s Top 25

Record Pts Pvs

1. UConn (32) 8-0 800 1

2. Notre Dame 9-1 745 2

3. Mississippi State 9-0 720 3

4. Louisville 11-0 719 5

5. South Carolina 9-1 681 6

6. Baylor 8-1 611 8

7. Tennessee 10-0 564 13

8. Texas 7-1 562 4

9. Oregon 8-1 544 9

10. Florida State 10-0 515 10

11. West Virginia 9-0 481 11

12. UCLA 7-2 445 7

13. Ohio State 9-2 442 12

14. Duke 8-2 372 14

15. Maryland 10-2 359 14

16. Missouri 9-1 279 17

17. Stanford 5-4 236 18

18. Oregon State 6-2 232 19

19. Villanova 9-0 202 20

20. South Florida 7-2 166 16

21. Michigan 8-2 155 21

22. Texas A&M 8-2 142 22

23. Syracuse 10-0 124 24

24. Green Bay 8-1 96 25

25. Iowa 10-1 55 —

Tuesday’s Men’s Scores

EAST

Army 76, St. Francis Brooklyn 64

Boston College 81, Columbia 66

Colgate 87, NJIT 76

Hofstra 84, Stony Brook 81

Iona 83, Yale 67

Princeton 69, Monmouth (NJ) 58

Rutgers 75, Fordham 63

Seton Hall 84, St. Peter’s 61

UMBC 81, Coppin St. 74

SOUTH

Alcorn St. 77, Fisk 69

Bethune-Cookman 67, Cal Poly 53

Catawba 76, St. Augustine’s 73, OT

Ga. Southwestern 78, Albany (Ga.) 71

Georgia St. 90, Point 70

Lindsey Wilson 100, Boyce 43

Louisiana-Lafayette 75, Louisiana Tech 71

Louisiana-Monroe 59, Grambling St. 57

Maryland 76, Catholic 59

Morehead St. 85, Kentucky Christian 57

SC State 91, Charleston Southern 88, OT

Shaw 87, Chowan 80

Tennessee St. 63, Alabama St. 45

UCF 61, SE Louisiana 53

MIDWEST

Cincinnati 65, Mississippi St. 50

Davenport 110, Great Lakes Christian 80

Indiana St. 85, Green Bay 63

N. Dakota St. 101, Valley City St. 58

S. Dakota St. 99, North Dakota 63

Saint Louis 69, Murray St. 55

Spring Arbor 76, Olivet 50

Tuesday’s Women’s Scores

EAST

Chestnut Hill 81, Mercy 76

Farmingdale 91, Sarah Lawrence 26

Fordham 67, St. John’s 64

Old Westbury 75, New Rochelle 48

Virginia Tech 84, Monmouth (NJ) 34

Yale 70, St. Peter’s 49

SOUTH

Brescia 72, Asbury 62

Chowan 82, Shaw 70

Ga. Southwestern 101, Albany (Ga.) 97

Lee 86, Lane 64

Louisville 95, Tennessee St. 56

Mississippi 68, Southern Miss. 59

Union (Ky.) 94, Voorhees 49

W. Kentucky 87, MVSU 48

MIDWEST

Calvin 70, Aquinas 62

Michigan 79, North Florida 34

North Dakota 82, Mayville St. 54

Wis.-Whitewater 64, Milwaukee Engineering 32

LOCAL SPORTS

Tuesday’s Results

Prep Boys Swimming

Upper sandusky 101, tiffin Columbian 44,

Tiffin Calvert 33

200 medley RELAY — Upper Sandusky (Daughenbaugh, Vorhees, Holloway, Newsome) 1:56.38. 200 FREE — Cameron (US) 2:07.93. 200 IM — Barnes (US) 2:43.82. 50 FREE — Holloway (US) 23.95. DIVING — Moore (Col) 219.65. 100 FLY — Holloway (US) 1:00.63. 100 FREE — Stuab (Cal) 56.60. 500 FREE — Rothlisberger (US) 5:58.52. 200 Free RELAY — Upper Sandusky (Newsome, Ogg, Cameron, Holloway) 1:42.99. 100 Back — Ramsdell (Col) 1:04.80. 100 Breast — Staub (Cal) 1:11.21. 400 FREE RELAY — Upper Sandusky (Daughenbaugh, Verdugo, Barnes, Cameron) 4:00.16.

Prep Girls Swimming

Upper Sandusky 88, Tiffin Columbian 42,

Tiffin Calvert 40

200 medley RELAY — Upper Sandusky (Consley, Wenger, Swartz, Andres) 2:02.99. 200 FREE — Conley (US) 2:21.40. 200 IM — Swartz (US) 2:31.82. 50 FREE — Fletcher (Col) 26.81. 100 FLy — Harris (Cal) 1:00.11. 100 FREE — Wenger (US) 59.55. 500 FREE — Smith (Col) 6:35.29. 200 FREE RELAY — Upper Sandusky (Collins, Wenger, Smith, Andres) 1:55.10. 100 BACK — Swartz (US) 1:07.81. 100 Breast — Harris (Cal) 1:11.25. 400 Free rELAY — Calvert 4:16.78.

SCHEDULE

Wednesday’s Events

Prep Wrestling

Lakota & Vermilion at Norwalk, 5

Carey & Hopewell-Loudon at Riverdale, 6

Prep Bowling

Woodmore at Fostoria, 4:30

Comments

comments