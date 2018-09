Monday’s scoreboard

Prep Football

Saturday’s Results

NW Ohio Game

Lima Central Cath. 43, Ada 20

Around Ohio

Akr. Buchtel 28, Peninsula Woodridge 2

Akr. Manchester 52, Sharpsville, Pa. 21

Austintown Fitch 16, Shaker Hts. 6

Bellaire 14, Cadiz Harrison Cent. 7

Bellevue, Ky. 7, St. Bernard-Elmwood Place 6

Chesapeake 49, Willow Wood Symmes Valley 0

Cin. Aiken 26, Cin. Indian Hill 17

Cin. Gamble Montessori 20, Cin. Clark Montessori 12

Cin. Hughes 18, Lockland 10

Gahanna Cols. Academy 16, Newark Cath. 14

Hudson WRA 8, Cols. Crusaders 0

Ironton 41, Proctorville Fairland 23

Linsly, W.Va. 35, Mogadore 14

Lorain 40, Elyria 7

Lucasville Valley 44, Piketon 6

Mentor Lake Cath. 33, Youngs. Ursuline 14

Minford 22, Nelsonville-York 6

Notre Dame, W.Va. 27, Bridgeport 6

Oak Hill 34, Ironton Rock Hill 29

Reigning Thunder 44, Spring. Cath. Cent. 0

Salineville Southern 26, Steubenville Cath. Cent. 13

Williamsburg 21, Cin. Riverview East 8

MAJOR LEAGUE BASEBALL

American League

East Division

W L Pct GB

Boston 97 46 .678 —

New York 89 54 .622 8

Tampa Bay 78 64 .549 18½

Toronto 65 78 .455 32

Baltimore 41 102 .287 56

Central Division

W L Pct GB

Cleveland 81 62 .566 —

Minnesota 65 77 .458 15½

Detroit 59 84 .413 22

Chicago 56 87 .392 25

Kansas City 47 95 .331 33½

West Division

W L Pct GB

Houston 89 53 .627 —

Oakland 87 57 .604 3

Seattle 79 64 .552 10½

Los Angeles 71 72 .497 18½

Texas 61 82 .427 28½

Late games not included

Saturday’s Results

Houston 5, Boston 3

Oakland 8, Texas 6

Cleveland 9, Toronto 8

Tampa Bay 10, Baltimore 5

Detroit 4, St. Louis 3

L.A. Angels 12, Chicago White Sox 3

Kansas City 4, Minnesota 1

N.Y. Yankees 4, Seattle 2

Sunday’s Results

Toronto 6, Cleveland 2

St. Louis 5, Detroit 2

Tampa Bay 8, Baltimore 3

L.A. Angels 1, Chicago White Sox 0

Minnesota 3, Kansas City 1

Oakland 7, Texas 3

Seattle 3, N.Y. Yankees 2

Houston at Boston, late

Monday’s Games

Houston (Verlander 14-9) at Detroit (Liriano 4-9), 6:10

Cleveland (Kluber 18-7) at Tampa Bay (TBD), 7:10

N.Y. Yankees (Happ 15-6) at Minnesota (Gibson 7-12), 8:10

Chicago White Sox (Giolito 10-10) at Kansas City (Junis 8-12), 8:15

Texas (Minor 11-7) at L.A. Angels (Barria 10-8), 10:07

Tuesday’s Games

Houston at Detroit, 6:40

Oakland at Baltimore, 7:05

Cleveland at Tampa Bay, 7:10

Toronto at Boston, 7:10

N.Y. Yankees at Minnesota, 8:10

Chicago White Sox at Kansas City, 8:15

Texas at L.A. Angels, 10:07

San Diego at Seattle, 10:10

National League

East Division

W L Pct GB

Atlanta 79 64 .552 —

Philadelphia 74 68 .521 4½

Washington 71 72 .497 8

New York 65 77 .458 13½

Miami 56 86 .394 22½

Central Division

W L Pct GB

Chicago 83 59 .585 —

Milwaukee 82 62 .569 2

St. Louis 79 64 .552 4½

Pittsburgh 71 71 .500 12

Cincinnati 61 83 .424 23

West Division

W L Pct GB

Colorado 78 64 .549 —

Los Angeles 78 65 .545 ½

Arizona 76 67 .531 2½

San Francisco 68 76 .472 11

San Diego 57 88 .393 22½

Late games not included

Saturday’s Results

Pittsburgh 5, Miami 1

Washington 10, Chicago Cubs 3, 1st game

Cincinnati 7, San Diego 2, 7 innings

Detroit 4, St. Louis 3

Milwaukee 4, San Francisco 3

N.Y. Mets 10, Philadelphia 5

Atlanta 5, Arizona 4, 10 innings

Colorado 4, L.A. Dodgers 2

Washington 6, Chicago Cubs 5, 2nd game

Sunday’s Games

Chicago Cubs at Washington, ppd.

Miami at Pittsburgh, ppd.

N.Y. Mets 6, Philadelphia 4

St. Louis 5, Detroit 2

Milwaukee 6, San Francisco 3

L.A. Dodgers 9, Colorado 6

Atlanta 9, Arizona 5

San Diego 7, Cincinnati 6

Monday’s Games

L.A. Dodgers (Wood 8-6) at Cincinnati (Reed 0-2), 6:40

Washington (Roark 8-15) at Philadelphia (Arrieta 10-9), 7:05

Miami (Brigham 0-1) at N.Y. Mets (Vargas 5-9), 7:10

Milwaukee (Miley 3-2) at Chicago Cubs (Lester 15-5), 8:05

Pittsburgh (Williams 12-9) at St. Louis (Wainwright 1-3), 8:15

Arizona (Godley 14-8) at Colorado (Marquez 11-9), 8:40

Atlanta (Newcomb 11-8) at San Francisco (Rodriguez 6-2), 10:15

Tuesday’s Games

L.A. Dodgers at Cincinnati, 6:40

Washington at Philadelphia, 7:05

Miami at N.Y. Mets, 7:10

Milwaukee at Chicago Cubs, 8:05

Pittsburgh at St. Louis, 8:15

Arizona at Colorado, 8:40

San Diego at Seattle, 10:10

Atlanta at San Francisco, 10:15

Sunday’s Boxscores

Blue Jays 6, Indians 2

Cleveland Toronto

ab r h bi ab r h bi

Lindor ss 5 1 2 1 McKnney lf-rf 4 0 1 0

Brntley lf 4 0 2 0 Grrl Jr ss 3 2 0 0

J.Rmirz 3b 4 0 0 0 Smoak 1b 4 2 2 3

Encrnco dh 3 0 0 0 Grichuk rf 2 0 0 0

Y.Diaz 1b 4 0 0 0 T.Hrnnd lf 2 1 2 3

Guyer rf 3 0 0 0 Jo.Dvis lf 0 0 0 0

Gomes c 3 0 0 0 Tellez dh 4 0 0 0

B.Brnes cf 3 1 1 1 Pillar cf 4 0 0 0

E.Gnzal 2b 4 0 1 0 Solarte 2b 3 0 0 0

R.Urena 2b 0 0 0 0

A.Diaz 3b 3 0 0 0

R.McGre c 2 1 1 0

Totals 33 2 6 2 Totals 31 6 6 6

Cleveland 001″‡000″‡100 — 2

Toronto 201″‡000″‡03x — 6

E–J.Ramirez (11). LOB–Cleveland 8, Toronto 3. 2B–McKinney (6), T.Hernandez (28). HR–Lindor (34), B.Barnes (1), Smoak (24), T.Hernandez (20). SB–J.Ramirez (30), R.McGuire (1).

IP H R ER BB SO

Cleveland

Clevinger L,11-8 6 4 3 3 2 9

Edwards 1 1/3 2 3 2 0 1

Cimber 2/3 0 0 0 0 1

Toronto

Pannone (W,2-1) 6 1/3 4 2 2 3 2

Tepera H,15 2/3 0 0 0 0 2

Fernandez 0 1 0 0 0 0

Petricka H,1 1 0 0 0 0 3

Paulino 2/3 1 0 0 1 1

Giles (S,20-20) 1/3 0 0 0 0 0

Jose.Fernandez pitched to 1 batter in the 8th Umpires–Home, Todd Tichenor. First, Chad Whitson. Second, Alan Porter. Third, Angel Hernandez. T–2:43. A–31,184 (53,506).

Cardinals 5, Tigers 2

St. Louis Detroit

ab r h bi ab r h bi

M.Crpnt dh 4 0 0 1 Cndlrio 3b 4 0 0 0

Mrtinez rf 4 0 1 1 Adduci 1b 4 0 0 0

Bader pr-cf 0 0 0 0 Cstllns dh 3 1 2 0

M.Adams 1b 4 0 0 0 Goodrum rf 4 0 1 0

Ozuna lf 4 1 1 0 Mahtook lf 4 0 0 1

DeJong ss 4 1 2 0 J.McCnn c 4 1 1 0

Wong 2b 4 1 1 1 Ro.Rdrg ss 3 0 1 1

Munoz cf-rf-3b 2 1 0 1 Christ. ph 1 0 0 0

G.Grcia 3b 1 1 0 0 D.Lugo 2b 1 0 0 0

O’Neill rf 1 0 0 0 J.Jones cf 3 0 0 0

Car.Kll c 4 0 2 1

Totals 32 5 7 5 Totals 31 2 5 2

St. Louis 000″‡000″‡500 — 5

Detroit 000″‡000″‡200 — 2

E–Goodrum (13). DP–St. Louis 1. LOB–St. Louis 5, Detroit 5. 2B–Castellanos 2 (39), J.McCann (15), Ro.Rodriguez (6). SB–Goodrum (12). CS–Munoz (6). SF–M.Carpenter (4), Munoz (2).

IP H R ER BB SO

St. Louis

Gant (W,7-5) 6 2/3 5 2 2 1 6

Hudson H,9 1/3 0 0 0 1 0

Hicks H,23 1 0 0 0 1 1

Martinez (S,2-2) 1 0 0 0 0 0

Detroit

Fulmer (L,3-11) 6 1/3 5 5 3 3 5

Alcantara 2/3 1 0 0 0 0

Baez 1 1 0 0 0 1

Coleman 1 0 0 0 0 1

Umpires–Home, Lance Barrett. First, Bill Welke. Second, Tony Randazzo. Third, Ryan Additon. T–2:41. A–22,212 (41,297).

Padres 7, Reds 6

San Diego Cincinnati

ab r h bi ab r h bi

Jnkwski cf-rf 3 1 1 0 Schbler rf 5 1 1 0

Urias 2b 5 1 2 2 Peraza ss 5 2 2 2

Renfroe lf 4 0 0 0 Votto 1b 4 1 1 3

Hosmer 1b 5 2 2 1 Gennett 2b 4 0 0 0

F.Reyes rf 3 1 2 0 Ervin lf 1 0 0 0

Jo.Cstl p 0 0 0 0 Brnhart c 4 0 2 1

Stammen p 0 0 0 0 Dixon 3b 2 0 0 0

Mejia ph 1 0 0 0 Wisler p 0 0 0 0

Yates p 0 0 0 0 D.Hrrra ph 1 0 0 0

Hedges c 5 1 1 2 D.Hrnnd p 0 0 0 0

Spngnbr 3b 3 1 1 0 Hughes p 0 0 0 0

Galvis ss 4 0 1 2 M.Wllms ph 1 0 0 0

Nix p 3 0 0 0 R.Iglss p 0 0 0 0

Stock p 0 0 0 0 Mahle p 0 0 0 0

Wick p 0 0 0 0 G.Grrro ph 1 0 0 0

Margot cf 1 0 0 0 Sims p 0 0 0 0

Trahan 3b 2 1 1 0

Suarez ph-3b 1 0 0 0

B.Hmltn cf 4 1 2 0

Totals 37 7 10 7 Totals 35 6 9 6

San Diego 002″‡220″‡001 — 7

Cincinnati 000″‡150″‡000 — 6

E–Hedges (11). DP–San Diego 1. LOB–San Diego 9, Cincinnati 6. 2B–Jankowski (12), Galvis (24), Peraza (29), Barnhart (21). HR–Urias (2), Hosmer (16), Hedges (12), Votto (11). SB–Jankowski (23), B.Hamilton (30).

IP H R ER BB SO

San Diego

Nix 4 7 6 6 2 5

Stock 1 0 0 0 1 1

Wick 1/3 1 0 0 0 0

Castillo 1 2/3 0 0 0 0 1

Stammen (W,7-2) 1 1 0 0 0 2

Yates (S,7-8) 1 0 0 0 0 2

Cincinnati

Mahle 3 5 2 2 3 5

Sims 1 2/3 3 4 4 3 2

Wisler 1/3 0 0 0 0 0

Hernandez 2 1 0 0 0 3

Hughes 1 0 0 0 0 2

Iglesias (L,2-4) 1 1 1 1 0 0

Nix pitched to 5 batters in the 5th HBP–by Nix (Ervin). Umpires–Home, Alfonso Marquez. First, Sam Holbrook. Second, D.J. Reyburn. Third, Chris Segal. T–3:12. A–18,424 (42,319).

Saturday’s Boxscores

Indians 9, Blue Jays 8

Cleveland Toronto

ab r h bi ab r h bi

Lindor ss 6 0 1 0 McKnney lf 4 1 2 0

Brntley lf 4 1 2 2 D.Trvis ph 1 0 0 0

J.Rmirz 3b 5 1 1 0 Jo.Dvis lf 0 0 0 0

Encrnco dh 4 1 0 0 Smth Jr ph 1 0 0 0

Alonso 1b 4 1 1 0 Grrl Jr ss 5 1 2 0

M.Cbrra rf 2 1 1 0 Morales dh 5 0 1 2

B.Brnes pr-rf 1 0 1 0 Grichuk rf 5 2 3 2

Kipnis 2b 4 1 1 1 Tellez 1b 4 1 2 1

R.Perez c 4 2 2 4 Pillar cf 5 1 2 0

G.Allen cf 4 1 1 1 D.Jnsen c 4 1 1 0

Smoak ph 1 0 0 0

Maile c 0 0 0 0

R.Urena 2b 5 1 1 1

A.Diaz 3b 5 0 4 2

Totals 38 9 11 8 Totals 45 8 18 8

Cleveland 001″‡071″‡000 — 9

Toronto 021″‡022″‡100 — 8

E–A.Diaz (8). LOB–Cleveland 11, Toronto 12. 2B–R.Perez (7), G.Allen (8), Gurriel Jr. (7), Pillar 2 (37), D.Jansen (6), R.Urena (4), A.Diaz 3 (22). HR–Brantley (15), R.Perez (2), Grichuk 2 (21), Tellez (1).

IP H R ER BB SO

Cleveland

Plutko 4 2/3 9 5 5 0 4

Otero 1 5 2 2 0 0

Olson 0 0 0 0 1 0

Ramirez H,12 2/3 2 1 1 0 0

Perez H,14 1 1 0 0 1 1

Tomlin (W,1-5) 2/3 0 0 0 0 1

Allen (S,26-31) 1 1 0 0 0 1

Toronto

Reid-Foley (L,1-3) 4 2/3 5 6 6 5 3

Shafer 1/3 1 2 2 2 0

Leiter Jr. 1 1 1 0 2 0

Mayza 1 2 0 0 0 1

Clippard 1 2 0 0 0 3

Guerrieri 1 0 0 0 0 1

T.Olson pitched to 1 batter in the 6th WP–Leiter Jr.. Umpires–Home, Angel Hernandez. First, Todd Tichenor. Second, Chad Whitson. Third, Alan Porter. T–3:38. A–35,353 (53,506).

Tigers 4, Cardinals 3

St. Louis Detroit

ab r h bi ab r h bi

M.Crpnt 1b 4 1 1 0 Cndlrio 3b 3 1 1 1

Mrtinez dh 4 0 0 0 Adduci 1b 4 1 1 0

O’Neill rf 4 0 0 0 Cstllns rf 3 0 1 0

Ozuna lf 4 1 1 2 V.Mrtin dh 2 0 0 1

Ad.Grca lf 0 0 0 0 Goodrum ss 2 0 0 0

DeJong ss 4 1 1 1 Mahtook lf 4 0 0 0

Munoz 2b 2 0 1 0 Greiner c 3 0 1 0

Bader cf 3 0 0 0 D.Lugo 2b 4 0 0 0

Wisdom 3b 3 0 0 0 V.Reyes cf 4 2 2 0

Pena c 2 0 0 0

M.Adams ph 1 0 0 0

Car.Kll c 0 0 0 0

Totals 31 3 4 3 Totals 29 4 6 2

St. Louis 000″‡000″‡012 — 3

Detroit 200″‡100″‡001 — 4

E–M.Carpenter (14), Wisdom (2). DP–St. Louis 2, Detroit 1. LOB–St. Louis 2, Detroit 10. 2B–Munoz (15). HR–Ozuna (21), DeJong (17). SF–V.Martinez (7). S–Adduci (2).

IP H R ER BB SO

St. Louis

Flaherty 5 4 3 3 4 6

Poncedeleon 2 1 0 0 1 1

Cecil 1/3 1 0 0 1 0

Brebbia 2/3 0 0 0 0 0

Norris (L,3-5) 1/3 0 1 0 2 0

Detroit

Boyd 7 2 1 1 1 11

Wilson H,12 2/3 0 0 0 0 1

Stumpf H,11 1/3 0 0 0 0 0

Greene W,4-6 BS,6 1 2 2 2 0 2

Boyd pitched to 2 batters in the 8th WP–Flaherty 2, Norris. Umpires–Home, Ryan Additon. First, Lance Barrett. Second, Bill Welke. Third, Tony Randazzo. T–2:56. A–30,268 (41,297).

Reds 7, Padres 2, 7 innings

San Diego Cincinnati

ab r h bi ab r h bi

Galvis ss 3 0 0 0 Schbler rf 3 1 1 1

Myers 3b 3 0 0 0 Peraza ss 3 1 1 0

Renfroe lf 3 1 1 0 Votto 1b 2 1 1 4

Hosmer 1b 3 1 1 2 Suarez 3b 3 1 2 0

F.Reyes rf 3 0 1 0 Ervin lf 3 0 0 0

Hedges c 2 0 1 0 Casali c 3 1 1 0

Spngnbr 2b 2 0 0 0 Dixon 2b 3 1 1 1

Perdomo p 0 0 0 0 M.Hrvey p 2 1 1 0

Margot cf 2 0 0 0 Fdrwicz ph 0 0 0 0

Erlin p 1 0 0 0 Hughes p 0 0 0 0

Mejia ph 1 0 0 0 B.Hmltn cf 2 0 0 1

Stock p 0 0 0 0

Pirela 2b 1 0 1 0

Totals 24 2 5 2 Totals 24 7 8 7

San Diego 000″‡200″‡0 — 2

Cincinnati 070″‡000″‡x — 7

DP–San Diego 1. LOB–San Diego 6, Cincinnati 2. 3B–Hedges (2). HR–Hosmer (15), Votto (10). SF–B.Hamilton (4).

IP H R ER BB SO

San Diego

Erlin (L,3-6) 3 8 7 7 0 0

Stock 2 0 0 0 1 2

Perdomo 1 0 0 0 1 1

Cincinnati

Harvey (W,7-8) 6 4 2 2 3 10

Hughes 1/3 1 0 0 0 0

Umpires–Home, Chris Segal. First, Alfonso Marquez. Second, Sam Holbrook. Third, D.J. Reyburn. T–1:44. A–20,977 (42,319).

Friday’s Late Boxscore

Reds 12, Padres 6

San Diego Cincinnati

ab r h bi ab r h bi

Urias 2b 4 1 1 0 Schbler rf 4 2 1 4

Mejia c 4 1 1 0 Peraza ss 5 0 2 3

Renfroe lf 4 2 2 1 Votto 1b 4 0 1 0

Hosmer 1b 4 1 2 3 Dixon pr-1b 0 0 0 0

Wngnter p 0 0 0 0 Gennett 2b 5 0 0 0

Myers 3b 3 0 1 1 Stphens p 0 0 0 0

M.Diaz p 0 0 0 0 Suarez 3b 3 1 1 0

Pirela ph-1b 1 0 0 0 M.Wllms cf 4 2 1 0

F.Reyes rf 4 1 1 0 Brnhart c 3 2 1 0

Galvis ss 4 0 1 0 Ervin lf 3 4 3 4

Margot cf 4 0 2 1 DSclfni p 1 0 0 0

B.Knndy p 1 0 0 0 Lrenzen ph-p 2 1 1 0

Strahm p 1 0 0 0 D.Hrrra ph 1 0 0 0

Wick p 0 0 0 0 Romano p 0 0 0 0

Spngnbr 3b 1 0 0 0 Trahan 2b 0 0 0 0

Totals 35 6 11 6 Totals 35 12 11 11

San Diego 201″‡100″‡020 — “‡6

Cincinnati 040″‡105″‡20x — 12

DP–Cincinnati 2. LOB–San Diego 2, Cincinnati 4. 2B–F.Reyes (7), Margot (26), Peraza (28). HR–Renfroe (21), Hosmer (14), Schebler (15), Ervin 2 (6). CS–Margot (10).

IP H R ER BB SO

San Diego

Kennedy 1 2/3 1 4 4 4 2

Strahm (L,3-4) 2 1/3 2 1 1 0 5

Wick 1 1/3 5 5 5 0 2

Diaz 1 2/3 3 2 2 0 4

Wingenter 1 0 0 0 1 2

Cincinnati

DeSclafani 4 8 4 4 0 3

Romano 1 2 2 2 0 1

Stephens 1 0 0 0 0 1

Umpires–Home, D.J. Reyburn. First, Chris Segal. Second, Alfonso Marquez. Third, Sam Holbrook. T–2:52. A–14,854 (42,319).

Major League Leaders

American League

BATTING–Betts, Boston, .341; Martinez, Boston, .332; Altuve, Houston, .316; Trout, Los Angeles, .316; Segura, Seattle, .310; Smith, Tampa Bay, .307; Brantley, Cleveland, .306; Merrifield, Kansas City, .302; Andujar, New York, .299; Bregman, Houston, .299.

RUNS–Lindor, Cleveland, 118; Betts, Boston, 113; Martinez, Boston, 103; Bregman, Houston, 98; Benintendi, Boston, 97; Ramirez, Cleveland, 96; Trout, Los Angeles, 92; Chapman, Oakland, 88; Stanton, New York, 88; Springer, Houston, 87.

RBI–Martinez, Boston, 117; Davis, Oakland, 108; Bregman, Houston, 97; Ramirez, Cleveland, 97; Encarnacion, Cleveland, 94; Bogaerts, Boston, 92; Lowrie, Oakland, 89; 4 tied at 85.

HITS–Martinez, Boston, 171; Lindor, Cleveland, 167; Merrifield, Kansas City, 165; Segura, Seattle, 165; Betts, Boston, 162; Castellanos, Detroit, 162; Bregman, Houston, 159; Brantley, Cleveland, 156; Rosario, Minnesota, 156; Benintendi, Boston, 151.

DOUBLES–Bregman, Houston, 48; Bogaerts, Boston, 41; Betts, Boston, 40; Lindor, Cleveland, 40; Andujar, New York, 39; Castellanos, Detroit, 39; Piscotty, Oakland, 38; 4 tied at 37.

TRIPLES–Smith, Tampa Bay, 9; Sanchez, Chicago, 9; Hernandez, Toronto, 7; Kiermaier, Tampa Bay, 7; Span, Seattle, 7; Benintendi, Boston, 6; Chapman, Oakland, 6; Jones, Detroit, 6; Moncada, Chicago, 6; Profar, Texas, 6.

HOME RUNS–Davis, Oakland, 41; Martinez, Boston, 39; Ramirez, Cleveland, 37; Gallo, Texas, 35; Cruz, Seattle, 34; Lindor, Cleveland, 34; Stanton, New York, 33; Trout, Los Angeles, 33; Bregman, Houston, 30; 2 tied at 29.

STOLEN BASES–Merrifield, Kansas City, 31; Smith, Tampa Bay, 31; Gordon, Seattle, 30; Ramirez, Cleveland, 30; Betts, Boston, 27; Anderson, Chicago, 26; Lindor, Cleveland, 23; Trout, Los Angeles, 22; 4 tied at 20.

PITCHING–Kluber, Cleveland, 18-7; Snell, Tampa Bay, 18-5; Severino, New York, 17-7; Carrasco, Cleveland, 16-8; Porcello, Boston, 16-7; Happ, New York, 15-6; Morton, Houston, 14-3; Price, Boston, 14-6; Verlander, Houston, 14-9; Yarbrough, Tampa Bay, 14-5.

ERA–Sale, Boston, 1.97; Snell, Tampa Bay, 2.06; Bauer, Cleveland, 2.22; Verlander, Houston, 2.73; Kluber, Cleveland, 2.75; Cole, Houston, 2.86; Morton, Houston, 3.15; Clevinger, Cleveland, 3.16; Fiers, Oakland, 3.36; Carrasco, Cleveland, 3.41.

STRIKEOUTS–Cole, Houston, 251; Verlander, Houston, 248; Sale, Boston, 219; Bauer, Cleveland, 214; Severino, New York, 202; Carrasco, Cleveland, 201; Paxton, Seattle, 194; Clevinger, Cleveland, 191; Kluber, Cleveland, 190; Morton, Houston, 188.

National League

BATTING–Yelich, Milwaukee, .316; Gennett, Cincinnati, .315; Zobrist, Chicago, .313; Markakis, Atlanta, .309; Freeman, Atlanta, .306; Cain, Milwaukee, .306; Martinez, St. Louis, .303; Goldschmidt, Arizona, .298; Rendon, Washington, .298; 2 tied at .297.

RUNS–Blackmon, Colorado, 104; Yelich, Milwaukee, 98; Carpenter, St. Louis, 94; Albies, Atlanta, 93; Harper, Washington, 92; Goldschmidt, Arizona, 90; Arenado, Colorado, 89; Baez, Chicago, 89; Turner, Washington, 89; Freeman, Atlanta, 88.

RBI–Baez, Chicago, 100; Suarez, Cincinnati, 100; Aguilar, Milwaukee, 97; Story, Colorado, 96; Arenado, Colorado, 95; Harper, Washington, 91; Rizzo, Chicago, 91; Hoskins, Philadelphia, 88; Markakis, Atlanta, 88; Yelich, Milwaukee, 86.

HITS–Markakis, Atlanta, 172; Freeman, Atlanta, 169; Gennett, Cincinnati, 166; Peraza, Cincinnati, 163; Yelich, Milwaukee, 161; Goldschmidt, Arizona, 159; Story, Colorado, 159; Turner, Washington, 157; Baez, Chicago, 156; 3 tied at 155.

DOUBLES–Markakis, Atlanta, 40; Carpenter, St. Louis, 39; Story, Colorado, 39; Freeman, Atlanta, 37; Rendon, Washington, 37; Baez, Chicago, 36; Albies, Atlanta, 35; Cabrera, Philadelphia, 34; Polanco, Pittsburgh, 32; CTaylor, Los Angeles, 32.

TRIPLES–KMarte, Arizona, 10; Baez, Chicago, 9; Desmond, Colorado, 8; Nimmo, New York, 8; Rosario, New York, 8; CTaylor, Los Angeles, 8; Bellinger, Los Angeles, 7; Difo, Washington, 7; Hamilton, Cincinnati, 7; 4 tied at 6.

HOME RUNS–Carpenter, St. Louis, 35; Goldschmidt, Arizona, 33; Arenado, Colorado, 32; Harper, Washington, 32; Muncy, Los Angeles, 32; Aguilar, Milwaukee, 31; Story, Colorado, 31; Suarez, Cincinnati, 31; Baez, Chicago, 30; Hoskins, Philadelphia, 30.

STOLEN BASES–Turner, Washington, 37; SMarte, Pittsburgh, 31; Hamilton, Cincinnati, 30; Cain, Milwaukee, 26; Inciarte, Atlanta, 25; Story, Colorado, 25; MTaylor, Washington, 24; Jankowski, San Diego, 23; Baez, Chicago, 21; Peraza, Cincinnati, 20.

PITCHING–Scherzer, Washington, 17-6; Nola, Philadelphia, 16-4; Lester, Chicago, 15-5; Chacin, Milwaukee, 14-6; Freeland, Colorado, 14-7; Godley, Arizona, 14-8; Mikolas, St. Louis, 14-4; Greinke, Arizona, 13-9; 3 tied at 12.

ERA–deGrom, New York, 1.68; Nola, Philadelphia, 2.29; Scherzer, Washington, 2.31; Foltynewicz, Atlanta, 2.75; Freeland, Colorado, 2.91; Corbin, Arizona, 3.01; Mikolas, St. Louis, 3.06; Greinke, Arizona, 3.08; Williams, Pittsburgh, 3.15; Wood, Los Angeles, 3.37.

STRIKEOUTS–Scherzer, Washington, 271; deGrom, New York, 230; Corbin, Arizona, 223; Nola, Philadelphia, 196; Marquez, Colorado, 184; Greinke, Arizona, 180; Foltynewicz, Atlanta, 179; Pivetta, Philadelphia, 172; Godley, Arizona, 170; 2 tied at 168.

PRO SOCCER

Major League Soccer

Eastern Conference

W L T Pts GF GA

New York 17 7 4 55 50 29

Atlanta United FC 16 5 6 54 56 33

New York City FC 14 8 7 49 51 38

Columbus 12 8 7 43 35 34

Philadelphia 12 11 4 40 39 41

Montreal 11 14 3 36 37 45

New England 8 10 9 33 40 42

D.C. United 8 11 7 31 43 44

Toronto FC 7 14 6 27 45 52

Orlando City 7 17 3 24 40 62

Chicago 6 15 6 24 37 52

Western Conference

W L T Pts GF GA

FC Dallas 14 6 7 49 47 37

Sporting Kansas City 14 7 6 48 49 33

Los Angeles FC 13 7 7 46 54 42

Real Salt Lake 13 10 5 44 48 46

Portland 12 7 8 44 40 36

Seattle 12 9 5 41 35 27

Vancouver 11 9 7 40 45 52

LA Galaxy 10 10 8 38 51 54

Minnesota United 9 15 2 29 38 52

Houston 7 13 7 28 43 42

Colorado 6 15 6 24 31 50

San Jose 4 15 8 20 41 52

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

Saturday’s Results

D.C. United 1, New York City FC 1, tie

Sporting Kansas City 1, Orlando City 0

Portland 2, Colorado 0

Wednesday’s games

Minnesota United at D.C. United, 7:30

Saturday’S GAMES

Atlanta United FC at Colorado, 3:30

LA Galaxy at Toronto FC, 7:30

Montreal at Philadelphia, 7:30

Columbus at FC Dallas, 8

Portland at Houston, 8:30

Minnesota United at Real Salt Lake, 9:30

Seattle at Vancouver, 10

New England at Los Angeles FC, 10:30

Sporting Kansas City at San Jose, 10:30

Sunday’S GAMES

New York at D.C. United, 1

Orlando City at Chicago, 5

PRO BASKETBALL

WNBA Playoff Glance

Finals

Best-of-5

Friday’s RESULT

Seattle 89, Washington 76

Sunday’s RESULT

Seattle 75, Washington 73, Seattle leads series 2-0

Wednesday’s GAME

Seattle at Washington, 8 p.m.

Friday’s GAME

x-Seattle at Washington, 8 p.m.

Sunday’s GAME

x-Washington at Seattle, 8 p.m.

x-if necessary

PRO FOOTBALL

National Football League

American Conference

East

W L T Pct PF PA

Miami 1 0 0 1.000 27 20

New England 1 0 0 1.000 27 20

Buffalo 0 1 0 .000 3 47

N.Y. Jets 0 0 0 .000 0 0

South

W L T Pct PF PA

Jacksonville 1 0 0 1.000 20 15

Houston 0 1 0 .000 20 27

Tennessee 0 1 0 .000 20 27

Indianapolis 0 1 0 .000 23 34

North

W L T Pct PF PA

Baltimore 1 0 0 1.000 47 3

Cincinnati 1 0 0 1.000 34 23

Cleveland 0 0 1 .500 21 21

Pittsburgh 0 0 1 .500 21 21

West

W L T Pct PF PA

Kansas City 1 0 0 1.000 38 28

Denver 1 0 0 1.000 27 24

L.A. Chargers 0 1 0 .000 28 38

Oakland 0 0 0 .000 0 0

National Conference

East

W L T Pct PF PA

Washington 1 0 0 1.000 24 6

Philadelphia 1 0 0 1.000 18 12

N.Y. Giants 0 1 0 .000 15 20

Dallas 0 1 0 .000 8 16

South

W L T Pct PF PA

Tampa Bay 1 0 0 1.000 48 40

Carolina 1 0 0 1.000 16 8

New Orleans 0 1 0 .000 40 48

Atlanta 0 1 0 .000 12 18

North

W L T Pct PF PA

Minnesota 1 0 0 1.000 24 16

Chicago 0 0 0 .000 0 0

Detroit 0 0 0 .000 0 0

Green Bay 0 0 0 .000 0 0

West

W L T Pct PF PA

Seattle 0 1 0 .000 24 27

San Francisco 0 1 0 .000 16 24

Arizona 0 1 0 .000 6 24

L.A. Rams 0 0 0 .000 0 0

Thursday’s RESULT

Philadelphia 18, Atlanta 12

Sunday’s RESULTS

Cincinnati 34, Indianapolis 23

Jacksonville 20, N.Y. Giants 15

New England 27, Houston 20

Minnesota 24, San Francisco 16

Tampa Bay 48, New Orleans 40

Baltimore 47, Buffalo 3

Cleveland 21, Pittsburgh 21, OT

Kansas City 38, L.A. Chargers 28

Washington 24, Arizona 6

Denver 27, Seattle 24

Carolina 16, Dallas 8

Miami 27, Tennessee 20

Chicago at Green Bay, late

Monday’s Games

N.Y. Jets at Detroit, 7:10

L.A. Rams at Oakland, 10:20

Thursday’S GAME

Baltimore at Cincinnati, 8:20

Sunday’S GAMES

Philadelphia at Tampa Bay, 1

Houston at Tennessee, 1

Indianapolis at Washington, 1

Minnesota at Green Bay, 1

Cleveland at New Orleans, 1

Kansas City at Pittsburgh, 1

Miami at N.Y. Jets, 1

Carolina at Atlanta, 1

L.A. Chargers at Buffalo, 1

Arizona at L.A. Rams, 4:05

Detroit at San Francisco, 4:05

Oakland at Denver, 4:25

New England at Jacksonville, 4:25

N.Y. Giants at Dallas, 8:20

Monday, Sept. 17 GAME

Seattle at Chicago, 8:15

COLLEGE FOOTBALL

The AP Top 25

Record Pts Pv

1. Alabama (54) 2-0 1517 1

2. Clemson (6) 2-0 1430 2

3. Georgia 2-0 1407 3

4. Ohio St. 2-0 1288 4

5. Oklahoma 2-0 1263 6

6. Wisconsin (1) 2-0 1227 5

7. Auburn 2-0 1224 7

8. Notre Dame 2-0 1022 8

9. Stanford 2-0 992 10

10. Washington 1-1 884 9

11. Penn St. 2-0 836 13

12. LSU 2-0 830 11

13. Virginia Tech 2-0 794 12

14. West Virginia 2-0 793 14

15. TCU 2-0 678 16

16. Mississippi St. 2-0 654 18

17. Boise St. 2-0 500 20

18. UCF 2-0 494 19

19. Michigan 1-1 385 21

20. Oregon 2-0 301 23

21. Miami 1-1 299 22

22. Southern Cal 1-1 250 17

23. Arizona St. 2-0 139 NR

24. Oklahoma St. 2-0 119 NR

25. Michigan St. 1-1 104 15

Others receiving votes: Utah 92, Texas A&M 90, Boston College 45, Houston 32, Maryland 30, Colorado 25, Iowa 23, Kentucky 19, Duke 10, NC State 9, Mississippi 5, Hawaii 5, Washington St. 4, South Florida 3, South Carolina 2, Florida St. 1.

Amway Coaches Top 25

Record Pts Pvs

1. Alabama (59) 2-0 1571 1

2. Clemson (3) 2-0 1481 2

3. Georgia 2-0 1437 3

4. Ohio State (1) 2-0 1391 4

5. Oklahoma 2-0 1319 5

6. Wisconsin 2-0 1252 6

7. Auburn 2-0 1221 7

8. Notre Dame 2-0 1029 8

9. Stanford 2-0 1010 9

10. Penn State 2-0 930 10

11. Virginia Tech 2-0 862 14

12. Washington 1-1 852 11

13. LSU 2-0 850 15

14. TCU 2-0 743 16

15. West Virginia 2-0 727 17

16. Mississippi State 2-0 650 18

17. Boise State 2-0 507 19

18. UCF 2-0 438 20

19. Oklahoma State 2-0 325 23

20. Miami 1-1 296 21

21. Southern Cal 1-1 295 12

22. Michigan 1-1 270 22

23. Oregon 2-0 255 NR

24. Michigan State 1-1 152 13

25. Arizona State 2-0 92 NR

Others receiving votes: Texas A&M 87, Utah 86, Houston 46, South Carolina 43, Boston College 37, Kentucky 34, South Florida 27, Washington State 21, Colorado 20, Florida State 17, N.C. State 16, Iowa 15, Duke 13, Appalachian State 12, Cincinnati 11, Hawaii 10, Maryland 9, Missouri 8, Memphis 3, Vanderbilt 3, Arkansas State 1, Texas 1.

Saturday’s Results

EAST

Army 38, Liberty 14

Assumption 49, Merrimack 19

Bethany (WV) 27, Grove City 7

Boston College 62, Holy Cross 14

Bowie St. 38, Alderson-Broaddus 31

Brockport 13, Ithaca 7

Buffalo 36, Temple 29

Campbell 13, Georgetown 8

Carnegie-Mellon 31, Rochester 7

Castleton 34, Fitchburg St. 13

Clarion 30, Lock Haven 21

Colgate 10, New Hampshire 3

Cortland St. 57, Framingham St. 19

Delaware 37, Lafayette 0

Delaware Valley 52, Mass.-Dartmouth 21

Duquesne 23, Valparaiso 21

Edinboro 21, Bloomsburg 16

Fairleigh Dickinson 31, William Paterson 17

Fairmont St. 45, Urbana 7

Franklin & Marshall 40, Juniata 17

Frostburg St. 47, College of NJ 7

George Fox 35, Howard Payne 3

Hartwick 49, Alfred 24

Hobart 62, Morrisville St. 24

Husson 47, New England 7

Kutztown 34, California (Pa.) 31

LIU Post 33, American International 8

Lycoming 33, Widener 19

Mary Hardin-Baylor 91, Albright 7

Monmouth (NJ) 56, Hampton 28

Montclair St. 37, Salve Regina 14

Moravian 14, McDaniel 9

Muhlenberg 14, Dickinson 3

Navy 22, Memphis 21

New Haven 36, Pace 10

Notre Dame Coll. 27, Glenville St. 17

Penn St. 51, Pittsburgh 6

RPI 25, WPI 14

Rhode Island 45, Albany (NY) 26

Sacred Heart 30, Bucknell 14

Shippensburg 25, Slippery Rock 21

Springfield 42, Kean 0

St. Francis (Pa.) 45, Delaware St. 14

St. Lawrence 40, Norwich 7

Stony Brook 50, Bryant 21

Susquehanna 37, Johns Hopkins 35

Syracuse 62, Wagner 10

Tiffin 24, Mercyhurst 20

Union (NY) 28, Coast Guard 10

Ursinus 42, Gettysburg 7

Utica 45, Catholic 21

Villanova 31, Lehigh 9

W. Connecticut 33, Dean 22

W. New England 31, Westfield St. 23

W. Virginia St. 33, Virginia-Wise 12

West Chester 31, Gannon 7

West Virginia 52, Youngstown St. 17

Westminster (Pa.) 27, Waynesburg 12

Wilkes 30, Lebanon Valley 27

William Penn 42, Missouri Valley 0

Worcester St. 23, Becker 19

SOUTH

Alabama 57, Arkansas St. 7

Alcorn St. 78, Louisiana-Lafayette 0

Appalachian St. 45, Charlotte 9

Auburn 63, Alabama St. 9

Austin Peay 24, Presbyterian 0

Berry 34, LaGrange 21

Bethune-Cookman 79, Va. Lynchburg 16

Carson-Newman 33, Virginia Union 29

Centre 40, Maryville (Tenn.) 6

Chattanooga 29, The Citadel 28, OT

Christopher Newport 17, Hampden-Sydney 13

Coastal Carolina 47, UAB 24

Cumberlands 44, Faulkner 34

Davidson 49, Chowan 28

East Carolina 41, North Carolina 19

Edward Waters 17, Point (Ga.) 10

Elon 45, Furman 7

FAU 33, Air Force 27

FIU 28, Old Dominion 20

Ferrum 31, Apprentice 20

Florida St. 36, Samford 26

Florida Tech 17, Newberry 10

Georgia 41, South Carolina 17

Georgia Southern 34, UMass 13

Greensboro 44, Gallaudet 28

Jackson St. at Tennessee St., ppd.

Jacksonville St. 71, MVSU 0

James Madison 17, Norfolk St. 0

Kentucky 27, Florida 16

Kentucky Christian 41, Warner 34

LSU 31, SE Louisiana 0

Lindsey Wilson 44, Ave Maria 15

Livingstone 19, Allen 0

Louisiana Tech 54, Southern U. 17

Louisiana-Monroe 21, Southern Miss. 20

Louisville 31, Indiana St. 7

Maine 31, W. Kentucky 28

Marshall 32, E. Kentucky 16

McKendree 34, Kentucky St. 17

Mercer 45, Jacksonville 3

Miami 77, Savannah St. 0

Middle Tennessee 61, UT Martin 37

Millsaps 35, Westminster (Mo.) 0

Mississippi 76, S. Illinois 41

Morehead St. 48, Mount St. Joseph 19

Morehouse 42, Lane 20

NC A&T 45, Gardner-Webb 6

NC Central 51, St. Augustine’s 14

NC State 41, Georgia St. 7

North Alabama 25, Alabama A&M 20

Northwestern St. 34, Grambling St. 7

Randolph-Macon 24, Averett 14

Reinhardt 45, Georgetown (Ky.) 21

Richmond 52, Fordham 7

Shaw 27, Mars Hill 9

South Florida 49, Georgia Tech 38

Stetson 63, Waldorf 34

Tennessee 59, ETSU 3

Troy 59, Florida A&M 7

Tulane 42, Nicholls 17

Tusculum 61, Shorter 14

Tuskegee 20, Albany St. (Ga.) 0

UCF 38, SC State 0

Vanderbilt 41, Nevada 10

Virginia Tech 62, William & Mary 17

Wake Forest 51, Towson 20

Washington & Jefferson 55, Thiel 0

Washington & Lee 47, Sewanee 14

West Georgia 42, Limestone 14

Wingate 27, Fayetteville St. 13

Wofford 59, VMI 14

MIDWEST

Adrian 56, Buffalo St. 27

Akron 41, Morgan St. 7

Albion 56, Franklin 35

Allegheny 27, Wooster 20

Alma 39, Manchester 33

Augsburg 27, Concordia (Wis.) 24

Avila 54, McPherson 31

Baldwin-Wallace 33, Otterbein 3

Beloit 23, Knox 20

Bemidji St. 66, Mary 0

Bethel (Minn.) 32, Wis.-River Falls 27

Bluefield South 45, Cincinnati Christian 7

Butler 31, Taylor 17

Carleton 44, Lawrence 23

Central 16, DePauw 10

Central St. (Ohio) 7, Clark Atlanta 0

Cincinnati 21, Miami (Ohio) 0

Colorado 33, Nebraska 28

Colorado Mines 42, Black Hills St. 20

Concordia (Mich.) 51, Trinity (Ill.) 7

Concordia (Neb.) 27, Buena Vista 20

Concordia (St.P.) 34, Upper Iowa 7

Davenport 7, Wis.-Oshkosh 3

Defiance 41, Hope 0

Duke 21, Northwestern 7

E. Michigan 20, Purdue 19

Elmhurst 21, Aurora 20

Grand View 39, Baker 17

Grinnell 46, Trinity Bible 0

Hiram 47, Earlham 13

Illinois 34, W. Illinois 14

Illinois St. 48, E. Illinois 10

Indiana 20, Virginia 16

Iowa 13, Iowa St. 3

Kalamazoo 42, Greenville 7

Kansas 31, Cent. Michigan 7

Kent St. 54, Howard 14

Marietta 51, Capital 50

Martin Luther 28, Rockford 24

Maryland 45, Bowling Green 14

Mayville St. 33, St. Scholastica 29

Michigan 49, W. Michigan 3

Michigan Tech 31, Hillsdale 30, OT

Mid-Am Nazarene 46, Culver-Stockton 20

Minn. St.-Mankato 38, Augustana (SD) 36

Minnesota 21, Fresno St. 14

Mississippi St. 31, Kansas St. 10

Missouri 40, Wyoming 13

Missouri S&T 27, Northwood (Mich.) 16

Monmouth (Ill.) 24, Wartburg 18

Morningside 35, Truman St. 17

N. Michigan 27, Texas-Permian Basin 22

Nebraska Wesleyan 31, Illinois College 12

Northwestern (Iowa) 49, Jamestown 7

Notre Dame 24, Ball St. 16

Oberlin 35, Kenyon 24

Ohio Northern 42, Muskingum 14

Ohio St. 52, Rutgers 3

Olivet 52, Concordia (Ill.) 25

Presentation 42, Crown (Minn.) 14

Quincy 31, Kentucky Wesleyan 24

Ripon 70, Finlandia 0

Robert Morris-Chicago 22, Virginia St. 19

S. Dakota St. 45, Montana St. 14

S. Dakota Tech 38, Western St. (Col.) 21

SE Missouri 40, Dayton 21

Saginaw Valley St. 41, Walsh 10

Siena Heights 16, Olivet Nazarene 7

Simpson (Iowa) 21, Chicago 0

South Dakota 43, N. Colorado 28

St. Cloud St. 44, Minn.-Crookston 14

St. Francis (Ind.) 49, St. Francis (Ill.) 13

St. Olaf 34, Luther 29

Texas A&M Commerce 27, William Jewell 17

Thomas More 27, Hanover 18

Trine 34, Bluffton 13

Utah 17, N. Illinois 6

Wabash 10, Wis.-Stevens Pt. 6

Wayne (Mich.) 66, Indianapolis 28

Winona St. 16, Sioux Falls 15

Wis.-LaCrosse 34, Illinois Wesleyan 31

Wis.-Stout 24, Gustavus 23, OT

Wis.-Whitewater 24, Concordia (Moor.) 6

Wisconsin 45, New Mexico 14

SOUTHWEST

Abilene Christian 41, Angelo St. 24

Ark.-Pine Bluff 55, Cumberland (Tenn.) 0

Baylor 37, UTSA 20

Cent. Arkansas 26, Murray St. 13

Clemson 28, Texas A&M 26

Houston 45, Arizona 18

McNeese St. 51, Houston Baptist 34

North Texas 58, Incarnate Word 16

Oklahoma 49, UCLA 21

Oklahoma Baptist 34, SE Oklahoma 28

Oklahoma St. 55, South Alabama 13

Sam Houston St. 41, Prairie View 32

Tarleton St. at Stephen F. Austin, ppd.

Texas 28, Tulsa 21

Texas St. 36, Texas Southern 20

Texas Tech 77, Lamar 0

FAR WEST

Arizona St. 16, Michigan St. 13

Boise St. 62, UConn 7

Cal Lutheran 24, Pacific Lutheran 8

California 21, BYU 18

Carroll (Mont.) 21, Linfield 14

Claremont-Mudd 14, Northwestern (Minn.) 3

Colorado St. 34, Arkansas 27

E. Washington 31, N. Arizona 26

Hawaii 43, Rice 29

Idaho 56, W. New Mexico 10

Montana 48, Drake 16

Oregon 62, Portland St. 14

Oregon St. 48, S. Utah 25

Pomona-Pitzer 34, Lewis & Clark 21

Redlands 28, Puget Sound 21

Rocky Mountain 21, Dickinson St. 10

San Diego St. 28, Sacramento St. 14

Stanford 17, Southern Cal 3

UC Davis 54, San Diego 21

UNLV 52, UTEP 24

Utah St. 60, New Mexico St. 13

Washington 45, North Dakota 3

Washington St. 31, San Jose St. 0

Weber St. 24, Cal Poly 17

TRANSACTIONS

Baseball

American League

OAKLAND ATHLETICS — Recalled RHP Ryan Dull and OF Nick Martini from Nashville (PCL).

National League

ATLANTA BRAVES — Recalled RHP Chad Sobotka from Gwinnett (IL).

CHICAGO CUBS — Recalled RHP Alec Mills from Iowa (PCL).

MILWAUKEE BREWERS — Recalled RHPs Freddy Peralta and Taylor Williams from Colorado Springs (PCL).

NEW YORK METS — Reinstated RHP Anthony Swarzak from the 10-day DL.

Hockey

National Hockey League

DETROIT RED WINGS — Agreed to terms with RW Matt Puempel on a two-year contract.

Tennis

U.S. OPEN — Fined Serena Willliams $17,000 for three code violations during Saturday’s women’s singles final.

College

EMORY — Named Jordan Schilit assistant cross country and track and field coach.

LOCAL SPORTS

Saturday’s Results

Freshmen Volleyball

Tiffin Calvert def. Carey 26-24, 25-18

Tiffin Calvert def. Van Buren 25-10, 25-14

SCHEDULE

Monday’s Events

Prep Boys Golf

Elmwood & Fostoria in Northern Buckeye League Shootout #3 at Stone Ridge Golf Club, 4

Fremont St. Joseph at Lakota (SBC), 4

Liberty-Benton & Hopewell-Loudon at North Baltimore (BVC), 4:30

Kalida at Van Buren, 4:30

Gibsonburg at New Riegel (SBC), 4:30

Tiffin Calvert at Sandusky St. Mary’s (SBC), 4:30

Old Fort at Danbury (SBC), 5

Prep Girls Golf

Findlay & Van Buren in Northwest Ohio Girls Golf League #3 match at Sycamore Springs, 4

Prep Boys Soccer

Edison at Old Fort (SBC), 5

Prep Girls Tennis

Tiffin Calvert at Edison (SBC), 4:15

Prep Volleyball

Riverdale at Arcadia (BVC), 5:30

Liberty-Benton at Hopewell-Loudon (BVC), 5:30

North Baltimore at Vanlue (BVC), 5:30

Van Buren at Arlington (BVC), 5:30

Upper Sandusky at Mohawk (N10), 5:30

Carey at Buckeye Central (N10), 5:30

Seneca East at New Riegel, 5:30

