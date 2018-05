Monday’s scoreboard

PREP BASEBALL

Thursday’s Regional Semifinals

Division I

AT UNIVERSITY OF CINCINNATI

Cincinnati Elder vs. Cincinnati Moeller, 2

Mason-Clayton Northmont winner vs. Loveland-Centerville winner, 5

FINAL: Friday, 5

AT BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY

Anthony Wayne vs. Toledo St. John’s, 5

AT CUYAHOGA COMMUNITY COLLEGE

Strongsville vs. Amherst Steele, 5

FINAL: Friday, 5 p.m. at Bowling Green State University

AT DUBLIN COFFMAN

Powell Olentangy Liberty vs. Lancaster, 2

New Albany vs. Lewis Center Olentangy, 5

FINAL: Friday, 5

AT CANTON MUNSON STADIUM

Solon vs. Massillon Jackson, 2

Medina Highland vs. Mentor, 5

FINAL: Friday, 5

Division II

AT MASON

Hamilton Ross-Tippecanoe winner vs. Cincinnati Hills Christian Academy, 2

Dayton Chaminade-Julienne vs. Columbus Hartley, 5

FINAL: Friday, 5

AT HUDSON

Chardon vs. Canfield, 2

Tallmadge vs. Richfield Revere, 5

FINAL: Friday, 5

AT OHIO UNIVERSITY

Circleville vs. Chillicothe Unioto, 2

Steubenville vs. New Concord John Glenn, 5

FINAL: Friday, 5

AT BOWLING GREEN CARTER PARK

Oberlin Firelands vs. Wapakoneta, 2

Ontario-Clear Fork winner vs. Hebron Lakewood, 6

FINAL: Friday, 5

Division III

AT MASSILLON WASHINGTON

Apple Creek Waynedale vs. Canfield South Range, 2

Orwell Grand Valley vs. Kirtland, 5

FINAL: Friday, 5

AT XENIA AIA PARK

Cincinnati Madeira vs. Middletown Madison, 2

Bethel-Tate vs. Blanchester, 5

FINAL: Friday, 5

AT MOUNT VERNON

West Lafayette Ridgewood vs. Fredericktown, 5

AT CHILLICOTHE PAINTS STADIUM

Minford vs. Valley, 5

FINAL: Friday, 5 at Ohio State Davis Stadium

AT ELIDA

Edison vs. Coldwater, 2

Gahanna Columbus Academy vs. Archbold, 5

FINAL: Friday, 5

Division IV

AT LANCASTER BEAVERS FIELD

Centerburg vs. Reedsville Eastern, 2

Toronto vs. Mowrystown Whiteoak, 5

FINAL: Friday, 5

AT PATRICK HENRY

North Baltimore vs. Plymouth, 2

Hicksville vs. Lima Central Catholic, 5

FINAL: Friday, 5

AT SPRINGFIELD DAVIDSON STADIUM

Cincinnati Christian vs. Russia, 2

Minster vs. Fort Loramie, 5

FINAL: Friday, 5

AT LORAIN PIPE YARD STADIUM

Ottawa Hills vs. Cuyahoga Heights, 3

Garfield Heights Trinity vs. Bergholz Springfield, 5:30

FINAL: Friday, 5

District Semifinals

Division I

AT BOWLING GREEN CARTER PARK

Anthony Wayne 4, Springfield 3

Perrysburg 6, Toledo Central Catholic 2

DISTRICT FINAL: Anthony Wayne 4, Perrysburg 0

AT TOLEDO MERCY FIELD

Toledo St. Francis 7, Oregon Clay 0

Toledo St. John’s 3, Sylvania Southview 2

DISTRICT FINAL: Toledo St. John’s 2, Toledo St. Francis 0

Division II

AT HEIDELBERG UNIVERSITY

Ontario 7, Tiffin Columbian 0

Clear Fork 4, Bellevue 1

DISTRICT FINAL: (4) Ontario vs. (7) Clear Fork, Sunday, 1

AT PATRICK HENRY

Wapakoneta 12, Bryan 5

Maumee 8, Bowling Green 5

DISTRICT FINAL: Wapakoneta 4, Maumee 2

Division III

AT ELIDA

Coldwater 10, Van Buren 2

Fort Recovery 1, Ottawa-Glandorf 0

DISTRICT FINAL: Coldwater 8, Fort Recovery 1

AT SHELBY

Wynford 6, Galion 5

Edison 5, Oak Harbor 0

DISTRICT FINAL: Edison 3, Wynford 0

AT DEFIANCE

Eastwood 1, Swanton 0

Archbold 3, Genoa 2

DISTRICT FINAL: Archbold 2, Eastwood 1

Division IV

AT MARATHON DIAMONDS

Carey 3, Riverdale 2

North Baltimore 2, McComb 0, 8 innings

DISTRICT FINAL: North Baltimore 10, Carey 3

AT DEFIANCE

Lima Central Catholic 4, Ottoville 0

Kalida 1, Patrick Henry 0

DISTRICT FINAL: Lima Central Catholic 2, Kalida 1, 9 innings

AT BRYAN

Hicksville 10, Hilltop 0

Wayne Trace 8, Antwerp 0

DISTRICT FINAL: Hicksville 4, Wayne Trace 1

AT GALION

Plymouth 5, Seneca East 0

South Central 6, Mohawk 1

DISTRICT FINAL: Plymouth 6, South Central 2

AT COLDWATER

Minster 5, St. Henry 1

Convoy Crestview 3, Lincolnview 2

DISTRICT FINAL: (4) Minster vs. (5) Convoy Crestview, Saturday, 4

AT CLYDE

Ottawa Hills 4, Hopewell-Loudon 0

Norwalk St. Paul 3, Sandusky St. Mary’s 1

DISTRICT FINAL: Ottawa Hills 5, Norwalk St. Paul 4

PREP SOFTBALL

Wednesday’s Regional Semifinals

Division I

AT UNIVERSITY OF AKRON

Canfield vs. Willoughby South, 2

Massillon Perry vs. Brunswick, 5

FINAL: Saturday, noon

AT OHIO STATE UNIVERSITY

Westerville Central vs. Ashville Teays Valley, 2

Gahanna Lincoln vs. Lewis Center Olentangy, 5

FINAL: Saturday, noon

AT CENTERVILLE

Lebanon vs. Lakota East, 2

Mason-Centerville winner vs. West Chester Lakota West, 5

FINAL: Saturday, noon

AT CLYDE

Perrysburg vs. Elyria, 2

Brecksville vs. Anthony Wayne, 5

FINAL: Saturday, noon

Division II

AT PICKERINGTON CENTRAL

Warsaw River View vs. Granville, 2

Waverly vs. Lancaster Fairfield Union, 5

FINAL: Saturday, noon

AT TIFFIN UNIVERSITY

Oak Harbor vs. Lagrange Keystone, 2

Defiance vs. Mansfield Madison, 5

FINAL: Saturday, noon

AT MASON

Greenville vs. Clarksville Clinton-Massie, 2

Springfield Kenton Ridge-Monroe winner vs. Plain City Jonathan Alder, 5

FINAL: Saturday, noon

AT AKRON FIRESTONE STADIUM

Perry vs. Beloit West Branch, 2

Peninsula Woodridge vs. Canal Fulton Northwest, 5

FINAL: Saturday, noon

Division III

AT LANCASTER

Byesville Meadowbrook vs. Fairfield, 3

Wheelersburg vs. Buckeye Trail, 6

FINAL: Saturday, noon

AT FINDLAY

Eastwood vs. Fairview, 2

Cardington Lincoln vs. Galion, 5

FINAL: Saturday, noon

AT MASSILLON WASHINGTON

Atwater Waterloo vs. Independence, 2

Warren Champion vs. Akron Manchester, 5

FINAL: Saturday, noon

AT WRIGHT STATE UNIVERSITY

Williamsburg vs. Cincinnati Deer Park-Indian Lake winner, 2

West Liberty Salem vs. Richwood North Union, 5

FINAL: Saturday, noon

Division IV

AT MARATHON DIAMONDS

Gibsonburg vs. North Baltimore, 2

Ada vs. Tinora, 5

FINAL: Saturday, noon

AT PICKERINGTON CENTRAL

Lucasville Valley vs. Danville, 2

Strasburg Franklin vs. Lynchburg Clay, 5

FINAL: Saturday, noon

AT GREENVILLE

Pleasant Hill Newton Local-Fayetteville Perry winner vs. Parkway, 2

Mechanicsburg vs. Bradford, 5

FINAL: Saturday, noon

Thursday’s Regional Semifinals

Division IV

AT AKRON FIRESTONE STADIUM

Jeromesville Hillsdale vs. Bristolville Bristol, 2

East Canton vs. Mohawk, 5

FINAL: Saturday, 3

District Semifinals

Division I

AT BOWLING GREEN STATE UNIVERSITY

Perrysburg 5, Bowling Green 0

Toledo Whitmer 3, Oregon Clay 1

DISTRICT FINAL: Perrysburg 9, Toledo Whitmer 0

AT MAUMEE ROLF PARK

Anthony Wayne 2, Toledo Notre Dame 1

Springfield 11, Findlay 1

DISTRICT FINAL: Anthony Wayne 4, Springfield 0

Division II

AT EDISON

Mansfield Madison 5, Tiffin Columbian 2

Bellevue 5, Ontario 1

DISTRICT FINAL: Mansfield Madison 8, Bellevue 4

AT UNIVERSITY OF NW OHIO

Napoleon 7, Bryan 1

Defiance 10, Wapakoneta 0

DISTRICT FINAL: Defiance 7, Napoleon 4

AT GENOA

Oak Harbor 10, Port Clinton 0

Clyde 1, Wauseon 0, 8 innings

DISTRICT FINAL: Oak Harbor 9, Clyde 8

Division III

AT MAUMEE ROLF PARK

Eastwood 7, Evergreen 0

Otsego 9, Elmwood 6

DISTRICT FINAL: Eastwood 2, Otsego 0

AT LIMA BATH

Fairview 11, Paulding 5

Patrick Henry 3, Liberty-Benton 0

DISTRICT FINAL: Fairview 5, Patrick Henry 4

AT LEXINGTON

Galion 6, Clear Fork 5

Ashland Crestview 4, Colonel Crawford 0

DISTRICT FINAL: Galion 4, Ashland Crestview 1

Division IV

AT MARATHON DIAMONDS

Carey 7, New Riegel 0

North Baltimore 2, McComb 1

DISTRICT FINAL: North Baltimore 9, Carey 2

AT ELIDA

Columbus Grove 8, Lincolnview 1

Ada 4, Wayne Trace 2

DISTRICT FINAL: Ada 8, Columbus Grove 2

AT SHELBY

Mohawk 10, Monroeville 3

Lucas 4, Seneca East 1

DISTRICT FINAL: Mohawk 7, Lucas 5

AT OAK HARBOR

Old Fort 13, Sandusky St. Mary’s 3

Gibsonburg 14, Northwood 2

DISTRICT FINAL: Gibsonburg 19, Old Fort 4

AT WAPAKONETA

Minster 4, New Bremen 3, 8 innings

Parkway 13, Fort Recovery 0

DISTRICT FINAL: Parkway 5, Minster 2

AT BRYAN

Tinora 4, Antwerp 2

Ayersville 7, Hilltop 3

DISTRICT FINAL: Tinora 6, Ayersville 5

MAJOR LEAGUE BASEBALL

American League

East Division

W L Pct GB

New York 30 13 .698 —

Boston 32 15 .681 —

Tampa Bay 22 23 .489 9

Toronto 22 25 .468 10

Baltimore 14 32 .304 17½

Central Division

W L Pct GB

Cleveland 22 23 .489 —

Minnesota 19 23 .452 1½

Detroit 20 26 .435 2½

Kansas City 14 32 .304 8½

Chicago 13 30 .302 8

West Division

W L Pct GB

Houston 30 18 .625 —

Seattle 27 19 .587 2

Los Angeles 26 21 .553 3½

Oakland 25 22 .532 4½

Texas 18 30 .375 12

Late games not included

Saturday’s Results

Oakland 5, Toronto 4

Cleveland 5, Houston 4

Boston 6, Baltimore 3

Chicago White Sox 5, Texas 3

Milwaukee 5, Minnesota 4

N.Y. Yankees 8, Kansas City 3

Tampa Bay 5, L.A. Angels 3

Seattle 7, Detroit 2

Sunday’s Results

Boston 5, Baltimore 0

Oakland 9, Toronto 2

Chicago White Sox 3, Texas 0

Minnesota 3, Milwaukee 1

N.Y. Yankees 10, Kansas City 1

L.A. Angels 5, Tampa Bay 2

Seattle 3, Detroit 2, 11 innings

Houston 3, Cleveland 1

Monday’s Games

N.Y. Yankees (Tanaka 4-2) at Texas (Colon 2-1), 8:05

Baltimore (Cashner 1-5) at Chicago White Sox (Santiago 0-1), 8:10

Detroit (TBD) at Minnesota (Berrios 4-4), 8:10

Kansas City (Kennedy 1-4) at St. Louis (Mikolas 5-0), 8:15

Tuesday’s Games

Cleveland at Chicago Cubs, 7:05

L.A. Angels at Toronto, 7:07

Boston at Tampa Bay, 7:10

N.Y. Yankees at Texas, 8:05

Baltimore at Chicago White Sox, 8:10

Detroit at Minnesota, 8:10

San Francisco at Houston, 8:10

Kansas City at St. Louis, 8:15

Seattle at Oakland, 10:05

National League

East Division

W L Pct GB

Atlanta 28 17 .622 —

Philadelphia 26 18 .591 1½

New York 23 19 .548 3½

Washington 24 21 .533 4

Miami 17 29 .370 11½

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 28 19 .596 —

Chicago 25 19 .568 1½

St. Louis 25 19 .568 1½

Pittsburgh 26 20 .565 1½

Cincinnati 16 32 .333 12½

West Division

W L Pct GB

Arizona 25 21 .543 —

Colorado 25 22 .532 ½

San Francisco 24 24 .500 2

Los Angeles 20 26 .435 5

San Diego 20 28 .417 6

Late games not included

Saturday’s Results

Cincinnati 5, Chicago Cubs 4, 1st game, 11 innings

L.A. Dodgers 4, Washington 1, 1st game

Philadelphia 7, St. Louis 6

San Francisco 9, Colorado 4

San Diego 6, Pittsburgh 2

Atlanta 8, Miami 1

Chicago Cubs 10, Cincinnati 0, 2nd game

Milwaukee 5, Minnesota 4

N.Y. Mets 5, Arizona 4

L.A. Dodgers 5, Washington 4, 2nd game

Sunday’s Results

Chicago Cubs 6, Cincinnati 1

N.Y. Mets 4, Arizona 1

L.A. Dodgers 7, Washington 2

Atlanta 10, Miami 9

San Diego 8, Pittsburgh 5

Minnesota 3, Milwaukee 1

St. Louis 5, Philadelphia 1

San Francisco 9, Colorado 5

Monday’s Games

Atlanta (Foltynewicz 3-2) at Philadelphia (Pivetta 3-2), 7:05

San Diego (TBD) at Washington (Hellickson 1-0), 7:05

Miami (Hernandez 0-0) at N.Y. Mets (Wheeler 2-3), 7:10

Arizona (Greinke 3-2) at Milwaukee (Anderson 3-3), 7:40

Kansas City (Kennedy 1-4) at St. Louis (Mikolas 5-0), 8:15

Colorado (Marquez 2-5) at L.A. Dodgers (Buehler 2-1), 10:10

Tuesday’s Games

Atlanta at Philadelphia, 7:05

Cleveland at Chicago Cubs, 7:05

San Diego at Washington, 7:05

Miami at N.Y. Mets, 7:10

Pittsburgh at Cincinnati, 7:10

Arizona at Milwaukee, 7:40

San Francisco at Houston, 8:10

Kansas City at St. Louis, 8:15

Colorado at L.A. Dodgers, 10:10

Sunday’s Boxscores

Astros 3, Indians 1

Cleveland Houston

ab r h bi ab r h bi

Lindor ss 4 0 0 0 Sprnger cf 4 0 0 0

Brntley lf 4 1 1 0 Bregman 3b 4 1 2 0

Jose.Rm 3b 4 0 0 0 Altuve 2b 4 0 2 0

Encrnco dh 3 0 0 1 Correa ss 4 0 0 0

Alonso 1b 3 0 0 0 Reddick rf 4 0 1 1

Me.Cbrr rf 3 0 0 0 Gurriel dh 4 1 2 0

Kipnis 2b 3 0 1 0 Ma.Gnza 1b 2 0 0 0

Gomes c 3 0 0 0 B.McCnn c 3 1 1 2

G.Allen cf 3 0 1 0 T.Kemp lf 2 0 1 0

Totals 30 1 3 1 Totals 31 3 9 3

Cleveland 000″‡000″‡001 — 1

Houston 000″‡000″‡21x — 3

E–Alonso (3). DP–Cleveland 1. LOB–Cleveland 4, Houston 6. 2B–Brantley (11), Reddick (6), Gurriel (12). HR–B.McCann (4). SB–Altuve (3). S–Ma.Gonzalez (2).

IP H R ER BB SO

Cleveland

Carrasco (L,5-3) 7 2/3 8 3 3 1 6

Olson 0 1 0 0 0 0

Allen 1/3 0 0 0 0 0

Houston

McCullers (W,6-2) 7 1 0 0 2 8

Harris H,6 2/3 1 0 0 0 1

Devenski H,9 2/3 1 1 1 0 1

Giles (S,8-8) 2/3 0 0 0 0 0

T.Olson pitched to 1 batter in the 8th Umpires–Home, Alan Porter. First, Jeremie Rehak. Second, Bill Miller. Third, Todd Tichenor. T–2:48. A–30,770 (41,168).

Cubs 6, Reds 1

Chicago Cincinnati

ab r h bi ab r h bi

Zobrist 2b 4 2 1 1 Blndino ss 2 1 0 0

Almora cf 4 0 2 1 Suarez 3b 4 0 0 0

Rizzo 1b 5 0 1 1 Votto 1b 4 0 2 0

Cntrras c 5 0 1 0 Gennett 2b 3 0 0 0

I.Happ 3b-lf 2 1 0 0 Duvall lf 4 0 0 0

Schwrbr lf 4 1 2 2 Schbler rf 2 0 1 1

Strop p 0 0 0 0 D.Hrnnd p 0 0 0 0

Edwards p 0 0 0 0 J.Hghes p 0 0 0 0

Cratini ph 1 0 0 0 Peraza ph 1 0 0 0

Morrow p 0 0 0 0 Brnhart c 4 0 0 0

J.Baez ss 4 1 3 1 Mahle p 1 0 0 0

Heyward rf 4 0 0 0 W.Prlta p 0 0 0 0

Darvish p 2 0 0 0 Winker rf 1 0 0 0

L Stlla ph-3b 0 1 0 0 Hmilton cf 3 0 0 0

Totals 35 6 10 6 Totals 29 1 3 1

Chicago 030″‡010″‡200 — 6

Cincinnati 100″‡000″‡000 — 1

E–Votto (2). DP–Chicago 1, Cincinnati 2. LOB–Chicago 9, Cincinnati 6. 2B–Contreras (14). HR–Zobrist (2), Schwarber (8), J.Baez (11). SF–Almora (1).

IP H R ER BB SO

Chicago

Darvish (W,1-3) 6 2 1 1 3 7

Strop 1 0 0 0 0 1

Edwards 1 1 0 0 0 2

Morrow 1 0 0 0 0 3

Cincinnati

Mahle (L,3-6) 6 7 4 4 2 6

Peralta 1/3 1 2 0 1 0

Hernandez 1 2/3 0 0 0 2 1

Hughes 1 2 0 0 1 0

HBP–by Darvish (Gennett), by Darvish (Blandino). Umpires–Home, John Tumpane. First, Jim Reynolds. Second, Pat Hoberg. Third, Ben May. T–2:51. A–26,988 (42,319).

Mariners 3, Tigers 2, 11 innings

Detroit Seattle

ab r h bi ab r h bi

Martin dh 4 0 0 0 D.Grdon 2b 4 1 1 0

J.Jones cf 5 0 1 0 Segura ss 5 1 2 1

Cstllns rf 5 1 2 0 Haniger rf 3 1 2 2

Joh.Hck 1b 5 1 2 2 Healy 1b 4 0 0 0

Goodrum 2b-3b 5 0 0 0 Seager dh 4 0 0 0

J.McCnn c 5 0 2 0 Heredia cf 4 0 0 0

Mahtook lf 4 0 1 0 Beckham 3b 2 0 0 0

J.Iglss ss 4 0 1 0 Gamel ph-lf 1 0 0 0

Kozma 3b 3 0 0 0 Freitas c 2 0 0 0

V.Mrtin ph 1 0 1 0 Zunino ph-c 2 0 1 0

D.Mchdo pr-2b 0 0 0 0 An.Rmne lf-3b 4 0 0 0

Totals 41 2 10 2 Totals 35 3 6 3

Detroit 200″‡000″‡000″‡00 — 2

Seattle 000″‡000″‡002″‡01 — 3

E–Freitas (1), J.Iglesias (2). DP–Seattle 1. LOB–Detroit 7, Seattle 5. 2B–Mahtook (3), J.Iglesias (10). HR–Joh.Hicks (5), Haniger (11). SB–J.Jones (5), D.Gordon (16). CS–Segura (2).

IP H R ER BB SO

Detroit

Liriano 8 1 0 0 3 5

Greene BS,3 1 2 2 2 0 0

Jimenez 1 1 0 0 0 1

Farmer (L,0-3) 0 2 1 1 0 0

Seattle

LeBlanc 5 1/3 7 2 2 1 5

Cook 2/3 1 0 0 0 1

Pazos 1 0 0 0 0 1

Altavilla 1 0 0 0 0 1

Nicasio 1 0 0 0 0 1

Diaz 1 1 0 0 0 1

Vincent (W,2-1) 1 1 0 0 0 2

Umpires–Home, Mike Muchlinski. First, Tim Timmons. Second, Rob Drake. Third, Mike Winters. T–3:21. A–34,252 (47,943).

Saturday’s Boxscores

Indians 5, Astros 4

Cleveland Houston

ab r h bi ab r h bi

Lindor ss 4 0 1 0 Sprnger rf 4 0 2 0

Brntley lf 4 1 1 1 Bregman 3b 4 1 1 1

Jose.Rm 3b 3 1 2 1 Altuve 2b 4 1 2 0

Encrnco dh 4 1 1 1 Correa ss 4 1 1 2

Guyer rf 3 0 0 0 B.McCnn c 4 0 0 0

Gomes c 4 1 1 1 Gurriel 1b 4 0 1 0

Kipnis 2b 3 0 1 1 Ma.Gnza lf 4 1 2 1

E.Gnzal 1b 2 0 0 0 Gattis dh 2 0 0 0

Alonso ph-1b 2 0 0 0 Reddick ph-dh 1 0 0 0

R.Davis cf 2 1 0 0 T.Kemp cf 4 0 0 0

Totals 31 5 7 5 Totals 35 4 9 4

Cleveland 300″‡011″‡000 — 5

Houston 000″‡002″‡011 — 4

E–Bregman (8). DP–Cleveland 1, Houston 1. LOB–Cleveland 3, Houston 5. 2B–Jose.Ramirez (14), Encarnacion (4), Kipnis (11), Altuve (12), Gurriel (11). HR–Brantley (7), Gomes (6), Bregman (4), Correa (8), Ma.Gonzalez (4). CS–Jose.Ramirez (2), Kipnis (1).

IP H R ER BB SO

Cleveland

Kluber (W,7-2) 7 6 2 2 0 10

Ramirez H,1 1/3 2 1 1 0 1

Allen (S,6-7) 1 2/3 1 1 1 0 1

Houston

Keuchel (L,3-6) 5 6 4 4 2 3

Smith 1 1 1 1 1 0

Sipp 1 0 0 0 0 0

McHugh 1 0 0 0 1 2

Rondon 1 0 0 0 0 1

HBP–by Kluber (Gattis). WP–Keuchel. Umpires–Home, Todd Tichenor. First, Alan Porter. Second, Jeremie Rehak. Third, Bill Miller. T–3:09. A–39,926 (41,168).

Mariners 7, Tigers 2

Detroit Seattle

ab r h bi ab r h bi

Martin cf 4 0 0 0 D.Grdon 2b 5 0 1 2

Mahtook lf 4 0 0 0 Segura ss 4 1 2 3

Cstllns rf 4 0 0 0 Haniger rf 4 0 1 0

V.Mrtin dh 3 1 1 1 N.Cruz dh 3 0 0 0

Joh.Hck 1b 2 1 1 0 Seager 3b 3 1 0 0

Goodrum 3b 3 0 1 0 Healy 1b 4 1 1 0

Greiner c 2 0 0 1 Gamel lf 4 1 2 1

J.Iglss ss 3 0 0 0 Zunino c 4 2 2 1

D.Mchdo 2b 3 0 0 0 Heredia cf 1 1 1 0

Totals 28 2 3 2 Totals 32 7 10 7

Detroit 010″‡010″‡000 — 2

Seattle 120″‡004″‡00x — 7

E–Goodrum (3). LOB–Detroit 1, Seattle 7. 2B–Joh.Hicks (8), D.Gordon (10), Gamel (4). 3B–Segura (2), Heredia (1). HR–V.Martinez (4), Segura (3), Gamel (1). SB–Goodrum (5). SF–Greiner (1), Segura (3). S–Heredia (3).

IP H R ER BB SO

Detroit

Fiers (L,4-3) 5 6 4 4 1 2

Lewicki 3 4 3 3 2 3

Seattle

Paxton (W,3-1) 9 3 2 2 1 8

Fiers pitched to 1 batter in the 6th HBP–by Fiers (Cruz). Umpires–Home, Mike Winters. First, Mike Muchlinski. Second, Tim Timmons. Third, Rob Drake. T–2:34. A–35,739 (47,943).

Reds 5, Cubs 4, 11 innings

First Game

Chicago Cincinnati

ab r h bi ab r h bi

Almora cf 5 1 2 0 Winker lf 3 0 1 0

Bryant 3b 6 0 3 1 Garrett p 0 0 0 0

Rizzo 1b 5 0 1 1 Blndino ph 1 0 0 0

Russell ss 5 0 0 0 R.Iglss p 0 0 0 0

Schwrbr lf 2 0 0 0 W.Prlta p 0 0 0 0

Cratini c 6 0 1 0 T.Cruz ph 1 0 0 0

J.Baez 2b 5 0 0 0 Floro p 0 0 0 0

Strop p 0 0 0 0 Peraza ss 4 2 0 0

Densing p 0 0 0 0 Votto 1b 4 2 1 0

Cishek p 0 0 0 0 Gennett 2b 4 0 2 2

J.Wlson p 0 0 0 0 Suarez 3b 4 0 1 2

I.Happ rf 4 2 3 1 Schbler rf 3 1 1 0

Hndrcks p 3 0 1 1 Brnhart c 5 0 1 0

R.Rsrio p 0 0 0 0 L.Cstll p 1 0 0 0

L Stlla ph 1 1 1 0 R.Hrrra ph 1 0 0 0

Edwards p 0 0 0 0 D.Hrnnd p 0 0 0 0

Zobrist 2b 1 0 0 0 Duvall ph-lf 1 0 0 0

Hmilton cf 4 0 1 1

Totals 43 4 12 4 Totals 36 5 8 5

Chicago 001″‡001″‡020″‡00 — 4

Cincinnati 100″‡102″‡000″‡01 — 5

E–Russell (4). DP–Chicago 1, Cincinnati 2. LOB–Chicago 14, Cincinnati 10. 2B–Bryant (14), Rizzo (3), I.Happ (6), Hendricks (1), Votto (6), Suarez (8), Hamilton (4). 3B–I.Happ (1). HR–I.Happ (6). SB–Bryant (1), Peraza (7), Schebler (2). SF–Suarez (3). S–Gennett (2).

IP H R ER BB SO

Chicago

Hendricks 5 6 4 3 2 6

Rosario 2 0 0 0 1 2

Edwards 1 0 0 0 1 1

Strop 1 1 0 0 0 2

Duensing 2/3 0 0 0 0 1

Cishek 1/3 0 0 0 0 0

Wilson (L,1-1) 0 1 1 1 3 0

Cincinnati

Castillo 5 6 1 1 5 4

Hernandez BS,1 1 2 1 1 1 0

Garrett H,6 1 0 0 0 1 1

Iglesias BS,2 1 3 2 2 0 2

Peralta 1 0 0 0 0 1

Floro (W,1-0) 2 1 0 0 1 2

Hendricks pitched to 4 batters in the 6th Umpires–Home, Pat Hoberg. First, Sean Barber. Second, John Tumpane. Third, Jim Reynolds. T–3:38. A–19,046 (42,319).

Cubs 10, Reds 0

Second Game

Chicago Cincinnati

ab r h bi ab r h bi

Zobrist rf-2b 4 3 2 0 Winker rf 4 0 0 0

L Stlla 2b-3b 5 0 3 0 Peraza ss 4 0 0 0

Bryant 3b 3 1 0 1 Votto 1b 3 0 0 0

M.Mntgm p 0 0 0 0 R.Hrrra lf 1 0 1 0

Cratini 1b 0 0 0 0 Suarez 3b 3 0 0 0

Rizzo 1b 4 1 1 3 Gennett 2b 3 0 0 0

Cishek p 0 0 0 0 Brice p 0 0 0 0

Cntrras c 4 1 0 0 Hmilton ph 1 0 0 0

I.Happ lf 3 2 1 1 Duvall lf-1b 0 0 0 0

Russell ss 4 1 1 0 Schbler cf 3 0 1 0

Heyward cf-rf 4 1 2 4 T.Cruz c 3 0 0 0

Qintana p 4 0 0 0 Romano p 1 0 0 0

Almora cf 1 0 1 1 Shcklfr p 1 0 0 0

Blndino ph-2b 1 0 1 0

Totals 36 10 11 10 Totals 28 0 3 0

Chicago 001″‡150″‡111 — 10

Cincinnati 000″‡000″‡000 — “‡0

DP–Chicago 2. LOB–Chicago 9, Cincinnati 5. 2B–Rizzo (4), Almora (7). 3B–Heyward (2). HR–I.Happ (7). SF–Rizzo (2), Heyward (2).

IP H R ER BB SO

Chicago

Quintana (W,5-3) 7 1 0 0 4 7

Montgomery 1 1 0 0 0 2

Cishek 1 1 0 0 0 1

Cincinnati

Romano (L,2-5) 5 6 7 7 6 6

Shackelford 3 3 2 2 2 2

Brice 1 2 1 1 0 1

WP–Romano, Shackelford. Umpires–Home, Ben May. First, John Tumpane. Second, Jim Reynolds. Third, Sean Barber. T–2:57. A–26,082 (42,319).

Friday’s Late Boxscores

Mariners 5, Tigers 4

Detroit Seattle

ab r h bi ab r h bi

Martin cf 4 1 0 0 D.Grdon 2b 3 0 0 1

J.Jones lf 4 0 0 0 Segura ss 4 0 2 1

Cstllns rf 4 1 1 0 Haniger rf 4 0 1 1

V.Mrtin dh 3 1 1 1 N.Cruz dh 3 1 0 0

Joh.Hck 1b 4 1 1 2 Seager 3b 3 1 0 0

Goodrum 3b 4 0 1 1 Healy 1b 4 0 0 0

J.McCnn c 4 0 1 0 Gamel lf 4 1 2 2

Kozma pr 0 0 0 0 Zunino c 2 1 0 0

J.Iglss ss 3 0 2 0 Heredia cf 1 1 0 0

D.Mchdo 2b 2 0 0 0

Mahtook ph 1 0 0 0

Totals 33 4 7 4 Totals 28 5 5 5

Detroit 300″‡010″‡000 — 4

Seattle 000″‡000″‡50x — 5

E–Healy (2), Zunino (1). DP–Seattle 1. LOB–Detroit 5, Seattle 5. 2B–V.Martinez (7), Joh.Hicks (7), Goodrum (7), Haniger (9). SB–Castellanos (1), J.Iglesias 2 (7). CS–Kozma (1). SF–D.Gordon (2).

IP H R ER BB SO

Detroit

Fulmer 6 1/3 3 3 3 2 7

Farmer (L,0-2) 0 0 2 2 2 0

Stumpf H,8 1/3 0 0 0 0 0

Saupold BS,1 1/3 2 0 0 0 0

Coleman 1 0 0 0 0 0

Seattle

Hernandez 6 6 4 3 3 4

Altavilla (W,3-2) 1 0 0 0 0 1

Nicasio H,13 1 0 0 0 0 0

Diaz (S,15-17) 1 1 0 0 0 1

B.Farmer pitched to 2 batters in the 7th HBP–by Fulmer (Heredia). Umpires–Home, Rob Drake. First, Mike Winters. Second, Mike Muchlinski. Third, Tim Timmons. T–2:48. A–34,932 (47,943).

Cubs 8, Reds 1

Chicago Cincinnati

ab r h bi ab r h bi

Zobrist rf-lf 4 1 1 0 Peraza ss 4 0 0 0

Bryant 3b 6 1 2 0 Gennett 2b 4 0 1 0

Rizzo 1b 6 2 2 2 Suarez 3b 1 0 0 0

Cntrras c 6 1 3 1 Stphens p 1 0 0 0

Russell ss 4 1 4 1 Brice p 0 0 0 0

Schwrbr lf 3 1 1 1 T.Cruz ph 1 0 0 0

J.Wlson p 0 0 0 0 Votto 1b 3 0 0 0

Heyward ph-rf 1 0 0 0 Duvall lf 3 1 1 1

J.Baez 2b 5 0 1 1 Winker rf 3 0 0 0

I.Happ cf-lf 2 0 1 0 Brnhart c 3 0 0 0

Hancock p 0 0 0 0 Bailey p 1 0 0 0

M.Mntgm p 0 0 0 0 Blndino 3b 1 0 0 0

Lester p 2 0 0 1 Hmilton cf 3 0 0 0

Almora ph-cf 1 1 0 0

Totals 40 8 15 7 Totals 28 1 2 1

Chicago 301″‡020″‡011 — 8

Cincinnati 000″‡010″‡000 — 1

E–Gennett (6). DP–Chicago 1, Cincinnati 2. LOB–Chicago 14, Cincinnati 3. 2B–Bryant (13), Schwarber (5), I.Happ (5). HR–Duvall (9). SB–Russell (2). S–Lester (3).

IP H R ER BB SO

Chicago

Lester (W,4-1) 6 2 1 1 1 8

Wilson 1 0 0 0 1 3

Hancock 1 0 0 0 1 2

Montgomery 1 0 0 0 0 2

Cincinnati

Bailey (L,1-6) 4 2/3 10 6 6 5 3

Stephens 3 1/3 5 1 1 1 2

Brice 1 0 1 1 2 0

Umpires–Home, Jim Reynolds. First, Pat Hoberg. Second, Ben May. Third, John Tumpane. T–3:17. A–22,060 (42,319).

Major League Leaders

American League

BATTING–Betts, Boston, .371; Machado, Baltimore, .347; Martinez, Boston, .345; Simmons, Los Angeles, .342; Brantley, Cleveland, .338; Lowrie, Oakland, .328; Castellanos, Detroit, .318; Lindor, Cleveland, .314; Gordon, Seattle, .314; Soler, Kansas City, .314.

RUNS–Betts, Boston, 47; Lindor, Cleveland, 36; Trout, Los Angeles, 34; Judge, New York, 33; Springer, Houston, 33; Gardner, New York, 32; Semien, Oakland, 32; Gregorius, New York, 30; Segura, Seattle, 30; 3 tied at 29.

RBI–Machado, Baltimore, 42; KDavis, Oakland, 38; Martinez, Boston, 38; Lowrie, Oakland, 37; Judge, New York, 35; Upton, Los Angeles, 34; Haniger, Seattle, 33; Gregorius, New York, 31; 4 tied at 30.

HITS–Betts, Boston, 59; Machado, Baltimore, 59; Lowrie, Oakland, 58; Martinez, Boston, 58; Altuve, Houston, 56; Lindor, Cleveland, 55; Segura, Seattle, 55; Gordon, Seattle, 54; Simmons, Los Angeles, 53; 2 tied at 52.

DOUBLES–Betts, Boston, 18; Pillar, Toronto, 18; Escobar, Minnesota, 16; Bregman, Houston, 14; Lindor, Cleveland, 14; Segura, Seattle, 14; 5 tied at 13.

TRIPLES–Sanchez, Chicago, 4; Benintendi, Boston, 3; Candelario, Detroit, 3; Castellanos, Detroit, 3; Chapman, Oakland, 3; Smith, Tampa Bay, 3; 14 tied at 2.

HOME RUNS–Betts, Boston, 14; Machado, Baltimore, 14; KDavis, Oakland, 13; Gallo, Texas, 13; Martinez, Boston, 13; Ramirez, Cleveland, 13; Lindor, Cleveland, 12; Trout, Los Angeles, 12; 4 tied at 11.

STOLEN BASES–Gordon, Seattle, 15; Betts, Boston, 11; Segura, Seattle, 11; Anderson, Chicago, 10; Merrifield, Kansas City, 9; Smith, Tampa Bay, 9; RDavis, Cleveland, 8; Pillar, Toronto, 8; Trout, Los Angeles, 8; 3 tied at 7.

PITCHING–Kluber, Cleveland, 6-2; Severino, New York, 6-1; 9 tied at 5.

ERA–Verlander, Houston, 1.05; Cole, Houston, 1.75; Morton, Houston, 2.03; Severino, New York, 2.14; Sale, Boston, 2.29; Kluber, Cleveland, 2.34; Manaea, Oakland, 2.35; Bauer, Cleveland, 2.59; Clevinger, Cleveland, 2.70; Colon, Texas, 2.82.

STRIKEOUTS–Cole, Houston, 93; Sale, Boston, 87; Verlander, Houston, 84; Paxton, Seattle, 71; Severino, New York, 70; Bauer, Cleveland, 67; Happ, Toronto, 66; Morton, Houston, 62; Kluber, Cleveland, 61; McCullers, Houston, 58.

National League

BATTING–Herrera, Philadelphia, .361; Markakis, Atlanta, .343; Gennett, Cincinnati, .327; Arenado, Colorado, .319; Freeman, Atlanta, .319; Dickerson, Pittsburgh, .318; Kemp, Los Angeles, .318; Cabrera, New York, .312; SMarte, Pittsburgh, .308; Belt, San Francisco, .305.

RUNS–Albies, Atlanta, 40; Blackmon, Colorado, 32; Pham, St. Louis, 31; CTaylor, Los Angeles, 31; Freeman, Atlanta, 30; Harper, Washington, 30; Hernandez, Philadelphia, 30; Markakis, Atlanta, 30; SMarte, Pittsburgh, 30; 2 tied at 28.

RBI–Baez, Chicago, 36; Pollock, Arizona, 33; Freeman, Atlanta, 32; Story, Colorado, 32; Albies, Atlanta, 31; Harper, Washington, 30; Markakis, Atlanta, 30; Suarez, Cincinnati, 30; Dickerson, Pittsburgh, 29; Franco, Philadelphia, 29.

HITS–Markakis, Atlanta, 59; Herrera, Philadelphia, 53; Albies, Atlanta, 52; Gennett, Cincinnati, 52; Freeman, Atlanta, 51; Castro, Miami, 50; Dickerson, Pittsburgh, 50; SMarte, Pittsburgh, 49; Cabrera, New York, 48; Peraza, Cincinnati, 47.

DOUBLES–Hosmer, San Diego, 16; Albies, Atlanta, 15; Dickerson, Pittsburgh, 14; Kendrick, Washington, 14; Cabrera, New York, 13; Contreras, Chicago, 13; Longoria, San Francisco, 13; Polanco, Pittsburgh, 13; 4 tied at 12.

TRIPLES–Baez, Chicago, 4; SMarte, Pittsburgh, 4; Bellinger, Los Angeles, 3; Contreras, Chicago, 3; KMarte, Arizona, 3; Nimmo, New York, 3; Pollock, Arizona, 3; Story, Colorado, 3; CTaylor, Los Angeles, 3; 16 tied at 2.

HOME RUNS–Albies, Atlanta, 13; Harper, Washington, 13; Blackmon, Colorado, 11; Pollock, Arizona, 11; Adams, Washington, 10; Belt, San Francisco, 10; Baez, Chicago, 10; Shaw, Milwaukee, 10; Story, Colorado, 10; Villanueva, San Diego, 10.

STOLEN BASES–Inciarte, Atlanta, 18; Turner, Washington, 13; Cain, Milwaukee, 10; SMarte, Pittsburgh, 10; MTaylor, Washington, 10; Pollock, Arizona, 9; Hamilton, Cincinnati, 8; Hernandez, Philadelphia, 8; 3 tied at 7.

PITCHING–Scherzer, Washington, 7-1; Nola, Philadelphia, 6-1; Mikolas, St. Louis, 5-0; Strasburg, Washington, 5-3; Williams, Pittsburgh, 5-2; 15 tied at 4.

ERA–Martinez, St. Louis, 1.62; Scherzer, Washington, 1.69; deGrom, New York, 1.75; Nola, Philadelphia, 1.99; Gonzalez, Washington, 2.36; Newcomb, Atlanta, 2.51; Corbin, Arizona, 2.53; Arrieta, Philadelphia, 2.59; Mikolas, St. Louis, 2.63; Lester, Chicago, 2.66.

STRIKEOUTS–Scherzer, Washington, 91; Corbin, Arizona, 75; deGrom, New York, 69; Strasburg, Washington, 68; Syndergaard, New York, 61; Gray, Colorado, 59; Greinke, Arizona, 58; Foltynewicz, Atlanta, 57; Smith, Miami, 57; 3 tied at 55.

PRO BASKETBALL

NBA Playoffs

Conference Finals

Best-of-7

Sunday’s Result

Boston 108, Cleveland 83

Monday’s RESULT

Golden State 119, Houston 106

Tuesday’s Result

Boston 107, Cleveland 94

Wednesday’s result

Houston 127, Golden State 105

Saturday’s Result

Cleveland 116, Boston 86, Boston leads series 2-1

Sunday’s RESULT

Golden State 126, Houston 85, Golden State leads series 2-1

Monday’s GAME

Boston at Cleveland, 8:30 p.m.

Tuesday’s GAME

Houston at Golden State, 9 p.m.

Wednesday’s GAMe

x-Cleveland at Boston, 8:30 p.m.

Thursday’s GAME

Golden State at Houston, 9 p.m.

Friday’s GAME

x-Boston at Cleveland, 8:30 p.m.

Saturday, May 26

x-Houston at Golden State, 9 p.m.

Sunday, May 27

x-Cleveland at Boston, 8:30 p.m.

Monday, May 28

x-Golden State at Houston, 9 p.m.

x-if necessary

PRO BASKETBALL

WNBA

Eastern Conference

W L Pct GB

Chicago 2 0 1.000 —

Connecticut 1 0 1.000 ½

Washington 1 0 1.000 ½

Atlanta 0 1 .000 1½

New York 0 1 .000 1½

Indiana 0 2 .000 2

Western Conference

W L Pct GB

Los Angeles 1 0 1.000 —

Phoenix 1 0 1.000 —

Dallas 1 1 .500 ½

Seattle 0 0 .000 ½

Las Vegas 0 1 .000 1

Minnesota 0 1 .000 1

Late games not included

Saturday’s Results

Chicago 82, Indiana 64

Sunday’s Results

Washington 82, Indiana 75

Connecticut 101, Las Vegas 65

Dallas 101, Atlanta 78

Los Angeles 77, Minnesota 76

Chicago 80, New York 76

Phoenix at Seattle, 9

Monday’s Games

No games scheduled

Tuesday’s Games

Las Vegas at Washington, 7

Los Angeles at Indiana, 7

PRO HOCKEY

NHL Playoffs

Conference Finals

Best-of-7

Friday’s result

Washington 4, Tampa Bay 2

Saturday’s RESULT

Winnipeg 4, Vegas 2

Sunday’s RESULT

Washington 6, Tampa Bay 2

Monday’s RESULT

Vegas 3, Winnipeg 1

Tuesday’s RESULT

Tampa Bay 4, Washington 2

Wednesday’s RESULT

Vegas 4, Winnipeg 2

Thursday’s RESULT

Tampa Bay 4, Washington 2

Friday’s RESULT

Vegas 3, Winnipeg 2

Saturday’s Result

Tampa Bay 3, Washington 2, Tampa Bay leads series 3-2

Sunday’s Result

Vegas 2, Winnipeg 1, Vegas wins series 4-1

Monday’S GAME

Tampa Bay at Washington, 8 p.m.

Wednesday’s GAME

x-Washington at Tampa Bay, 8 p.m.

x-if necessary

PRO SOCCER

Major League Soccer

Eastern Conference

W L T Pts GF GA

Atlanta United FC 8 3 1 25 26 16

New York City FC 7 2 3 24 25 16

Columbus 7 3 3 24 18 10

New York 7 3 0 21 26 12

Orlando City 6 4 1 19 21 18

New England 5 4 2 17 18 15

Philadelphia 4 5 2 14 12 15

Chicago 3 6 2 11 15 20

Toronto FC 3 6 1 10 14 19

Montreal 3 8 0 9 14 26

D.C. United 2 5 2 8 13 17

Western Conference

W L T Pts GF GA

Sporting Kansas City 7 2 3 24 24 13

Los Angeles FC 6 3 2 20 23 18

Portland 5 3 2 17 16 15

FC Dallas 4 1 5 17 16 11

Vancouver 4 5 4 16 16 24

Houston 4 3 3 15 23 17

Minnesota United 4 7 1 13 14 22

Real Salt Lake 4 6 1 13 14 25

LA Galaxy 3 6 1 10 14 19

San Jose 2 6 3 9 18 22

Seattle 2 5 2 8 7 11

Colorado 2 6 2 8 11 17

NOTE: Three points for victory, one point for tie.

Late games not included

Friday’s Results

Toronto FC 2, Orlando City 1

Saturday’s RESULTS

New York City FC 4, Colorado 0

Portland 2, Los Angeles FC 1

Vancouver 2, FC Dallas 2, tie

Columbus 1, New England 0

Philadelphia 4, Real Salt Lake 1

D.C. United 3, San Jose 1

Sunday’s RESULTS

Sporting Kansas City 1, Minnesota United 1, tie

Houston 3, Chicago 2

New York 3, Atlanta United FC 1

Monday’S GAME

LA Galaxy at Montreal, 3

Friday’S GAMEs

FC Dallas at Toronto FC, 8

New York City FC at Houston, 8:55

San Jose at LA Galaxy, 11

Saturday’s GAMES

Real Salt Lake at Seattle, 5

New England at Vancouver, 5:30

Philadelphia at New York, 7

Chicago at Orlando City, 7:30

Montreal at Minnesota United, 8

Portland at Colorado, 9

D.C. United at Los Angeles FC, 10

Sunday’s GAME

Columbus at Sporting Kansas City, 6

AUTO RACING

Indy 500

Lineup

1. (20) Ed Carpenter, Chevrolet, 2:36.7818 (229.618 mph)

2. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 2:37.3696 (228.761)

3. (12) Will Power, Chevrolet, 2:37.4757 (228.607)

4. (1) Josef Newgarden, Chevrolet, 2:37.6151 (228.405)

5. (18) Sebastien Bourdais, Honda, 2:37.7965 (228.142)

6. (21) Spencer Pigot, Chevrolet, 2:37.8208 (228.107)

7. (13) Danica Patrick, Chevrolet, 2:37.8326 (228.090)

8. (3) Helio Castroneves, Chevrolet, 2:37.9924 (227.859)

9. (9) Scott Dixon, Honda, 2:38.4076 (227.262)

10. (14) Tony Kanaan, Chevrolet, 2:38.1278 (227.664)

11. (4) Matheus Leist, Chevrolet, 2:38.1922 (227.571)

12. (98) Marco Andretti, Honda, 2:38.3894 (227.288)

13. (19) Zachary Claman De Melo, Honda, 2:38.5908 (226.999)

14. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 2:38.7389 (226.788)

15. (23) Charlie Kimball, Chevrolet, 2:38.8304 (226.657)

16. (30) Takuma Sato, Honda, 2:38.9003 (226.557)

17. (32) Kyle Kaiser, Chevrolet, 2:39.0119 (226.398)

18. (6) Robert Wickens, Honda, 2:39.0835 (226.296)

19. (33) James Davison, Chevrolet, 2:39.1128 (226.255)

20. (59) Max Chilton, Chevrolet, 2:39.1430 (226.212)

21. (29) Carlos Munoz, Honda, 2:39.2585 (226.048)

22. (88) Gabby Chaves, Chevrolet, 2:39.2874 (226.007)

23. (25) Stefan Wilson, Honda, 2:39.3889 (225.863)

24. (24) Sage Karam, Chevrolet, 2:39.4171 (225.823)

25. (26) Zach Veach, Honda, 2:39.4696 (225.748)

26. (64) Oriol Servia, Honda, 2:39.5044 (225.699)

27. (66) JR Hildebrand, Chevrolet, 2:39.7032 (225.418)

28. (7) Jay Howard, Honda, 2:39.7245 (225.388)

29. (10) Ed Jones, Honda, 2:39.7433 (225.362)

30. (15) Graham Rahal, Honda, 2:39.7679 (225.327)

31. (60) Jack Harvey, Honda, 2:39.8193 (225.254)

32. (27) Alexander Rossi, Honda, 2:40.0462 (224.935)

33. (17) Conor Daly, Honda, 2:40.4073 (224.429)

NASCAR Circuit

Monster Energy Cup All-Star Race

Final Results

1. (4) Kevin Harvick, Ford, 93 laps, 0 points.

2. (19) Daniel Suarez, Toyota, 93, 0.

3. (10) Joey Logano, Ford, 93, 0.

4. (14) Denny Hamlin, Toyota, 93, 0.

5. (21) Chase Elliott, Chevy, 93, 0.

6. (11) Jimmie Johnson, Chevy, 93, 0.

7. (16) Kyle Larson, Chevy, 93, 0.

8. (20) AJ Allmendinger, Chevy, 93, 0.

9. (7) Kyle Busch, Toyota, 93, 0.

10. (17) Kasey Kahne, Chevy, 93, 0.

11. (2) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 93, 0.

12. (9) Austin Dillon, Chevy, 93, 0.

13. (12) Jamie McMurray, Chevy, 93, 0.

14. (1) Matt Kenseth, Ford, 93, 0.

15. (6) Ryan Blaney, Ford, 93, 0.

16. (13) Ryan Newman, Chevy, 93, 0.

17. (5) Martin Truex Jr, Toyota, accident, 76, 0, 0.

18. (15) Kurt Busch, Ford, accident, 74, 0, 0.

19. (3) Clint Bowyer, Ford, accident, 74, 0, 0.

20. (8) Brad Keselowski, Ford, accident, 74, 0, 0.

21. (18) Alex Bowman, Chevy, accident, 68, 0, 0.

PRO GOLF

PGA Tour

Byron Nelson Classic

final results

Aaron Wise (500), $1,386,000 65-63-68-65–261 -23

Marc Leishman (300), $831,600 61-66-69-68–264 -20

Branden Grace (145), $400,400 66-68-69-62–265 -19

Keith Mitchell (145), $400,400 65-68-69-63–265 -19

J.J. Spaun (145), $400,400 64-69-69-63–265 -19

Ryan Blaum (92), $257,950 66-69-67-66–268 -16

Kevin Na (92), $257,950 66-65-69-68–268 -16

Jimmy Walker (92), $257,950 64-67-70-67–268 -16

Charles Howell III (75), $207,900 69-69-65-66–269 -15

Adam Scott (75), $207,900 67-65-72-65–269 -15

Kevin Tway (75), $207,900 67-65-70-67–269 -15

Brian Gay (65), $177,100 67-62-72-69–270 -14

Rory Sabbatini (57), $148,867 66-70-69-66–271 -13

Ethan Tracy (57), $148,867 65-72-67-67–271 -13

Matt Jones (57), $148,867 67-65-68-71–271 -13

Bronson Burgoon (49), $115,500 69-68-67-68–272 -12

Joel Dahmen (49), $115,500 67-68-68-69–272 -12

Derek Fathauer (49), $115,500 70-67-66-69–272 -12

Russell Knox (49), $115,500 69-69-68-66–272 -12

Hideki Matsuyama (49), $115,500 72-63-71-66–272 -12

Robert Garrigus (39), $80,080 66-69-71-67–273 -11

Billy Horschel (39), $80,080 68-69-69-67–273 -11

Martin Piller (39), $80,080 69-63-71-70–273 -11

Jordan Spieth (39), $80,080 69-66-71-67–273 -11

Peter Uihlein (39), $80,080 65-70-69-69–273 -11

Tyler Duncan (30), $55,825 65-73-68-68–274 -10

Martin Flores (30), $55,825 70-67-68-69–274 -10

Anirban Lahiri (30), $55,825 68-67-72-67–274 -10

Parker McLachlin (30), $55,825 71-67-70-66–274 -10

J.T. Poston (30), $55,825 68-69-68-69–274 -10

Shawn Stefani (30), $55,825 68-66-69-71–274 -10

Fabian Gomez (20), $39,116 69-69-73-64–275 -9

Cody Gribble (20), $39,116 71-67-68-69–275 -9

Beau Hossler (20), $39,116 70-68-73-64–275 -9

Nate Lashley (20), $39,116 67-71-73-64–275 -9

Nicholas Lindheim (20), $39,116 66-69-68-72–275 -9

Geoff Ogilvy (20), $39,116 69-67-70-69–275 -9

C.T. Pan (20), $39,116 67-71-70-67–275 -9

Scott Piercy (20), $39,116 70-66-68-71–275 -9

Nick Taylor (20), $39,116 69-68-69-69–275 -9

Johnson Wagner (20), $39,116 67-68-71-69–275 -9

Abraham Ancer (10), $23,184 65-69-73-69–276 -8

Eric Axley (10), $23,184 66-65-77-68–276 -8

Zac Blair (10), $23,184 67-71-68-70–276 -8

Jonathan Byrd (10), $23,184 65-73-70-68–276 -8

J.B. Holmes (10), $23,184 69-69-72-66–276 -8

Sung Kang (10), $23,184 68-68-67-73–276 -8

Denny McCarthy (10), $23,184 71-66-69-70–276 -8

Maverick McNealy, $23,184 68-67-71-70–276 -8

Andrew Putnam (10), $23,184 68-69-74-65–276 -8

Sam Ryder (10), $23,184 70-68-71-67–276 -8

Brian Stuard (10), $23,184 71-67-71-67–276 -8

Ben Crane (6), $17,659 68-68-72-69–277 -7

Troy Merritt (6), $17,659 67-68-70-72–277 -7

Patrick Rodgers (6), $17,659 67-67-76-67–277 -7

Steve Wheatcroft (6), $17,659 70-67-71-69–277 -7

Corey Conners (6), $17,659 69-69-73-66–277 -7

Robert Streb (6), $17,659 69-69-75-64–277 -7

Ryan Armour (5), $16,632 66-71-71-70–278 -6

Dominic Bozzelli (5), $16,632 67-71-71-69–278 -6

Peter Malnati (5), $16,632 69-66-73-70–278 -6

Adam Schenk (5), $16,632 70-68-71-69–278 -6

Hudson Swafford (5), $16,632 70-64-76-68–278 -6

Vaughn Taylor (5), $16,632 68-64-73-73–278 -6

Michael Thompson (5), $16,632 71-65-74-68–278 -6

Matt Atkins (4), $15,862 69-67-71-72–279 -5

Roberto Diaz (4), $15,862 70-68-70-71–279 -5

T.J. Vogel, $15,862 66-71-73-69–279 -5

Sangmoon Bae (3), $15,554 67-71-70-72–280 -4

Tom Lovelady (3), $15,246 66-70-74-71–281 -3

Rod Pampling (3), $15,246 70-68-73-70–281 -3

Cameron Percy (3), $15,246 67-69-75-70–281 -3

Brian Davis (3), $14,938 69-68-73-73–283 -1

Mark Wilson (3), $14,784 68-66-80-71–285 +1

Robert Allenby (3), $14,630 70-67-75-74–286 +2

Champions Tour

Regions Tradition

Final Results

Miguel Angel Jimenez, $360,000 64-69-66-70–269 -19

Joe Durant, $176,000 66-70-67-69–272 -16

Gene Sauers, $176,000 66-67-70-69–272 -16

Steve Stricker, $176,000 67-70-65-70–272 -16

Jeff Maggert, $99,200 68-73-68-64–273 -15

Scott McCarron, $99,200 67-68-71-67–273 -15

Duffy Waldorf, $99,200 70-71-66-66–273 -15

Bob Estes, $68,800 70-66-72-66–274 -14

Jerry Kelly, $68,800 66-69-71-68–274 -14

Rocco Mediate, $68,800 68-72-66-68–274 -14

Bernhard Langer, $57,600 70-72-66-67–275 -13

Kevin Sutherland, $52,800 69-66-68-73–276 -12

Mark O’Meara, $45,600 72-70-68-67–277 -11

Kenny Perry, $45,600 68-69-72-68–277 -11

Fran Quinn, $45,600 68-70-72-67–277 -11

Glen Day, $32,213 71-69-71-67–278 -10

Doug Garwood, $32,213 69-69-72-68–278 -10

Lee Janzen, $32,213 70-69-71-68–278 -10

Paul Broadhurst, $32,213 72-69-68-69–278 -10

Tom Byrum, $32,213 68-73-68-69–278 -10

Brandt Jobe, $32,213 71-73-66-68–278 -10

Wes Short, Jr., $32,213 66-72-68-72–278 -10

Vijay Singh, $32,213 70-69-67-72–278 -10

Scott Verplank, $32,213 72-67-71-68–278 -10

Olin Browne, $23,400 71-70-72-66–279 -9

Paul Goydos, $23,400 71-72-67-69–279 -9

Scott Dunlap, $19,480 70-66-73-71–280 -8

Tom Lehman, $19,480 68-69-72-71–280 -8

Colin Montgomerie, $19,480 71-72-67-70–280 -8

Tim Petrovic, $19,480 69-68-69-74–280 -8

Esteban Toledo, $19,480 69-69-74-68–280 -8

David Toms, $19,480 73-68-69-70–280 -8

Jerry Pate, $16,560 67-72-71-71–281 -7

Stephen Ames, $13,886 68-69-75-70–282 -6

Billy Andrade, $13,886 69-69-73-71–282 -6

Larry Mize, $13,886 71-69-72-70–282 -6

Carlos Franco, $13,886 71-70-71-70–282 -6

David McKenzie, $13,886 73-69-73-67–282 -6

Scott Parel, $13,886 67-75-69-71–282 -6

Steve Pate, $13,886 75-72-69-66–282 -6

Jeff Sluman, $11,760 72-66-71-74–283 -5

Fred Funk, $11,280 72-68-74-70–284 -4

Russ Cochran, $10,320 75-71-73-66–285 -3

Jerry Smith, $10,320 71-73-68-73–285 -3

Tommy Tolles, $10,320 68-72-72-73–285 -3

Marco Dawson, $9,120 73-71-70-72–286 -2

Tom Pernice Jr., $9,120 71-72-70-73–286 -2

Mark Brooks, $7,920 73-73-73-68–287 -1

Todd Hamilton, $7,920 69-76-73-69–287 -1

Joey Sindelar, $7,920 70-72-73-72–287 -1

Tommy Armour III, $6,960 73-71-73-71–288 E

Larry Nelson, $6,480 71-78-73-67–289 +1

Jay Don Blake, $5,760 72-76-74-68–290 +2

Dan Forsman, $5,760 73-70-74-73–290 +2

Scott Hoch, $5,760 71-71-75-73–290 +2

Bob Gilder, $4,680 69-71-76-76–292 +4

Mike Goodes, $4,680 73-72-73-74–292 +4

Brian Henninger, $4,680 69-69-77-77–292 +4

Jesper Parnevik, $4,680 74-72-71-75–292 +4

Corey Pavin, $4,680 73-74-77-68–292 +4

Ian Woosnam, $4,680 74-72-72-74–292 +4

Gary Hallberg, $3,840 78-71-73-71–293 +5

Jay Haas, $3,600 74-75-74-71–294 +6

John Huston, $3,120 72-78-74-71–295 +7

Len Mattiace, $3,120 76-70-79-70–295 +7

Jose Maria Olazabal, $3,120 77-68-74-76–295 +7

David Frost, $2,640 76-76-71-73–296 +8

Sandy Lyle, $2,328 76-72-70-80–298 +10

Willie Wood, $2,328 75-76-74-73–298 +10

Rod Spittle, $2,112 76-74-72-77–299 +11

Scott Simpson, $1,968 77-75-75-74–301 +13

Tom Kite, $1,824 79-78-78-75–310 +22

LPGA Tour

Kingsmill Championship

final results

x-Ariya Jutanugarn, $195,000 66-67-66–199 -14

Nasa Hataoka, $103,076 66-66-67–199 -14

In Gee Chun, $103,076 65-66-68–199 -14

Brooke M. Henderson, $67,049 70-65-65–200 -13

Megan Khang, $53,967 67-67-67–201 -12

Austin Ernst, $44,155 67-65-71–203 -10

Sh. Santiwiwatthanaphong, $32,816 70-68-66–204 -9

Eun-Hee Ji, $32,816 68-70-66–204 -9

Caroline Masson, $32,816 68-69-67–204 -9

Mariajo Uribe, $21,773 69-68-68–205 -8

Anna Nordqvist, $21,773 70-66-69–205 -8

Ayako Uehara, $21,773 69-67-69–205 -8

Moriya Jutanugarn, $21,773 68-68-69–205 -8

Katelyn Dambaugh, $21,773 68-68-69–205 -8

Catriona Matthew, $21,773 67-68-70–205 -8

Sandra Gal, $21,773 67-68-70–205 -8

Danielle Kang, $16,615 69-68-69–206 -7

Mina Harigae, $16,615 67-69-70–206 -7

Amy Olson, $14,260 70-70-67–207 -6

Minjee Lee, $14,260 67-72-68–207 -6

Dani Holmqvist, $14,260 69-69-69–207 -6

Karrie Webb, $14,260 68-68-71–207 -6

Azahara Munoz, $14,260 65-71-71–207 -6

Jessica Korda, $14,260 65-69-73–207 -6

Celine Boutier, $10,335 73-68-67–208 -5

Laetitia Beck, $10,335 70-70-68–208 -5

Marina Alex, $10,335 70-69-69–208 -5

Cydney Clanton, $10,335 67-72-69–208 -5

Lindy Duncan, $10,335 69-69-70–208 -5

Su Oh, $10,335 69-69-70–208 -5

Jacqui Concolino, $10,335 72-65-71–208 -5

Gaby Lopez, $10,335 70-67-71–208 -5

Brittany Lang, $10,335 69-68-71–208 -5

Robynn Ree, $10,335 69-67-72–208 -5

Jaye Marie Green, $10,335 65-71-72–208 -5

Brianna Do, $7,261 72-69-68–209 -4

Brittany Lincicome, $7,261 71-70-68–209 -4

Michelle Wie, $7,261 70-70-69–209 -4

Mariah Stackhouse, $7,261 70-69-70–209 -4

Amelia Lewis, $7,261 70-68-71–209 -4

Angel Yin, $7,261 67-66-76–209 -4

Jane Park, $5,486 71-70-69–210 -3

Lee-Anne Pace, $5,486 72-68-70–210 -3

Madelene Sagstrom, $5,486 70-70-70–210 -3

Annie Park, $5,486 65-75-70–210 -3

Perrine Delacour, $5,486 72-67-71–210 -3

Cristie Kerr, $5,486 71-68-71–210 -3

Morgan Pressel, $5,486 69-70-71–210 -3

Brittany Marchand, $5,486 69-68-73–210 -3

So Yeon Ry, $4,186u 69-72-70–211 -2

Celine Herbin, $4,186 73-67-71–211 -2

Lexi Thompson, $4,186 70-69-72–211 -2

Lauren Coughlin, $4,186 71-67-73–211 -2

Pernilla Lindberg, $4,186 68-70-73–211 -2

Maria Hernandez, $4,186 68-69-74–211 -2

Jackie Stoelting, $4,186 68-69-74–211 -2

Joanna Klatten, $3,327 71-70-71–212 -1

Christina Kim, $3,327 70-71-71–212 -1

Yani Tseng, $3,327 69-72-71–212 -1

Stacy Lewis, $3,327 68-73-71–212 -1

Haeji Kang, $3,327 70-70-72–212 -1

Hyo Joo Kim, $3,327 69-71-72–212 -1

Giulia Molinaro, $3,327 70-69-73–212 -1

Kris Tamulis, $2,944 70-71-72–213 E

Lee Lopez, $2,944 71-69-73–213 E

Sandra Changkija, $2,944 70-69-74–213 E

Xiyu Lin, $2,715 73-68-73–214 +1

Mo Martin, $2,715 72-69-73–214 +1

Beatriz Recari, $2,715 69-71-74–214 +1

Maude-Aimee Leblanc, $2,715 69-70-75–214 +1

Klara Spilkova, $2,551 71-70-74–215 +2

Pan. Thanapolboonyaras, $2,551 71-70-74–215 +2

Leticia Ras-Anderica, $2,551 69-72-74–215 +2

Emma Talley, $2,486 68-70-78–216 +3

Candie Kung, $2,456 70-71-76–217 +4

TRANSACTIONS

Baseball

American League

BALTIMORE ORIOLES — Optioned LHP Donnie Hart to Norfolk (IL). Recalled RHP David Hess from Norfolk.

BOSTON RED SOX — Sent RHP Hector Velazquez to Pawtucket (IL) for a rehab assignment.

CHICAGO WHITE SOX — Optioned RHP Carson Fulmer to Charlotte (IL).

CLEVELAND INDIANS — Selected the contract of OF Melky Cabrera from Columbus (IL). Optioned RHP Evan Marshall to Columbus. Designated RHP Alexi Ogando for assignment.

HOUSTON ASTROS — Placed OF Derek Fisher on the 10-day DL, retroactive to Saturday. Recalled INF J.D. Davis from Fresno (PCL).

KANSAS CITY ROYALS — Placed 3B Cheslor Cuthbert on the 10-day DL, retroactive to Wednesday. Recalled SS Ramon Torres from Omaha (PCL).

LOS ANGELES ANGELS — Placed C Rene Rivera on the 10-day DL, retroactive to Thursday. Selected the contract of C Jose Briceno from Salt Lake (PCL). Transferred RHP Keynan Middleton to the 60-day DL.

MINNESOTA TWINS — Sent 3B Miguel Sano to Rochester (IL) for a rehab assignment.

NEW YORK YANKEES — Optioned OF Clint Frazier to Scranton/Wilkes-Barre (IL).

OAKLAND ATHLETICS — Claimed RHP Carlos Ramirez from Toronto.

TAMPA BAY RAYS — Placed SS Adeiny Hechavarria on the 10-day DL, retroactive to Friday. Recalled RHP Ryne Stanek from Durham (IL).

TEXAS RANGERS — Optioned RHP Ariel Jurado to Frisco (TL). Reinstated RHP Chris Martin from the 10-day DL. Sent INF/OF Drew Robinson to Frisco (TL) for a rehab assignment.

National League

ARIZONA DIAMONDBACKS — Optioned RHP Jimmie Sherfy to Reno (PCL). Selected the contract of RHP Clay Buchholz from Reno. Transferred RHP Randall Delgado to the 60-day DL.

ATLANTA BRAVES — Optioned RHP Matt Wisler to Gwinnett (IL). Released 3B Jose Bautista. Reinstated SS Dansby Swanson from the 10-day DL. Recalled RHP Lucas Sims from Gwinnett.

COLORADO ROCKIES — Signed RHP Braxton Lorenzini to a minor league contract.

LOS ANGELES DODGERS — Placed LHP Rich Hill on the 10-day DL. Optioned RHP Yimi Garcia to Oklahoma City (PCL). Recalled SP Pat Venditte from Oklahoma City.

PHILADELPHIA PHILLIES — Optioned RHP Jerad Eickhoff to Lehigh Valley (IL) for a rehab assignment.

PITTSBURGH PIRATES — Optioned RHP Nick Kingham to Indianapolis (IL). Reinstated 2B Josh Harrison from the 10-day DL.

ST. LOUIS CARDINALS — Sent LHP Tyler Lyons and RHP Alex Reyes to Springfield (TL) for rehab assignments.

WASHINGTON NATIONALS — Optioned RHP Jefry Rodriguez to Harrisburg (EL). Designated OF Moises Sierra for assignment. Selected the contract of OF Juan Soto from Harrisburg. Recalled SS Adrian Sanchez from Syracuse (IL).

Football

Canadian Football League

EDMONTON ESKIMOS — Released RBs LaDarius Perkins and John White and DB Demetrius Wright. Signed WRs Giovanni Aprile and Keevan Lucas and DB Jalen Spencer.

WINNIPEG BLUE BOMBERS — Signed OL Dillon DeBoer and DB Jordan Thomas. Signed RB Andrew Harris to a contract extension.

LOCAL & AREA

Elmwood Seeks Middle School Coaches

BLOOMDALE — Elmwood Middle School is looking for a volleyball coach and a cross country coach for the upcoming 2018 season. Interested parties should contact Ty Traxler, Athletic Director, at traxt@elmwoodschools.org.

Comments

comments