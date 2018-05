Prep track: Calvert tops Lakota for SBC River boys title

BELLEVUE — Tiffin Calvert won two individual events and a pair of relays Friday on its way to taking first place in the boys team standings of the Sandusky Bay Conference River Division track and field championships.

The Senecas finished with 132 points to 110 for Lakota in the boys title chase. Fremont St. Joseph won the girls team title by a 152-119 margin over Lakota.

Joe Stover won the shot put for Calvert with a toss of 48-9 and teammate Park Hemminger took the 300 intermediate hurdles in 43.84.

Hemminger teamed with Aaron Rombach, Austin Jones and Jack Schultz to claim the 400 relay in 46.60. Rombach, Jones, Zach Conn and Vinny Volpe won the 800 relay in 1:37.86.

Lakota won the 1,600 relay in 3:46.64 with Mark Statham, Braden Schaser, Westley Bartson and Dylan Moes, and New Riegel’s Gabriel Hatter took the 110 high hurdles in 16.32.

On the girls side, Lakota received a win from Hope Watson in the 100 hurdles (15.72). Calvert’s Taylor Harris raced to first place in the 1,600 (5:33.56) and Old Fort’s Jenna Clouse claimed the 300 hurdles (47.20).

BOYS TEAM STANDINGS

1, Tiffin Calvert 132. 2, Lakota 110. 3, Fremont St. Joseph 99. 4, Sandusky St. Mary’s 86. 5, Old Fort 65. 6, New Riegel 31.

WINNERS & AREA FINISHES

SHOT — 1, Stover (TC) 48-9. 2, Frohnen (TC) 47-11½. 3, Mason (Lak) 40-4.

LJ — 1, Hemminger (TC) 20-9½. 3, Clark (Lak) 18-8¼. 4, Rombach (TC) 18-7¾. 5, Nye (NR) 17-10.

110 HH — 1, Hatter (NR) 16.32. 2, Hemminger (TC) 16.90. 3, Wasserman (OF) 17.87. 4, Miller (Lak) 18.55. 6, Roush (Lak) 18.68.

100 — 1, Kadlubowski (FSJ) 11.46. 2, Jones (TC) 11.68. 3, Conn (TC) 11.80. 4, Frye (Lak) 12.00. 6, Hatter (NR) 12/25.

800 relay — 1, Tiffin Calvert (Rombach, Conn, Jones, Volpe) 1:37.86. 2, Lakota (Clark, Goodman, Grine, Frye) 1:39.27. 5, Old Fort (Shiley, Mathna, O’Connor, Englehart) 1:52.30. 6, New Riegel (Fitch, Peters, Clouse, Pahl) 1:58.44

1,600 — 1, Torres (SSM) 4:38.99. 2, Smith (OF) 4:41.63. 4, Moes (Lak) 4:48.81. 5, Schaser (Lak) 4:49.46.

400 relay — 1, Tiffin Calvert (Rombach, Jones, Schultz, Hemminger) 46.60. 2, Lakota (Frye, Grine, Goodman, Carr) 48.10. 3, Old Fort (Anstead, Steyer, Smith, Dewese) 48.36.

400 — 1, Kadlubowski (FSJ) 53.44. 2, Salas (OF) 53.91. 4, Statham (Lak) 56.78. 6, Bartson (Lak) 59.05.

300 ih — 1, Hemminger (TC) 43.84. 2, Hatter (NR) 45.01. 4, Roush (Lak) 46.69. 6, Nye (NR) 48.74.

800 — 1, Vasquez (FSJ) 2:05.98. 3, Haren (TC) 2:06.52. 4, D. Smith (OF) 2:09.67. 5, Moes (Lak) 2:09.88.

200 — 1, Kadlubowski (FSJ) 23.16. 2, Conn (TC) 23.58. 3, Jones (TC) 23.71. 4, Frye (Lak) 24.34. 5, Nye (NR) 24.78. 6, Clark (Lak) 24.85.

1,600 relay — 1, Lakota (Statham, Schaser, Barton, Moes) 3:46.64. 2, Old Fort (Steyer, Salas, J. Anstead, Smith) 3:47.99. 4, Tiffin Calvert (Rombach, Schultz, Haren, Smith) 3:47.99. 6, New Riegel (Pahl, Aspell, Clouse, Fitch) 4:43.01.

GIRLS TEAM STANDINGS

1, Fremont St. Joseph 152. 2, Lakota 119. 3, Sandusky St. Mary’s 101. 4, Tiffin Calvert 64. 5, Old Fort 62. 6, New Riegel 21.

WINNERS & AREA FINISHES

SHOT — 1, Reinhart (FSJ) 31-5. 2, Miller (OF) 30-3¼. 6, kapelka (TC) 28-1½.

LJ — 1, Meyer (TC) 15-10¾. 2, Watson (Lak) 15-9. 4, Hohman (NR) 15-2¼.

100 IH — 1, Watson (Lak) 15.72. 2, Clouse (OF) 15.84. 4, Shank (Lak) 17.51.

100 — 1, Drown (FSJ) 12.68. 4, Palos (Lak) 13.23. 6, Bremyer (TC) 14.01.

800 relay — 1, Fremont St. Joseph (Grahl, Cook, Pasch, Reineck) 1:52.24. 2, Lakota (Hank, Ranzenberger, Hageman, Palos) 1:56.80. 3, Tiffin Calvert (Smith, Ardner, Myers, Burtis) 1:58.97. 4, New Riegel (Nye, Eddington, Orians, Reinhart) 2:09.77. 5, Old Fort (Davidson, A. Winget, K. Winget, Heilman) 2:16.43.

1,600 — 1, Harris (TC) 5:33.56. 4, Cozette (Lak) 5:50.08. 5, Gonzales (TC) 5:57.22. 6, Baker (Lak) 6:24.54.

400 relay — 1, Fremont St. Joseph (Cook, Pasch, Drown, Reineck) 50.94. 3, Old Fort (Wilkinson, Mathna, Lehner, Clouse) 54.71. 4, Tiffin Calvert (Smith, Ardner, Myers, Burtis) 56.04. 5, Lakota (Ranzenberger, Hageman, Marshall, Yonikus) 56.18. 6, New Riegel (Ink, Orians, Reinhart, Nye) 59.80.

400 — 1, Wammes (FSJ) 59.96. 2, Mathna (OF) 1:01.25. 4, Clouse (NR) 1:03.79. 6, Hohman (NR) 1:06.05.

300 Lh — 1, Clouse (OF) 47.20. 2, Watson (Lak) 48.81. 3, Shank (Lak) 50.18. 5, Burtis (TC) 53.98. 6, Clouse (NR) 54.30.

800 — 1, Wammes (FSJ) 2:27.81. 2, Harris (TC) 2:33.91. 4, Cozette (Lak) 2:36.15. 6, Wallace (Lak) 2:38.26.

200 –1, Drown (FSJ) 26.12. 3, Mathna (OF) 27.00. 4, Palos (Lak) 27.53. 6, Bremyer (TC) 28.95.

1,600 relay — 1, Fremont St. Joseph (Drown, Grahl, Cook, Wammes) 4:19.95. 3, Tiffin Calvert (Smith, Harris, Myers, Burtis) 4:35.49. 4, Lakota (Potteiger, Shank, Palos, Watson) 4:39.02. 5, New Riegel (Orians, Reinhart, Nye, Clouse) 5:15.96.

