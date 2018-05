Prep softball statistics

Prep SOFTBALL

Area Batting Leaders

G AB R H Avg.

Macey Malagon, H-Loudon 14 48 24 31 .646

Brook Breidenbach, H-L 22 70 44 40 .571

Hannah Brickner, H-Loudon 22 54 27 30 .556

Chelsey Depinet, H-Loudon 22 78 44 41 .526

Madison Hoiles, Elmwood 22 75 19 34 .453

Lizzy Hall, Elmwood 21 51 24 23 .451

Kaitlyn Kirian, New Riegel 24 83 22 37 .446

Kyleigh Krupp, H-Loudon 22 72 21 32 .444

Lanei Rodriguez, Arcadia 24 70 21 31 .443

Kenzie Coleman, H-Loudon 19 56 22 22 .440

Kristin Coleman, New Riegel 24 84 30 37 .440

Kayleigh Lininger, N. Riegel 21 48 10 21 .438

Amanda Clymer, Vanlue 20 62 24 27 .435

Breana Reinhart, Arcadia 24 86 35 37 .430

Lyndee Ward, Arcadia 24 70 29 30 .429

Kayla Minich, Elmwood 19 61 16 26 .426

Ivy Noel, Arcadia 23 76 24 32 .421

Faith Price, Vanlue 20 43 16 18 .419

Jill Hannah, Elmwood 22 72 24 30 .417

Shaye Hemminger, McComb 16 58 25 24 .414

Allison Drees, Elmwood 22 71 29 29 .408

Lindsay Bouillon, New Riegel 24 71 27 28 .394

Bryanna Curtis, Carey 23 87 26 34 .391

Brianna Gillig, New Riegel 24 82 22 32 .390

Hailey Coppus, H-Loudon 22 75 36 29 .387

Nicole Colley, H-Loudon 22 75 27 29 .387

Makenna Benschoter, Elm 22 68 2 26 .382

Zoe Kent, Hopewell-Loudon 21 71 26 24 .375

Chy Cluck, Elmwood 14 47 14 17 .362

Emily Peters, New Riegel 23 76 22 27 .355

Jacquelyn Lininger, N. Riegel 19 48 3 16 .333

Doubles

Macey Malagon, Hopewell-Loudon, 10; Breana Reinhart, Arcadia, 10; Madison Hoiles, Elmwood, 9; Lizzy Hall, Elmwood, 9; Allison Drees, Elmwood, 8; Kenzie Coleman, Hopewell-Loudon, 8; Makenna Benschoter, Elmwood, 8; Brianna Gillig, New Riegel, 8; Kayla Minich, Elmwood, 7; Lyndee Ward, Arcadia, 7; Jill Hannah, Elmwood, 6; Kristin Coleman, Kayleigh Lininger & Emily Peters, New Riegel, 6; Ivy Noel, Arcadia, 5; Maliah Snook, Vanlue, 5; Mattison Hillard, Elmwood, 5; Amanda Clymer, Vanlue, 4; Chy Cluck, Elmwood, 4; Lindsay Bouillon, New Riegel, 4; Haley Zimmerman, Elmwood, 4.

Triples

Kristin Coleman, New Riegel, 5; Brook Breidenbach, Hannah Brickner & Chelsey Depinet, Hopewell-Loudon, 5; Makenna Benschoter, Elmwood, 3; Amanda Clymer, Vanlue, 3; Chy Cluck, Jill Hannah & Madison Hoiles, Elmwood, 2; Breana Reinhart & Lyndee Ward, Arcadia, 2; Emily Peters, New Riegel, 2.

Home Runs

Hailey Coppus, Hopewell-Loudon, 5; Breana Reinhart, Arcadia, 5; Madison Hoiles, Elmwood, 5; Lyndee Ward, Arcadia, 4; Nicole Colley, Hopewell-Loudon, 4; Brianna Gillig, New Riegel, 3; Lanei Rodriguez, Arcadia, 3; Brook Breidenbach & Chelsey Depinet, Hopewell-Loudon, 3; Amanda Clymer, Vanlue, 3; Jordan Hohman, New Riegel, 2; Lizzy Hall, Jill Hannah, Chy Cluck, Mattison Hillard & Haley Zimmerman, Elmwood, 1.

Runs Batted In

Madison Hoiles, Elmwood, 39; Brook Breidenbach, Hopewell-Loudon, 38; Hannah Brickner, Hopewell-Loudon, 31; Chelsey Depinet & Nicole Colley, Hopewell-Loudon, 30; Lyndee Ward, Arcadia, 29; Hailey Coppus & Macy Malagon, Hopewell-Loudon, 27; Amanda Clymer, Vanlue, 26; Lanei Rodriguez, Arcadia, 26; Brianna Gillig, New Riegel, 26; Emily Peters, New Riegel, 24; Kayla Minich, Elmwood, 23; Allison Drees, Elmwood, 23; December McGee, Arcadia, 22; Jill Hannah, Elmwood, 21; Makenna Benschoter, Elmwood, 20; Kaitlyn Kirian & Julia Reinhart, New Riegel, 18; Breana Reinhart, Arcadia, 18; Lizzy Hall & Mattison Hillard, Elmwood, 15; Lindsay Bouillon, New Riegel, 14; Chy Cluck, Elmwood, 13.

Stolen Bases

Lainey Bingham, Elmwood, 24; Brook Breidenbach, Hopewell-Loudon, 19; Chelsey Depinet & Hailey Coppus, Hopewell-Loudon, 17; Lizzy Hall, Elmwood, 17; Mattison Hillard, Elmwood, 17; Ivy Noel, Arcadia, 16; Kristin Coleman, New Riegel, 14; Haley Zimmerman & Jill Hannah, Elmwood, 14; Allison Drees, Elmwood, 13; Madison Hoiles, Elmwood, 12; Emma Franks, Vanlue, 9; Brooklyn Depinet, New Riegel.

Area Pitching Leaders

IP ER ERA

Jacquelyn Lininger, N. Riegel 922/3 41 3.10

Bridget Mullholand, Carey 191/3 9 3.32

Hannah Brickner, H-Loudon 432/3 37 4.16

Makenna Benschoter, Elmwood 1051/3 66 4.82

Kayleigh Lininger, New Riegel 47 31 4.62

Macey Malagon, H-Loudon 64 38 5.93

Strikeouts

Makenna Benschoter, Elmwood, 85; Macey Malagon, Hopewell-Loudon, 57; Jacquelyn Lininger, New Riegel, 56; Kayleigh Lininger, New Riegel, 42; Hannah Brickner, Hopewell-Loudon, 23.

Individual Records

Mackenna Benschoter, Elmwood, 16-3; Macey Malagon, Hopewell-Loudon, 11-1; Jacquelyn Lininger, New Riegel, 11-5; Hannah Brickner, Hopewell-Loudon, 5-4; Kayleigh Lininger, New Riegel, 4-3.

SCHOOLS REPORTING: Elmwood 17-4, Hopewell-Loudon 16-3, New Riegel 16-8, North Baltimore 13-5; Arcadia 9-15.

