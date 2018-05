SBC track: Lakota teams off to strong starts

BELLEVUE — Lakota’s track and field teams swept the pole vault on both sides and sit in first place after the first day of the Sandusky Bay Conference River Division meet Tuesday at Bellevue.

Lakota leads Fremont St. Joseph in both competitions, 40-32 on the boys side and 51-41 for the girls.

Lauryn Tiell cleared 7-6 to win the girls pole vault while Lakota’s 3,200 relay team of Alysha Enright, Reilly Cozette, Julia Baker and Samantha Wallace was victorious in 10:48.30.

Lakota’s Devin Clark cleared 12-6 to win the boys pole vault.

Old Fort’s Mason Salas won the high jump at 6-0.

Boys TEAM STANDINGS

1, Lakota 40. 2, Fremont St. Joseph 32. 3, Sandusky St. Mary’s 30. 4, Tiffin Calvert 24. 5, Old Fort 23. 6, New Riegel 5.

wINNERS AND AREA Boys FINISHES

DISCUS — 1, Volz (SSM) 139-8. 2, Stover (TC) 129-3. 3, Volpe (TC) 120-6. 5, Souder (NR) 102-1. 6, Diaz (Lak) 98-4. HJ — 1, Salas (OF) 6-0. 2, Conn (TC) 5-10. 3, Carr (Lak) 5-6. 5, DeWese (OF) 5-6. 6, Anderson (Lak) 5-6. PV — 1, Clark (Lak) 12-6. t-3, Steyer (OF) 11-0. t-3, Roush (Lak) 11-0. 3,200 RELAY — 1, Sandusky St. Mary’s 8:42.25. 2, Lakota (Schaser, Hill, Hoerig, Moes) 8:57.36. 3, Old Fort (Smith, R. Anstead, Heilman, Melton) 8:58.01. 5, Tiffin Calvet (Haren, Smith, Daugherty, Laney) 9:15.57. 6, New Riegel (Peters, Souder, Williams, Hogman) 10:06.41. 3,200 — 1, Bourne (SSM) 10:23.14. 2, Schaser (Lak) 10:25.96. 5, Hohman (NR) 10:39.10. 6, Hill (Lak) 10:56.16.

Girls TEAM STANDINGS

1, Lakota 51. 2, Fremont St. Joseph 41. 3, Sandusky St. Mary’s 26. 4, Old Fire 14. 5, Tiffin Calvert 13. 6, New Riegel 4.

WINNERS AND AREA GIRLS FINISHES

DISCUS — 1, Reinhart (FSJ) 119-10. 3, Miller (OF) 105-2. 4, Woodruff (Lak) 97-3. 5, Bear (Lak) 92-1. HJ — 1, Wammes (FSJ) 5-0. 2, Wilkinson (OF) 4-10. 3, Miller (Lak) 4-8. 4, Reinhart (NR) 4-6. 6, Bear (Lak) 4-4. PV — 1, Tiell (Lak) 7-6. 2, Linkey (Lak) 7-6. 3,200 RELAY — 1, Lakota (Enright, Cozette, Baker, Wallace) 10:48.30. 3, Tiffin Calvert (Ardner, McCarty, Gonzales, Harris) 11:03.10. 3,200 — 1, Pudloski (SSM) 12:42.18 2, Cozette (Lak) 13:12.04. 3, Gonzalez (TC) 13:12.31. 5, Enright (Lak) 14:08.77. 6, Reynolds (TC) 14:36.39.

Comments

comments