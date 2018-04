Prep track: Lakota teams win H-L meet

Qiara Palos claimed two of Lakota’s five victories while helping the Raiders edge host Hopewell-Loudon for the girls team championship in Friday night’s Dick Schultz Invitational at Fostoria’s Memorial Stadium.

Palos won the 100-meter dash (13.14) and the 200 (27.84) as Lakota tallied 135 points to 132 for the Chieftains.

Dylan Moes collected three victories for Lakota as the Raiders made it a sweep by winning the boys championship by a 140.83-117.83 margin over H-L.

Joining Palos with individual wins for Lakota’s girls were Hope Watson in the 100 hurdles (16.96) and Anna Brubaker in the discus (93-5). The Raiders were also victorious in the 6,400 relay with Alysha Enright, Reilly Cozette, Julia Baker and Samantha Wallace checking in at 25:54.73.

Hopewell-Loudon’s Emily Pace won the 800 in 2:34.12 and teamed with Taylor Leiter, Renae Kapelka and Jazmine Nutter to take the 3,200 relay in 10:52.50.

Corrin Hoover won the pole vault for H-L at 8-6, with other Chieftains victories coming from Channelle Lyons, Rebecca Greene, Taylor Sours and Elizabeth Wells in the 400 relay (56.36) and Sours, Wells, Peyton Hoover and Abbi Roerdink in the 800 relay (1:57.19).

Tiffin Calvert’s girls gained victories from Taylor Harris in the 1,600 (5:42.99) and Zoe Meyer in the long jump 15-1½.

In the boys meet, Moes notched individual wins in the 800 (2:12.70) and 1,600 (4:58.08) and teamed with Connor Hills, Travis Hoerig and Braden Schaser to claim the 6,400 relay (21:10.17), and Travis Clark won the pole vault for the Raiders at 12-0.

H-L’s Donovan Bickelhaupt gained three wins, as he took the 100 (11.23) and the 200 (25.45) and teamed with Dominic Hedrick, John Turco and Brendan Herbert for first place in the 800 relay (1:36.87). Caden Crawford won the 3,200 in 10:55.48.

Herbert also helped win the 1,600 relay with Turco, Hedrick and Brendan Durbin (3:48.45), and H-L won the 3,200 relay with Herbert, Crawford, Trey Masterson and Carter Ritchey (9:14.75).

Other area boys winners were Calvert’s Joe Stover in the shot put (48-5) and Park Hemminger in the 300 hurdles (44.97) and New Riegel’s Gabriel Hatter in the 110 hurdles (16.61).

Boys TEAM STANDINGS

1, Lakota 1405/6. 2, Hopewell-Loudon 1175/6. 3, Tiffin Calvert 1101/2. 4, Bucyrus 1051/2. 5, Delta 791/3. 6, Gibsonburg 77. 7, New Riegel 46. 8, Buckeye Central 18.

AREA Boys FINISHES

SHOT — 1, Stover (TC) 48-5. 5, Frohnen (TC) 42-2. 6, Mason (Lak) 41-7. DISCUS — 2, Volpe (TC) 123-7. 4, Stover (TC) 117-4. 7, Frohnen (TC) 114-4. HJ — 2, Carr (Lak) 5-6. 3, Conn (TC) 5-4. t-4, Herbert (H-L) 5-2. t-4, Haren (TC) 5-2. t-4, Anderson (Lak) 5-2. t-8, Rumschlag (H-L) 4-10. t-8, Smithback (Lak) 4-10. LJ — 2, Hemminger (TC) 18-11. 4, Rombach (TC) 17-9. 5, Clark (Lak) 17-7½. 6, Nye (NR) 17-6¼. 7, Ritchey (H-L) 17-5. PV — 1, Clark (Lak) 12-0. 2, Roush (Lak) 10-6. 3, Goodman (Lak) 10-0. 5, Alvarado (H-L) 9-6. 3,200 RELAY — 1, Hopewell-Loudon (Herbert, Masterson, Ritchey, Crawford) 9:14.75. 2, Tiffin Calvert (Haren, Smtih, Daugherty, LAney) 9:38.22. 4, Lakota (Hoerig, Meel, Smithback, Statham) 9:49.48.. 110 HH — 1, Hatter (NR) 16.61. 2, Hemminger (TC) 17.53. 5, Roush (Lak) 18.44.6, Miller (Lak) 18.68. 8, St. Clair (H-L) 23.37. 100 — 1, Bickelhaupt (Lak) 11.23. 3, Conn (TC) 11.54. 4, Frye (Lak) 11.84. 8, Hatter (NR) 13.59. 800 relay — 1, Hopewell-Loudon (Hedrick, Turco, Herbert, Bickelhaupt) 1:36.87. 3, Lakota (Grine, Clark, Carr, Frye) 1:39.75. 5, Tiffin Calvert (Rombach, Conne, Jones, Volpe) 1:42.71. 8, New Riegel (Fitch, Clouse, Peters, Pahl) 2:04.00. 1,600 — 1, Moes (Lak) 4:58.08. 2, Schaser (Lak) 5:03.30. 4, Foster (H-L) 5:12.10. 6, Arbogast (H-L) 5:21.00. 7, Williams (NR) 5:21.70. 400 relay — 4, Lakota (Clark, Grine, Carr, Frye) 48.02. 5, Hopewell-Loudon (Turco, McCoy, Williams, Rumschlag) 49.45. 400 — 2, Hedrick (H-L) 56.88. 5, Rumschlag (H-L) 59.42. 7, D’Amato (Lak) 1:02.42. 8, Hohman (NR) 1:02.54. 300 ih — 1, Hemminger (TC) 44.97. 2, Hatter (NR) 45.20. 5, Anderson (Lak) 47.66. 7, Durbin (H-L) 49.12. 800 — 1, Moes (Lak) 2:12.70. 2, Haren (TC) 2:13.40. 4, Schaser (Lak) 2:15.20. 5, Masterson (H-L) 2:18.90. 8, Hohman (NR) 2:27.20. 200 — 1, Bickelhaupt (H-L) 23.45. 3, Hedrick (H-L) 24.53. 6, Nye (NR) 25.21. 8, Frye (Lak) 25.48. 3,200 — 1, Crawford (H-L) 10:55.48. 2, Hohman (NR) 11:01.10. 3, Hill (Lak) 11:08.05. 5, Ritchey (H-L) 11:14.32. 6, Foster (H-L) 11:28.60. 7, Daugherty (TC) 11:30.89. 1,600 relay — 1. Hopewell-Loudon (Turco, Herbert, Durbin, Hedrick) 3:48.43. 2, Lakota (Anderson, Schaser, Staham, Moes) 3:51.15. 4, Tiffin Calvert (Rombach, Smith, Haren, Seibert) 3:55.59. 7, New Riegel (Pahl, Aspell, Fitch, Clouse) 4:44.81. 6,400 Relay — 1, Lakota (Hill, Hoerig, Schaser, Moes) 21:10.17. 4, New Riegel (Peters, Souder, Williams, Hohman) 22:56.73. 5, Hopewell-Loudon (Durbin, Alvarado, Huth, Arbogast) 23:19.85

Girls TEAM STANDINGS

1, Lakota 135. 2, Hopewell-Loudon 132. 3, Bucyrus 103. 4, Buckeye Central 84. 5, Tiffin Calvert 76. 6, Delta 74. 7, Gibsonburg 41. 8, New Riegel 25.

AREA GIRLS FINISHES

SHOT — 2, Kapelka (TC) 30-4. 3, Thompson (TC) 28-4. 6, Schindorff (H-L) 27-9. 8, Bear (Lak) 26-7. DISCUS — 1, Brubaker (Lak) 93-5. 2, Bear (Lak) 92-8. 6, Kapelka (TC) 83-5. 8, Thompson (TC) 80-10. HJ — 4, Miller (Lak) 4-6. t-6, Reinhart (NR) 4-4. t-6, Wells (H-L) 4-4. LJ — 1, Meyer (TC) 15-1½. 5, Watson (14-5. 7, Hohman (NR) 13-10½. 8, Smith (TC) 13-8¾. PV — 1, Hoover (H-L) 8-6. 2, Greene (H-L) 8-0. 4, Leiter (H-L) 7-6. 6, Tiell (Lak) 7-0. 7, Linkey (Lak) 6-6. 3,200 RELAY — 1, Hopewell-Loudon (Pace, Leiter, Kapelka, Nutter) 10:52.50. 2, Lakota (Pottinger, Cozette, Baker, Wallace) 11:50.76. 100 IH — 1, Watson (Lak) 16.36. 3, Shank (Lak) 17.80. 4, Lyons (H-L) 18.07. 5, Wilder (Lak) 18.60. 7, Clouse (NR) 19.82. 8, Strahm (H-L) 19.78. 100 — 1, Palos (Lak) 13.14. 5, Hageman (Lak) 14.09. 6, Hohman (NR) 14.17. 8, Ink (NR) 14.32. 800 relay — 1, Hopewell-Loudon (Sours, Wells, Hoover, Roerdink) 1:57.19. 2, Tiffin Calvert (Smith, Ardner, Myers, Burtis) 1:59.11. 5, Ranzenberger, Hageman, Tiell, Palos) 2:00.58. 8, New Riegel (Nye, Eddington, Orians, Reinhart) 2:09.32.. 1,600 — 1, Harris (TC) 5:42.99. 5, Cozette (Lak) 6:12.33. 400 relay — 1, Hopewell-Loudon (Lyons, Greene, Sours, Wells) 56.36. 2, Tiffin Calvert (Smith, Ardner, Myers, Burtis) 56.99. 5, Lakota (Ranzenberger, Hageman, Yonikus, Tiell) 57.45. 6, New Riegel (Ink, Orians, Reinhart, Nye) 1:00.28. 400 — 3, Roerdink (H-L) 1:06.51. 4, Clouse (NR) 1:06.59. 5, Hoover (H-L) 1:08.78. 6, Hohman (NR) 1:09.79. 300 Lh — 2, Watson (Lak) 51.47. 4, Burtis (TC) 53.05. 5, Shank (Lak) 53.20. 6, Lyons (H-L) 53.63. 7, McCarty (TC) 56.46. 8, Clouse (NR) 57.05. 800 — 1, Pace (H-L) 2:34.12. 4, Leiter (H-L) 2:42.52. 5, Wallace (Lak) 2:47.22. 7, Nutter (H-L) 2:54.51. 200 — 1, Palos (Lak) 27.84. 2, Harrs (TC) 2:36.75. 3, Roerdink (H-L) 28.84. 6, Sours (H-L) 30.03. 7, Hohman (NR) 30.14. 8, Ranzenberger (Lak) 31.63. 3,200 — 3, Kapelka (H-L) 13:44.70. 4, Welly (H-L) 13:49.96. 5, Enright (Lak) 14:03.70. 7, Suter (H-L) 15:28.36. 1,600 relay — 2, Hopewell-Loudon (Pace, Hoover, Roerdink, Leiter) 4:28.72. 3, Tiffin Calvert (Smith, Harris, Myers, Burtis) 4:34.18. 4, Lakota (Ranzenberger, Palos, Pottinger, Watson) 4:39.00. 6,400 Relay — 1, Lakota (Enright, Cozette, Baker, Wallace) 25:54.73. 2, Hopewell-Loudon (Plickert, Welly, Joseph, Brickner) 26:22.54.

Taylor, Smith shine

CASTALIA — Dashani Taylor and Bathsheba Smith each notched third-place finishes as Fostoria High’s girls track and field team finished 10th at the Margaretta Track and Field Invitational on Friday.

Taylor earned her placing in the long jump at 14-51/2 while Smith crossed in third in the 400-meter dash (1:04.60).

Edison won the girls team title 1261/2-85 over Brookside. Fostoria scored 30 points.

On the boys side, Smithville took home the team trophy 147-130 over Edison. Fostoria’s boys failed to score.

Boys TEAM STANDINGS

1, Smithville 147. 2, Edison 130. 3, Seneca East 84¼. 4, Midview 83½. 5, Firelands 57. 6, Vermillion 47. 7, Brookside 44. 8, Margaretta 33¼. 9, Wynford 24. 10, Northwood 6. 11, Cardinal Stritch 5.

Girls TEAM STANDINGS

1, Edison 126½. 2, Brookside 85. 3, Vermillion 79. 4, Smithville 75. 5, Margaretta 70. 6, Seneca East 69. 7, Midview 38½. 8, Northwood 37. 9, Firelands 36. 10, Fostoria 30. 11, Wynford 17

AREA GIRLS FINISHES

DISCUS — 7 Jones (Fos) 95-6. LJ — 3, Taylor (Mar) 14-5½. 3,200 RELAY — 7, Fostoria (Kagitani, Rusi, Hickle, Sheets) 12:06.90. 800 relay — 4, Fostoria (Sheets, O’Neal, Smith, Sauber) 1:56.10. 400 relay — 6, Fostoria (Sheets, Cannon, O’Neal, Sauber) 55.30. 400 — 3, Smith (Fos) 1:04.60. 200 — 6, O’Neal (Fos) 28.40. 8, Smith (Fos) 28.90. 1,600 relay — 7, Fostoria (Sheets, Hickle, Smith, Sauber) 4:41.30.

