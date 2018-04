Prep track: Raider girls 5th at Lakota Invite

KANSAS — Lakota’s girls won no events, but four second-place finishes helped the Raiders claim fifth in the team standings of Saturday’s Lakota Invitational track and field meet.

Hopewell-Loudon had the top area boys finish, as three runner-up showings paced the Chieftains to eighth place in the 17-team meet.

Oak Harbor outscored Lake 139½-86 for the girls title. Lakota scored 68 points.

Hope Watson finished second for Lakota in the 100 hurdles (16.96) and teamed with Addisyn Marshall, Rachel Miller and Maslyn Wilder for a runner-up showing in the 400 shuttle hurdles (1:14.86).

Qiara Palos took second in the 100 (13.62) for the Raiders, who also got a second place from the 6,400 relay (26:04.82) team of Alysha Enright, Reilly Cozette, Julia Baker and Samantha Wallace.

The area’s only victories came on the girls side. Fostoria High freshman Dashani Taylor won the long jump (15-2½) and Old Fort’s Jenna Clouse took the 300 hurdles (50.11).

Oak Harbor captured the boys championship 164-114 over Clyde. Hopewell-Loudon had 37 points.

The Chieftains’ Donovan Bickelhaupt was runner-up in the 100 (11.63). He combined with Brendan Herbert, Brock Williams and Dominic Hedrick to place second in the 800 relay (1:37.74). Logan St. Clair added a second in the 300 hurdles (44.25).

bOYS TEAM STANDINGS

1, Oak Harbor 164. 2, Clyde 114. 3, Genoa 78. 4, Willard 74. 5, Otsego 50½. 6, Fremont St. Joseph 46. 7, Woodmore 39. 8, Hopewell-Loudon 37. 9, Tiffin Calvert 33. 33. 10, Lakota 36.33. 11, Gibsonburg 30½. 12, Old Fort 28.33. 13, Lake 21. 14, Toledo Woodward 12. 15, Holgate 8. 16, New Riegel 4. 17, Fostoria 0.

bOYS INDIVIDUAL FINISHES

SHOT — 7, Stover (TC) 40-9¼. 8, Frohnen (TC) 39-4. DISCUS — 5, Volpe (TC) 125-1. HJ — 8, (tie) Carr (Lako), Conn (TC) & Dewese (OF) 5-4. TJ — 4, Haren (TC) 35-3 ¼. 6, Clark (Lak) 34-7¼. 7, Carr (Lak) 33-11. 8, Nye (NR) 33-8 . LJ — 3, Hemminger (TC) 19-1½. PV — 5, Steyer (OF) 10-6. 7, Clark (Lak) 9-6. 8, Hillabrand (Lak) 9-0. 6,400 RELAY — 2, Lakota (Hoerig, Moes, Hill, Schaser) 21:02.68. 4, Old Fort (Smith, Heilman, R. Anstead, Melton) 21:10.73. 3,200 RELAY — 4, Lakota (Hoerig, Moes, Schaser, Hill) 9:14.80. 6, Old Fort (Smith, R. Anstead, Heilman, J. Anstead) 9:43.18. 110 Hh — 4, Wasserman (OF) 18.67. 440 SHUTTLE HURDLES — 3, Hopewell-Loudon (Hedrick, Turco, Durbin, Williams) 1:10.65. 100 — 2, Bickelhaupt (H-L) 11.63. 800 relay — 2, Hopewell-Loudon (Bickelhaupt, Herbert, Williams, Hedrick) 1:37.74. 5, Lakota (Clark, Goodman, Grine, Frye) 1:41.86. 7, Tiffin Calvert (Rombach, Conn, Volpe, Schultz) 1:42.41. 1,600 — 5, Smith (OF) 5:05.98. 6, Moes (Lak) 5:06.51. 400 relay — 3, Calvert (Rombach, Conn, Schultz, Hemminger) 47.46. 5. Hopewell-Loudon (Turco, Williams, Herbert, Hedrick) 47.59. 400 — 6, Salas (OF) 56.97. 300 ih — 2, St. Clair (H-L) 44.25. 4, Hemminger (TC) 45.98. 8, Roush (Lak) 48.26. 800 — 5, Haren (TC) 2:15.13; 7, Moes (Lak) 2:18.26. 8, Smith (OF) 2:19.05. 3,200 — 6, Hohman (NR) 11:19.45. 7, Crawford (H-L) 11:24.80. 8, R. Anstead (OF) 11:26.89. 1,600 relay — 7, Old Fort (Steyer, Salas, J. Anstead, Heilman) 4:00.79. 8, Tiffin Calvert (Rombach, Schultz, Haren, Hemminger) 4:03.41.

GIRLS TEAM STANDINGS

1, Oak Harbor 139½. 2, Lake 86. 3, Willard 85. 4, Clyde 71½. 5, Lakota 68. 6, Hopewell-Loudon 60. 7, Woodmore 59. 8, Holgate 48½. 9, Fremont St. Joseph & Old Fort 36. 11, Genoa 33½. 12, Fostoria 26. 13, Tiffin Calvert 13. 14, Otsego 12. 15, New Riegel 5. 16, Gibsonburg 1. 17, Toledo Woodward 0.

GIRLS INDIVIDUAL FINISHES

SHOT –3, Kapelka (TC) 30-2. 6, Jones (Fos) 29-1. 7, Miller (OF) 29-1. HJ — 3, Wilkinson (OF) 4-8. 7, P. Hoover (H-L) 4-6. 8, Miller (Lak) 4-6. LJ –1, Taylor (Fos) 15-2½. 3, Kapelka (H-L) 13-5¾. 5, Watson (Lak) 13-4. 8, Smith (TC) 12-11½. PV — 2, Leiter (H-L) 8-0. 4, Greene (H-L) 7-0. 5, Hageman (Lak) 6-6; 6, Linkey (Lako) 6-6. 6,400 RELAY — 2, Lakota (Enright, Cozette, Baker, Wallace) 26:04.82; 7, Hopewell-Loudon (Welly, Suter, Carrel, Plickert) 28:58.76. 3,200 RELAY — 4, Hopewell-Loudon (Pace, Leiter, Nutter, C. Hoover) 11:09.75. 8, Lakota (Enright, Cozette, Baker, Wallace) 11:31.28. 100 IH — 2, Watson (Lak) 16.96. 3, Clouse (OF) 17.21. 8, Lyons (H-L) 19.67. 400 SH — 2, Lakota (Marshall, Miller, Wilder, Watson) 1:14.86. 100 — 2, Palos (Lak) 13.62. 6, Mathna (OF) 14.0. 7, Sauber (Fos) 14.01. 800 relay — 5, Fostoria (Taylor, O’Neal, Cannon, Sauber) 1:59.25. 6, Hopewell-Loudon (Sours, P. Hoover, Wells, Roerdink) 2:00.61. 8, Lakota (Ranzenberger, Hageman, Miller, Palos) 2:00.72. 400 relay — 4, Fostoria (Taylor, Cannon, O’Neal, Sauber) 55.37. 5, Lakota (Ranzenberger, Hageman, Tiell, Palos) 55.61. 6, Old Fort (Clouse, Mathna, Davidson, Wilkinson) 56.55. 7, Calvert (Bremyer, Warnement, Smith, Myers) 57.53. 400 — 5, Clouse (NR) 1:07.91. 6, Roerdink (H-L) 1:08.35. 8, Holman (NR) 1:09.17. 300 Lh — 1, Clouse (OF) 50.11. 3, Watson (Lak) 51.65. 8, Burtis (TC) 54.99. 800 — 3, Pace (H-L) 2:41.02. 8, C. Hoover (H-L) 2:46.16. 200 — 6, Palos (Lak) 29.44. 7, O’Neal (Fos) 29.91. 3,200 — 6, Cozette (Lak) 13:34.61. 1,600 relay — 2, Hopewell-Loudon (Pace, P. Hoover, Roerdink, C. Hoover) 4:34.82.

