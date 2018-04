Doug Mowrey Invitational: Carey girls, McComb boys win Mowrey crowns

VAN BUREN — McComb’s Jacob Rider swept the distance events and the Panthers recorded two event victories in field events Friday to win the boys team title at the Van Buren Doug Mowrey Invitational.

Carey’s girls won all four relay races and two individual events to claim a team title.

Rider (5:09.40) edged North Baltimore’s Levi Trout by 1 second to win the 1,600-meter run. He cruised to a 24-second winning margin in 11:36.89 over teammate Seth Leader in the 3,200.

Ryan Montague won the high jump (6-0) and Tanner Schroeder won the long jump (18-83/4) as McComb scored 137 team points to top Van Buren (127) and Elmwood (118).

Elmwood’s Austin Murphy was a triple winner as the Royals boys won the 400, 1,600 and 3,200 relays. Murphy won the 800 (2:11.60); joined Elijah Reynolds, Jonah Childress and Trey Barnhisel in winning the 3,200 relay (9:26.15); and teamed with Childress, Matthew Cline and Marshall Tienarend to win the 1,600 relay (3:42.05).

Elmwood’s Levi Garner won the 100 (11.79) and joined Josh Condon, Jacob Wilhelm and Tawann Gudger to win the 400 relay (47.65).

Carey’s girls scored 138 points to finish ahead of Van Buren (95) and Arlington (88).

Destiny DeFeo won the 3,200 (13:21. 46) and joined Nellie Bianchi, Allyson Eley and Emmy Wood to win the 3,200 relay (11:22.33). Amber Nash, Emily Norden and Tara Gibson teamed with Ellison Roark to win the 400 relay (55.67), and with Addystin Lykins to win the 800 relay (1:57.42). Lykins, Karli Rigby, Josie Traxler and Skylar Sparks won the 1,600 relay (4:45.15), while Taylor Wenzinger tied for first in the high jump with Vanlue’s Amanda Clymer and Arlington’s Hannah Willow at 4-6.

Vanlue’s Bethany Smith was a triple winner in the sprints, winning the 100 (13.05), 200 (27.03) and 400 (1:05.90).

BOYS TEAM STANDINGS

1, McComb 137. 2, Van Buren 127. 3, Elmwood 118. 4, Carey 67. 5, North Baltimore 53. 6, Arcadia 52. 7, Arlington 51. 8, Vanlue 13.

AREA BOYS FINISHES

SHOT — 1, Crawford (NB) 49-8. 2, Currie (McC) 45-4. 3, Hill (Arc) 44-5½. 4, Schlaeppi (VB) 42-5¼. 5, Arbaugh (VB) 41-4½. 6, Mathias (Arc) 39-4. 7, Kloepfer (Van) 38-0. 8, Bechstein (Elm) 37-11½. DISCUS — 1, Arbaugh (VB) 134-4. 2, Bateson (Arl) 129-4. 3, Crawford (NB) 119-7. 4, Hill (Arc) 115-5. 5, Moran (Car) 108-9. 6, Klausing (VB) 108-2. 7, Bechstein (elm) 100-11. 8, Cohee (Arc) 99-2.. HJ — 1, Montague (McC) 6-0. 2, Schroeder (McC) 5-4. 3, Childress (Elm) 5-2. 4, Swope (VB) 5-2. 5, Launder (Arl) 5-0. 6, Kimmel (NB) 5-0. 7, Mowery (NB) 5-0.. LJ — 1, Schroeder (McC) 18-8¾. 2, Temple (Van) 18-2. 3, Montague (McC) 17-5¼. 4, Betts-Baldwin (VB) 17-3. 5, Hoyng (VB) 17-2½. 6, Ware (Arc) 16-7¾. 7, Bonham (Van) 16-7¼. 8, Billock (Car) 16-6¼. 3,200 RELAY — 1, Elmwood (Reynolds, Murphy, Childress, Barnhisel) 9:26.15. 2, McComb (Rode, Leader, Wilcox, Rider) 9:41.02. 3, Van Buren (Ware, Van Horn, Losiewicz, Bishop) 10:04.58. 4, Arcadia (Stahl, Harrison, Stoner, Johnson) 10:22.65. 5, North Baltimore (Kimmel, Mowery, Gerdeman, Trout) 10:33.85. 6, Arlington (Webb, Rossman, Bacon, Below) 10:35.42. 110 HH — 1, Holman (VB) 16.45. 2, Stearns (Elm) 17.01. 3, Plott (Car) 18.05. 4, O’Dell (McC) 18.10. 5, Tienarend (Elm) 18.81. 6, Willcox (McC) 19.67. 7, Russell (Arl) 20.71. 8, Hoyng (VB) 21.18. 100 — 1, Garner (Elm) 11.78. 2, Atchison (VB) & Koehler (VB) 11.87. 4, Loe (McC) 11.91. 5, Wilhelm (elm) 11.99. 6, LaRue (McC) 12.15. 7, Branan (Arl) 12.30. 8. Foust (Arl) 12.32. 800 RELAY — 1, Van Buren (Ingwersen, Koehler, Atchison, Stone) 1:38.60. 2, Carey (Bell, Hertel, Seifert, Plott) 1:40.30. 3, Elmwood (Stearns, Wilhelm, Childress, Cline) 1:40.35. 4, Arlington (McAdams, Foust, Fredette, Essinger) 1:42.45. 5, McComb (O’Dell, Rode, Rey, Loe) 1:42.70. 6, Arcadia (Springer, Stahl, Bostwick, Ware) 1:44.63. 7, North Baltimore (Wymer, Rockhill, Rader, Williams) 1:46.47. 1,600 — 1, Rider (McC) 5:09.40. 2, Trout (NB) 5::10.40. 3, Armbruster (Elm) 5:21.90. 4, Leader (McC) 5:22.70. 5, Stoner (Arc) 5:31.50. 6, Ware (VB) 5:41.10. 7, Rook (Elm) 5:59.20. 8, Bishop (VB) 6:08.80.. 400 rELAY — 1, Elmwood (Condon, Wilhelm, Gudger, Garner) 47.65. 2, McComb (LaRue, Santos, O’Dell, Loe) 48.79. 3, Carey (Bell, Hertel, Williams, Billock) 48.90. 4, Arlington (Fredette, Foust, Plunkett, Essinger) 49.32. 5, Van Buren (Atchison, Koehler, Forsythg, Stone) 49.49. 6, North Baltimore (Patterson, Rader, Cotterman, Williams) 49.64. 7, Arcadia (Bostwick, Springer, Cohee, Johnson) 53.27. 400 — 1, Bell (Car) 55.21. 2, Childress (Elm) 55.24. 3, Ingersen (VB) 55.93. 4, Rey (McC) 57.25. 5, Stahl (ARc) 58.46. 6, Bair (VB) 58.66. 7, Cotterman (NB) 1:00.49. 8, Rider (McC) 1:01.19.. 300 IH — 1, Plott (Car) 45.53. 2, Williams 9Arl) 45.81. 3, Holman (46.59. 4, Tienarend (Elm) 47.31. 5, Stearns (Elm) 47.69. 6, Miarer (VB) 51.49. 7, Smith (Arl) 54.12. 8, Rockhill (NB) 55.40.. 800 — 1, Murphy (elm) 2:11.60. 2, Jenkins (elm) 2:18.70. 3, Rode (McC) 2:19.50. 4, Oren (Car) 2:19.51. 5, Hoepf (Car) 2:24.20. 6, Frater (Arl) 2:29.30. 7, Trout (NB) 2:30.30. 8, Losiewicz (VB) 2:37.10. 200 — 1, Ware (Arc) 24.67. 2, Ingwersen (VB) 24.71. 3, Rey (McC) 24.84. 4, Patterson (NB) 24.98. 5, Essinger (Arl) 25.01. 6, Loe (McC) 25.16. 7, Condon (Elm) 25.23) 8, Branan (Arl) 25.30. 3,200 — 1, Rider (McC) 11:36.89. 2, Leader (McC) 12:10.83. 3, Ware (VB) 12:19.91. 4, Vaughn (Car) 12:23.77. 5, Stoner (Arc) 12:29.21. 6, Van Horn (VB) 12:38.31. 7, Armbruster (Elm) 12:53.27. 8, Mowery (NB) 13>31.10. 1,600 RELAY — 1, Elmwood (Cline, Tienarend, Murphy, Childress) 3:42.05. 2, Carey (Bell, Hertel, Plott, Oren) 3:47.97. 3, Van Buren (Ingwersen, Forsyth, Stone, Bair) 3:54.11. 4, McComb (Rode, Willcox, Rider, Rey) 3:59.93. 5, North Baltimore (Gerdeman, Rader, Trout, Cotterman) 4:03.85. 6, Arlington (McAdams, Webb, Bacon, Essinger) 4:19.35. 7, Arcadia (Harrison, Ware, Springer, Stahl) 4:20.77. 8, Vanlue (Kloepfer, Yeater, Temple, Bonham) 4:51.30.

GIRLS TEAM STANDINGS

1, Carey 138. 2, VanBuren 95. 3, Arlington 88. 4, Arcadia 79. 5, Vanlue 71. 6, McComb 51. 7, North Baltimore 49½. 8, Elmwood 47½.

AREA GIRLS FINISHES

SHOT — Peters (Arc) 34-3¾. 2, Brooker (NB) 34-3½. 3, Watkins (Arc) 30-10. 4, Long (NB) 29-10½. 5, Adkins (Car) 28-7¾. 6, Snook (Van) 28-2. 7. Bechstein (Elm) 28-1. 8, Biller (Van) 25-9½. DISCUS — 1, Watlins (Arc)9 114-4. 2, Adkins (Car) 102-6. 3, Peters (Arc) 101-1. 4 ,Mercer (Elm) & Brooker (NB) 91-2. 6, Powell (NB) 89-1. 7, Snook (Van) 81-10. 8, Biller (Van) 80-5. HJ — 1, Wenzinger (Car), Clymer (Van) & Willow (Arl) 4-6. 4, Griffith (McC) 4-6. 5, Troike (Elm) 4-4. 6, Nash (Car) 4-4. 7, Schroeder (McC) 4-4. 8, Keck (VB) 4-4. LJ — 1, Inbody (Van) 15-6½. 2, Schroeder (McC) 14-5½. 3, Nash (Car) 14-2½. 4, Mowrey (VB) 14-0. 5, Lanning (NB) 13-7½. 6, Hoffman (Elm) 13-6¼. 7, Pitz (McC) 13-3. 8, Roark (Car) 13-1. 3,200 RELAY — 1, Carey (Bianci, Eley, Wood, DeFeo) 11:22.33. 2, Van Buren (Jackson, Badertscher, Pisarsky, Hunt) 11:31.78. 3, Arlington (Dodds, Green, Riegle, Jones) 11:34.85. 4, McComb (Miehls, Velasquez, Love, Schroeder) 11:53.98. 5, Arcadia (Hofacker, Pessell, Conine, Dauterman) 11:59.48. 6, North Baltimore (Smith, Krieger, Dewulf, Hartman) 12:23.11. 100 IH — 1, Mowery (VB) 17.92 2, Crawford (Arl) 17.98. 3, DeWalt (VB) 18.67. 4, Green (Arl) 18.69. 5, Troike (Elm) 18.87. 6, Rigby (Car) 19.16 7, Traxler (Car) 19.40. 8, Mason (NB) 19.51. 100 — 1, Smith (Van) 13.05. 2, Like (McC) 13.19. 3, Golden (Arc) 13.23. 4, Inbody (Arl) 13.46. 5, Norden (Car) 13.95. 6, Franks (Van) 14.01. 7, Spanfellner (Elm) 14.20. 8, George (VB) 14.25.. 800 RELAY — 1, Carey (Nash, Norden, Gibson, Lykins) 1:57.42. 2, Arcadia (Golden, Benner, Mock, Watkins) 2:03.07. 3, Arlington (Jordan, Dempster, Green, Beach) 2:04.12. 4, Elmwood (Reinhard, Troike, Schramko, Thomas) 2:05.29. 5, McComb (Pitz, Schroeder, Like) 2:06.28. 6, North Baltimore (Smith, Lanning, McCartney, Krieger) 2:08.56. 7, Van Buren (Pisarsky, Missler, Hoerig, Nessler) 2:10.31. 8, Vanlue (Clymer, King, Price, Czarnecki) 2:14.72. 1,600 — 1, Conine ((Arc) 6:19.00. 2, Eley (Car) 6:21.00. 3, Pisarsky (VB) 6:23.00. 4, Hunt (VB) 6:26.00. 5, Bianchi (Car) 6:39.00. 6, Riegle (Arl) 6:43.00. 7, Hartman (NB) 6:51.00. 8, Yeater (Van) 7:13.00. 400 RELAY — 1, Carey (Nash, Roark, Gibson, Norden) 55.67. 2, McComb (Pitz, Spoon, Schroeder, Like) 57.27. 3, Van Buren (Keck, Missler, Hoerig, Nessler) 58.14. 4, Elmwood ( Reinhard, Douglas, Daniels, Spanfellner) 58.94. 5, Vanlue (Clymer,, Price, Phillips, Czarnecki) 59.99. 6, Arlington (Inbody, Beach, Launder, Willow) 1:00.58. 7, North Baltimore (Rose, McCartney, Mason, Ongil) 1:04.61. 400 — 1, Smith (Van) 1:05.90. 2, Lykins (Car) 1:07.70. 3, Franks (Van) 1:10.00. 4, Smith (NB) 1:10.23. 5, Hoffman (Elm) 1:11.55. 6, Sparks (Car) 1:13.86. 7, Jackson (VB) 1:14.60. 8, Pisarsky (VB) 1:15.97. 300 LH — 1, Green (Arl) 53.63. 2, Mowrey (VB) 54.65. 3, Troike (Elm) 55.15. 4, Conine (Arc) 55.63. 5, Ratliff (Car) 55.63. 6, Traxler (Car) 55.90. 7, DeWalt (VB) 58.60. 8, Crawford (Arl) 1:01.74. 800 — 1, Jones (Arl) 2:49.70. 2, Bianchi (Cary) 2:53.30. 3, Potteiger (VB) 2:56.50. 4, Badertscher (VB) 2:57.03. 5, Pessell (Arc) 2:57.70. 6, Dodds (Arl) 3:05.50. 7, Dewulf (NB) 3:19.20. 8, Carter (McC) 3:26.07. 200 — 1, Smith (Van) 27.03. 2, Golden (Arc) 27.23. 3, Lykins (Car) 27.87. 4, Like (McC) 28.40. 5, Beach (Arl) 28.82. 6, Franks (Van) 28.87. 7, Hoerig (VB) 29.72. 8, Mock (Arc) 30.54. 3,200 — 1, DeFeo (Car) 13:21.46. 2, Pisarsky (VB) 13:47.47. 3, Hunt (VB) 13:38.81. 4, Wood (Car) 14:22.33. 5, Riegle (Arl) 15:00.41. 6, Crouse (NB) 15:43.72. 7, Yeater (Van) 15:45.41. 8, Dauterman (Arc) 16:23.14. 1,600 RELAY — 1, Carey (Rigby, Traxler, Sparks, Lykins) 4:45.15. 2, Elmwood ((Reinhard, Thomas, Spanfellner, Hoffman) 4:50.66. 3, Vanlue (Franks, Czarnecki, Phillips, Smith) 4:59.00. 4, Van Buren (Jackson, Pisarsky, George, Hoerig) 5:06.20. 5, North Baltimore (Ongil, Smith, Krieger, Hartman) 5:11.35. 6, McComb (Meihls, Schroeder, Shoop, Duran) 5:14.23. 7, Arlington (Jordan, Dempster, Beach, Jones) 5:15.37.

