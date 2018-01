Tuesday’s Scoreboard

PREP GIRLS BASKETBALL

Saturday’s Games

Northern 10 Conference

Ridgedale 44, Colonel Crawford 29

Sandusky Bay Conference River Division

Old Fort 52, Lakota 21

Sandusky Bay Conference Bay Division

Castalia Margaretta 58, Oak Harbor 48

Willard 70, Vermilion 36

Sandusky Bay Conference Lake Division

Norwalk Senior 57, Shelby 45

Toledo Area Athletic Conference

Toledo Christian 51, Ottawa Hills 24

Mid-Buckeye Conference

Lucas 58, Crestline 24

Other NW Ohio Games

Allen East 39, Ada 32

Arcadia 46, Bluffton 36

Ashland Senior 59, Massillon Washington 56

Bowling Green 59, Toledo St. Ursula 50

Delta 72, Fayette 27

Eastwood 59, Liberty Center 33

Fort Jennings 42, McComb 30

Fort Loramie 56, St. Henry 40

Hicksville 44, Convoy Crestview 28

Hopewell-Loudon 66, Fremont St. Joseph 42

Kalida 53, Delphos Jefferson 25

Lake 65, Maumee 35

Milan Edison 45, Port Clinton 35

New Bremen 61, Sidney Lehman 30

New Knoxville 47, Jackson Center 13

North Central 40, Maumee Valley Country Day 38

Ottawa-Glandorf 58, Liberty-Benton 53

Pettisville at Evergreen, postponed

Sandusky Perkins 63, Sandusky Senior 55

South Central 44, Danbury 38

Marion Elgin 66, Mt. Gilead 53

Sylvania Northview 48, Toledo Bowsher 35

Sylvania Southview 57, Findlay 40

Versailles 53, Russia 30

Waynesfield-Goshen 52, Upper Scioto Valley 43

Whitehall-Yearling at River Valley, postponed

Wapakoneta Holiday Tournament

CHAMPIONSHIP

Dayton Carroll 43, Wapakoneta 41

CONSOLATION

Fostoria 49, Dayton Dunbar 46

WAYNESFIELD-GOSHEN BORDER BATTLE

CHAMPIONSHIP

Allen East 39, Ada 32

CONSOLATION

Waynesfield-Goshen 52, Upper Scioto Valley 43

DUBLIN ROCKS HOLIDAY TOURNAMENT

Toledo Notre Dame 49, Berea-Midpark 29

LIMA BATH McDONALD’S CLASSIC

CHAMPIONSHIP

Minster 71, Bellevue 49

CONSOLATION

Lima Bath 44, Toledo Start 27

MANSFIELD CHRISTIAN SHOWCASE

Ashland 59, Massillon Washington 56

Loudonville 70, Clear Fork 44

Cardington-Lincoln 51, Sugarcreek Garaway 42, OT

Cols. Africentric 98, Wooster 61

Jeromesville Hillsdale 37, Mansfield Christian 35

Massillon Tuslaw 63, Mansfield St. Peter’s 28

Buckeye Cent. 47, Lewis Center Olentangy 35

Around Ohio

Akr. East 53, Garfield Hts. 49

Akr. Springfield 71, Akr. Manchester 44

Akr. SVSM 68, Shaker Hts. 38

Amherst Steele 73, Akr. Buchtel 58

Avon Lake 50, Parma 34

Western Reserve 57, Lisbon David Anderson 45

Brooke, W.Va. 57, Lisbon Beaver 45

Can. South 70, Akr. Kenmore-Garfield 40

Casstown Miami E. 47, Anna 27

Cedarville 60, Spring. NE 45

Chagrin Falls 42, Beachwood 36

Chesapeake 42, Tolsia, W.Va. 31

Cin. Oak Hills 53, Cin. St. Ursula 46

Cin. Princeton 54, Cin. Winton Woods 41

Cin. Purcell Marian 59, Cin. Shroder 44

Cin. Western Hills 53, Indpls Broad Ripple, Ind. 49

Cols. Bexley 44, Spring. NW 30

Cols. DeSales 74, Cols. Walnut Ridge 52

Cols. Ready 59, Shekinah Christian 28

Cornerstone Christian 47, Youngs. Mooney 39

Cortland Lakeview 53, Mogadore Field 40

Creston Norwayne 42, Medina Buckeye 34

Dover 70, Can. Cent. Cath. 36

Dresden Tri-Valley 46, Warsaw River View 29

E. Liverpool 49, E. Palestine 44

Fairfield 53, Oxford Talawanda 43

Geneva 63, Euclid 59

Goshen 61, Hillsboro 34

Grant Co., Ky. 60, Cin. Aiken 34

Johnstown Northridge 40, Howard E. Knox 30

Lodi Cloverleaf 54, Peninsula Woodridge 23

Mechanicsburg 59, Spring. Greenon 43

Medina 49, Parma Hts. Holy Name 20

Miamisburg 56, Day. Christian 26

Middletown Fenwick 41, Norwood 38

Monroe 54, Day. Stivers 25

N. Royalton 45, Lyndhurst Brush 37

New Richmond 52, Portsmouth W. 20

Newton Falls 54, Garrettsville Garfield 45

Newton Local 58, New Lebanon Dixie 33

Pataskala Watkins Memorial 49, Groveport-Madison 33

Pickerington Cent. 59, Mater Dei-Santa Ana, Calif. 47

Piketon 54, McDermott Scioto NW 32

Rocky River Lutheran W. 53, Rocky River 49

S. Charleston SE 51, Milford Center Fairbanks 49

Steubenville Cath. Cent. 58, Mayfield 44

Sunbury Big Walnut 56, Chillicothe Unioto 45

W. Liberty-Salem 60, Spring. Cath. Cent. 35

West Salem Northwestern 76, Columbia Station Columbia 16

Windham 26, Cortland Maplewood 21

Zoarville Tuscarawas Valley 59, Minerva 35

Scott, Ky. 48, Pickerington N. 35

Youngs. Ursuline 72, Farrell, Pa. 39

Ashville Teays Valley 40, Grove City 28

Canfield S. Range 44, Circleville 43

McArthur Vinton County 76, Plain City Jonathan Alder 71

Seaman N. Adams 60, Manchester 33

Cardington-Lincoln 51, Sugarcreek Garaway 42, 0

East Kentwood, Mich. 67, Powell Olentangy Liberty 51

New Philadelphia 53, Vincent Warren 47

Pomeroy Meigs 65, Marietta 52

Zanesville Rosecrans 52, Charleston Catholic, W.Va. 33

Tuesday’s Games

Northern Buckeye Conference

Eastwood at Lake

Elmwood at Woodmore

Genoa at Fostoria Senior

Rossford at Otsego

Mid-Buckeye Conference

Mansfield Christian at Mansfield St. Peter’s

Other NW Ohio Games

Antwerp at Woodlan, Ind.

Ayersville at Fayette

Clyde at Tiffin Calvert

Cory-Rawson at Lakota

Danbury at Plymouth

Edon at Fairview

Holgate at Swanton

Kenton at Bluffton

Kidron Central Christian at Waynedale

Liberty Center at Maumee

Marysville at River Valley

Miller City at Lima Cent. Cath.

Mohawk at Hopewell-Loudon

Ottawa-Glandorf at Perrysburg

Pandora-Gilboa at Hardin Northern

Pettisville at Wauseon

Riverdale at Buckeye Central

Spencerville at Lima Shawnee

St. Marys Memorial at Fort Recovery

Toledo St. Ursula at Sylvania Northview

PREP Boys Basketball

Saturday’s Results

Northern 10 Conference

Buckeye Central 63, Bucyrus 51

Carey 86, Ridgedale 35

Seneca East 64, Wynford 47

Upper Sandusky 66, Mohawk 52

Other NW Ohio Games

Bellevue 63, Castalia Margaretta 49

Bluffton 36, Arlington 23

Botkins 72, Ridgemont 40

Colonel Crawford 75, Plymouth 59

Columbus Independence at Buckeye Valley, suspended

Crestline 60, Jeromesville Hillsdale 57

Elida 55, Lima Senior 54

Elmwood 61, Old Fort 39

Findlay 74, Dayton Meadowdale 68

Fremont Ross 48, Clyde 44

Hilltop 64, Monclova Christian 52

Lexington 72, Ontario 48

Lima Perry at Continental, postponed

Lima Shawnee 59, Lima Cent. Cath. 55

Lima Temple Christian 61, Benjamin Logan 53

Lucas at New London, postponed

Mansfield Madison 53, Sunbury Big Walnut 52

Marion Pleasant 51, Elgin 44

Maumee Valley Country Day 68, Fayette 39

Monroeville at Danbury, postponed

Mount Vernon 65, Delaware Hayes 52

New Riegel at North Baltimore, postponed

Ottoville 77, Lincolnview 66

Sandusky St. Mary’s 61, Port Clinton 52

Shelby 70, River Valley 55

Spencerville 37, St. Marys Memorial 29

Toledo Christian 58, Ayersville 51

Toledo St. John’s 79, Houston St. Thomas 51

Van Wert 68, Columbus Grove 59

Wapakoneta 64, Delphos Jefferson 52

Willard at Norwalk Senior, postponed

COLDWATER HOLIDAY TOURNAMENT

CHAMPIONSHIP

St. Henry 62, Coldwater 49

CONSOLATION

Marion Local 49, Celina 31

WAYNESFIELD-GOSHEN HOLIDAY TOURNAMENT

CHAMPIONSHIP

Upper Scioto Valley 52, Waynesfield-Goshen 31

CONSOLATION

Allen East 52, Ada 47

BLUFFTON McDONALD’S TOURNAMENT

CHAMPIONSHIP

Bluffton 36, Arlington 23

CONSOLATION

Miller City 68, Cory-Rawson 51

EMMANUEL CHRISTIAN WARRIOR CLASSIC

CHAMPIONSHIP

Toledo Waite 76, Whiteford, Mich. 56

CONSOLATION

Toledo Emmanuel Christian 41, Swanton 29

NORTHWEST SIGNAL CLASSIC

CHAMPIONSHIP

Napoleon 62, Liberty Center 36

CONSOLATION

Patrick Henry 36, Holgate 26

BRUNSWICK HOLIDAY TOURNAMENT

CONSOLATION

Wadsworth 51, Sandusky Perkins 48

Around Ohio

Beloit W. Branch 59, Hanoverton United 50

Can. Glenoak 80, Cle. Rhodes 42

Chardon 80, Bedford 52

Chillicothe 60, Circleville Logan Elm 31

Cin. Madeira 55, Williamsburg 36

Cin. Oak Hills 36, Cin. La Salle 31

Cin. Princeton 54, Cin. Winton Woods 41

Cin. Purcell Marian 77, Cin. Shroder 58

Cin. Taft 59, Cin. Woodward 49

Cols. Beechcroft 60, Lancaster Fairfield Union 50

Cols. Horizon Science 77, Delaware Christian 61

Cols. Walnut Ridge 56, Lewis Center Olentangy Orange 41

Cols. Wellington 49, Westerville N. 47

Day. Oakwood 60, Milton-Union 49

Dublin Scioto 62, Cols. Hamilton Twp. 37

E. Cle. Shaw 74, Cle. Lincoln W. 45

Franklin, Wis. 62, Medina 59

Ft. Loramie 55, Tipp City Bethel 47

Grove City 69, Ashville Teays Valley 47

Hartville Lake Center Christian 64, Youngs. Mooney 58

Indpls Broad Ripple, Ind. 65, Cin. Western Hills 64

Indpls Manual, Ind. 57, Huber Hts. Wayne 51

Kettering Fairmont 117, Indpls Washington, Ind. 64

Lancaster 50, Cols. West 48

Lewis Center Olentangy 70, Erie Cathedral Prep, Pa. 57

Miamisburg 59, Day. Christian 54

Middlefield Cardinal 62, Burton Berkshire 54

Mowrystown Whiteoak 46, Bethel-Tate 43

Newark 52, Cin. St. Xavier 49

Portsmouth 72, New Hope Christian 65

Steubenville 63, Steubenville Cath. Cent. 37

Stow-Munroe Falls 62, Can. McKinley 55

W. Chester Lakota W. 52, Kings Mills Kings 37

Warren Champion 71, Andover Pymatuning Valley 62

Whitehouse Anthony Wayne 60, Tol. Rogers 51

Zoarville Tuscarawas Valley 83, Minerva 39

Akr. Kenmore-Garfield 61, Akr. Hoban 82

Akr. Buchtel 74, Akr. Coventry 51

Akr. Firestone 82, Cle. E. Tech 79, 3

Massillon Tuslaw 74, Akr. North 68

Richmond Hts. 79, Akr. East 69

Cov. Catholic, Ky. 75, Pickerington Cent. 68

Imhotep Charter, Pa. 47, Cin. Moeller 44

Cle. Cent. Cath. 90, Farrell, Pa. 64

Powell Co., Ky. 71, Worthington Kilbourne 70

Lou. Iroquois, Ky. 46, St. Bernard Roger Bacon 44

Cin. DePaul Cristo Rey 68, East Dayton Christian School 61

Peebles 71, Manchester 53

W. Union 58, Seaman N. Adams 54

Zanesville Maysville 69, Linsly, W.Va. 61

Piketon 71, Latham Western 42

Cols. Hartley 49, Day. Chaminade Julienne 43

Tuscarawas Cent. Cath. 61, Caldwell 42

Tuesday’s Games

Northern 10 Conference

Colonel Crawford at Bucyrus

Other NW Ohio Games

Archbold at Napoleon

Ashland Crestview at Mansfield Temple Christian

Bay Village at Vermilion

Bradford at Marion Local

Edgerton at Montpelier

Fort Jennings at Ada

Kidron Central Christian at Waynedale

Maumee at Eastwood

Mohawk at Hopewell-Loudon

Ottoville at McComb

Sylvania Southview at Toledo Rogers

PRO FOOTBALL

National Football League

American Conference

East

W L T Pct PF PA

y-New England 13 3 0 .813 458 296

x-Buffalo 9 7 0 .563 302 359

Miami 6 10 0 .375 281 393

N.Y. Jets 5 11 0 .313 298 382

South

W L T Pct PF PA

y-Jacksonville 10 6 0 .625 417 268

x-Tennessee 9 7 0 .563 334 356

Indianapolis 4 12 0 .250 263 404

Houston 4 12 0 .250 338 436

North

W L T Pct PF PA

y-Pittsburgh 13 3 0 .813 406 308

Baltimore 9 7 0 .563 395 303

Cincinnati 7 9 0 .438 290 349

Cleveland 0 16 0 .000 234 410

West

W L T Pct PF PA

y-Kansas City 10 6 0 .625 415 339

L.A. Chargers 9 7 0 .563 355 272

Oakland 6 10 0 .375 301 373

Denver 5 11 0 .313 289 382

National Conference

East

W L T Pct PF PA

y-Philadelphia 13 3 0 .813 457 295

Dallas 9 7 0 .563 354 332

Washington 7 9 0 .438 342 388

N.Y. Giants 3 13 0 .188 246 388

South

W L T Pct PF PA

y-New Orleans 11 5 0 .688 448 326

x-Carolina 11 5 0 .688 363 327

x-Atlanta 10 6 0 .625 353 315

Tampa Bay 5 11 0 .313 335 382

North

W L T Pct PF PA

y-Minnesota 13 3 0 .813 382 252

Detroit 9 7 0 .563 410 376

Green Bay 7 9 0 .438 320 384

Chicago 5 11 0 .313 264 320

West

W L T Pct PF PA

y-L.A. Rams 11 5 0 .688 478 329

Seattle 9 7 0 .563 366 332

Arizona 8 8 0 .500 295 361

San Francisco 6 10 0 .375 331 383

x-clinched playoff spot

y-clinched division

Late games not included

Sunday’s Results

N.Y. Giants 18, Washington 10

Pittsburgh 28, Cleveland 24

San Francisco 34, L.A. Rams 13

Detroit 35, Green Bay 11

Dallas 6, Philadelphia 0

New England 26, N.Y. Jets 6

Atlanta 22, Carolina 10

Minnesota 23, Chicago 10

Arizona 26, Seattle 24

Buffalo 22, Miami 16

Tennessee 15, Jacksonville 10

Kansas City 27, Denver 24

Cincinnati 31, Baltimore 27

Indianapolis 22, Houston 13

Tampa Bay 31, New Orleans 24

L.A. Chargers 30, Oakland 10

NFL Playoffs

Wild-card Round

Saturday’s Games

Tennessee at Kansas City, 4:35 p.m.

Atlanta at Los Angeles Rams, 8:15 p.m.

Sunday’s Games

Buffalo at Jacksonville, 1:05 p.m.

Carolina at New Orleans, 4:40 p.m.

Divisional Round

Saturday, Jan. 13

New Orleans/Carolina/Atlanta at Philadelphia, 4:35 p.m.

Kansas City/Tennessee/Buffalo at New England, 8:15 p.m.

Sunday, Jan. 14

Jacksonville/Kansas City/Tennessee at Pittsburgh, 1:05 p.m.

Los Angeles Rams/New Orleans/Carolina at Minnesota, 4:40 p.m

PRO HOCKEY

National Hockey League

Eastern Conference

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Tampa Bay 38 28 8 2 58 144 93

Boston 37 21 10 6 48 114 94

Toronto 40 23 15 2 48 135 118

Florida 38 17 16 5 39 108 121

Detroit 38 15 16 7 37 104 119

Montreal 39 16 19 4 36 100 122

Ottawa 37 12 17 8 32 98 128

Buffalo 39 10 20 9 29 86 129

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Washington 40 24 13 3 51 123 113

New Jersey 38 22 10 6 50 121 113

N.Y. Rangers 39 21 13 5 47 123 109

Columbus 40 22 15 3 47 113 114

N.Y. Islanders 39 20 15 4 44 136 139

Carolina 38 18 13 7 43 106 114

Pittsburgh 40 19 18 3 41 111 128

Philadelphia 38 16 14 8 40 106 109

Western Conference

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

Winnipeg 40 23 11 6 52 134 110

Nashville 38 23 10 5 51 123 104

St. Louis 41 24 15 2 50 119 102

Dallas 40 22 15 3 47 122 112

Minnesota 39 20 16 3 43 110 113

Chicago 38 18 14 6 42 112 106

Colorado 38 19 16 3 41 123 120

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Vegas 37 26 9 2 54 132 106

Los Angeles 39 23 11 5 51 115 91

San Jose 36 20 12 4 44 98 92

Anaheim 40 18 14 8 44 109 115

Calgary 39 19 16 4 42 108 114

Edmonton 39 17 19 3 37 114 126

Vancouver 39 16 18 5 37 106 127

Arizona 41 9 27 5 23 94 146

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Late games not included

Sunday’s Results

Vegas 6, Toronto 3

Anaheim 5, Arizona 2

Tampa Bay 5, Columbus 0

Detroit 4, Pittsburgh 1

Winnipeg 5, Edmonton 0

Dallas 6, San Jose 0

Colorado 6, N.Y. Islanders 1

Calgary 4, Chicago 3, OT

Monday’s Results

N.Y. Rangers 3, Buffalo 2, OT

Tuesday’s Games

Boston at N.Y. Islanders, 7

Washington at Carolina, 7

Tampa Bay at Toronto, 7

Pittsburgh at Philadelphia, 7

San Jose at Montreal, 7:30

New Jersey at St. Louis, 8

Florida at Minnesota, 8

Columbus at Dallas, 8:30

Winnipeg at Colorado, 9

Los Angeles at Edmonton, 9:30

Nashville at Vegas, 10

Anaheim at Vancouver, 10

Wednesday’s Games

Ottawa at Detroit, 7:30

Chicago at N.Y. Rangers, 8

Thursday’s Games

Florida at Boston, 7

Carolina at Pittsburgh, 7

San Jose at Toronto, 7

N.Y. Islanders at Philadelphia, 7

Tampa Bay at Montreal, 7:30

Buffalo at Minnesota, 8

Vegas at St. Louis, 8

New Jersey at Dallas, 8:30

Los Angeles at Calgary, 9

Anaheim at Edmonton, 9

Columbus at Colorado, 9

Nashville at Arizona, 9

PRO BASKETBALL

NBA

Eastern Conference

Atlantic Division

W L Pct GB

Boston 30 10 .750 —

Toronto 25 10 .714 2½

New York 18 18 .500 10

Philadelphia 17 19 .472 11

Brooklyn 14 23 .378 14½

Southeast Division

W L Pct GB

Washington 21 16 .568 —

Miami 19 17 .528 1½

Charlotte 13 23 .361 7½

Orlando 12 26 .316 9½

Atlanta 10 26 .278 10½

Central Division

W L Pct GB

Cleveland 24 12 .667 —

Detroit 20 15 .571 3½

Milwaukee 19 16 .543 4½

Indiana 19 18 .514 5½

Chicago 13 24 .351 11½

Western Conference

Southwest Division

W L Pct GB

Houston 26 9 .743 —

San Antonio 25 12 .676 2

New Orleans 18 18 .500 8½

Dallas 13 25 .342 14½

Memphis 12 25 .324 15

Northwest Division

W L Pct GB

Minnesota 24 14 .632 —

Oklahoma City 20 17 .541 3½

Portland 19 17 .528 4

Denver 19 17 .528 4

Utah 16 21 .432 7½

Pacific Division

W L Pct GB

Golden State 29 8 .784 —

L.A. Clippers 16 19 .457 12

Phoenix 14 24 .368 15½

Sacramento 12 24 .333 16½

L.A. Lakers 11 25 .306 17½

Late games not included

Sunday’s Results

Washington 114, Chicago 110

Minnesota 107, Indiana 90

Boston 108, Brooklyn 105

Dallas 116, Oklahoma City 113

Houston 148, L.A. Lakers 142, 2OT

L.A. Clippers 106, Charlotte 98

Memphis 114, Sacramento 96

Philadelphia 123, Phoenix 110

Monday’s Results

Brooklyn 98, Orlando 95

Toronto 131, Milwaukee 127, OT

Minnesota 114, L.A. Lakers 96

Portland 124, Chicago 120, OT

Tuesday’s Games

Portland at Cleveland, 7

San Antonio at New York, 7:30

Atlanta at Phoenix, 9

Charlotte at Sacramento, 10

Memphis at L.A. Clippers, 10:30

Wednesday’s Games

Houston at Orlando, 7

New York at Washington, 7

San Antonio at Philadelphia, 7

Detroit at Miami, 7:30

Minnesota at Brooklyn, 7:30

Cleveland at Boston, 8

Indiana at Milwaukee, 8

Toronto at Chicago, 8

Golden State at Dallas, 8:30

New Orleans at Utah, 9

Phoenix at Denver, 9

Oklahoma City at L.A. Lakers, 10:30

Thursday’s Games

Golden State at Houston, 8

Oklahoma City at L.A. Clippers, 10:30

COLLEGE FOOTBALL

FCS Championship

Jan. 6 At Toyota Stadium

Frisco, Texas

North Dakota State (13-1) vs. James Madison (14-0), Noon

2017-18 Bowl Schedule

Saturday’s Results

Celebration Bowl

At Atlanta

NC A&T 21, Grambling State 14

New Orleans Bowl

Troy 50, North Texas 30

Cure Bowl

Orlando, Fla.

Georgia State 27, Western Kentucky 17

Las Vegas Bowl

Boise State 38, Oregon 28

New Mexico Bowl

Albuquerque

Marshall 31, Colorado State 28

Camellia Bowl

Montgomery, Ala.

Middle Tennessee 35, Arkansas State 30

Boca Raton (Fla.) Bowl

FAU 50, Akron 3

Wednesday’s Result

Louisiana Tech 51, Southern Methodist 10

Thursday’s Result

Gasparilla Bowl

At St. Petersburg, Fla.

Temple 28, FIU 3

Friday’s Results

Bahamas Bowl

Nassau

Ohio 41, UAB 6

Famous Idaho Potato Bowl

Boise

Wyoming 37, Central Michigan 14

Birmingham (Ala.) Bowl

South Florida 38, Texas Tech 34

Armed Forces Bowl

Fort Worth, Texas

Army 42, San Diego State 35

Dollar General Bowl

Mobile, Ala.

Appalachian State 34, Toledo 0

Hawaii Bowl

Honolulu

Fresno State 33, Houston 27

Tuesday’s Results

Heart of Dallas Bowl

Utah 30, West Virginia 14

Quick Lane Bowl

Detroit

Duke 36, Northern Illinois 14

Cactus Bowl

Phoenix

Kansas State 35, UCLA 17

Wednesday’s Results

Independence Bowl

Shreveport, La.

Florida State 42, Southern Mississippi 13

Pinstripe Bowl

Bronx, N.Y.

Iowa 27, Boston College 20

Foster Farms Bowl

Santa Clara, Calif.

Purdue 38, Arizona 35

Texas Bowl

Houston

Texas 33, Missouri 16

Thursday’s Results

Military Bowl

Annapolis, Md.

Navy 49, Virginia 7

Camping World Bowl

Orlando, Fla.

Oklahoma State 30, Virginia Tech 21

Alamo Bowl

San Antonio

TCU 39, Stanford 37

Holiday Bowl

San Diego

Michigan State 42, Washington State 17

Friday’s Results

Belk Bowl

Charlotte, N.C.

Wake Forest 55, Texas A&M 52

Sun Bowl

El Paso, Texas

NC State 52, Arizona State 31

Music City Bowl

Nashville, Tenn.

Northwestern 24, Kentucky 23

Arizona Bowl

Tucson, Ariz.

New Mexico State 26, Utah State 20, OT

Cotton Bowl Classic

Arlington, Texas

Ohio State 24, Southern Cal 7

Saturday’s Results

TaxSlayer Bowl

Jacksonville, Fla.

Mississippi State 31, Louisville 27

Liberty Bowl

Memphis, Tenn.

Iowa State 21, Memphis 20

Fiesta Bowl

Glendale, Ariz.

Penn State 35, Washington 28

Orange Bowl

Miami Gardens, Fla.

Wisconsin 34, Miami 24

Monday’s Games

Outback Bowl

Tampa, Fla.

South Carolina 26, Michigan 19

Peach Bowl

Atlanta

UCF 34, Auburn 27

Citrus Bowl

Orlando, Fla.

Notre Dame 21, LSU 17

Rose Bowl (CFP Semifinal)

Pasadena, Calif.

Georgia 54, Oklahoma 48 (2-OT)

Sugar Bowl (CFP Semifinal)

New Orleans

Clemson (12-1) vs. Alabama (11-1), late

Monday, Jan. 8

College Football Championship

Atlanta

Georgia (13-1) vs. Sugar Bowl winner, 8 p.m. (ESPN)

Saturday, Jan. 20

East-West Shrine Classic

At St. Petersburg, Fla.

East vs. West, 3 p.m. (NFLN)

NFLPA Collegiate Bowl

At Carson, Calif.

American vs. National, TBA (FS1)

Saturday, Jan. 27

Senior Bowl

At Mobile, Ala.

North vs. South, 2:30 p.m. (NFLN)

COLLEGE BASKETBALL

Saturday Men’s Scores

EAST

Baruch 81, Rutgers-Camden 65

Binghamton 113, Elmira 65

Columbia 83, Maine 71

Duquesne 70, Dayton 62

George Washington 70, Saint Joseph’s 64

La Salle 83, Saint Louis 60

Lancaster Bible 97, Old Westbury 81

Manhattan 61, Fairfield 58

Miami 67, Pittsburgh 53

New Hampshire 83, Dartmouth 66

Norfolk St. 74, Stony Brook 68

Penn St. 88, Coppin St. 43

Penn St.-Altoona 81, NYU 77

Rhode Island 83, George Mason 64

Sciences (Pa.) 83, Wilmington (Del.) 58

St. Anselm 90, Post (Conn.) 66

St. Bonaventure 98, UMass 78

Wichita St. 72, UConn 62

SOUTHWEST

Abilene Christian 75, Sam Houston St. 72

Arkansas 95, Tennessee 93, OT

Houston 76, Temple 73

Lamar 77, Texas A&M-CC 72

New Orleans 64, Houston Baptist 57

North Texas 72, UTSA 71

Oklahoma 90, TCU 89

Oral Roberts 93, Omaha 74

UTEP 80, Rice 62

MIDWEST

Adrian 79, Earlham 68

Augustana (SD) 89, SW Minnesota St. 78

Bethany Lutheran 82, Carleton 69

Bethel (Minn.) 84, Wis.-Superior 71

Butler 101, Villanova 93

Clarke 77, Dubuque 74

Columbia (Mo.) 76, Harris-Stowe 64

Edgewood 86, Lakeland 77

Ferris St. 80, Wis.-Parkside 66

Findlay 83, Davis & Elkins 55

Fort Wayne 92, Concordia (Mich.) 59

Grand Valley St. 82, Rochester (Mich.) 73

Green Bay 80, Oakland 79

Hope 104, John Carroll 94

Illinois 62, Grand Canyon 58

Indiana-East 97, Trinity (Ill.) 70

Lewis 89, Northwood (Mich.) 72

Loyola of Chicago 66, Evansville 59

Marian (Wis.) 90, Concordia (Ill.) 80

Marquette 74, Georgetown 65

Michigan 76, Jacksonville 51

Michigan-Dearborn 83, Indiana-Kokomo 71

Milwaukee 87, Detroit 79

Minn. Duluth 63, Mary 58

Minn. St.-Mankato 81, Minn. St.-Moorhead 58

Minn.-Crookston 73, Winona St. 56

Minn.-Morris 76, Gustavus 71

Minnesota 65, Harvard 55

Minot St. 82, St. Cloud St. 80

N. Dakota St. 99, Jamestown 50

Northern St. (SD) 84, Concordia (St.P.) 71

Northwestern 95, Brown 73

Notre Dame 68, Georgia Tech 59

Ohio St. 72, Miami (Ohio) 59

Olivet 103, Mount Union 97

Purdue 98, Lipscomb 66

Rio Grande 80, Hampton 69

S. Dakota St. 111, Presentation 68

Saginaw Valley St. 71, Indiana Tech 66

Siena Heights 74, Ind.-South Bend 71

South Dakota 82, Denver 71

Southwestern (Kan.) 82, Doane 71

St. Francis (Ind.) 70, Aquinas 65

St. Scholastica 90, Concordia (Moor.) 78

Upper Iowa 84, Bemidji St. 75

Vanguard 90, Evangel 89

Viterbo 86, Mount Mercy 73

W. Michigan 92, Chicago St. 71

Wayne (Neb.) 78, Sioux Falls 66

Wis.-Eau Claire 76, Northland 50

Wisconsin 82, Mass.-Lowell 53

Wooster 77, Emory & Henry 68

Wright St. 60, IUPUI 52

Xavier 77, DePaul 72

FAR WEST

Arizona 84, Arizona St. 78

Boise St. 83, UNLV 74

CS Northridge 79, Morgan St. 69

Cal Poly 73, Notre Dame de Namur 40

California 77, Stanford 74

Colorado St. 59, San Jose St. 52

Corban 74, Evergreen St. 58

E. Oregon 80, Walla Walla 77

Fresno St. 71, Air Force 59

Gonzaga 101, Santa Clara 52

Hawaii 84, Howard 59

Idaho St. 62, Weber St. 60

Montana 79, S. Utah 49

Montana St. 76, N. Arizona 73, OT

Nevada 77, New Mexico 74

Pacific 88, Loyola Marymount 82, OT

Portland Bible 69, Coll. of Idaho 63

S. Oregon 86, Multnomah Bible 68

Sacramento St. 80, Portland St. 75

Saint Mary’s (Cal) 74, BYU 64

San Diego 74, Pepperdine 66

San Diego St. 79, Utah St. 59

San Francisco 84, Portland 61

Seattle 95, UC Riverside 71

UC Davis 89, Holy Names 62

UC Santa Barbara 81, Pacific Union 49

Utah Valley 87, Cal St.-Fullerton 78

Warner Pacific 90, Oregon Tech 79

SOUTH

Alabama 79, Texas A&M 57

Asbury 86, Union (Ky.) 84

Auburn 98, Cornell 77

Austin Peay 70, E. Illinois 54

Bellarmine 90, Martin Methodist 42

Belmont 65, UT Martin 58

Benedict 83, Kentucky St. 77

Campbellsville 122, Kentucky Christian 92

Central Baptist 85, Freed-Hardeman 78

Charleston Southern 84, Longwood 43

Clayton St. 87, Augusta 76

Clemson 78, NC State 62

Coll. of Charleston 73, Towson 62

Cumberlands 93, Stillman 84, OT

Delaware 58, UNC Wilmington 56

Duke 100, Florida St. 93

Elon 90, Drexel 75

FIU 58, FAU 57

Florida 81, Vanderbilt 74

Furman 87, VMI 57

Gardner-Webb 58, Liberty 55

Georgetown (Ky.) 107, Miami (Ohio)-Hamilton 75

Guilford 80, Skidmore 77

Jacksonville St. 76, Morehead St. 69

Kentucky Wesleyan 81, Mars Hill 74

Marshall 78, Louisiana Tech 65

McNeese St. 72, Northwestern St. 63

Middle Tennessee 63, UAB 60

Mississippi St. 109, North Florida 81

Murray St. 87, SIU-Edwardsville 63

N. Kentucky 86, UIC 51

NC Central 75, St. Andrews 55

Nicholls 77, Incarnate Word 60

North Carolina 73, Wake Forest 69

Northeastern 81, James Madison 70

Old Dominion 89, Charlotte 58

Pikeville 96, Bluefield 78

Radford 78, Presbyterian 62

Randolph-Macon 59, Hobart 57

Richmond 69, Davidson 58

SC-Upstate 80, North Greenville 59

Samford 73, Chattanooga 56

St. Augustine’s 79, Belmont Abbey 66

Tennessee Tech 77, E. Kentucky 69

UNC Asheville 85, Campbell 79

UNC Greensboro 71, Wofford 67

VCU 76, Fordham 63

Virginia 59, Boston College 58

W. Carolina 81, The Citadel 79

W. Kentucky 82, Southern Miss. 66

William & Mary 90, Hofstra 87

William Carey 74, LSU-Alexandria 72

Winthrop 76, High Point 60

Yale 89, Kennesaw St. 74

EXHIBITION

Long Beach St. 77, Texas A&M-International 59

Sunday Men’s Scores

EAST

Canisius 85, Iona 78

Daemen 68, St. Rose 60

Dominican (NY) 75, Merrimack 60

LIU Brooklyn 71, Mount St. Mary’s 57

Md.-Eastern Shore 74, Central Penn 69

Rider 99, Niagara 76

Robert Morris 71, CCSU 57

Sacred Heart 66, Fairleigh Dickinson 65

Seton Hall 75, St. John’s 70

St. Francis (Pa.) 86, Bryant 82, OT

St. Francis Brooklyn 82, Wagner 75

St. Peter’s 77, Monmouth (NJ) 64

Syracuse 68, Virginia Tech 56

UMBC 85, Centenary (NJ) 52

SOUTH

Appalachian St. 80, Texas-Arlington 76

ETSU 74, Mercer 55

Florida Gulf Coast 62, Florida Tech 54

Kentucky 66, Georgia 61

Mississippi 74, South Carolina 69

Rhodes 104, Dallas 95

South Alabama 69, Georgia Southern 67

Texas St. 53, Coastal Carolina 48

Troy 68, Georgia St. 66

Tulsa 65, Tulane 56

UCF 59, East Carolina 39

MIDWEST

Augustana (SD) 76, Sioux Falls 65

Bradley 72, N. Iowa 53

Cincinnati 82, Memphis 48

Creighton 83, Providence 64

Drake 70, S. Illinois 67

E. Washington 77, North Dakota 64

Illinois St. 84, Indiana St. 81, OT

Michigan St. 108, Savannah St. 52

Minn.-Crookston 89, Upper Iowa 61

Missouri St. 67, Valparaiso 50

SE Missouri 77, Tennessee St. 65

W. Illinois 91, Lincoln Christian 57

SOUTHWEST

Louisiana-Lafayette 88, Arkansas St. 78

SE Louisiana 73, Cent. Arkansas 69

SMU 79, South Florida 39

UALR 71, Louisiana-Monroe 62

FAR WEST

N. Colorado 81, Idaho 77

Oregon 77, Colorado 62

Southern Cal 89, Washington St. 71

UCLA 74, Washington 53

Utah 66, Oregon St. 64

Monday’s Men’s Scores

EAST

Quinnipiac 71, Siena 70

SOUTH

Alabama A&M 71, Grambling St. 64

Ark.-Pine Bluff 80, MVSU 71

Claflin 82, Kentucky St. 64

Davis & Elkins 80, WVU Tech 71

Stetson 94, Florida National 88

MIDWEST

Texas 74, Iowa St. 70, OT

West Virginia 77, Kansas St. 69

Youngstown St. 80, Cleveland St. 77

SOUTHWEST

Prairie View 76, Alcorn St. 64

Saturday Women’s Scores

EAST

Albany (NY) 76, Dartmouth 61

Chestnut Hill 93, Georgian Court 90

Marist 69, Monmouth (NJ) 46

Merrimack 83, St. Rose 70

NYU 64, Smith 62

Niagara 73, Iona 59

Princeton 77, UMBC 40

Siena 71, Rider 67

Villanova 63, Providence 55

SOUTH

Albany (Ga.) 70, Lane 66

Austin Peay 69, E. Illinois 59

Belmont 65, UT Martin 63

Carson-Newman 108, King (Tenn.) 64

Charleston Southern 68, Wofford 45

Cincinnati 66, East Carolina 54

Clayton St. 62, Augusta 52

Covenant 110, Sewanee 103

E. Kentucky 76, Tennessee Tech 68

E. Mennonite 51, Ferrum 47

Emory 78, Berry 65

FAU 65, UMKC 55

FIU 80, Vermont 70

Florida Gulf Coast 82, Florida Memorial 43

Freed-Hardeman 105, Central Baptist 35

Gardner-Webb 82, Converse 59

Jackson St. 88, Philander Smith 56

Jacksonville St. 70, Morehead St. 64

Kentucky St. 58, Benedict 53

Marshall 96, Alice Lloyd 46

Maryville (Tenn.) 67, Agnes Scott 41

McNeese St. 72, Northwestern St. 67

Mercer 90, Charlotte 74

Milligan 71, Georgetown (Ky.) 66

N. Kentucky 62, Green Bay 54

New Orleans 70, Houston Baptist 52

Norfolk St. 64, Longwood 45

Old Dominion 52, SC State 35

Presbyterian 76, Furman 75

Radford 75, Virginia-Wise 43

Rhodes 61, U. of the Ozarks 59

Rio Grande 84, Pikeville 76

SC-Upstate 66, NC Central 61

SIU-Edwardsville 75, Murray St. 70

Samford 66, Hampton 61

Sciences (Pa.) 76, Wilmington (Del.) 50

Southern Miss. 96, Blue Mountain 46

Stetson 58, Delaware St. 43

Transylvania 72, Spalding 59

UAB 105, Tuskegee 50

UCF 76, Temple 46

SOUTHWEST

Abilene Christian 83, Sam Houston St. 65

Houston 85, SMU 75

Incarnate Word 64, Nicholls 62

Lamar 70, Texas A&M-CC 31

North Texas 63, Okla. Panhandle St. 41

Rice 67, Columbia 44

MIDWEST

Augustana (SD) 91, SW Minnesota St. 77

Beloit 69, Manchester 64

Bemidji St. 60, Upper Iowa 52

Buffalo 89, Akron 66

Carthage 63, Ripon 52

Cent. Michigan 69, Ball St. 65

Central Methodist 93, Friends 86

Cleveland St. 75, Detroit 50

Columbia (Mo.) 60, Harris-Stowe 48

Concordia (Ill.) 78, Marian (Wis.) 44

Concordia (Mich.) 91, Holy Cross (Ind.) 65

Concordia (Wis.) 65, Milwaukee Engineering 55

Creighton 69, Georgetown 58

DePaul 76, St. John’s 67

Defiance 80, Adrian 65

Doane 76, McPherson 63

Dordt 71, Mount Mercy 64

Ferris St. 91, Maryville (Mo.) 67

Grand View 68, Oklahoma Wesleyan 59

IUPUI 82, UIC 46

Indiana-Kokomo 70, Michigan-Dearborn 55

Kent St. 67, E. Michigan 60

Lakeland 55, Edgewood 50

Lawrence Tech 78, Earlham 31

Lewis 74, Saginaw Valley St. 45

Luther 74, Wis.-LaCrosse 69

Macalester 78, Bethany Lutheran 75

Marquette 97, Seton Hall 84

Mary 65, Minn. Duluth 51

Miami (Ohio) 67, N. Illinois 65

Minn. St. (Moorhead) 81, Minn. St. (Mankato) 64

Minot St. 61, St. Cloud St. 58

Northern St. (SD) 86, Concordia (St.P) 71

Oakland 58, Youngstown St. 48

Oral Roberts 82, Omaha 53

Rockford 66, Alverno 60

SE Missouri 71, Tennessee St. 66

Saint Catherine 63, Minn.-Morris 53

South Dakota 79, Denver 51

Spring Arbor 88, Olivet 61

St. Ambrose 73, Clarke 60

St. Benedict 81, St. Scholastica 48

St. Francis (Ill.) 78, Indiana-East 73

Tulsa 67, Wichita St. 62

W. Illinois 100, Fort Wayne 64

W. Michigan 67, Bowling Green 58

Wayne (Neb.) 74, Sioux Falls 65

Winona St. 74, Minn.-Crookston 73

Wis.-Oshkosh 76, Carroll (Wis.) 50

Wright St. 56, Milwaukee 51

FAR WEST

Boise St. 69, UNLV 60

CS Northridge 67, Seattle 62

Colorado St. 63, San Jose St. 48

E. Washington 74, North Dakota 70

Fresno St. 64, Air Force 58

Gonzaga 63, Santa Clara 51

Loyola Marymount 75, Pacific 60

Montana 81, S. Utah 71

Montana St. 81, N. Arizona 39

N. Colorado 78, Idaho 72

New Mexico 72, Nevada 68

Pepperdine 66, San Diego 62

Portland St. 74, Sacramento St. 73

Saint Mary’s (Cal) 57, BYU 49

San Francisco 84, Portland 75

UTEP 73, UC Riverside 62

Utah St. 62, San Diego St. 58

Weber St. 76, Idaho St. 70

Sunday Women’s Scores

EAST

Binghamton 80, Dartmouth 64

CCSU 59, Wagner 56

Coll. of Charleston 80, Towson 67

Cornell 71, Mass.-Lowell 53

Dayton 76, La Salle 47

Drexel 47, Hofstra 38

Duquesne 60, UMass 57

Fordham 61, George Washington 50

Harvard 60, Stony Brook 53

James Madison 60, Northeastern 57

Maryland 69, Penn St. 65

Mount St. Mary’s 68, Bryant 63

Pittsburgh 87, Chicago St. 49

Quinnipiac 80, Manhattan 64

Richmond 74, Rhode Island 53

Robert Morris 91, Sacred Heart 57

Saint Joseph’s 64, VCU 45

St. Francis (Pa.) 80, Fairleigh Dickinson 56

UConn 97, Memphis 49

MIDWEST

Augustana (SD) 76, Sioux Falls 65

Bradley 62, Illinois St. 42

Drake 72, Loyola of Chicago 46

Iowa 82, Michigan 72

Kansas 86, TCU 77

Minn. St. (Moorhead) 66, Concordia (St.P) 60

Minn.-Crookston 89, Upper Iowa 61

Minot St. 71, Minn. Duluth 67

Missouri St. 95, Evansville 65

N. Iowa 77, Valparaiso 56

Nebraska 79, Minnesota 74

Northern St. (SD) 73, Minn. St. (Mankato) 49

Northwestern 74, Illinois 59

Northwood (Mich.) 83, Wis.-Parkside 75

Ohio 78, Toledo 61

Ohio St. 85, Indiana 70

Oklahoma 74, Iowa St. 69

Purdue 57, Wisconsin 35

Rutgers 61, Michigan St. 58

S. Illinois 64, Indiana St. 45

Saint Louis 78, St. Bonaventure 55

St. Cloud St. 65, Mary 56

Wayne (Neb.) 76, SW Minnesota St. 60

Winona St. 47, Bemidji St. 33

SOUTH

Auburn 84, Florida 55

Brown 85, Howard 81

Coastal Carolina 65, Texas St. 64

Cumberland (Tenn.) 74, Mobile 62

Florida St. 103, North Carolina 65

George Mason 74, Davidson 61

Georgia Tech 66, Clemson 33

Jacksonville 74, Savannah St. 46

LSU 85, Vanderbilt 65

Louisville 55, NC State 47

Miami 51, Duke 48

Mississippi St. 86, Georgia 62

Missouri 62, Alabama 56

Northland 69, Macalester 30

Notre Dame 96, Wake Forest 73

South Alabama 79, Georgia Southern 52

South Carolina 61, Texas A&M 59

South Florida 75, Tulane 46

St. Scholastica 66, Concordia (Moor.) 63

Tennessee 63, Kentucky 49

Texas-Arlington 64, Appalachian St. 60

Troy 90, Georgia St. 86

UNC-Greensboro 78, Lees-McRae 62

Virginia 68, Syracuse 63

Virginia Tech 89, Boston College 58

W. Carolina 79, Brevard 34

William & Mary 66, UNC Wilmington 53

SOUTHWEST

Arkansas 73, Mississippi 72

Monday’s Women’s Scores

EAST

Connecticut Coll. 76, Mitchell 24

Manhattanville 75, W. Connecticut 43

Stonehill 77, Roberts Wesleyan 59

SOUTH

Ark.-Pine Bluff 64, MVSU 59

Grambling St. 78, Alabama A&M 49

Jackson St. 70, Alabama St. 61

Lane 70, Fort Valley St. 43

Ursuline 79, Davis & Elkins 74

Wofford 69, North Florida 57

MIDWEST

Central St. (Ohio) 80, Benedict 70

SOUTHWEST

Alcorn St. 73, Prairie View 72

Southern U. 67, Texas Southern 57

