Monday’s scoreboard

PREP FOOTBALL

Friday’s OHSAA Regional Finals

Division I

Region 1

AT BEDFORD BEARCAT STADIUM

1 Cle. St. Ignatius (11-1) vs. 3 Mentor (11-1), 7:30

Region 2

AT DONNELL STADIUM

1 Tol. Whitmer (12-0) vs. 2 Powell Olentangy Liberty (10-2), 7:30

Region 3

AT COLUMBUS DESALES ALUMNI STADIUM

5 Pickerington North (10-2) vs. 3 Pickerington Central (11-1), 7:30

REGION 4

AT MASON DWIRE FIELD

1 Cin. St. Xavier (11-1) vs. 2 Cin. Colerain (10-2), 7:30

Division II

Region 5

AT GREEN MEMORIAL STADIUM

1 Akr. Archbishop Hoban (11-1) vs. 2 Barberton (12-0), 7:30

Region 6

AT NORTH RIDGEVILLE RANGER STADIUM

1 Avon (12-0) vs. 3 Olmsted Falls (11-1), 7:30

Region 7

AT MANSFIELD ARLIN FIELD

5 New Albany (8-4) vs. 2 Massillon Washington (9-3), 7:30

Region 8

AT CINCINNATI WITHROW KING STADIUM

1 Cin. La Salle (10-2) vs. 2 Cin. Winton Woods (11-1), 7:30

Division III

Region 9

AT SALEM REILLY STADIUM

1 Canfield (12-0) vs. 6 Akr. St. Vincent-St. Mary (9-3), 7:30

REGION 10

AT SANDUSKY STROEBEL FIELD

1 Tol. Central Catholic (10-2) vs. 2 Bay Village Bay (12-0), 7:30

REGION 11

AT NEWARK WHITE FIELD

5 Dresden Tri-Valley (11-1) vs. 3 Cols. Bishop Hartley (11-1), 7:30

Region 12

AT RIVERSIDE STEBBINS STADIUM

1 Trotwood-Madison (12-0) vs. 7 Day. Chaminade Julienne (9-3), 7:30

Division IV

Region 13

AT NILES MCKINLEY REIN STADIUM

1 Steubenville (12-0) vs. 2 Perry (12-0), 7:30

Region 14

AT ASHLAND COMMUNITY STADIUM

5 Bellevue (9-3) vs. 2 Shelby (12-0), 7:30

Region 15

AT ZANESVILLE SULSBEGER STADIUM

5 New Concord John Glenn (10-2) vs. 7 Duncan Falls Philo (9-3), 7:30

Region 16

AT LAKOTA WEST FIREBIRD STADIUM

4 Clarksville Clinton-Massie (11-1) vs. 2 Cin. Wyoming (12-0), 7:30

Division V

Region 17

at Canal Fulton Northwest

1 Canfield South Range (12-0) vs. 3 Sullivan Black River (11-1), 7:30

Region 18

AT LIMA SENIOR STADIUM

1 Eastwood (12-0) vs. 2 Marion Pleasant (10-1), 7:30

Region 19

AT CHILLICOTHE HERNSTEIN STADIUM

1 Wheelersburg (12-0) vs. 3 Johnstown-Monroe (10-2), 7:30

Region 20

AT BEAVERCREEK ZINK FIELD

5 West Jefferson (11-0) vs. 2 Middletown Madison (10-2), 7:30

Division VI

Region 21

AT SOLON STEWART FIELD

1 Rootstown (12-0) vs. 3 Kirtland (12-0), 7:30

Region 22

AT TIFFIN FROST-KALNOW STADIUM

1 Liberty-Benton (11-1) vs. 6 Jeromesville Hillsdale (9-3), 7:30

Region 23

AT JACKSON HOLZER FIELD

1 Nelsonville-York (12-0) vs. 3 Coal Grove Dawson-Bryant (11-1), 7:30

Region 24

AT SIDNEY MEMORIAL STADIUM

4 Coldwater (9-3) vs. 2 Marion Local (12-0), 7:30

Division VII

Region 25

AT NORTH CANTON HOOVER STADIUM

1 Dalton (12-0) vs. 2 Cuyahoga Heights (10-1), 7:30

Region 26

AT CLYDE BISHOP STADIUM

1 Norwalk St. Paul (12-0) vs. 3 Pandora-Gilboa (10-2), 7:30

Region 27

AT ZANESVILLE MAYSVILLE

1 Danville (11-1) vs. 6 Hannibal River (8-4), 7:30

Region 28

AT WAPAKONETA HARMON FIELD

4 Minster (8-4) vs. 3 Delphos St. John’s (8-4), 7:30

PREP VOLLEYBALL

OHSAA State Tournament

At Wright State University

DIVISION I

Cleveland St. Joseph 3, Massillon Jackson 1

Cincinnati Ursuline 3, Dublin Coffman 2

SATURDAY’S FINAL: Cincinnati Ursuline 3, Cleveland St. Joseph 0

DIVISION IV

New Bremen 3, Buckeye Central 1

Louisville St. Thomas Aquinas 3, Lancaster Fairfield Christian 0

SATURDAY’S FINAL: New Bremen 3, Louisville St. Thomas Aquinas 0

DIVISION III

Coldwater 3, Independence 1

Versailles 3, Zoarville Tuscarawas Valley 1

SATURDAY’S FINAL: Versailles 3 Coldwater 2

DIVISION II

Parma Padua 3, Mentor Lake Catholic 0

Sunbury Big Walnut 3, Kettering Alter 2

SATURDAY’S FINAL: Parma Padua 3, Sunbury Big Walnut 0

PREP BOYS SOCCER

OHSAA State Tournament

Division I

Medina 2, Cleveland St. Ignatius 0

Beavercreek 1, Dublin Coffman 0, 2OT

SATURDAY’S FINAL: Beavercreek 1, Medina 0, 2OT

Division II

Bay Village Bay 2, Aurora 1

Columbus DeSales 2, Kettering Alter 0

SATURDAY’s FINAL: Columbus DeSales 4, Bay Village Bay 0

Division III

Ottawa Hills 1, Kidron Central Christian 0

Cincinnati Summit Country Day 3, Columbus Grandview Heights 1

SATURDAY’S FINAL: Cincinnati Summit Country Day 1, Ottawa Hills 0

PREP GIRLS SOCCER

OHSAA State Tournament

Division I

Perrysburg 1, Massillon Jackson 0

Loveland 2, Powell Olentangy Liberty 1 (OT)

FRIDAY’S FINAL: Loveland 1, Perrysburg 0

Division II

Mentor Lake Catholic 1, Mansfield Madison 0

Cincinnati Indian Hill 4, Sunbury Big Walnut 0

FRIDAY’S FINAL: Cincinnati Indian Hill 2, Mentor Lake Catholic 0

Division III

Kirtland 2, Liberty-Benton 1

Cincinnati Summit Country Day 3, Columbus Grandview Heights 1

FRIDAY’S FINAL: Cincinnati Summit Country Day 4, Kirtland 0

PRO FOOTBALL

National Football League

American Conference

East

W L T Pct PF PA

New England 6 2 0 .750 216 179

Buffalo 5 4 0 .556 184 196

Miami 4 4 0 .500 116 179

N.Y. Jets 4 6 0 .400 201 222

South

W L T Pct PF PA

Tennessee 6 3 0 .667 205 213

Jacksonville 6 3 0 .667 226 134

Houston 3 6 0 .333 236 241

Indianapolis 3 7 0 .300 179 280

North

W L T Pct PF PA

Pittsburgh 7 2 0 .778 187 148

Baltimore 4 5 0 .444 190 171

Cincinnati 3 6 0 .333 149 182

Cleveland 0 9 0 .000 143 240

West

W L T Pct PF PA

Kansas City 6 3 0 .667 253 208

Oakland 4 5 0 .444 196 214

Denver 3 5 0 .375 150 198

L.A. Chargers 3 6 0 .333 167 172

National Conference

East

W L T Pct PF PA

Philadelphia 8 1 0 .889 283 179

Dallas 5 4 0 .556 233 205

Washington 4 5 0 .444 207 232

N.Y. Giants 1 8 0 .111 150 238

South

W L T Pct PF PA

New Orleans 7 2 0 .778 268 165

Carolina 6 3 0 .667 168 159

Atlanta 5 4 0 .556 197 179

Tampa Bay 3 6 0 .333 173 208

North

W L T Pct PF PA

Minnesota 7 2 0 .778 217 165

Detroit 5 4 0 .556 244 210

Green Bay 5 4 0 .556 204 207

Chicago 3 6 0 .333 150 194

West

W L T Pct PF PA

L.A. Rams 7 2 0 .778 296 162

Seattle 6 3 0 .667 211 165

Arizona 4 5 0 .444 155 223

San Francisco 1 9 0 .100 174 260

Late games not included

Thursday’s Results

Seattle 22, Arizona 16

Sunday’s Results

New Orleans 47, Buffalo 10

Green Bay 23, Chicago 16

Tampa Bay 15, N.Y. Jets 10

Detroit 38, Cleveland 24

Pittsburgh 20, Indianapolis 17

Minnesota 38, Washington 30

Tennessee 24, Cincinnati 20

Jacksonville 20, L.A. Chargers 17, OT

L.A. Rams 33, Houston 7

Atlanta 27, Dallas 7

San Francisco 31, N.Y. Giants 21

New England at Denver, late

Open: Kansas City, Philadelphia, Baltimore, Oakland

Monday’s Game

Miami at Carolina, 8:30

Thursday’s Game

Tennessee at Pittsburgh, 8:25

Sunday’s Games

Baltimore at Green Bay, 1

Arizona at Houston, 1

Tampa Bay at Miami, 1

Washington at New Orleans, 1

Jacksonville at Cleveland, 1

Detroit at Chicago, 1

L.A. Rams at Minnesota, 1

Kansas City at N.Y. Giants, 1

Buffalo at L.A. Chargers, 4:05

New England vs Oakland at Mexico City, MX, 4:25

Cincinnati at Denver, 4:25

Philadelphia at Dallas, 8:30

Open: Indianapolis, San Francisco, Carolina, N.Y. Jets

Monday, Nov. 20 Game

Atlanta at Seattle, 8:30

PRO BASKETBALL

NBA

Eastern Conference

Atlantic Division

W L Pct GB

Boston 12 2 .857 —

Toronto 7 5 .583 4

New York 7 5 .583 4

Philadelphia 6 6 .500 5

Brooklyn 5 8 .385 6½

Southeast Division

W L Pct GB

Orlando 8 5 .615 —

Washington 7 5 .583 ½

Miami 6 7 .462 2

Charlotte 5 7 .417 2½

Atlanta 2 11 .154 6

Central Division

W L Pct GB

Detroit 10 3 .769 —

Milwaukee 6 6 .500 3½

Cleveland 6 7 .462 4

Indiana 6 8 .429 4½

Chicago 2 9 .182 7

Western Conference

Southwest Division

W L Pct GB

Houston 11 3 .786 —

San Antonio 8 5 .615 2½

Memphis 7 5 .583 3

New Orleans 7 6 .538 3½

Dallas 2 12 .143 9

Northwest Division

W L Pct GB

Denver 8 5 .615 —

Minnesota 7 5 .583 ½

Portland 6 6 .500 1½

Utah 6 7 .462 2

Oklahoma City 6 7 .462 2

Pacific Division

W L Pct GB

Golden State 10 3 .769 —

L.A. Clippers 5 7 .417 4½

L.A. Lakers 5 8 .385 5

Phoenix 5 9 .357 5½

Sacramento 3 9 .250 6½

Saturday’s Results

New Orleans 111, L.A. Clippers 103

Washington 113, Atlanta 94

Houston 111, Memphis 96

New York 118, Sacramento 91

Cleveland 111, Dallas 104

Golden State 135, Philadelphia 114

Milwaukee 98, L.A. Lakers 90

San Antonio 133, Chicago 94

Denver 125, Orlando 107

Phoenix 118, Minnesota 110

Utah 114, Brooklyn 106

Sunday’s Results

Boston 95, Toronto 94

Detroit 112, Miami 103

Houston 118, Indiana 95

Oklahoma City 112, Dallas 99

Monday’s Games

Sacramento at Washington, 7

Cleveland at New York, 7:30

Atlanta at New Orleans, 8

Memphis at Milwaukee, 8

L.A. Lakers at Phoenix, 9

Minnesota at Utah, 9

Denver at Portland, 10

Orlando at Golden State, 10:30

Philadelphia at L.A. Clippers, 10:30

Tuesday’s Games

Boston at Brooklyn, 7:30

Toronto at Houston, 8

San Antonio at Dallas, 8:30

Wednesday’s Games

Sacramento at Atlanta, 7:30

Utah at New York, 7:30

Washington at Miami, 7:30

Chicago at Oklahoma City, 8

Cleveland at Charlotte, 8

Detroit at Milwaukee, 8

Indiana at Memphis, 8

San Antonio at Minnesota, 8

Toronto at New Orleans, 8

Orlando at Portland, 10

Philadelphia at L.A. Lakers, 10:30

PRO HOCKEY

National Hockey League

Eastern Conference

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Tampa Bay 17 13 2 2 28 69 45

Toronto 19 12 7 0 24 72 63

Ottawa 16 8 3 5 21 59 53

Detroit 18 8 8 2 18 49 51

Montreal 18 8 9 1 17 46 61

Boston 16 6 6 4 16 44 51

Buffalo 17 5 9 3 13 40 60

Florida 16 5 9 2 12 53 62

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

New Jersey 17 11 4 2 24 61 54

Columbus 18 10 7 1 21 55 50

Washington 18 10 7 1 21 53 53

Pittsburgh 19 9 7 3 21 50 68

N.Y. Islanders 17 9 6 2 20 60 55

N.Y. Rangers 18 9 7 2 20 60 59

Philadelphia 17 8 7 2 18 50 45

Carolina 15 6 5 4 16 41 43

Western Conference

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

St. Louis 18 13 4 1 27 58 44

Winnipeg 16 9 4 3 21 52 46

Nashville 16 9 5 2 20 45 46

Dallas 16 9 7 0 18 47 43

Chicago 18 8 8 2 18 53 49

Colorado 16 8 7 1 17 54 55

Minnesota 16 7 7 2 16 46 44

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

Los Angeles 16 11 3 2 24 54 39

Vegas 16 10 5 1 21 57 46

San Jose 15 9 6 0 18 42 35

Calgary 16 9 7 0 18 44 46

Vancouver 17 8 7 2 18 43 46

Anaheim 16 7 6 3 17 47 48

Edmonton 17 6 9 2 14 38 52

Arizona 19 2 14 3 7 45 75

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss. Top three teams in each division and two wild cards per conference advance to playoffs.

Late games not included

Saturday’s Results

N.Y. Rangers 4, Edmonton 2

Ottawa 4, Colorado 3

Montreal 2, Buffalo 1, OT

Toronto 4, Boston 1

Columbus 2, Detroit 1, SO

Minnesota 1, Philadelphia 0

Chicago 4, Carolina 3, OT

New Jersey 2, Florida 1

N.Y. Islanders 5, St. Louis 2

Nashville 5, Pittsburgh 4, SO

Winnipeg 4, Arizona 1

San Jose 5, Vancouver 0

Sunday’s Results

New Jersey 7, Chicago 5

Washington 2, Edmonton 1, SO

Tampa Bay at Anaheim, late

San Jose at Los Angeles, late

Monday’s Games

Dallas at Carolina, 7

St. Louis at Calgary, 9

Tuesday’s Games

Buffalo at Pittsburgh, 7

Dallas at Florida, 7:30

Columbus at Montreal, 7:30

Philadelphia at Minnesota, 8

Arizona at Winnipeg, 8

Washington at Nashville, 8

Vegas at Edmonton, 9

Vancouver at Los Angeles, 10:30

Wednesday’s Games

Calgary at Detroit, 7:30

N.Y. Rangers at Chicago, 8

Boston at Anaheim, 10

PRO SOCCER

MLS Playoffs

Conference Championships

Eastern Conference

tuesday, Nov. 21 match

Toronto at Columbus, 8 p.m.

Wednesday, Nov. 29 match

Columbus at Toronto, 7:30 p.m.

Western Conference

tuesday, Nov. 21 match

Seattle at Houston, 10 p.m.

Thursday, Nov. 30 MATCH

Houston at Seattle, 10:30 p.m.

MLS Cup

Saturday, Dec. 9

At highest seed, 4 p.m.

COLLEGE FOOTBALL

The AP Top 25

Record Pts Pv

1. Alabama (57) 10-0 1521 1

2. Miami (4) 9-0 1438 7

3. Oklahoma 9-1 1367 5

4. Clemson 9-1 1358 4

5. Wisconsin 10-0 1322 6

6. Auburn 8-2 1199 10

7. Georgia 9-1 1151 2

8. Ohio St. 8-2 1036 11

9. Notre Dame 8-2 1001 3

10. Oklahoma St. 8-2 898 12

11. TCU 8-2 875 8

12. Southern Cal 9-2 866 15

13. Penn St. 8-2 818 16

14. UCF 9-0 807 14

15. Washington St. 9-2 614 19

16. Washington 8-2 575 9

17. Mississippi St. 7-3 492 18

18. Memphis 8-1 437 20

19. Michigan 8-2 315 21

20. Stanford 7-3 287 NR

21. LSU 7-3 276 NR

22. Michigan St. 7-3 259 13

23. South Florida 8-1 236 22

24. West Virginia 7-3 222 23

25. NC State 7-3 178 NR

Others receiving votes: Virginia Tech 110, Northwestern 72, Arizona 49, Iowa St. 27, Georgia Tech 6, Boise St. 6, Army 3, South Carolina 2, Iowa 2.

Amway Coaches Top 25

Record Pts Pvs

1. Alabama (63) 10-0 1575 1

2. Miami (Fla.) 9-0 1465 6

3. Clemson 9-1 1406 4

4. Wisconsin 10-0 1395 3

5. Oklahoma 9-1 1386 7

6. Auburn 8-2 1250 10

7. Georgia 9-1 1184 2

8. Ohio State 8-2 1076 11

9. Notre Dame 8-2 947 5

10. Southern California 9-2 917 14

11. Penn State 8-2 912 13

12. Central Florida 9-0 910 12

13. Oklahoma State 8-2 902 15

14. TCU 8-2 814 9

15. Washington 8-2 642 8

16. Washington State 9-2 587 20

17. Memphis 8-1 509 19

18. Michigan 8-2 394 22

19. Mississippi State 7-3 373 18

20. South Florida 8-1 361 21

21. LSU 7-3 282 25

22. North Carolina State 7-3 271 24

23. Stanford 7-3 206 NR

24. Michigan State 7-3 179 16

25. West Virginia 7-3 171 NR

Others receiving votes: Virginia Tech 94, Northwestern 67, Arizona 54, Boise State 40, South Carolina 33, Iowa 16, Kentucky 16, Army 14, San Diego State 11, Iowa State 9, Troy 5, Ohio 2.

Saturday’s Scores

EAST

Albright 28, Lebanon Valley 14

Alfred 63, Hartwick 21

Army 21, Duke 16

Bentley 35, Assumption 31

Bethany (WV) 34, St. Vincent 23

Bloomsburg 31, Clarion 15

Brockport 28, St. Lawrence 7

Bryant 42, Robert Morris 17

Bucknell 12, Georgetown 0

Buffalo St. 35, St. John Fisher 14

CCSU 28, Duquesne 27

California (Pa.) 31, East Stroudsburg 14

Case Reserve 41, Carnegie-Mellon 34, OT

Castleton 49, Alfred St. 21

Catholic 33, Maine Maritime 14

Charleston (WV) 28, Glenville St. 14

Colby 31, Bowdoin 20

Colgate 27, Lafayette 0

College of NJ 27, S. Virginia 0

Columbia 18, Cornell 8

Curry 37, Salve Regina 20

Dean 27, Anna Maria 0

Delaware 22, Alabama St. 3

Delaware Valley 47, Widener 13

Dickinson 40, Ursinus 17

Edinboro 63, Cheyney 0

Endicott 38, Becker 0

FDU-Florham 41, Misericordia 36

Framingham St. 48, Worcester St. 20

Franklin & Marshall 51, Gettysburg 21

Gannon 39, Millersville 7

Grove City 51, Thiel 21

Hamilton 35, Bates 14

Hobart 51, Rochester 12

Husson 42, Mount Ida 14

Ithaca 48, Cortland St. 20

King’s (Pa.) 40, Wilkes 26

Kutztown 42, Slippery Rock 34

LIU Post 45, St. Anselm 0

Lehigh 34, Holy Cross 21

Marist 38, Morehead St. 31

Mass. Maritime 21, Bridgewater (Mass.) 18

Mass.-Dartmouth 38, Fitchburg St. 0

Merchant Marine 48, Coast Guard 23

Mercyhurst 23, Lock Haven 10

Merrimack 31, New Haven 21

Middlebury 35, Tufts 24

Monmouth (NJ) 41, Gardner-Webb 14

Montclair St. 27, William Paterson 20

Morrisville St. 37, Utica 35

Muhlenberg 29, Moravian 14

NC State 17, Boston College 14

NY Maritime 54, Gallaudet 14

Navy 43, SMU 40

New Hampshire 16, Elon 6

Penn 23, Harvard 6

Penn St. 35, Rutgers 6

RPI 20, Union (NY) 14

Rhode Island 20, Villanova 6

Rowan 28, Kean 27

S. Connecticut 34, Pace 0

Sacred Heart 16, St. Francis (Pa.) 7

Shippensburg 51, Seton Hill 13

Springfield 43, MIT 7

Stonehill 38, American International 27

Stony Brook 38, Wagner 10

Susquehanna 28, Juniata 21

Trinity (Conn.) 28, Wesleyan (Conn.) 3

UMass 44, Maine 31

W. New England 55, Nichols 14

W. Virginia St. 45, WV Wesleyan 28

WPI 35, Norwich 8

Wake Forest 64, Syracuse 43

Washington & Jefferson 42, Waynesburg 0

Westminster (Pa.) 20, Geneva 14

Williams 31, Amherst 24, OT

Yale 35, Princeton 31

SOUTHWEST

Angelo St. 74, Texas-Permian Basin 24

Cent. Arkansas 56, Incarnate Word 10

Cent. Oklahoma 62, Northeastern St. 21

Georgia St. 33, Texas St. 30

Hardin-Simmons 28, McMurry 0

Harding 24, Arkansas Tech 17

Hendrix 35, Millsaps 21

Lamar 23, Houston Baptist 16

Langston 38, Wayland Baptist 19

Louisiana College 61, Howard Payne 38

Lyon 41, Texas College 3

Mary Hardin-Baylor 31, E. Texas Baptist 21

NW Oklahoma St. 35, SW Oklahoma 7

Nicholls 34, Stephen F. Austin 13

North Texas 45, UTEP 10

Okla. Panhandle St. 65, Texas Wesleyan 6

Oklahoma 38, TCU 20

Oklahoma Baptist 34, S. Nazarene 28

Ouachita 49, Henderson St. 42

Prairie View 35, Ark.-Pine Bluff 12

S. Arkansas 51, Ark.-Monticello 20

SE Oklahoma 27, East Central 24

SW Assemblies of God 29, Bacone 8

Sam Houston St. 44, Abilene Christian 35

Southern Miss. 43, Rice 34

Southern U. 33, Texas Southern 7

Southwestern (Texas) 51, Texas Lutheran 33

Texas 42, Kansas 27

Texas A&M 55, New Mexico 14

Texas A&M Commerce 33, Tarleton St. 21

Texas Tech 38, Baylor 24

UAB 24, UTSA 19

MIDWEST

Adrian 56, Alma 21

Albion 24, Kalamazoo 3

Ashland 31, Saginaw Valley St. 19

Baker 26, Evangel 6

Beloit 35, Grinnell 0

Bemidji St. 45, Minn. St.-Moorhead 14

Benedictine (Ill.) 20, Aurora 14

Benedictine (Kan.) 66, Peru St. 17

Bethel (Kan.) 13, Friends 0

Bethel (Minn.) 54, Hamline 14

Bluffton 33, Defiance 26

CSU-Pueblo 28, Chadron St. 6

Carthage 35, North Park 12

Cent. Methodist 20, Avila 17

Cent. Missouri 31, Lindenwood (Mo.) 24

Central 38, Dubuque 21

Coe 35, Buena Vista 33

Concordia (Mich.) 37, Siena Heights 0

Concordia (St.P.) 37, SW Minnesota St. 20

Culver-Stockton 67, Graceland (Iowa) 30

Denison 51, Kenyon 20

Dickinson St. 70, Mayville St. 7

Dordt 58, Briar Cliff 37

E. Washington 21, North Dakota 14

Emporia St. 26, Washburn 20

Ferris St. 49, Michigan Tech 7

Fort Hays St. 41, Nebraska-Kearney 7

Franklin 56, Hanover 14

Grand Valley St. 45, Tiffin 7

Gustavus 52, Carleton 0

Heidelberg 63, Capital 20

Hillsdale 54, Lake Erie 0

Hope 70, Concordia (Wis.) 6

Illinois Wesleyan 31, Millikin 6

Indiana 24, Illinois 14

Indianapolis 42, Notre Dame Coll. 27

Kansas Wesleyan 50, Ottawa, Kan. 24

Lakeland 57, Rockford 31

Luther 35, Loras 21

Manchester 22, Anderson (Ind.) 9

Marian (Ind.) 63, Lindenwood (Ill.) 0

Mid-Am Nazarene 49, Missouri Valley 45

Midland 31, Doane 20

Minn. Duluth 62, Mary 27

Minn. St.-Mankato 27, Sioux Falls 23

Minnesota 54, Nebraska 21

Minot St. 23, St. Cloud St. 13

Missouri 50, Tennessee 17

Morningside 35, Concordia (Neb.) 0

Mount Union 31, John Carroll 27

Muskingum 41, Wilmington (Ohio) 7

N. Dakota St. 49, South Dakota 14

N. Iowa 25, Missouri St. 10

NW Missouri St. 30, Missouri Western 0

North Central (Ill.) 49, Elmhurst 7

Northern St. (SD) 62, Minn.-Crookston 20

Northwestern 23, Purdue 13

Northwestern (Iowa) 31, Hastings 12

Northwood (Mich.) 24, N. Michigan 21

Oberlin 63, Allegheny 37

Ohio Dominican 49, Findlay 24

Ohio Northern 42, Baldwin-Wallace 25

Ohio St. 48, Michigan St. 3

Ohio Wesleyan 24, Hiram 3

Oklahoma St. 49, Iowa St. 42

Olivet Nazarene 20, St. Ambrose 17

Otterbein 48, Marietta 14

Pittsburg St. 56, Missouri Southern 7

Rose-Hulman 83, Earlham 14

S. Dakota St. 27, Illinois St. 24, OT

SW Baptist 52, Lincoln (Mo.) 7

Southwestern (Kan.) 38, St. Mary (Kan.) 18

St. John’s (Minn.) 10, Concordia (Moor.) 3

St. Thomas (Minn.) 97, St. Olaf 0

St. Xavier 31, Robert Morris-Chicago 7

Sterling 50, McPherson 34

Tabor 65, Bethany (Kan.) 21

Taylor 21, Missouri Baptist 13

Trine 28, Olivet 6

Truman St. 17, McKendree 14

Urbana 36, Concord 15

Valparaiso 36, Butler 28

W. Illinois 45, Indiana St. 0

Wabash 22, DePauw 21

Waldorf 55, Jamestown 54, OT

Walsh 38, Malone 24

Wartburg 41, Nebraska Wesleyan 20

Washington (Mo.) 41, Bridgewater (Va.) 7

Wayne (Mich.) 34, Davenport 27

Wayne (Neb.) 28, Upper Iowa 10

West Virginia 28, Kansas St. 23

Wheaton (Ill.) 71, Carroll (Wis.) 0

William Penn 33, Grand View 14

Wis. Lutheran 29, Concordia (Ill.) 27

Wis.-LaCrosse 56, Wis.-River Falls 7

Wis.-Oshkosh 31, Wis.-Stout 0

Wis.-Platteville 34, Wis.-Stevens Pt. 16

Wis.-Whitewater 36, Wis.-Eau Claire 3

Wisconsin 38, Iowa 14

Wittenberg 47, Wooster 21

Youngstown St. 28, S. Illinois 20

SOUTH

Alabama 31, Mississippi St. 24

Alcorn St. 59, MVSU 0

Alderson-Broaddus 40, Kentucky Wesleyan 28

Auburn 40, Georgia 17

Austin Peay 31, E. Kentucky 24

Averett 54, Greensboro 0

Berry 24, Trinity (Texas) 21

Bethune-Cookman 13, NC Central 10

Carson-Newman 45, UNC-Pembroke 10

Catawba 24, Lenoir-Rhyne 20

Centre 42, Birmingham-Southern 17

Clemson 31, Florida St. 14

Cumberland (Tenn.) 62, Kentucky Christian 23

Delaware St. 33, Morgan St. 30

Delta St. 42, Florida Tech 20

Drake 45, Campbell 10

FAU 48, Louisiana Tech 23

Faulkner 49, Edward Waters 3

Ferrum 31, Maryville (Tenn.) 24

Frostburg St. 14, Salisbury 7, OT

Furman 56, The Citadel 20

Georgetown (Ky.) 54, Cincinnati Christian 6

Georgia Tech 28, Virginia Tech 22

Grambling St. 24, Alabama St. 7

Guilford 42, Emory & Henry 38

Howard 28, Norfolk St. 24

Huntingdon 27, LaGrange 17

Jackson St. 10, Alabama A&M 7

Jacksonville 13, Stetson 10

Jacksonville St. 14, UT Martin 7

James Madison 20, Richmond 13

Johns Hopkins 56, McDaniel 21

Kennesaw St. 38, Charleston Southern 0

Kentucky 44, Vanderbilt 21

LSU 33, Arkansas 10

Liberty 47, Presbyterian 28

Lindsey Wilson 49, Campbellsville 28

Louisville 38, Virginia 21

Marshall 30, W. Kentucky 23

McNeese St. 44, Northwestern St. 24

Mercer 35, W. Carolina 33

Methodist 38, NC Wesleyan 35

Miami 41, Notre Dame 8

Michigan 35, Maryland 10

Middle Tennessee 35, Charlotte 21

Mississippi 50, Louisiana-Lafayette 22

Murray St. 31, Tennessee Tech 21

NC A&T 36, Savannah St. 17

Newberry 28, Mars Hill 0

North Alabama 16, Mississippi College 7

Old Dominion 37, FIU 30

Pikeville 20, Bluefield South 17

Randolph-Macon 56, Hampden-Sydney 28

Reinhardt 54, St. Andrews 12

Rhodes 37, Austin 32

SC State 33, Hampton 15

Samford 42, ETSU 7

San Diego 63, Davidson 7

Shepherd 63, Virginia-Wise 35

South Alabama 24, Arkansas St. 19

South Carolina 28, Florida 20

Southeastern (Fla.) 48, Ave Maria 0

Stevenson 20, Lycoming 14

Sul Ross St. 34, Belhaven 27

Tennessee St. 23, SE Missouri 20

Towson 26, William & Mary 14

Troy 42, Coastal Carolina 17

Tulane 31, East Carolina 24, OT

Tusculum 25, Wingate 17

UCF 49, UConn 24

Union (Ky.) 56, Point (Ga.) 29

Valdosta St. 52, Shorter 0

Webber 18, Warner 14

Wesley 31, Christopher Newport 14

West Alabama 29, North Greenville 26

West Florida 34, West Georgia 29

Wofford 45, VMI 14

FAR WEST

Arizona 49, Oregon St. 28

Azusa Pacific 56, Colorado Mesa 35

Boise St. 59, Colorado St. 52, OT

Cent. Washington 42, Humboldt St. 28

Coll. of Idaho 45, Montana St.-Northern 22

Colorado Mines 41, Black Hills St. 33

Dixie St. 23, Fort Lewis 13

E. Oregon 41, Carroll (Mont.) 34

Fresno St. 31, Hawaii 21

George Fox 21, Puget Sound 7

La Verne 82, Whittier 17

Midwestern St. 56, E. New Mexico 43

Montana 44, N. Colorado 14

N. Arizona 37, Montana St. 36

Nevada 59, San Jose St. 14

Occidental at Chapman, ccd.

Pomona-Pitzer 29, Claremont-Mudd 28, OT

Redlands 21, Cal Lutheran 17

Rocky Mountain 48, Montana Western 42, OT

S. Dakota Tech 35, Western St. (Col.) 16

S. Oregon 24, Montana Tech 10

S. Utah 47, UC Davis 27

Sacramento St. 49, Cal Poly 14

Southern Cal 38, Colorado 24

UCLA 44, Arizona St. 37

W. Oregon 24, Simon Fraser 21

Washington St. 33, Utah 25

Weber St. 63, Portland St. 17

Whitworth 57, Willamette 24

Wyoming 28, Air Force 14

Ohio State Summary

No. 11 Ohio St. 48, No. 13 Michigan St. 3

Michigan St. 0 3 0 0 — 3

Ohio St. 14 21 13 0 — 48

First Quarter

OSU–Weber 47 run (Nuernberger kick), 8:14

OSU–Barrett 4 run (Nuernberger kick), :17

Second Quarter

OSU–Barrett 4 run (Nuernberger kick), :17

OSU–Dobbins 8 pass from Barrett (Nuernberger kick), 9:21

OSU–Weber 82 run (Nuernberger kick), 6:16

MSU–FG Coghlin 37, :00

Third Quarter

OSU–Victor 48 pass from Barrett (Nuernberger kick), 14:06

OSU–FG Nuernberger 27, 9:17

OSU–FG Nuernberger 28, :00

A–107,011.

MSU OSU

First downs 15 25

Rushes-yards 34-64 42-335

Passing 131 189

Comp-Att-Int 18-36-2 15-23-2

Return Yards 87 16

Punts-Avg. 8-45.12 2-48.5

Fumbles-Lost 1-1 0-0

Penalties-Yards 5-58 2-27

Time of Possession 34:44 25:16

INDIVIDUAL STATISTICS

RUSHING — Michigan St., L.Scott 8-30, London 4-16, G.Holmes 6-11, C.White 1-5, Lewerke 10-2, Stewart 1-1, deWeaver 4-(minus 1). Ohio St., Weber 9-162, Dobbins 18-124, Barrett 9-55, A.Williams 4-6, Baugh 1-5, (Team) 1-(minus 17).

PASSING — Michigan St., Lewerke 18-36-2-131. Ohio St., Barrett 14-21-2-183, Haskins 1-2-0-6.

RECEIVING — Michigan St., C.White 5-42, Jackson 2-22, L.Scott 2-16, Stewart 2-15, Rison 2-12, Ma.Sokol 2-10, London 1-11, N.Davis 1-2, Nelson 1-1. Ohio St., Dobbins 4-20, P.Campbell 3-49, Baugh 3-30, Victor 2-65, K.Hill 2-19, A.Williams 1-6.

MISSED FIELD GOALS — None.

NCAA Division II Playoffs

First Round

Saturday, Nov. 18

West Chester (8-3) at Shippensburg (10-1), Noon

Delta St. (8-3) at Bowie State (9-1), Noon

Ouachita Baptist (9-2) at Ferris State (9-1), Noon

California (Pa.) (9-2) at Assumption (9-1), 1 p.m.

West Florida (7-3) at Wingate (9-1), 1 p.m.

Harding (8-3) at Indianapolis (11-0), 1 p.m.

Colorado St.-Pueblo (9-2) at Minnesota State (11-0), 1 p.m.

Texas A&M-Commerce (9-1) at Winona State (10-1), 2 p.m.

Sioux Falls (9-2) at Midwestern State (9-0), 2 p.m.

Findlay (9-2) at Shepherd (10-0), TBA

West Georgia (8-3) at Virginia State (9-0), TBA

Northwest Missouri State (9-2) at Ashland (10-1), TBA

NCAA Division III Playoffs

First Round

Saturday, Nov. 18

Monmouth (Ill.) (9-1) at Trine (10-0), Noon

Washington & Lee (8-2) at Mount Union (10-0), Noon

Johns Hopkins (9-1) at Washington & Jefferson (10-0), Noon

Huntingdon (9-1) at Berry (10-0), Noon

Western New England (8-2) at Delaware Valley (10-0), Noon

Plymouth State (9-1) at Brockport (10-0), Noon

RPI (8-2) at Wesley (9-1), Noon

Lakeland (8-2) at Wisconsin-Oshkosh (9-0), 1 p.m.

St. John’s (Minn.) (9-1) at North Central (9-1), 1 p.m.

Franklin (8-2) at Wartburg (10-0), 1 p.m.

Case Western (10-0) at Illinois Wesleyan (9-1), 1 p.m.

Chapman (6-2) at Mary Hardin-Baylor (10-0), 1 p.m.

Eureka (8-2) at St. Thomas (Minn.) (9-1), 1 p.m.

Hardin-Simmons (9-1) at Linfield (8-1), 3 p.m.

Frostburg State (9-1) at Wittenberg (10-0), TBA

Husson (9-1) at Springfield (10-0), TBA

COLLEGE BASKETBALL

Sunday’s Men’s Scores

EAST

Boston College 91, SC State 52

Georgetown 73, Jacksonville 57

Hartford 80, Gordon 63

Harvard 70, UMass 67, OT

Mass.-Lowell 102, Mass.-Boston 63

Northeastern 83, Wentworth 49

Penn St. 81, Fairleigh Dickinson 57

Post (Conn.) 87, Pace 84, OT

Rutgers 71, CCSU 67

Seton Hall 75, Monmouth (NJ) 65

SOUTH

Appalachian St. 95, Bridgewater (Va.) 57

Christian Brothers 87, Central St. (Ohio) 78

East Carolina 76, Coppin St. 50

Hampton 85, Bluefield 68

Kentucky 73, Vermont 69

LeTourneau 99, Northwestern St. 84

Lipscomb 77, Morehead St. 70

Maryland 96, Md.-Eastern Shore 43

Miami 89, Navy 55

N. Kentucky 93, Wilmington (Ohio) 65

NC State 78, Charleston Southern 56

SC-Upstate 85, Allen 66

MIDWEST

Butler 85, Princeton 75

Creighton 109, Alcorn St. 72

Fort Wayne 114, Defiance 59

Grand View 116, Dakota St. 109, 2OT

Illinois 77, UT Martin 74

Iowa 92, Alabama St. 58

Lewis 87, Michigan Tech 80

Loyola of Chicago 96, Eureka 69

N. Michigan 83, Wis.-Parkside 68

Ohio St. 82, Radford 72

Purdue 111, Chicago St. 42

S. Dakota St. 78, Mary 54

UMKC 110, Haskell Indian Nations 59

Wisconsin 89, Yale 61

SOUTHWEST

Arkansas 101, Bucknell 73

Cent. Arkansas 100, U. of the Ozarks 51

Oklahoma 108, Omaha 89

SMU 83, Louisiana-Monroe 65

UTSA 92, East Central 59

FAR WEST

Air Force 65, Texas St. 57

Arizona 103, UMBC 78

Boise St. 90, S. Utah 69

California 85, Cal Poly 82

San Diego 81, San Jose St. 64

Seattle 121, Puget Sound 70

Troy 81, Ark.-Pine Bluff 57

UC Irvine 83, Denver 69

Walla Walla 94, New Hope Christian 78

Washington St. 86, Texas Southern 84, OT

Saturday Men’s Scores

EAST

Brown 106, Johnson & Wales (RI) 78

Buffalo 80, Canisius 75

Duquesne 80, St. Francis Brooklyn 70

Fairfield 80, Penn 72

La Salle 61, St. Peter’s 40

LeMoyne 70, Molloy 51

Lehigh 84, Marist 76, OT

Quinnipiac 78, Dartmouth 77

St. Rose 74, Caldwell 56

Wagner 60, NJIT 49

MIDWEST

Akron 67, Cleveland St. 57

Bradley 68, IUPUI 53

Concordia (Mich.) 66, Judson (Ill.) 59

Cornerstone 97, Goshen 67

Drake 101, Coe 54

Ferris St. 70, Missouri-St. Louis 46

Grace (Ind.) 92, Madonna 82

Kent St. 111, Youngstown St. 78

Michigan 86, North Florida 66

Michigan Tech 82, Wis.-Parkside 57

Mount Mercy 85, St. Xavier 84

N. Michigan 79, Lewis 78

Nebraska 72, E. Illinois 68

Notre Dame 72, DePaul 58

Notre Dame (Ohio) 99, St. Augustine’s 95, OT

Ohio 61, Alabama A&M 53

South Dakota 87, Mayville St. 59

Toledo 98, Saint Joseph’s 87

Viterbo 71, Edgewood 52

W. Illinois 109, St. Mary’s (Minn.) 68

W. Michigan 103, Siena Heights 72

William Penn 123, Moody Bible 67

SOUTHWEST

Ouachita 81, UALR 79

Sam Houston St. 91, Texas-Tyler 51

Texas-Arlington 85, Loyola Marymount 80

FAR WEST

BYU 91, MVSU 61

E. Oregon 113, Northwest Indian 74

Lewis-Clark St. 81, Warner Pacific 68

Portland St. 80, Portland 75

Saint Mary’s (Cal) 85, St. Francis (Pa.) 68

UC Santa Barbara 85, N. Dakota St. 66

UNLV 108, Florida A&M 66

SOUTH

Appalachian St. 135, Toccoa Falls 34

Augusta 80, Barton 72

Campbellsville 83, Bethel (Tenn.) 58

Cumberland (Tenn.) 69, Freed-Hardeman 62

Duke 99, Utah Valley 69

Elon 96, William Peace 53

Florida Gulf Coast 98, Illinois St. 87

Georgetown (Ky.) 110, Brewton-Parker 67

Johnson C. Smith 79, Virginia-Wise 58

Lee 81, Tuskegee 45

Lees-McRae 119, Tusculum 86

Pikeville 71, Martin Methodist 64

Presbyterian 107, Johnson 87

Stephen F. Austin 74, Longwood 61

UNC Wilmington 105, NC Wesleyan 81

Sunday’s Women’s Scores

EAST

Brown 85, Bryant 62

Bucknell 63, Akron 52

Dartmouth 68, Boston College 57

Hofstra 71, UMBC 55

Holy Cross 84, Mass.-Lowell 56

Navy 63, Rider 44

Penn St. 84, Drexel 70

Richmond 85, Columbia 79

S. Dakota St. 97, George Washington 88

Saint Joseph’s 93, Niagara 69

Siena 70, St. Bonaventure 62

St. Peter’s 64, Lafayette 61

UMass 72, Towson 49

SOUTH

Bellarmine 91, Northwood (Mich.) 68

Duquesne 81, Winthrop 54

Florida Gulf Coast 85, Illinois 61

Florida St. 75, Jacksonville St. 51

Furman 72, Coll. of Charleston 58

Georgia 95, Wofford 56

Georgia Tech 86, SC State 40

James Madison 68, Wagner 45

Kentucky 72, Gardner-Webb 34

LSU 84, SE Louisiana 56

Lipscomb 58, Charleston Southern 54

Louisiana Tech 87, LSU-Alexandria 47

McNeese St. 76, Southern NO 61

Mercer 66, FAU 55

Miami 73, Vermont 49

NC State 73, Davidson 49

Norfolk St. 66, VCU 52

North Carolina 87, Colorado 80

Northwestern St. 82, LeTourneau 39

Radford 61, Appalachian St. 40

Seton Hall 67, Wake Forest 57

South Florida 90, Houston Baptist 43

Tennessee 87, ETSU 49

UNC Wilmington 73, UNC Pembroke 64

UNC-Greensboro 82, Greensboro 34

Virginia 103, CCSU 59

W. Carolina 62, UNC Asheville 52

MIDWEST

Clarke 76, Viterbo 53

Evansville 89, Murray St. 81

Fort Wayne 79, Loyola of Chicago 70

Indiana-East 74, Salem International 69

Kansas 66, Campbell 48

Louisville 95, Ohio St. 90

Michigan 74, Liberty 50

N. Dakota St. 105, NJIT 58

Ohio 64, High Point 61

UConn 78, Stanford 53

W. Illinois 122, Illinois College 40

Wisconsin 80, Charlotte 66

SOUTHWEST

Arkansas 84, Samford 63

Baylor 100, Coppin St. 54

Belmont 90, Tulsa 65

Texas 95, Stetson 59

Texas A&M 83, Louisiana-Lafayette 62

Texas St. 87, Texas Tech 70

UALR 86, Memphis 57

FAR WEST

Arizona St. 74, UTSA 42

Duke 74, Grand Canyon 61

Hawaii 73, Seattle 58

Idaho St. 79, Washington 59

Montana St. 62, Long Beach St. 51

N. Colorado 71, Denver 63

Nevada 67, Portland St. 55

Oregon 110, Drake 77

Rice 88, N. Arizona 83

Saint Mary’s (Cal) 80, Washington St. 73

UC Davis 69, Pepperdine 64

UCLA 76, Presbyterian 40

W. Michigan 64, New Mexico St. 55

Saturday Women’s Scores

EAST

Bentley 83, Wilmington (Del.) 40

Maine 76, Harvard 51

Missouri 66, Quinnipiac 51

Stony Brook 74, Manhattan 59

SOUTH

Campbellsville 72, Bethel (Tenn.) 61

Cumberlands 80, Webber 77

Flagler 101, Ave Maria 54

Florida 82, Georgia St. 66

Freed-Hardeman 83, Cumberland (Tenn.) 51

Kent St. 59, N. Kentucky 54

Kentucky Wesleyan 89, Stephens 42

Lee 70, Florida Southern 68

Lenoir-Rhyne 90, Mount Olive 79

Martin Methodist 60, Pikeville 57

Milligan 84, Asbury 67

Morehead St. 75, Sacramento St. 71

Quincy 69, Trevecca Nazarene 61

Southern U. 86, Mobile 54

St. Augustine’s 89, Bluefield St. 67

Tusculum 82, King (Tenn.) 46

UAB 87, MVSU 72

William & Mary 83, Howard 71

MIDWEST

Aquinas 78, Spring Arbor 58

Ball St. 76, Cleveland St. 64

Butler 75, Austin Peay 54

Cornerstone 67, Siena Heights 58

Dayton 71, Tulane 65

Fort Hays St. 84, SW Minnesota St. 42

Graceland 78, William Woods 75

Grand View 81, Hannibal-LaGrange 38

Green Bay 60, Chattanooga 30

Indiana 93, Arkansas St. 51

Iowa 104, W. Kentucky 97

Michigan St. 100, Robert Morris 58

Minnesota 107, Lehigh 73

Missouri Western 65, Upper Iowa 49

Nebraska 62, SIU-Edwardsville 53

Notre Dame 121, Mount St. Mary’s 65

Oakland 64, Illinois St. 43

Rio Grande 62, Trinity (Texas) 57

Valley City St. 80, Bemidji St. 76

Viterbo 66, St. Ambrose 55

Winona St. 96, Beloit 31

Xavier 71, New Hampshire 66

SOUTHWEST

TCU 72, Oral Roberts 58

Texas A&M-CC 62, McMurry 43

Texas-Arlington 61, Incarnate Word 48

UTEP 67, CS Bakersfield 56

FAR WEST

Cal St.-Fullerton 73, Santa Clara 69

Wyoming 73, Adams St. 47

PRO GOLF

PGA Tour

OHL Classic

Final Results

Patton Kizzire (500), $1,278,000 62-70-66-67–265 -19

Rickie Fowler (300), $766,800 65-67-67-67–266 -18

Si Woo Kim (190), $482,800 67-68-69-65–269 -15

Charles Howell III (123), $312,400 68-70-66-66–270 -14

Martin Piller (123), $312,400 66-68-71-65–270 -14

Scott Brown (95), $246,725 67-69-66-69–271 -13

Ryan Moore (95), $246,725 70-66-67-68–271 -13

John Oda, $220,100 68-65-69-70–272 -12

Abraham Ancer (70), $177,500 71-69-65-68–273 -11

Alex Cejka (70), $177,500 69-67-68-69–273 -11

Emiliano Grillo (70), $177,500 69-67-70-67–273 -11

Russell Knox (70), $177,500 68-68-69-68–273 -11

Brian Stuard (70), $177,500 69-70-69-65–273 -11

Bryson DeChambeau (52), $117,150 70-68-70-66–274 -10

Anirban Lahiri (52), $117,150 67-69-67-71–274 -10

J.T. Poston (52), $117,150 69-68-67-70–274 -10

Chez Reavie (52), $117,150 67-69-68-70–274 -10

Patrick Rodgers (52), $117,150 67-65-72-70–274 -10

J.J. Spaun (52), $117,150 68-69-67-70–274 -10

Xinjun Zhang (43), $85,673 66-73-70-66–275 -9

Shawn Stefani (43), $85,673 71-67-68-69–275 -9

Kevin Streelman (43), $85,673 68-68-69-70–275 -9

Joel Dahmen (38), $71,000 68-70-69-69–276 -8

Zach Johnson (38), $71,000 70-70-72-64–276 -8

Brice Garnett (30), $50,804 69-68-71-69–277 -7

Danny Lee (30), $50,804 70-69-72-66–277 -7

Cameron Tringale (30), $50,804 71-68-70-68–277 -7

Tyrone Van Aswegen (30), $50,804 69-71-67-70–277 -7

Roberto Diaz (30), $50,804 71-65-73-68–277 -7

Oscar Fraustro, $50,804 69-66-72-70–277 -7

Brian Gay (30), $50,804 68-65-73-71–277 -7

Brandon Harkins (30), $50,804 65-68-75-69–277 -7

John Huh (30), $50,804 67-74-67-69–277 -7

Graeme McDowell (19), $35,094 69-70-70-69–278 -6

Rob Oppenheim (19), $35,094 68-68-73-69–278 -6

Pat Perez (19), $35,094 67-74-71-66–278 -6

Adam Schenk (19), $35,094 69-69-72-68–278 -6

Retief Goosen (19), $35,094 66-70-69-73–278 -6

Beau Hossler (19), $35,094 70-66-70-72–278 -6

Gary Woodland (19), $35,094 68-73-68-69–278 -6

Talor Gooch (14), $26,980 69-69-69-72–279 -5

Nicholas Lindheim (14), $26,980 70-67-74-68–279 -5

Vaughn Taylor (14), $26,980 64-73-68-74–279 -5

Richy Werenski (14), $26,980 69-71-70-69–279 -5

Blayne Barber (10), $20,789 69-72-68-71–280 -4

Fabian Gomez (10), $20,789 66-70-75-69–280 -4

Whee Kim (10), $20,789 69-69-67-75–280 -4

Jason Kokrak (10), $20,789 69-68-74-69–280 -4

Carlos Ortiz, $20,789 67-71-74-68–280 -4

Austin Cook (8), $17,125 66-72-72-71–281 -3

Tyler Duncan (8), $17,125 69-72-72-68–281 -3

Matt Jones (8), $17,125 72-67-69-73–281 -3

Conrad Shindler (8), $17,125 69-72-72-68–281 -3

Camilo Villegas (8), $17,125 72-68-70-71–281 -3

Ryan Armour (6), $15,975 68-69-73-72–282 -2

Zac Blair (6), $15,975 72-68-68-74–282 -2

C.T. Pan (6), $15,975 71-66-73-72–282 -2

Ethan Tracy (6), $15,975 71-69-70-72–282 -2

Nick Watney (6), $15,975 71-69-70-72–282 -2

Tim Wilkinson, $15,975 70-71-70-71–282 -2

Jonathan Byrd (4), $15,052 72-67-75-69–283 -1

Matt Every (4), $15,052 68-73-75-67–283 -1

Lanto Griffin (4), $15,052 71-70-72-70–283 -1

Tom Hoge (4), $15,052 72-68-70-73–283 -1

Brett Stegmaier (4), $15,052 71-67-74-71–283 -1

Jhonattan Vegas (4), $15,052 69-70-69-75–283 -1

Johnson Wagner (4), $15,052 72-67-73-71–283 -1

Greg Chalmers (3), $14,129 69-71-73-71–284 E

Ken Duke (3), $14,129 68-68-77-71–284 E

Derek Fathauer (3), $14,129 70-70-74-70–284 E

Denny McCarthy (3), $14,129 75-65-72-72–284 E

Keith Mitchell (3), $14,129 66-75-78-65–284 E

Geoff Ogilvy (3), $14,129 68-71-72-73–284 E

Aaron Baddeley (3), $13,632 73-68-74-70–285 +1

Corey Conners (2), $13,419 70-71-73-72–286 +2

D.A. Points (2), $13,419 75-66-69-76–286 +2

Ricky Barnes (2), $13,135 67-74-75-71–287 +3

Rory Sabbatini (2), $13,135 74-67-74-72–287 +3

LPGA Tour

Blue Bay Classic

Final Results

Shanshan Feng, $315,000 69-67-73-70–279 -9

Moriya Jutanugarn, $192,550 69-73-68-70–280 -8

Megan Khang, $101,467 71-72-73-68–284 -4

Jessica Korda, $101,467 71-72-70-71–284 -4

Sung Hyun Park, $101,467 68-76-68-72–284 -4

Ashleigh Buhai, $101,467 67-68-76-73–284 -4

Sun Young Yoo, $52,886 65-74-77-69–285 -3

Sandra Gal, $52,886 71-70-73-71–285 -3

Na Yeon Choi, $52,886 67-77-68-73–285 -3

Mi Hyang Lee, $38,425 74-75-68-69–286 -2

Austin Ernst, $38,425 68-75-72-71–286 -2

Jeong Eun Lee, $38,425 67-76-70-73–286 -2

Lizette Salas, $38,425 67-73-73-73–286 -2

Sarah Jane Smith, $31,520 73-73-71-70–287 -1

Hyo Joo Kim, $31,520 71-72-73-71–287 -1

Michelle Wie, $28,147 73-76-68-71–288 E

Ariya Jutanugarn, $28,147 69-72-74-73–288 E

Karine Icher, $26,144 71-71-75-72–289 +1

Ryann O’Toole, $24,668 73-76-73-68–290 +2

Ayako Uehara, $24,668 71-75-70-74–290 +2

Morgan Pressel, $22,560 73-75-72-71–291 +3

Pernilla Lindberg, $22,560 67-79-71-74–291 +3

Lee-Anne Pace, $22,560 67-75-72-77–291 +3

Gaby Lopez, $20,873 74-72-76-70–292 +4

In-Kyung Kim, $18,659 76-76-74-67–293 +5

Pornanong Phatlum, $18,659 71-76-75-71–293 +5

Peiyun Chien, $18,659 68-76-77-72–293 +5

Azahara Munoz, $18,659 68-78-74-73–293 +5

Minjee Lee, $18,659 71-73-76-73–293 +5

Yu Liu, $15,286 75-77-75-67–294 +6

Brittany Lang, $15,286 75-77-74-68–294 +6

Su Oh, $15,286 74-71-77-72–294 +6

Alison Lee, $15,286 69-74-75-76–294 +6

Nelly Korda, $15,286 71-70-77-76–294 +6

Chella Choi, $12,967 73-76-73-73–295 +7

Yanhong Pan, $12,967 70-79-73-73–295 +7

Olafia Kristinsdottir, $12,967 72-76-71-76–295 +7

Caroline Masson, $11,201 70-76-81-69–296 +8

Jenny Shin, $11,201 71-75-77-73–296 +8

Kelly W Shon, $11,201 73-75-74-74–296 +8

Lindy Duncan, $11,201 71-77-74-74–296 +8

Anna Nordqvist, $9,340 76-73-75-73–297 +9

Amy Olson, $9,340 74-73-77-73–297 +9

Alena Sharp, $9,340 69-74-80-74–297 +9

Bronte Law, $9,340 72-78-72-75–297 +9

Haru Nomura, $9,340 71-77-74-75–297 +9

Emily K. Pedersen, $8,170 71-80-73-74–298 +10

Xiang Sui, $8,170 66-76-80-76–298 +10

Yani Tseng, $7,414 78-74-75-72–299 +11

Xiyu Lin, $7,414 74-77-76-72–299 +11

Christina Kim, $7,414 76-78-72-73–299 +11

Jennifer Song, $6,958 72-74-80-74–300 +12

Simin Feng, $6,746 74-79-74-74–301 +13

a-Lei Ye 70-78-76-77–301 +13

Joanna Klatten, $6,431 78-77-73-74–302 +14

Mi Jung Hur, $6,431 69-76-79-78–302 +14

Liying Ye, $6,009 75-80-72-76–303 +15

Candie Kung, $6,009 71-78-77-77–303 +15

Tiffany Joh, $5,692 73-79-74-78–304 +16

Jaye Marie Green, $5,483 78-76-76-75–305 +17

Weiwei Zhang, $5,166 75-78-82-71–306 +18

Jing Yan, $5,166 76-79-78-73–306 +18

Wei-Ling Hsu, $5,166 74-76-79-77–306 +18

Yunjie Zhang, $4,902 70-80-80-77–307 +19

Beatriz Recari, $4,902 78-75-76-78–307 +19

Mariajo Uribe, $4,638 75-82-78-73–308 +20

Cydney Clanton, $4,638 78-80-75-75–308 +20

Nicole Broch Larsen, $4,638 71-72-84-81–308 +20

Katie Burnett, $4,374 81-76-79-73–309 +21

a-Zixuan Zhou 75-78-81-75–309 +21

Jiayun Li, $4,374 78-76-77-78–309 +21

Sandra Changkija, $4,217 77-76-82-76–311 +23

Ruixin Liu, $4,111 75-82-81-76–314 +26

Mengzhu Wang, $4,111 75-80-79-80–314 +26

Yan Liu, $4,111 76-77-78-83–314 +26

Ying Luo, $4,006 80-79-81-80–320 +32

a-Yeying Song 76-82-84-81–323 +35

Taoli Yang, $3,958 83-86-83-76–328 +40

Yanjiao Jiang, $3,907 80-85-85-82–332 +44

AUTO RACING

NASCAR

Can-Am 500

Final Results

1. (7) Matt Kenseth, Toyota, 312 laps, 56 points.

2. (4) Chase Elliott, Chevy, 312, 45.

3. (5) Martin Truex Jr, Toyota, 312, 44.

4. (11) Erik Jones, Toyota, 312, 45.

5. (6) Kevin Harvick, Ford, 312, 43.

6. (13) Jamie McMurray, Chevy, 312, 35.

7. (8) Kyle Busch, Toyota, 312, 41.

8. (27) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 312, 29.

9. (22) Aric Almirola, Ford, 312, 28.

10. (14) Dale Earnhardt Jr, Chevy, 312, 27.

11. (29) Ty Dillon, Chevy, 312, 26.

12. (9) Joey Logano, Ford, 312, 25.

13. (20) Clint Bowyer, Ford, 312, 25.

14. (21) Austin Dillon, Chevy, 312, 23.

15. (19) Paul Menard, Chevy, 312, 22.

16. (16) Brad Keselowski, Ford, 312, 21.

17. (1) Ryan Blaney, Ford, 312, 20.

18. (10) Daniel Suarez, Toyota, 312, 19.

19. (17) Kasey Kahne, Chevy, 311, 18.

20. (18) Ryan Newman, Chevy, 311, 22.

21. (15) Kurt Busch, Ford, 310, 16.

22. (28) Michael McDowell, Chevy, 309, 15.

23. (23) AJ Allmendinger, Chevy, 309, 14.

24. (32) Landon Cassill, Ford, 309, 13.

25. (24) Danica Patrick, Ford, 309, 12.

26. (37) D.J. Kennington, Chevy, 307, 11.

27. (30) Matt DiBenedetto, Ford, 306, 10.

28. (36) David Starr, Chevy, 306, 0.

29. (38) Jeffrey Earnhardt, Chevy, 305, 8.

30. (35) Joey Gase, Chevy, 304, 0.

31. (33) Corey Lajoie, Toyota, 303, 6.

32. (40) Derrike Cope, Chevy, 302, 5.

33. (26) David Ragan, Ford, 301, 4.

34. (39) Kyle Weatherman, Chevy, 294, 3.

35. (2) Denny Hamlin, Toyota, accident, 275, 21.

36. (34) Cole Whitt, Chevy, accident, 258, 1.

37. (31) Chris Buescher, Chevy, accident, 247, 1.

38. (25) Trevor Bayne, Ford, accident, 226, 1.

39. (12) Jimmie Johnson, Chevy, accident, 148, 2.

40. (3) Kyle Larson, Chevy, engine, 104, 11.

Formula One

Brazilian Grand Prix

Final Results

1. Sebastian Vettel, Ferrari, 71 laps, 1:31:26.262.

2. Valtteri Bottas, Mercedes, 71, +2.762 seconds.

3. Kimi Raikkonen, Ferrari, 71, +4.600.

4. Lewis Hamilton, Mercedes, 71, +5.468.

5. Max Verstappen, Red Bull, 71, +32.940.

6. Daniel Ricciardo, Red Bull, 71, +48.691.

7. Felipe Massa, Williams, 71, +68.882.

8. Fernando Alonso, McLaren, 71, +69.363.

9. Sergio Perez, Force India, 71, +69.500.

10. Nico Hulkenberg, Renault, 70, +1 lap.

11. Carlos Sainz, Renault, 70, +1 lap.

12. Pierre Gasly, Toro Rosso, 70, +1 lap.

13. Marcus Ericsson, Sauber, 70, +1 lap.

14. Pascal Wehrlein, Sauber, 70, +1 lap.

15. Romain Grosjean, Haas, 69, +2 laps.

16. Lance Stroll, Williams, 69, +2 laps.

Not classified

Brendon Hartley, Toro Rosso, 40 laps.

Esteban Ocon, Force India, 0.

Stoffel Vandoorne, McLaren, 0.

Kevin Magnussen, Haas, 0.

TRANSACTIONS

Basketball

National Basketball Association

ATLANTA HAWKS — Assigned G Tyler Dorsey to Erie (NBAGL).

NEW YORK KNICKS — Waived F Mindaugas Kuzminskas.

Hockey

National Hockey League

NHL — Fined San Jose F Timo Meier $2,403.67 for elbowing Vancouver D Michael Del Zotto.

OTTAWA SENATORS — Assigned D Cody Donaghey from Belleville (AHL) to Brampton (ECHL).

American Hockey League

SAN ANTONIO RAMPAGE — Recalled F Shawn St. Amant from Colorado (ECHL).

ECHL

ALLEN AMERICANS — Traded F Tanner Eberle to Jacksonville for D Michael Webster.

BRAMPTON BEAST — Released G J.P. Anderson.

KALAMAZOO WINGS — Signed G Dave Desander.

MANCHESTER MONARCHS — Loaned D Rob Hamilton to Springfield (AHL).

READING ROYALS — Released G Brent Troyan as emergency backup.

College

TENNESSEE — Fired football coach Butch Jones. Named defensive line coach Brady Hoke interim head coach.

LOCAL & AREA

Fostoria Athletic Boosters Basketball

FOSTORIA — The Fostoria High School boys basketball team will conduct the Fostoria Athletic Boosters Basketball program this winter for boys in grades 4-6 at Fostoria and St. Wendelin schools. At no cost, youngsters will receive instruction and play games under the supervision of Fostoria’s coaching staff and members of the varsity and junior varsity teams on Dec. 2, 9 and 16 and Jan. 6 and 13 at either Fostoria High School or the Fostoria Intermediate Elementary School. Participants will also play at halftime of selected boys basketball games in December and January. Each youngster will receive a T-shirt. Advance registration is required by Nov. 28. Contact Fostoria head boys basketball coach Thom Loomis at tloomis@fostoriaschools.org.

Comments

comments