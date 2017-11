Prep golf: Foltz, Wehrle, Dull earn first team all-district honors

A total of three area players netted first team honors as the Northwest District High School Golf Coaches Association released its all-district selections for the 2017 season.

Van Buren seniors Hunter Foltz and Brandon Wehrle made the first team in the Division III boys selections while Lakota’s Kyleigh Dull netted a first-team nod in the girls Division II picks.

A number of area golfers also earned spots on the all-district honorable mention team including Arcadia’s Brayden Thomas, Van Buren’s Connor Ohlrich, Quentin Weddell and Noah Frederick, Maria Trusty and Olivia Sexton.

All-District Golf

Division I Boys

FIRST TEAM

BOWLING GREEN — Jack Hanus, sr. OREGON CLAY — Palmer Yenrick, jr. ASHLAND — Max Watson, jr. SYLVANIA SOUTHVIEW — Ryan Fries, sr. SYLVANIA NORTHVIEW — Jack Kunkel, sr.; Andy Riggs, sr.

COACH OF THE YEAR — Mike Czerniakowski, Sylvania Northview.

SECOND TEAM

TOLEDO ST. JOHN’S — Jack Spengler, sr.; Patrick Yost, jr. TOLEDO ST. FRANCIS — Sean Gallagher, sr. MAUMEE — Dmitri Hohenbrink, sr. NORWALK — Braden Nunez, sr. SYLVANIA SOUTHVIEW — Jason Johnson, sr.

AREA HONORABLE MENTION

FINDLAY — Jordan Goeb.

Division II Boys

FIRST TEAM

TOLEDO CENTRAL CATHOLIC — Jack Grombacker. VAN WERT — Jared Hernandez. ONTARIO — Marc Wilkins. GALION — Jack McElligott. ARCHBOLD — Brandon Miller & Trevor Rupp.

SECOND TEAM

TOLEDO CENTRAL CATHOLIC –Daniel Powers. BRYAN — Case Hartman. GENOA — Ethan Smith. WAUSEON — C.J. Moser. ONTARIO — Dominic Castelvetue. GALION — Matt McMullen.

Division III Boys

FIRST TEAM

VAN BUREN — Hunter Foltz, sr.; Brandon Wehrle, sr. KALIDA — Christian Nartker, jr.; Josh Klausing, sr. BLUFFTON — Aaron Belcher, sr. MAUMEE VALLEY COUNTRY DAY — Evan Heritage, sr.

COACH OF THE YEAR — Ken Schnipke, Kalida.

SECOND TEAM

ST. HENRY — Kyle Nauman, sr. CAREY — Marcus Miller, sr. SPENCERVILLE — Ethan & Gavin Harmon, sophs. RIVERDALE — Andrew Kuenzli, fr. MARGARETTA — Oliver Thomas, sr.

AREA HONORABLE MENTION

ARCADIA — Brayden Thomas. BLUFFTON — Cole Fruchey. VAN BUEN — Connor Ohlrich, Noah Frederick, Quentin Weddell. NORTH BALTIMORE — Jaden Bucher. KALIDA — Josh Recker. PATRICK HENRY — Kaiden McGraw. MILLER CITY _ Muke Lammers. LIBERTY-BENTON — Noah Brand, Luke Sunderman. McCOMB — Ross Wenzinger. CAREY — Trey Bame.

Division I Girls

FIRST TEAM

TOLEDO ST. URSULA — Lily Rinker, sr.; Pinya pipatjarasgit, sr. TOLEDO NOTRE DAME — Mattie Kasper, sr. BOWLING GREEN — Macy Hanus, soph. ASHLAND — Anna Watson, soph. FINDLAY — Emma Harris, sr. SYLVANIA NORTHVIEW — Lexi Knight, jr.

SECOND TEAM

TOLEDO ST. URSULA — Audrey Hales, sr.; Molly Bennett, jr.; Kelsey Sager, sr. TOLEDO NOTRE DAME — Kathryn Roth, jr.; Grace Durfey, sr. LEXINGTON — Leah Burtscher, sr. FINDLAY — Chloe Holliday, jr. PERRYSBURG — Ella Sams, sr.

Division II Girls

FIRST TEAM

ST. MARYS MEMORIAL — Jill Schmitmeyer, sr. LAKOTA — Kyleigh Dull, fr. LIMA CENTRAL CATHOLIC — Mary Kelly Mulcahy, fr. SHELBY — Amanda Ruminski, fr.; Claire Korbas, sr. EDISON — Zoe Grant, sr.

SECOND TEAM

EDISON — Jackie Butler, sr.; Abby Singler, sr. OAK HARBOR — Jaclyn Wojciechowski, jr. OTTAWA HILLS — Caroline Dayton, jr. LIMA CENTRAL CATHOLIC — Erin Mulcahy, fr. LIBERTY CENTER — Olivia Zacharias, jr. EDISON — Jordan Pruitt, soph.

AREA HONORABLE MENTION

BLUFFTON — Alivia Koenig. NORTH BALTIMORE — Hanna Rose, Jordan Bucher. VAN BUREN — Maria Trusty, Olivia Sexton.

