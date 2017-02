Prep basketball: Old Fort girls top area District 6 picks

Old Fort’s girls basketball team swept top honors as the Ohio High School Basketball Coaches Association’s District 6 released its all-district selections for the 2016-17 season.

The Stockaders’ Allie Adelsperger was named the Division IV Girls Player of the Year while Jenny Ritzler nabbed coach of the year honors.

They led Old Fort to a 19-3 regular-season record and co-championship in the Sandusky Bay Conference’s River Division this season.

New Riegel’s Brianna Gillig, Hopewell-Loudon’s Brooklyn Arbogast and Old Fort’s Peyton Miller were first-team picks, along with Adelsperger, in Division IV.

Hopewell-Loudon’s Hailey Coppus and St. Wendelin’s Peighton Troike and Hailee Burns made the Division IV girls second team.

Old Fort’s Hootie Cleveland, the only other area first teamer, made the District 6 Division IV boys first team.

Hopewell-Loudon’s Gauge Sadler, New Riegel’s Lucas Williams and Old Fort’s Jacob Webb were picked for the Division IV second team.

All-District 6 Selections

Division I Boys

FIRST TEAM

Griffin Gerwig, sr., Ashland; John Wolfe, sr., Ashland; Grant Denbow, sr., Ashland; B.J. Patrick, jr., Mansfield Senior; Brandon Tulio, sr., Fremont Ross; Taylor Druckenmiller, sr., Fremont Ross.

SECOND TEAM

Garrett Denbow, soph., Ashland; Malik Johnson, jr., Fremont Ross; Bryce McKinstry, soph., Fremont Ross.

Player of the Year: Griffin Gerwig, Ashland.

Coach of the Year: Jason Hess, Ashland.

Division II Boys

FIRST TEAM

Jayrese Williams, sr., Sandusky; Wes Vent, sr., Upper Sandusky; Tyrell Ajian, sr., Mansfield Madison; Cade Stover, so., Lexington; Trey Jordan, sr., Ontario; Davey Hipp, sr., Shelby; Ro Durham, sr., Tiffin Columbian; Connor Roesch, sr., Sandusky Perkins.

SECOND TEAM

Michael Hurst, jr., Huron; Joby Pfiel, jr., Vermilion; Keith Williams, jr., Sandusky; George Friend, sr., Norwalk; Owen Hartley, sr., Bellevue; Jackson Todd, sr., Ontario; Kyle Jackson, jr., Mansfield Madison.

HONORABLE MENTION

Jevon Dible, Upper Sandusky; Austin Spitler, Perkins; Joey Brenner, Port Clinton; Joey Harkelroad, Huron; Mason Montgomery, Vermilion; Cavon Croom, Sandusky; Todd Simonds, Tiffin Columbian; Brock Kehres, Shelby; Seth Hohman, Clyde.

Player of the Year: Jayrese Williams, Sandusky.

Co-Coaches of the Year: Bobby James, Huron; Jeff Winslow, Upper Sandusky.

Division III Boys

FIRST TEAM

Ryan Lane, sr., New London; Bryce Ostheimer, sr., Edison; Colton Stevens, sr., Crestview; Cody Luzader, jr., Carey; Colton Puder, sr., Western Reserve; Johny Diehm, sr., Seneca East, Angelo Frias, jr., Margaretta.

SECOND TEAM

Bailey Kimberlin, jr., Margaretta; James Hill, jr., Edison; Chance Bennett, jr., Clear Fork; Nick Cofer, sr., Willard; Bryce Roberts, jr., Edison; Dale Smith, jr. Western Reserve; Karson Howell, so., New London.

HONORABLE MENTION

Garrett Summit, Carey; Trey Bame, Carey; Clinton Carr, Bucyrus; Noah Hilton, Margaretta; Ethan Daub, Willard; Jeret Griffith, Western Reserve; Nicholas Stimpert, Ashland Crestview; Alex Forehand, Seneca East; Nick Leibacher, Margaretta; Isaiah Alsip, Galion.

Player of the Year: Ryan Lane, New London.

Coach of the Year: Tom Howell, New London.

Division IV Boys

FIRST TEAM

Jared Jakubick, jr., Mansfield St. Peter’s; Hootie Cleveland, sr., Old Fort; Jacob Shade, sr., Buckeye Central; Mason Campbell, jr., Mansfield St. Peter’s; David Miller, sr., Sandusky St. Mary’s; Luca Mormina, jr., Sandusky St. Mary’s; Brandon McCall, sr., Norwalk St. Paul; Jack Reed, sr., Wynford; Heath Starkey, sr., Colonel Crawford.

SECOND TEAM

Jared McPeek, jr., Mansfield Christian; Michael Ponchel, sr., South Central; Dylan Furlong, sr., Norwalk St. Paul; Tyson Kent, sr., Mansfield St. Peter’s; Cameron McGreary, fr., Colonel Crawford; Gauge Sadler, sr., Hopewell-Loudon; Dylan Dennison, sr., Lucas; Lucas Williams, sr., New Riegel; Jacob Webb, jr., Old Fort.

HONORABLE MENTION

Zach Millitello, Fremont St. Joseph; Ty Clark, Crestline; Ben Lamoreaux, South Central; Josh Murphy, Lucas; Zach Hoffman, Wynford; Connor Meyer, Tiffin Calvert; Shane Holcomb, New Riegel; Elijah Cobb, Mansfield St. Peter’s; Simon Blair, South Central; Jordyn Jury, Hopewell-Loudon; Cyle Smith, St. Wendelin; Trent Ardner, Hopewell-Loudon; Kyle Kurtz, Mansfield Christian; Max Loy, Buckeye Central.

Player of the Year: Jared Jakubick, Mansfield St. Peter’s.

Coach of the Year: Mike Smith, Norwalk St. Paul.

Division I Girls

FIRST TEAM

Kylie Radabaugh, jr., Ashland; Jazmin Bulger, jr., Fremont Ross; Brooklyn Arnold, so., Mansfield Madison; Katie Kennedy, sr., Ashland; Maddie Overmyer, sr., Fremont Ross.

SECOND TEAM

Rebecca Phelps, so. Mansfield Madison; Alyssa Steury, soph., Ashland; Ahlia Simms, fr., Fremont Ross; Leah Boggs, fr., Mansfield Madison; Mackenzie Mullins, jr., Mansfield Madison.

HONORABLE MENTION

Logan Lamalie, sr., Fremont Ross; Kourtney Burke, jr., Ashland; Samantha Webb, jr., Ashland; Tara Andrews, jr., Mansfield Madison; Rylie Shaffner, jr., Mansfield Madison.

Player of the Year: Kylie Radebaugh, Ashland.

Coach of the Year: Juan Vela, Fremont Ross

Division II Girls

FIRST TEAM

Jiselle Thomas, sr., Norwalk; Abigail Fogle, jr., Upper Sandusky; Kennadie Goth, sr., Shelby; Casey Santoro, fr., Bellevue; Erica Johnson, sr., Mansfield Senior; Heidi Marshall, jr., Clyde; Emily Yeager, sr., Ontario.

SECOND TEAM

Jenna Strayer, sr., Bellevue; Jackie Garrett, sr., Shelby; NaShail Shelby, jr., Ontario; Olivia Howard, fr., Sandusky Perkins; Siena King, sr., Shelby; Sierra Carey, sr., Upper Sandusky; Payton Vogel, so., Bellevue.

HONORABLE MENTION

Maddie Brisendine, Tiffin Columbian; Erin Sherman, Sandusky; Talayzha Catchings, Mansfield Senior, sr.; Caitlyn Schnur, Vermilion; Megan Hensel, Upper Sandusky; Bree Dowling, Clyde; Julia Kocher, Lexington; Amanda Nething, Ontario; Abby Dryfuse, Tiffin Columbian; Addie Martin, Clyde.

Player of the Year: Jiselle Thomas, Norwalk.

Coach of the Year: Natalie Lantz, Shelby.

Division III Girls

FIRST TEAM

Sydney Holderman, sr., Riverdale; Andrea Robson, jr., Western Reserve; Alexus Burkhart, sr., Colonel Crawford; Cassidy Crawford, fr., Willard; Megan Siesel, sr., Seneca East; Chelsey Trusty, sr., Mohawk; Cora Wyers, so., Western Reserve.

SECOND TEAM

Gretchen Harris, sr., Wynford; Jacqueline Baith, jr., Ashland Crestview; Janessa Taylor, sr., Riverdale; Ashley Gwirtz, sr., Colonel Crawford; Kelsey Schuster, sr., Edison; Madie Secor, jr., Willard; Shania Orewiler, jr., Bucyrus.

HONORABLE MENTION

Faythe Smetzer, Margaretta; Marina Adachi, Seneca East; Lydia Wiers, Willard; Brooke Ommert, Western Reserve; Lexie Wright, Riverdale; Beth Dundore, Mohawk; Jayden Moore, Margaretta; Gabby Kaple, Galion; Sydney McLaughlin, Ashland Crestview; Reygan Frey, Riverdale.

Player of the Year: Sydney Holderman, Riverdale.

Coach of the Year: Laura Pierson, Western Reserve.

Division IV Girls

FIRST TEAM

Allie Adelsperger, sr., Old Fort; Brianna Gillig, jr., New Riegel; Sydney Kin, jr., Carey; Jenna Karl, jr., Buckeye Central; Adrienne Wehring, jr., Fremont St. Joseph; Ashley Painley, sr., Norwalk St. Paul; Brooklyn Arbogast, sr., Hopewell-Loudon; Miranda Wammes, jr., Fremont St. Joseph; Peyton Miller, sr., Old Fort.

SECOND TEAM

Morgan Luedy, sr., New London; Isabelle Biglin, sr., Buckeye Central; Allie Maiyer, sr., Mansfield Christian; Eden Copley, sr., New London; Hailey Coppus, jr., Hopewell-Loudon; Caroline Blunk, sr., Mansfield St. Peter’s; Peighton Troike, jr. St. Wendelin; Hailee Burns, sr., St. Wendelin; Lauren Lukasko, sr., Norwalk St. Paul.

HONORABLE MENTION

Brooke Casperson, Fremont St. Joseph; Cortney Pifher, Buckeye Central; Rachele Windau, Sandusky St. Mary’s; Kara Schafer, Monroeville; Jessica Groover, Lucas; Destiny DeFeo, Carey; McKenzie Hendrickson, Mansfield St. Peter’s; Caitlin Good, Norwalk St. Paul; Emily Blanton, Plymouth; Haley Green, Buckeye Central; Chloe Mack, Plymouth; Lauryn Tadda, Crestline; Mackenzie Ward, Old Fort; Shelby Hemminger, Tiffin Calvert.

Player of the Year: Alli Adelsperger, Old Fort.

Coach of the Year: Jenny Ritzler, Old Fort.

