Monday’s scoreboard

PREP BOYS BASKETBALL

Saturday’s Results

Mid-Buckeye Conference

Mansfield Christian 63, Crestline 48

Mid Ohio Athletic Conference Red

Marion Harding 72, Galion Senior 48

Marion Pleasant 65, River Valley 59

North Union 51, Buckeye Valley 47

Mid Ohio Athletic Conference Blue

Cardington 55, Sparta Highland 48

Centerburg 63, Fredericktown 45

Marion Elgin 65, Howard East Knox 36

Other NW Ohio Games

Allen East 68, Waynesfield-Goshen 53

Ashland Crestview 62, Bucyrus 57

Bellevue 51, Oak Harbor 38

Bluffton 54, Kenton 47, OT

Castalia Margaretta 58, Tiffin Calvert 39

Celina 48, Lima Cent. Cath. 46

Columbus Grove 61, Miller City 58

Continental 41, Tinora 36

Convoy Crestview 60, New Knoxville 51

Cory-Rawson 72, Hardin Northern 49

Danbury at Fremont St. Joseph

Defiance 67, Archbold 62, OT

Delphos Jefferson 57, Elida 43

Delphos St. John’s 64, Lima Bath 33

Edgerton 73, North Central 49

Fairview 61, Edon 47

Fort Recovery 81, McComb 40

Fostoria Senior 55, Seneca East 53

Genoa 58, Old Fort 42

Hilltop 47, Antwerp 38

Jackson Center 63, Riverside 40

Leipsic 52, Ottoville 43

Lima Perry 91, Botkins 50

Lima Temple Christian 63, Ada 39

Mansfield Madison 80, Willard 48

Marion Local 50, Russia 43

Maumee Valley Country Day 62, Montpelier 48

Milan Edison 51, Western Reserve 48

Mount Vernon 57, Sunbury Big Walnut 44

New Riegel 47, Hopewell-Loudon 46

North Baltimore 61, Upper Scioto Valley 58

Olentangy 85, Mansfield Senior 74

Ontario 53, Colonel Crawford 37

Pandora-Gilboa 56, Fort Jennings 44

Paulding 56, Bryan 55

Plymouth 56, Lucas 45

Sandusky Perkins 65, Norwalk St. Paul 56

Sandusky Senior 63, Clyde 50

Sidney Fairlawn 73, Sidney Lehman 46

South Central 80, Sandusky St. Mary’s 72

Spencerville 46, New Bremen 33

Toledo Christian 70, Lenawee Christian 57

Toledo Start 54, Perrysburg 48

Van Buren 54, Kalida 49

Vanlue 60, Ridgemont 55

Versailles 57, Greenville 56

Wapakoneta 79, Coldwater 73, 2-OT

Wauseon 65, Pettisville 43

Wynford 67, New London 61

Around Ohio

Akr. Kenmore 52, Dalton 45

Ashville Teays Valley 71, Williamsport Westfall 32

Batavia 66, Blanchester 58

Beloit W. Branch 62, Mogadore Field 47

Can. Glenoak 51, Massillon Washington 45

Cin. St. Xavier 46, Cin. Winton Woods 33

Clarksville Clinton-Massie 62, Bellbrook 47

Cols. Bexley 63, Heath 61

Cols. Ready 77, Cols. International 33

Cols. South 65, Cols. Northland 51

Cols. St. Charles 60, Wellington 46

Dublin Coffman 93, Can. McKinley 51

Dublin Coffman 93, Cols. Linden McKinley 51

Elyria Cath. 91, Hunting Valley University 81, 0

Elyria Open Door 84, Hartville Lake Christian 69

Ft. Loramie 37, New Madison Tri-Village 32

Goshen 66, Bethel-Tate 52

Hebron Lakewood 69, Cols. Horizon Science 60

Hudson WRA 62, Gates Mills Hawken 49

Lakewood St. Edward 65, Cle. Cent. Cath. 60

London Madison Plains 54, London 44

Lorain 78, N. Ridgeville 62

Marietta 69, Athens 59

Middletown Madison Senior 75, Cedarville 59

Milton-Union 49, Newton Local 44

Minerva 56, Ravenna SE 48

Mogadore 59, E. Can. 53

Ohio Deaf 34, Ky. School for the Deaf, Ky. 31

W. Alexandria Twin Valley S. 42, Day. Christian 40

W. Jefferson 69, Grove City Christian 68

West Salem Northwestern 71, Orrville 56

Westerville N. 86, Harvest Prep 70

Westerville S. 84, Cle. St. Ignatius 83

Byesville Meadowbrook 81, Steubenville 73

Martins Ferry 64, Lore City Buckeye Trail 47

Wheeling Central, W.Va. 75, Shadyside 61

Madonna, W.Va. 65, Wellsville 62

Monday’s Games

NW Ohio Games

Liberty-Benton at Patrick Henry

South Adams, Ind. at Parkway

PREP GIRLS BASKETBALL

Saturday’s Results

Blanchard Valley Conference

Leipsic 55, Cory-Rawson 27

Western Buckeye League

Ottawa-Glandorf 44, Wapakoneta 38

Northern Ohio League

Bellevue 60, Shelby 51

Norwalk Senior 54, Ontario 36

Tiffin Columbian 59, Sandusky Senior 51

Mid-Buckeye Conference

Mansfield St. Peter’s 40, Lucas 25

Other NW Ohio Games

Columbus Grove 66, Pandora-Gilboa 33

Fort Recovery 58, McComb 28

North Baltimore 50, New Riegel 39

Ottoville 50, Liberty-Benton 36

Riverdale 62, Carey 59

St. Wendelin 42, Van Buren 41

Toledo St. Ursula 59, Evergreen 42

Western Reserve 50, Wellington 32

Woodmore 57, Lakota 27

Around Ohio

Columbia Station Columbia 51, Garfield Hts. 41

Hartville Lake Christian 49, Atwater Waterloo 36

Ky. School for the Deaf, Ky. 33, Ohio Deaf 21

Rocky River Lutheran W. 37, Cuyahoga Hts. 27

Solon 63, Wadsworth 48

West Salem Northwestern 46, Orrville 34

OHSAA Tournament

Division I

Aurora 47, Macedonia Nordonia 43

Batavia Amelia 38, Cin. Mt. Healthy 27

Beavercreek 88, Day. Ponitz Tech. 28

Can. McKinley 83, Akr. East 24

Canal Winchester 60, Cols. Centennial 45

Chagrin Falls Kenston 54, Mayfield 51, OT

Chardon 59, Madison 38

Cin. Glen Este 65, Seton 33

Cin. Oak Hills 42, Milford 34

Cin. Turpin 46, Cin. Mercy 30

Cols. DeSales 39, Cols. Upper Arlington 34

Cols. Northland 58, Worthington Kilbourne 52

Cuyahoga Falls 62, Brunswick 42

Dublin Coffman 102, Cols. Whetstone 12

Elyria 48, Parma Hts. Valley Forge 29

Euclid 66, Cle. Hts. 37

Fairfield 67, Cin. Withrow 48

Gahanna Lincoln 81, Cols. Mifflin 29

Green 69, Akr. Ellet 15

Hilliard Bradley 38, Olentangy Orange 34

Hilliard Darby 52, New Albany 49

Huber Hts. Wayne 86, Piqua 70

Hudson 60, Cle. John Adams 38

Jackson 61, Louisville 44

Kettering Fairmont 48, Sidney 27

Kings Mills Kings 53, Cin. Winton Woods 31

Lorain 44, N. Olmsted 41

Massillon Washington 54, Uniontown Lake 31

Medina 50, Brecksville-Broadview Hts. 35

Medina Highland 51, N. Royalton 41

Mentor 80, Painesville Riverside 27

Mt. Notre Dame 103, Cin. Colerain 55

New Carlisle Tecumseh 58, Miamisburg 44

Newark 80, Cols. Franklin Hts. 17

Olmsted Falls 58, N. Ridgeville 57

Parma Normandy 48, Rocky River 43

Pataskala Licking Hts. 44, Marysville 41

Pickerington Cent. 69, Cols. Briggs 13

Pickerington N. 63, Hilliard Davidson 44

Powell Olentangy Liberty 56, Dublin Scioto 52

Springboro 53, Springfield 29

Stow-Munroe Falls 72, Akr. North 10

Trenton Edgewood 44, Vandalia Butler 39, OT

Troy 40, Xenia 29

W. Chester Lakota W. 84, Cin. Western Hills 21

Youngs. Boardman 68, Warren Harding 42

Zanesville 38, Groveport-Madison 27

Division II

Akr. Buchtel 64, Akr. Springfield 37

Akr. Hoban 62, Akr. Coventry 35

Akr. SVSM 64, Orange 39

Bay Village Bay 55, Sheffield Brookside 25

Bellbrook 79, Day. Stivers 27

Beloit W. Branch 89, Ashtabula Lakeside 32

Chardon NDCL 46, Jefferson Area 33

Chillicothe 36, Greenfield McClain 32

Cin. Indian Hill 45, Mt. Orab Western Brown 24

Cin. Mariemont 46, New Richmond 18

Cin. McNicholas 66, Cin. Woodward 32

Cin. Taft 42, Norwood 25

Cle. E. Tech 68, Peninsula Woodridge 31

Cle. VASJ 65, Ashtabula Edgewood 29

Cuyahoga Falls CVCA 59, Cle. Cent. Cath. 54

Day. Carroll 64, Day. Meadowdale 14

Kettering Alter 61, Hamilton Ross 16

Lodi Cloverleaf 58, Parma Hts. Holy Name 45

Lorain Clearview 69, Elyria Cath. 20

Medina Buckeye 64, Brooklyn 25

Mogadore Field 48, Can. South 35

Niles McKinley 71, Mantua Crestwood 32

Norton 59, Canal Fulton Northwest 25

Ravenna SE 71, Ravenna 36

Salem 55, Cortland Lakeview 50

Spring. Shawnee 30, Greenville 28, OT

Streetsboro 49, Akr. Kenmore 44

Thornville Sheridan 62, Pomeroy Meigs 36

Thurgood Marshall 54, Middletown Fenwick 29

Tipp City Tippecanoe 67, St. Paris Graham 29

Trotwood-Madison 63, Spring. Greenon 34

Vincent Warren 52, Lancaster Fairfield Union 42

Warren Howland 52, Girard 30

Wash. C.H. Miami Trace 57, Chillicothe Unioto 35

Wilmington 53, Day. Oakwood 27

Division III

Albany Alexander 73, Williamsport Westfall 26

Anna 44, Milton-Union 40

Arcanum 46, Lewistown Indian Lake 23

Bethel-Tate 46, Cin. N. College Hill 34

Camden Preble Shawnee 37, Carlisle 28

Cin. Clark Montessori 66, Reading 49

Cin. Madeira 66, Batavia Clermont NE 49

Cin. Purcell Marian 51, St. Bernard Roger Bacon 38

Hamilton Badin 71, Cin. Finneytown 15

Ironton 43, Chesapeake 42

Lynchburg-Clay 82, W. Union 30

Middletown Madison 52, Tipp City Bethel 46

Minford 67, S. Point 45

Nelsonville-York 41, Crooksville 38

Oak Hill 55, Chillicothe Zane Trace 31

Piketon 51, Peebles 33

Proctorville Fairland 64, Portsmouth 26

Sardinia Eastern Brown 63, Ironton Rock Hill 23

Seaman N. Adams 70, Chillicothe Huntington 39

Southeastern 65, New Lexington 26

W. Liberty-Salem 68, Spring. NE 39

Waynesville 72, Cin. Deer Park 34

Wheelersburg 53, Coal Grove Dawson-Bryant 36

Williamsburg 58, Lees Creek E. Clinton 49

Division IV

Belpre 42, Racine Southern 34

Botkins 41, Houston 28

Cedarville 47, Cin. Gamble Montessori 34

Cin. Christian 40, Georgetown 37

Covington 66, Day. Miami Valley 52

Felicity-Franklin 51, Hamilton New Miami 21

Franklin Middletown Christian 60, Lockland 43

Ft. Loramie 52, DeGraff Riverside 16

Jackson Center 62, Sidney Fairlawn 15

New Boston Glenwood 73, Paint Valley 68

New Madison Tri-Village 102, Day. Jefferson 24

Newton Local 72, Lewisburg Tri-County N. 22

Pitsburg Franklin-Monroe 33, Legacy Christian 31

Reedsville Eastern 65, Corning Miller 36

Russia 64, Sidney Lehman 26

S. Webster 40, Latham Western 39

Shenandoah 42, Tuscarawas Cent. Cath. 30

Yellow Springs 42, Bradford 40

OHSAA Sectional Tournament

Monday’s Games

DIVISION I

AT TOLEDO START

(14) Sylvania Southview (3-19) vs. (15) Toledo St. Ursula (5-16), 7

AT FOSTORIA

(16) Toledo Bowsher (3-17) vs. (2) Toledo Start (19-1), 6:15

(11) Lima Senior (9-13) vs. (7) Sylvania Northview (13-9), 8

DIVISION III

AT SPRINGFIELD

(7) Liberty Center vs. (8) Evergreen, 7

Tuesday’s Games

DIVISION I

AT TOLEDO START

(9) Findlay (11-11) vs. (12) Ashland (8-14), 6:15

(1) Toledo Notre Dame (19-3) vs. (17) Toledo Waite (2-17), 8

AT FOSTORIA

(3) Toledo Whitmer (17-5) vs. (15) Mansfield Madison (6-16), 6:15

(6) Springfield (14-8) vs. (8) Oregon Clay (12-9), 8

DIVISION III

AT WILLARD

(5) Colonel Crawford (11-11) vs. (8) Seneca East (11-11), 7

AT LEXINGTON

(14) Huron (2-19) vs. (4) Riverdale (10-11), 7

AT SPRINGFIELD

(5) Delta (11-10) vs. (6) Elmwood (10-12), 6:15

(4) Woodmore (13-8) vs. (9) Gibsonburg (12-10), 8

AT SYLVANIA NORTHVIEW

(10) Eastwood (11-11) vs. (11) Genoa (10-12), 7

AT LINCOLNVIEW

(7) Tinora (13-9) vs. (9) Delphos Jefferson (11-11), 6:15

(5) Bluffton (16-6) vs. (11) Allen East (3-18), 8

AT WAPAKONETA

(8) St. Henry (9-13) vs. (12) Van Buren, (3-18) 7

DIVISION IV

AT DEFIANCE

(8) North Central (8-14) vs. (11) Edgerton (5-17), 6:15

(12) Edon (3-19) vs. (5) Holgate (11-11), 8

AT BRYAN

(7) Ayersville (11-11) vs. (9) Montpelier (9-13), 7

AT GENOA

(6) New RIegel (11-10) vs. (12) Vanlue (7-14), 6:15

(8) Toledo Christian (11-11) vs. (11) Toledo Emmanuel Christian (7-14), 8

AT FREMONT ROSS

(4) Fremont St. Joseph (17-5) vs. (7) Hopewell-Loudon (14-8), 7

AT HOPEWELL-LOUDON

(5) Sandusky St. Mary’s (12-10) vs. (11) Plymouth (3-19), 6:15

(9) Mansfield Christian (6-15) vs. (10) Tiffin Calvert (3-18), 8

AT SHELBY

(7) Lucas (9-13) vs. (8) Monroeville (7-15), 7

AT PAULDING

(11) Fort Jennings (1-19) vs. (12) Continental (4-18), 6:15

(8) McComb (9-12) vs. (7) Delphos St. John’s (10-12), 8

AT BLUFFTON

(2) Arlington (19-3) vs. (13) Cory-Rawson (0-22), 7

AT ALLEN EAST

(2) Upper Scioto Valley (18-3) vs. (14) Lima Perry (3-19), 7:15

AT LIMA BATH

(10) Ada (7-14) vs. (11) Hardin Northern (9-13), 7

Wednesday’s Games

DIVISION I

AT TOLEDO START

(14) Sylvania Southview-(13) Toledo St. Ursula winner vs. (4) Perrysburg (13-9), 6:15

(5) Anthony Wayne (17-5) vs. (10) Fremont Ross (12-10), 8

DIVISION II

AT LEIPSIC

(11) Lima Shawnee (6-15) vs. (12) Celina (1-21), 6:15

(6) St. Marys Memorial (13-9) vs. (7) Bryan (13-9), 8

AT SPENCERVILLE

(5) Defiance (14-8) vs. (10) Van Wert (6-16), 6:15

(9) Elida (7-15) vs. (8) Napoleon (9-13), 8

AT TOLEDO BOWSHER

(3) Toledo Rogers (12-8) vs. (10) Toledo Woodward (2-18), 7

AT GENOA

(5) Toledo Central Catholic (13-9) vs. (7) Toledo Scott (10-10), 6:15

(6) Bowling Green (10-12) vs. (8) Port Clinton (3-19), 8

AT BUCYRUS

(8) Lexington (9-13) vs. (11) Tiffin Columbian (6-16), 6:15

(6) Mansfield Senior (10-12) vs. (10) Sandusky (2-20), 8

AT MONROEVILLE

(9) Vermilion (10-12) vs. (7) Sandusky Perkins (12-9), 6:15

(12) Clear Fork (1-21) vs. (4) Norwalk (16-5), 8

DIVISION III

AT LEXINGTON

(2) Willard (10-12) vs. (12) Bucyrus (7-15), 6:15

(11) Wynford (4-18) vs. (10) Fostoria (7-15), 8

AT WILLARD

(3) Margaretta (11-10) vs. (13) Galion (4-18), 6:15

(6) Mohawk (11-11) vs. (9) Ashland Crestview (14-8), 8

AT SYLVANIA NORTHVIEW

(14) Northwood (5-17) vs. (1) Archbold (21-1), 6:15

(13) Ottawa Hills (5-17) vs. (12) Rossford (4-18), 8

AT WAPAKONETA

(6) Patrick Henry (14-8) vs. (10) Paulding (5-16), 6:15

(2) Fort Recovery (17-3) vs. (13) Parkway (4-18), 8

DIVISION IV

AT BRYAN

(10) Hilltop (5-17) vs. (6) Fairview (10-12), 6:15

(4) Hicksville (16-6) vs. (13) Fayette (0-22), 8

AT FREMONT ROSS

(9) St. Wendelin (8-13) vs. (10) Maumee Valley Country Day (6-16), 6:15

(13) Lakota (3-18) vs. (1) Old Fort (19-3), 8

AT SHELBY

(12) South Central (3-19) vs. (6) Mansfield St. Peter’s (11-11), 6:15

(3) New London (15-7) vs. (13) Crestline (4-18), 8

AT BLUFFTON

(5) Pandora-Gilboa (14-7) vs. (6) North Baltimore (14-7), 6:15

(3) Wayne Trace (19-3) vs. (7) Kalida (11-11), 8

AT ALLEN EAST

(7) Lincolnview (12-10) vs. (8) New Knoxville (9-13), 6:15

(13) Spencerville (7-15) vs. (3) Marion Local (12-10), 8

AT LIMA BATH

(6) RIdgemont (16-6) vs. (9) Lima Central Catholic (11-11), 6:15

(4) New Bremen (10-12) vs. (12) Waynesfield-Goshen (7-15), 8

PRO HOCKEY

National Hockey League

Eastern Conference

Atlantic Division

GP W L OT Pts GF GA

Montreal 59 31 20 8 70 166 153

Ottawa 57 31 20 6 68 156 152

Toronto 58 27 20 11 65 181 173

Florida 57 27 20 10 64 147 161

Boston 58 29 23 6 64 157 155

Buffalo 60 26 24 10 62 147 168

Tampa Bay 58 26 24 8 61 160 166

Detroit 59 24 25 10 58 149 175

Metropolitan Division

GP W L OT Pts GF GA

Washington 58 39 12 7 85 195 126

Pittsburgh 58 36 14 8 80 204 165

Columbus 58 37 16 5 79 187 143

N.Y. Rangers 58 38 19 1 77 196 152

N.Y. Islanders 58 27 21 10 64 174 174

Philadelphia 58 27 24 7 61 151 177

New Jersey 59 25 24 10 60 138 170

Carolina 55 24 23 8 56 141 162

Western Conference

Central Division

GP W L OT Pts GF GA

Minnesota 58 39 13 6 84 195 133

Chicago 59 36 18 5 77 172 151

St. Louis 59 31 23 5 67 169 171

Nashville 58 28 22 8 64 164 159

Winnipeg 62 28 29 5 61 180 194

Dallas 60 23 27 10 56 165 193

Colorado 57 16 39 2 34 113 190

Pacific Division

GP W L OT Pts GF GA

San Jose 59 35 18 6 76 165 142

Edmonton 59 32 19 8 72 171 152

Anaheim 59 30 19 10 70 153 151

Calgary 59 29 26 4 62 153 167

Los Angeles 57 28 25 4 60 143 144

Vancouver 59 26 27 6 58 140 169

Arizona 57 20 30 7 47 137 181

NOTE: Two points for a win, one point for overtime loss.

Late games not included

Friday’s Results

Columbus 2, Pittsburgh 1, OT

Colorado 2, Carolina 1, OT

Florida 4, Anaheim 1

Saturday’s Results

Buffalo 3, St. Louis 2

Winnipeg 3, Montreal 1

Detroit 3, Washington 2, SO

New Jersey 3, N.Y. Islanders 2

Edmonton 3, Chicago 1

Ottawa 6, Toronto 3

Minnesota 5, Nashville 2

San Jose 4, Arizona 1

Dallas 4, Tampa Bay 3, OT

Florida 3, Los Angeles 2

Vancouver 2, Calgary 1, OT

Sunday’s Results

N.Y. Rangers 2, Washington 1

Detroit 5, Pittsburgh 2

Winnipeg 3, Ottawa 2

Nashville 4, Columbus 3

Chicago 5, Buffalo 1

N.Y. Islanders 6, New Jersey 4

Toronto 4, Carolina 0

Tampa Bay 3, Colorado 2, OT

Boston at San Jose, late

Los Angeles at Anaheim, late

Philadelphia at Vancouver, late

Monday’s Games

Florida at St. Louis, 8

Anaheim at Arizona, 9

Tuesday’s Games

Ottawa at New Jersey, 7

Pittsburgh at Carolina, 7

Montreal at N.Y. Rangers, 7

Edmonton at Tampa Bay, 7:30

Winnipeg at Toronto, 7:30

N.Y. Islanders at Detroit, 7:30

Calgary at Nashville, 8

Chicago at Minnesota, 8

Los Angeles at Colorado, 9

Wednesday’s Games

Edmonton at Florida, 7:30

Washington at Philadelphia, 8

Boston at Anaheim, 10:30

PRO BASKETBALL

NBA

Eastern Conference

Atlantic Division

W L Pct GB

Boston 37 20 .649 —

Toronto 33 24 .579 4

New York 23 34 .404 14

Philadelphia 21 35 .375 15½

Brooklyn 9 47 .161 27½

Southeast Division

W L Pct GB

Washington 34 21 .618 —

Atlanta 32 24 .571 2½

Miami 25 32 .439 10

Charlotte 24 32 .429 10½

Orlando 21 37 .362 14½

Central Division

W L Pct GB

Cleveland 39 16 .709 —

Indiana 29 28 .509 11

Chicago 28 29 .491 12

Detroit 27 30 .474 13

Milwaukee 25 30 .455 14

Western Conference

Southwest Division

W L Pct GB

San Antonio 43 13 .768 —

Houston 40 18 .690 4

Memphis 34 24 .586 10

New Orleans 23 34 .404 20½

Dallas 22 34 .393 21

Northwest Division

W L Pct GB

Utah 35 22 .614 —

Oklahoma City 32 25 .561 3

Denver 25 31 .446 9½

Portland 23 33 .411 11½

Minnesota 22 35 .386 13

Pacific Division

W L Pct GB

Golden State 47 9 .839 —

L.A. Clippers 35 21 .625 12

Sacramento 24 33 .421 23½

L.A. Lakers 19 39 .328 29

Phoenix 18 39 .316 29½

Thursday’s Results

Washington 111, Indiana 98

Chicago 104, Boston 103

Friday’s Results

No games scheduled.

Saturday’s GAMES

No games scheduled.

Sunday’s GAMES

2017 NBA All-Star Game

Western Conference 192, Eastern Conference 182

Monday’s GAMES

No games scheduled.

Tuesday’s GAMES

No games scheduled.

Wednesday’s GAMES

No games scheduled.

Thursday’s GAMES

Portland at Orlando, 7

Charlotte at Detroit, 7:30

Houston at New Orleans, 8

New York at Cleveland, 8

Denver at Sacramento, 10:30

L.A. Clippers at Golden State, 10:30

Friday, Feb. 24

Memphis at Indiana, 7

Washington at Philadelphia, 7

Boston at Toronto, 8

Dallas at Minnesota, 8

L.A. Lakers at Oklahoma City, 8

Miami at Atlanta, 8

Phoenix at Chicago, 8

Utah at Milwaukee, 8

Brooklyn at Denver, 9

San Antonio at L.A. Clippers, 10:30

COLLEGE BASKETBALL

Sunday’s Men’s Scores

EAST

Albany (NY) 74, Maine 56

Bucknell 86, Boston U. 66

Case Western 76, Rochester 72

Chicago 80, NYU 60

Colgate 66, Loyola (Md.) 56

Emory 88, Carnegie-Mellon 73

George Washington 77, Duquesne 70

Holy Cross 69, American U. 54

Lehigh 81, Lafayette 55

Manhattan 95, Quinnipiac 74

Marist 76, Canisius 74

Penn 71, Yale 55

Rider 103, Iona 85

St. Peter’s 74, Fairfield 55

UConn 64, Temple 63

Union (NY) 70, Hobart 64

Washington (Mo.) 95, Brandeis 91

SOUTH

Georgia Tech 71, Syracuse 65

NC Wesleyan 94, Huntingdon 76

Peace 109, LaGrange 86

W. Kentucky 76, UAB 64

MIDWEST

Butler 82, DePaul 66

Creighton 87, Georgetown 70

Illinois St. 65, Loyola of Chicago 63

Oakland 87, UIC 75

S. Illinois 74, Indiana St. 68

Valparaiso 83, Detroit 63

Wisconsin 71, Maryland 60

FAR WEST

IUPUI 83, Denver 72

San Diego St. 77, UNLV 64

UC Irvine 79, UC Riverside 60

Saturday Men’s Scores

EAST

Anna Maria 99, Rivier 76

Army 71, Navy 68

Bridgewater (Mass.) 88, Mass. College 54

Bryant 79, St. Francis (Pa.) 75

Buffalo 71, Miami (Ohio) 58

Castleton 75, Johnson St. 63

Coast Guard 81, Springfield 78

Coll. of Charleston 85, Northeastern 71

Concordia (N.Y.) 72, Post (Conn.) 71

Dartmouth 80, Columbia 79, OT

Davidson 79, UMass 74

Dickinson 78, Washington (Md.) 64

Dominican (NY) 83, Nyack 73

Elon 65, Drexel 56

Endicott 84, W. New England 72

Fordham 54, Saint Louis 40

Harvard 87, Cornell 75

Husson 94, Maine-Farmington 87

LIU Brooklyn 83, Sacred Heart 82

La Salle 83, Saint Joseph’s 68

Mount St. Mary (NY) 75, Sarah Lawrence 57

Mount St. Mary’s 79, Fairleigh Dickinson 74

NC Central 82, Md.-Eastern Shore 69

NJ City 97, Stockton 87

NJIT 60, Stetson 56

New Hampshire 82, Hartford 52

Pittsburgh 80, Florida St. 66

Princeton 66, Brown 51

Robert Morris 74, CCSU 64

Sciences (Pa.) 65, Chestnut Hill 43

Scranton 85, Goucher 70

Siena 76, Niagara 70

St. Joseph’s (LI) 71, Farmingdale 62

Stony Brook 76, Binghamton 55

Towson 75, James Madison 65

UMBC 108, Mass.-Lowell 102

UNC Wilmington 83, Hofstra 76

Utica 70, Elmira 36

Villanova 92, Seton Hall 70

Wagner 73, St. Francis Brooklyn 55

West Virginia 83, Texas Tech 74, 2OT

Westfield St. 80, Worcester St. 60

William & Mary 85, Delaware 64

MIDWEST

Alma 113, Olivet 90

Augsburg 69, St. Olaf 66

Augustana (SD) 92, Upper Iowa 87

Ball St. 109, Cent. Michigan 100, OT

Bethany Lutheran 92, Northwestern (Minn.) 82

Bradley 84, Evansville 72

Calvin 65, Hope 62, OT

Carleton 63, Gustavus 60

Carroll (Wis.) 68, Wheaton (Ill.) 52

Cincinnati 80, Tulsa 60

Cornerstone 94, Northwestern Ohio 62

Dayton 76, St. Bonaventure 72

Evangel 89, Clarke 74

Ferris St. 81, Michigan Tech 76

Finlandia 75, Northland 61

Green Bay 80, Milwaukee 56

Hamline 90, Macalester 74

Illinois 70, Iowa 66

Indiana Wesleyan 73, Spring Arbor 71

Iowa St. 84, TCU 71

Kalamazoo 69, Adrian 44

Lake Superior St. 90, Wayne (Mich.) 47

Madonna 87, Concordia (Mich.) 63

Marquette 83, Xavier 61

Martin Luther 76, North Central (Minn.) 71

Marygrove 84, Lawrence Tech 68

Michigan-Dearborn 75, Aquinas 70

Minn. St.-Mankato 79, Sioux Falls 67

Minn. St.-Moorhead 62, Minn. Duluth 56

Minn.-Crookston 91, Mary 80

Minn.-Morris 81, Wis.-Superior 77

Minot St. 86, Bemidji St. 69

Missouri St. 76, Drake 73

Mount Mercy 108, Benedictine (Kan.) 72

N. Dakota St. 100, W. Illinois 91, 2OT

N. Michigan 82, Grand Valley St. 77

Nebraska 58, Ohio St. 57

New Mexico St. 107, Rio Grande 101

Northern St. (SD) 75, St. Cloud St. 64

Northwestern 69, Rutgers 65

Ohio 95, Bowling Green 75

Park 80, Lindenwood (Mo.) 57

Purdue 80, Michigan St. 63

Rochester (Mich.) 124, Great Lakes Christian 45

S. Dakota St. 97, Fort Wayne 89

SE Missouri 90, UT Martin 61

Saginaw Valley St. 74, Northwood (Mich.) 64

Siena Heights 71, Lourdes 61

South Dakota 86, Oral Roberts 72

St. John’s (Minn.) 76, St. Mary’s (Minn.) 65

St. Norbert 73, Beloit 62

St. Scholastica 85, Crown (Minn.) 73

St. Thomas (Minn.) 81, Concordia (Moor.) 70

Toledo 88, N. Illinois 80, OT

Trine 79, Albion 62

UMKC 84, Chicago St. 65

W. Michigan 88, E. Michigan 80

Wayne (Neb.) 74, Winona St. 59

Wichita St. 73, N. Iowa 44

Wis.-Oshkosh 73, Wis.-Stout 55

Wis.-River Falls 65, Wis.-Platteville 61

Wis.-Stevens Pt. 88, Wis.-La Crosse 78

Wis.-Whitewater 70, Wis.-Eau Claire 68, OT

Wright St. 74, Cleveland St. 68, 2OT

SOUTH

Alabama 90, LSU 72

Alcorn St. 75, Alabama St. 67

Alice Lloyd 88, Indiana-Kokomo 82

Asbury 85, Cincinnati Christian 81

Austin Peay 92, SIU-Edwardsville 84

Bellarmine 92, Ill.-Springfield 55

Belmont 89, Morehead St. 73

Berea 96, Midway 91

Bethune-Cookman 62, Hampton 61

Bryan 70, Truett McConnell 69

Campbellsville 77, Georgetown (Ky.) 76

Cedarville 77, Trevecca Nazarene 67

Charleston Southern 76, High Point 75

Cumberland (Tenn.) 69, Cumberlands 56

Duke 99, Wake Forest 94

E. Illinois 82, Murray St. 65

ETSU 65, Chattanooga 51

FAU 94, Southern Miss. 82

Florida 57, Mississippi St. 52

Florida Gulf Coast 97, SC-Upstate 89, OT

Gardner-Webb 84, Presbyterian 56

Georgia Southern 70, Texas St. 67

Grambling St. 62, Jackson St. 59, OT

Kennesaw St. 85, North Florida 68

Kentucky 82, Georgia 77

Kentucky Wesleyan 100, Ohio Valley 63

LeMoyne-Owen 89, Kentucky St. 80

Lee 82, West Georgia 72

Lincoln Memorial 81, Queens (NC) 79

Lipscomb 81, Jacksonville 69

Louisiana Tech 77, FIU 61

Louisiana-Lafayette 85, Louisiana-Monroe 84

Louisville 94, Virginia Tech 90

Mercer 89, The Citadel 78

Miami 71, Clemson 65

Middle Tennessee 97, Marshall 86

Milligan 107, Johnson (Tenn.) 78

Morgan St. 83, Savannah St. 75

New Orleans 84, Cent. Arkansas 61

Newberry 99, Tusculum 88

Norfolk St. 77, Florida A&M 65, 2OT

North Carolina 65, Virginia 41

Northwestern St. 80, Nicholls 78

Notre Dame 81, NC State 72

Old Dominion 72, Charlotte 48

Pikeville 71, Lindsey Wilson 59

Radford 79, Longwood 72

Rhode Island 77, George Mason 74

SC State 84, Coppin St. 79

Samford 80, VMI 61

Sewanee 77, Centre 73

South Alabama 87, Appalachian St. 74

Southern U. 77, Alabama A&M 64

Spalding 72, MacMurray 64

Stephen F. Austin 60, SE Louisiana 52

Tenn. Wesleyan 90, Montreat 89

Tennessee 90, Missouri 70

Tennessee St. 68, E. Kentucky 66

Tennessee Tech 79, Jacksonville St. 78

Texas-Arlington 68, Georgia St. 67

Troy 87, Coastal Carolina 78

Tulane 94, South Florida 71

UCF 61, East Carolina 58

UNC Asheville 66, Campbell 53

UNC Greensboro 73, Furman 52

Union (Ky.) 104, Point (Ga.) 66

Vanderbilt 71, South Carolina 62

Winthrop 84, Liberty 67

Wofford 84, W. Carolina 56

SOUTHWEST

Arkansas 98, Mississippi 80

Houston Baptist 92, Randall 78

Incarnate Word 69, Sam Houston St. 53

Kansas 67, Baylor 65

Kansas St. 64, Texas 61

North Texas 83, UTSA 73

Oklahoma St. 96, Oklahoma 92

Texas A&M 81, Auburn 62

Texas A&M-CC 70, Lamar 63

Texas Southern 78, Ark.-Pine Bluff 40

UTEP 79, Rice 71

FAR WEST

Arizona 76, Washington 68

CS Bakersfield 51, Seattle 48

Cal St.-Fullerton 79, UC Davis 72

Coll. of Idaho 101, Walla Walla 63

Gonzaga 82, Pacific 61

Grand Canyon 77, Utah Valley 71

Hawaii 82, Cal Poly 61

Loyola Marymount 82, Pepperdine 61

Montana 85, Portland St. 82

Montana St. 62, Sacramento St. 59

N. Colorado 87, Idaho St. 81

NW Christian 92, S. Oregon 80

Nevada 77, Utah St. 66

North Dakota 77, Weber St. 68

Oregon 101, Colorado 73

Oregon Tech 102, Corban 75

S. Utah 84, N. Arizona 68

Saint Mary’s (Cal) 70, BYU 57

San Diego 60, Santa Clara 58, 2OT

San Francisco 65, Portland 51

San Jose St. 83, Air Force 78, OT

UCLA 102, Southern Cal 70

Warner Pacific 76, Northwest U. 75

Washington St. 86, Arizona St. 71

Sunday’s Women’s Scores

EAST

Drexel 53, Delaware 49

Fordham 66, Dayton 52

Georgetown 81, Xavier 63

Iona 65, Fairfield 55

La Salle 57, UMass 52

Northeastern 63, Towson 51

Notre Dame 85, Syracuse 80

Providence 74, Seton Hall 57

Quinnipiac 69, Manhattan 49

RPI 66, Bard 39

SUNY Canton 56, Delhi 51

Skidmore 67, Clarkson 57

Villanova 61, Butler 58

William Smith 70, Union (NY) 61

SOUTH

Duke 83, Miami 70

Elon 70, William & Mary 47

Georgia 70, LSU 65

Georgia Tech 71, Pittsburgh 57

Hofstra 66, UNC Wilmington 54

James Madison 84, Coll. of Charleston 78

Kentucky 67, Florida 48

Louisville 87, North Carolina 57

Old Dominion 72, Charlotte 70

Temple 77, South Florida 71

Tennessee 59, Arkansas 46

Vanderbilt 85, Mississippi 67

Virginia 63, Virginia Tech 55

Wake Forest 89, NC State 77

MIDWEST

Creighton 67, St. John’s 60

Drake 86, Loyola of Chicago 42

Marquette 96, DePaul 81

Michigan St. 86, Michigan 68

Missouri 62, South Carolina 60

Missouri St. 77, Illinois St. 44

N. Iowa 61, Indiana St. 59

Nebraska 67, Indiana 64

Northwestern 66, Illinois 53

Purdue 72, Iowa 52

Wichita St. 76, Bradley 69

SOUTHWEST/FAR WEST

Mississippi St. 72, Texas A&M 67

Arizona St. 67, Arizona 54

Colorado 76, Oregon 66

Oral Roberts 70, Denver 57

Oregon St. 63, Utah 49

UCLA 67, Washington St. 48

Washington 87, Southern Cal 74

Saturday Women’s Scores

EAST

Albany (NY) 64, Maine 60

Babson 59, Springfield 35

Bridgeport 62, St. Thomas Aquinas 61

Bryant 85, St. Francis (Pa.) 70

Bucknell 73, Boston U. 56

Buffalo 81, Akron 51

Caldwell 56, Bloomfield 42

Castleton 61, Johnson St. 44

Chatham 67, Thiel 54

Christopher Newport 64, York (Pa.) 53

Colgate 76, Loyola (Md.) 62

Columbia 69, Dartmouth 48

Concordia (NY) 70, Post (Conn.) 69

Cornell 57, Harvard 52

DeSales 80, Delaware Valley 66

Dickinson 69, Washington (Md.) 50

Dominican (NY) 64, Nyack 61

E. Nazarene 65, Curry 35

Eastern 97, Wilkes 51

Emmanuel (Mass.) 79, Suffolk 53

FDU-Florham 74, Kings (Pa.) 54

Farmingdale 74, Mount St. Vincent 61

Gallaudet 83, Wilson 63

Gannon 84, Slippery Rock 55

George Washington 80, George Mason 49

Holy Cross 51, American U. 46

Johns Hopkins 89, Bryn Mawr 50

Lancaster Bible 63, Cobleskill 59

Lehigh 69, Lafayette 60

Manhattanville 61, Misericordia 51

Marist 76, Monmouth (NJ) 66

Mary Washington 66, Wesley 41

Md.-Eastern Shore 73, NC Central 51

Merchant Marine 75, St. Joseph’s (LI) 25

Mitchell 60, Becker 56

Mount Aloysius 72, Hilbert 56

Mount St. Mary’s 75, Fairleigh Dickinson 71

Navy 67, Army 62

New Hampshire 62, Hartford 57

Niagara 71, St. Peter’s 63

Norwich 58, Lasell 49

Notre Dame (Md.) 68, Keystone 55

Philadelphia 68, Holy Family 52

Princeton 81, Brown 75

Regis (Mass.) 81, S. Vermont 30

Rhode Island 71, Duquesne 69

Robert Morris 62, CCSU 39

Roger Williams 74, Wentworth 37

Rutgers-Newark 65, Stockton 62

Sacred Heart 51, LIU Brooklyn 41

Sage 89, Purchase St. 43

Saint Joseph’s 69, Davidson 54

Salve Regina 67, Gordon 44

Scranton 82, Goucher 52

Shippensburg 73, Cheyney 45

Siena 77, Canisius 67

St. Francis Brooklyn 63, Wagner 50

St. Joseph’s (Maine) 80, Simmons 48

Stetson 60, NJIT 37

Stevenson 67, Lycoming 57

Stony Brook 74, Binghamton 59

UMBC 78, Mass.-Lowell 62

Utica 56, Elmira 44

VCU 77, St. Bonaventure 60

Yale 61, Penn 48

SOUTH

Abilene Christian 75, Northwestern St. 74

Alabama St. 62, Alcorn St. 56

Asbury 74, Cincinnati Christian 46

Barton 74, Emmanuel (Ga.) 68

Belmont 96, Morehead St. 76

Bethune-Cookman 66, Hampton 56

Bryan 85, Truett-McConnell 57

Campbell 69, High Point 53

Campbellsville 74, Georgetown (Ky.) 57

Cedarville 60, Trevecca Nazarene 49

Centre 73, Sewanee 66

Chattanooga 60, W. Carolina 48

Clayton St. 57, Georgia College 55

Coppin St. 66, SC State 63

Cumberlands 60, Cumberland (Tenn.) 47

E. Illinois 78, Austin Peay 73

Florida A&M 59, Norfolk St. 51

Florida Gulf Coast 80, SC-Upstate 50

Florida St. 80, Clemson 47

Gardner-Webb 63, Winthrop 57

Georgia Southern 71, Texas St. 69

Georgia St. 64, Texas-Arlington 59

Grambling St. 60, Jackson St. 57

Howard 69, NC A&T 61

Indiana-Kokomo 69, Alice Lloyd 56

Jacksonville 73, Lipscomb 67

Jacksonville St. 57, Tennessee Tech 44

Kennesaw St. 52, North Florida 48

Kentucky Wesleyan 74, Ohio Valley 35

Lander 87, Augusta 74

LeMoyne-Owen 64, Kentucky St. 55

Lee 60, West Georgia 44

Lincoln Memorial 98, Queens (NC) 45

Lindsey Wilson 81, Pikeville 75

Louisiana Tech 76, FIU 63

Louisiana-Lafayette 65, Louisiana-Monroe 59

McNeese St. 59, Nicholls 52

Middle Tennessee 94, Marshall 69

Morgan St. 50, Savannah St. 43

Newberry 73, Tusculum 57

Radford 60, Presbyterian 50

Randolph-Macon 77, Hollins 63

S. Virginia 70, St. Mary’s (Md.) 50

SIU-Edwardsville 85, Murray St. 76

Samford 55, Wofford 48

South Alabama 54, Appalachian St. 41

Southern Miss. 82, Furman 67

Southern U. 69, Alabama A&M 57

Spalding 83, MacMurray 55

Stephen F. Austin 92, SE Louisiana 62

Tenn. Wesleyan 63, Montreat 51

Tennessee St. 78, E. Kentucky 64

Thomas More 73, Washington & Jefferson 50

Troy 78, Coastal Carolina 66

UCF 79, East Carolina 51

UConn 63, Tulane 60

UNC Asheville 84, Longwood 53

UNC-Greensboro 73, ETSU 62

W. Kentucky 62, UAB 52

MIDWEST

Adrian 69, Alma 59

Albion 87, Kalamazoo 59

Alverno 74, Marian (Wis.) 62

Aquinas 70, Michigan-Dearborn 50

Ashland 102, Findlay 68

Augsburg 73, St. Olaf 53

Augustana (SD) 93, Upper Iowa 42

Ball St. 92, N. Illinois 84

Bellarmine 76, Ill.-Springfield 63

Bemidji St. 90, Minot St. 84

Benedictine (Kan.) 59, Mount Mercy 43

Bethel (Minn.) 61, Saint Catherine 55

Bluffton 83, Hanover 68

Bowling Green 61, Miami (Ohio) 59

Cent. Michigan 72, Toledo 61

Cincinnati 68, Memphis 57

Clarke 58, Evangel 53

Cleveland St. 77, N. Kentucky 58

DePauw 60, Oberlin 41

Earlham 65, Mount St. Joseph 63

Finlandia 77, Northland 62

Grand Valley St. 46, N. Michigan 44

Gustavus 73, Carleton 44

Hiram 56, Kenyon 52

IUPUI 76, N. Dakota St. 53

Indiana Wesleyan 62, Spring Arbor 56

Iowa St. 68, West Virginia 53

Kent St. 83, Ohio 77

Lawrence Tech 75, Marygrove 56

Macalester 66, Hamline 52

Madonna 102, Concordia (Mich.) 95

Martin Luther 78, North Central (Minn.) 61

Mary 87, Minn.-Crookston 81

Michigan Tech 74, Ferris St. 64

Minn. St. (Moorhead) 75, Minn. Duluth 58

Minn.-Morris 76, Wis.-Superior 63

Mount Mary 69, Andrews 46

North Dakota 83, Weber St. 67

Northern St. (SD) 64, St. Cloud St. 46

Northwestern (Minn.) 67, Bethany Lutheran 66

Northwestern Ohio 60, Cornerstone 45

Northwood (Mich.) 65, Saginaw Valley St. 62

Oakland 78, UIC 50

Ohio Wesleyan 80, Allegheny 68

S. Dakota St. 76, Fort Wayne 59

Saint Louis 73, Richmond 66

Siena Heights 96, Lourdes 72

Sioux Falls 75, Minn. St. (Mankato) 65

South Dakota 91, Omaha 56

St. Benedict 60, St. Mary’s (Minn.) 55

St. Norbert 80, Beloit 43

St. Scholastica 76, Crown (Minn.) 48

St. Thomas (Minn.) 70, Concordia (Moor.) 61

Trine 70, Hope 53

UMKC 62, Chicago St. 53

UT Martin 82, SE Missouri 73

Valparaiso 57, Detroit 55

W. Michigan 70, E. Michigan 60

Walsh 75, Tiffin 70

Wayne (Mich.) 75, Lake Superior St. 53

Wayne (Neb.) 67, Winona St. 63

Wheaton (Ill.) 102, Carroll (Wis.) 37

William Penn 78, Graceland 70

Wis.-LaCrosse 57, Wis.-Stevens Pt. 51

Wis.-Oshkosh 71, Wis.-Stout 53

Wis.-River Falls 81, Wis.-Platteville 60

Wis.-Whitewater 68, Wis.-Eau Claire 56

Wisconsin 53, Rutgers 41

Wright St. 68, Youngstown St. 64

SOUTHWEST

Ark.-Pine Bluff 71, Texas Southern 60

Baylor 89, Oklahoma St. 67

Cent. Arkansas 83, Houston Baptist 39

Incarnate Word 82, Sam Houston St. 55

Kansas St. 68, TCU 65

Lamar 74, Texas A&M-CC 63

North Texas 58, UTSA 55

Oklahoma 74, Texas 73

Prairie View 96, MVSU 65

Rice 80, UTEP 76

SMU 62, Tulsa 41

Texas Tech 75, Kansas 60

AP-WF-02-19-17 0810GMT

FAR WEST

Boise St. 53, Wyoming 43

Gonzaga 74, Pacific 58

Grand Canyon 60, Utah Valley 42

Idaho 78, E. Washington 51

Idaho St. 68, N. Colorado 58

Loyola Marymount 87, Pepperdine 78

N. Arizona 77, S. Utah 65

New Mexico 66, Fresno St. 57

New Mexico St. 87, Rio Grande 67

Saint Mary’s (Cal) 64, BYU 58

AUTO RACING

NASCAR

Daytona 500

Qualifying

1. (24) Chase Elliott, Chevy, 192.872 mph.

2. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevy, 192.864 mph.

3. (2) Brad Keselowski, Ford, 192.691 mph.

4. (14) Clint Bowyer, Ford, 192.571 mph.

5. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 192.308 mph.

6. (11) Denny Hamlin, Toyota, 192.213 mph.

7. (4) Kevin Harvick, Ford, 192.189 mph.

8. (5) Kasey Kahne, Chevy, 192.090 mph.

9. (20) Matt Kenseth, Toyota, 192.016 mph.

10. (31) Ryan Newman, Chevy, 191.996 mph.

11. (18) Kyle Busch, Toyota, 191.767 mph.

12. (13) Ty Dillon, Chevy, 191.453 mph.

13. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 192.004 mph.

14. (48) Jimmie Johnson, Chevy, 191.898 mph.

15. (19) Daniel Suarez, Toyota, 191.877 mph.

16. (42) Kyle Larson, Chevy, 191.804 mph.

17. (22) Joey Logano, Ford, 191.779 mph.

18. (21) Ryan Blaney, Ford, 191.746 mph.

19. (6) Trevor Bayne, Ford, 191.718 mph.

20. (77) Erik Jones, Toyota, 191.693 mph.

21. (27) Paul Menard, Chevy, 191.534 mph.

22. (41) Kurt Busch, Ford, 191.420 mph.

23. (1) Jamie McMurray, Chevy, 191.396 mph.

24. (10) Danica Patrick, Ford, 191.318 mph.

25. (43) Aric Almirola, Ford, 190.990 mph.

26. (3) Austin Dillon, Chevy, 190.973 mph.

27. (34) Landon Cassill, Ford, 190.335 mph.

28. (47) AJ Allmendinger, Chevy, 190.283 mph.

29. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 190.054 mph.

30. (95) Michael McDowell, Chevy, 189.721 mph.

31. (37) Chris Buescher, Chevy, 189.422 mph.

32. (38) David Ragan, Ford, 189.402 mph.

33. (75) Brendan Gaughan, Chevy, 189.294 mph.

34. (72) Cole Whitt, Ford, 189.107 mph.

35. (15) Michael Waltrip, Toyota, 189.080 mph.

36. (7) Elliott Sadler, Chevy, 188.561 mph.

37. (55) Reed Sorenson, Toyota, 187.332 mph.

38. (96) DJ Kennington, Toyota, 186.819 mph.

39. (23) Joey Gase, Toyota, 185.843 mph.

40. (83) Corey LaJoie, Toyota, 185.246 mph.

Failed to Qualify

41. (33) Jeffrey Earnhardt, Chevy, 184.767 mph.

42. (51) Timmy Hill, Chevy, 184.102 mph.

PRO GOLF

PGA Tour

Genesis Open

Findal Results

Dustin Johnson (500), $1,260,000 66-66-64-71–267 -17

Scott Brown (245), $616,000 68-68-69-67–272 -12

Thomas Pieters, $616,000 70-68-71-63–272 -12

Wesley Bryan (109), $275,625 69-69-63-72–273 -11

Charley Hoffman (109), $275,625 68-68-70-67–273 -11

Kevin Na (109), $275,625 67-69-67-70–273 -11

Justin Rose (109), $275,625 69-71-65-68–273 -11

Martin Laird (80), $203,000 70-68-70-66–274 -10

Ollie Schniederjans (80), $203,000 68-69-69-68–274 -10

Cameron Tringale (80), $203,000 69-64-71-70–274 -10

Bill Haas (63), $154,000 71-71-64-69–275 -9

Seung-Yul Noh (63), $154,000 71-70-67-67–275 -9

Adam Scott (63), $154,000 68-69-68-70–275 -9

Jimmy Walker (63), $154,000 70-70-66-69–275 -9

Charles Howell III (54), $122,500 70-67-70-69–276 -8

Jhonattan Vegas (54), $122,500 67-68-72-69–276 -8

K.J. Choi (47), $98,000 70-70-69-68–277 -7

Graham DeLaet (47), $98,000 73-68-68-68–277 -7

Luke Donald (47), $98,000 68-68-71-70–277 -7

J.J. Henry (47), $98,000 69-69-70-69–277 -7

J.T. Poston (47), $98,000 66-69-73-69–277 -7

Branden Grace (37), $64,983 67-70-69-72–278 -6

Matt Kuchar (37), $64,983 69-68-73-68–278 -6

Sung Kang (37), $64,983 71-70-68-69–278 -6

Jason Kokrak (37), $64,983 67-70-72-69–278 -6

Patrick Rodgers (37), $64,983 68-67-70-73–278 -6

Jordan Spieth (37), $64,983 69-68-72-69–278 -6

Stewart Cink (27), $46,550 70-69-71-69–279 -5

James Hahn (27), $46,550 70-69-71-69–279 -5

Billy Hurley III (27), $46,550 67-72-71-69–279 -5

Pat Perez (27), $46,550 67-66-74-72–279 -5

Cameron Smith (27), $46,550 69-69-69-72–279 -5

Nick Watney (27), $46,550 69-70-71-69–279 -5

Zac Blair (20), $36,120 70-68-69-73–280 -4

Keegan Bradley (20), $36,120 69-70-73-68–280 -4

Adam Hadwin (20), $36,120 68-73-70-69–280 -4

J.B. Holmes (20), $36,120 71-69-68-72–280 -4

Phil Mickelson (20), $36,120 67-73-71-69–280 -4

Paul Casey (13), $25,228 69-72-71-69–281 -3

Jim Furyk (13), $25,228 69-69-72-71–281 -3

Padraig Harrington (13), $25,228 67-72-70-72–281 -3

Jamie Lovemark (13), $25,228 70-70-69-72–281 -3

Webb Simpson (13), $25,228 71-71-71-68–281 -3

Kyle Stanley (13), $25,228 72-66-72-71–281 -3

Brendan Steele (13), $25,228 69-73-68-71–281 -3

Brett Stegmaier (13), $25,228 66-75-68-72–281 -3

Brian Stuard (13), $25,228 69-69-73-70–281 -3

Justin Thomas (13), $25,228 71-71-71-68–281 -3

Sergio Garcia (8), $17,276 72-67-72-71–282 -2

John Huh (8), $17,276 66-72-75-69–282 -2

Ryan Palmer (8), $17,276 68-73-71-70–282 -2

Cameron Percy (8), $17,276 66-71-72-73–282 -2

Sam Saunders (8), $17,276 64-77-73-68–282 -2

Sahith Theegala, $0 67-73-71-71–282 -2

Byeong Hun An (6), $16,030 67-73-70-73–283 -1

Alex Cejka (6), $16,030 71-70-72-70–283 -1

Daniel Summerhays (6), $16,030 66-73-73-71–283 -1

Nick Taylor (6), $16,030 74-68-68-73–283 -1

Chad Campbell (5), $15,610 71-71-70-72–284 E

Patrick Reed (5), $15,610 72-69-69-74–284 E

Bud Cauley (5), $15,260 71-70-72-72–285 +1

Ben Crane (5), $15,260 68-70-71-76–285 +1

Whee Kim (5), $15,260 68-74-71-72–285 +1

Jason Day (4), $14,840 70-70-75-71–286 +2

Anirban Lahiri (4), $14,840 70-67-76-73–286 +2

Peter Malnati (4), $14,840 71-70-70-75–286 +2

Graeme McDowell (4), $14,560 69-70-71-77–287 +3

Jonathan Garrick, $14,420 72-70-75-71–288 +4

Mark Hubbard (3), $14,280 73-69-74-73–289 +5

Patton Kizzire (3), $14,140 70-71-73-76–290 +6

Tyrone Van Aswegen (3), $14,000 74-68-75-75–292 +8

Champions Tour

Chubb Classic

final results

Fred Couples, $240,000 68-65-67–200 -16

Miguel Angel Jimenez, $140,800 65-67-71–203 -13

Jerry Kelly, $96,000 68-71-66–205 -11

Jeff Sluman, $96,000 68-69-68–205 -11

Rod Spittle, $96,000 68-68-69–205 -11

Bernhard Langer, $54,400 69-68-69–206 -10

Scott McCarron, $54,400 69-70-67–206 -10

Jerry Smith, $54,400 69-68-69–206 -10

Kevin Sutherland, $54,400 70-63-73–206 -10

Mark Brooks, $34,400 69-71-67–207 -9

Tom Byrum, $34,400 68-70-69–207 -9

Joe Durant, $34,400 69-70-68–207 -9

Scott Hoch, $34,400 67-69-71–207 -9

Larry Mize, $34,400 69-73-65–207 -9

Scott Parel, $34,400 65-71-71–207 -9

Billy Andrade, $24,840 68-71-69–208 -8

Doug Garwood, $24,840 65-70-73–208 -8

Billy Mayfair, $24,840 69-69-70–208 -8

Duffy Waldorf, $24,840 67-71-70–208 -8

Jeff Maggert, $18,784 72-68-69–209 -7

Colin Montgomerie, $18,784 71-67-71–209 -7

Kenny Perry, $18,784 71-67-71–209 -7

Wes Short, Jr., $18,784 70-69-70–209 -7

David Toms, $18,784 71-71-67–209 -7

Brad Faxon, $14,592 71-74-65–210 -6

Brandt Jobe, $14,592 70-69-71–210 -6

Skip Kendall, $14,592 68-71-71–210 -6

Phillip Price, $14,592 73-69-68–210 -6

Bob Tway, $14,592 67-68-75–210 -6

Paul Broadhurst, $11,307 71-70-70–211 -5

John Daly, $11,307 68-74-69–211 -5

Rocco Mediate, $11,307 71-72-68–211 -5

Tim Petrovic, $11,307 70-73-68–211 -5

Marco Dawson, $11,307 70-71-70–211 -5

Mike Goodes, $11,307 66-72-73–211 -5

Michael Allen, $9,000 70-70-72–212 -4

Tommy Armour III, $9,000 67-76-69–212 -4

John Cook, $9,000 73-68-71–212 -4

Joey Sindelar, $9,000 69-75-68–212 -4

Woody Austin, $7,200 70-70-73–213 -3

Jim Carter, $7,200 71-73-69–213 -3

Fred Funk, $7,200 73-66-74–213 -3

Lee Janzen, $7,200 71-70-72–213 -3

Jose Maria Olazabal, $7,200 72-73-68–213 -3

Loren Roberts, $7,200 71-70-72–213 -3

Ian Woosnam, $7,200 72-73-68–213 -3

Olin Browne, $5,440 70-70-74–214 -2

Glen Day, $5,440 71-72-71–214 -2

David Frost, $5,440 76-68-70–214 -2

Paul Goydos, $5,440 74-69-71–214 -2

Stephen Ames, $4,000 70-72-73–215 -1

Scott Dunlap, $4,000 75-75-65–215 -1

Carlos Franco, $4,000 71-70-74–215 -1

Fran Quinn, $4,000 75-68-72–215 -1

Gene Sauers, $4,000 74-70-71–215 -1

Esteban Toledo, $4,000 72-72-71–215 -1

Michael Bradley, $3,040 70-73-73–216 E

John Elliott, $3,040 67-71-78–216 E

Jay Haas, $3,040 70-73-73–216 E

Tom Lehman, $3,040 73-70-73–216 E

Tom Pernice Jr., $3,040 74-71-71–216 E

Russ Cochran, $2,480 72-73-72–217 +1

Jesper Parnevik, $2,480 73-70-74–217 +1

Jay Don Blake, $2,000 76-73-69–218 +2

Gary Hallberg, $2,000 71-73-74–218 +2

Mark O’Meara, $2,000 70-75-73–218 +2

Willie Wood, $2,000 72-72-74–218 +2

Bobby Gage, $1,504 71-75-73–219 +3

Hale Irwin, $1,504 74-71-74–219 +3

Tom Kite, $1,504 71-75-73–219 +3

Mark Calcavecchia, $1,264 69-74-77–220 +4

Steve Lowery, $1,264 76-74-70–220 +4

Guy Boros, $1,088 75-76-70–221 +5

P.H. Horgan III, $1,088 73-76-72–221 +5

Sandy Lyle, $992 74-72-76–222 +6

Jim Thorpe, $928 79-73-75–227 +11

Todd Hamilton, $832 73-74-81–228 +12

Gary Koch, $832 72-77-79–228 +12

LPGA Tour

ISPS Women’s Australian Open

final results

Ha Na Jang, $195,000 70-73-70-69–282 -10

Nanna Madsen, $120,057 73-68-71-73–285 -7

Minjee Lee, $63,265 72-70-74-70–286 -6

Ariya Jutanugarn, $63,265 72-72-71-71–286 -6

Haru Nomura, $63,265 75-69-69-73–286 -6

Sarah Jane Smith, $63,265 70-67-74-75–286 -6

Beth Allen, $28,867 71-71-75-70–287 -5

a-Hye Jin Choi 71-72-73-71–287 -5

Hannah Green, $28,867 69-71-76-71–287 -5

Marina Alex, $28,867 69-73-72-73–287 -5

Maude-Aimee Leblanc, $28,867 71-68-73-75–287 -5

Pornanong Phatlum, $28,867 68-70-73-76–287 -5

Lizette Salas, $28,867 68-70-71-78–287 -5

Chella Choi, $20,902 67-74-75-72–288 -4

Su Oh, $20,902 70-73-68-77–288 -4

Moriya Jutanugarn, $17,221 71-75-72-71–289 -3

Peiyun Chien, $17,221 70-75-72-72–289 -3

Kim Kaufman, $17,221 72-71-74-72–289 -3

Alena Sharp, $17,221 71-69-74-75–289 -3

Xi Yu Lin, $17,221 70-70-74-75–289 -3

Brooke M. Henderson, $14,592 69-77-73-71–290 -2

Austin Ernst, $14,592 74-71-72-73–290 -2

Amy Boulden, $14,592 72-68-74-76–290 -2

Kelly Tan, $12,335 71-72-76-72–291 -1

Lindy Duncan, $12,335 69-73-77-72–291 -1

Jodi Ewart Shadoff, $12,335 70-71-78-72–291 -1

Carlota Ciganda, $12,335 71-71-74-75–291 -1

Rebecca Artis, $12,335 71-70-75-75–291 -1

Caroline Hedwall, $12,335 69-69-77-76–291 -1

Amelia Lewis, $9,005 74-70-79-69–292 E

Brittany Altomare, $9,005 75-71-75-71–292 E

Nasa Hataoka, $9,005 74-68-79-71–292 E

Azahara Munoz, $9,005 71-72-76-73–292 E

Mo Martin, $9,005 71-71-77-73–292 E

Min Lee, $9,005 67-72-80-73–292 E

Olafia Kristinsdottir, $9,005 72-74-71-75–292 E

Michelle Wie, $9,005 70-71-76-75–292 E

Ally McDonald, $9,005 69-72-75-76–292 E

Marissa L Steen, $9,005 67-71-75-79–292 E

Katherine Perry, $6,442 71-75-78-69–293 +1

Dani Holmqvist, $6,442 79-66-78-70–293 +1

Christina Kim, $6,442 73-72-78-70–293 +1

Nelly Korda, $6,442 73-72-77-71–293 +1

Laetitia Beck, $6,442 69-74-77-73–293 +1

Mi Hyang Lee, $6,442 73-69-76-75–293 +1

Caroline Masson, $5,094 75-71-75-73–294 +2

Lee Lopez, $5,094 74-71-75-74–294 +2

Celine Herbin, $5,094 72-69-79-74–294 +2

Lydia Ko, $5,094 71-75-73-75–294 +2

Sandra Gal, $5,094 76-70-72-76–294 +2

Wei-Ling Hsu, $5,094 74-70-74-76–294 +2

Sarah Kemp, $4,141 73-72-77-73–295 +3

Aditi Ashok, $4,141 74-70-78-73–295 +3

Karen Chung, $4,141 74-71-75-75–295 +3

Dana Finkelstein, $4,141 76-68-75-76–295 +3

Katherine Kirk, $4,141 65-74-80-76–295 +3

Cheyenne Woods, $4,141 74-71-73-77–295 +3

Jacqui Concolino, $3,484 71-73-78-74–296 +4

Jane Park, $3,484 67-78-74-77–296 +4

Stephanie Na, $3,484 73-71-75-77–296 +4

Sakura Yokomine, $3,484 72-73-72-79–296 +4

Whitney Hillier, $3,188 73-71-79-74–297 +5

Gaby Lopez, $3,188 69-74-77-77–297 +5

Sun Young Yoo, $3,057 72-73-81-72–298 +6

Michele Thomson, $3,057 68-74-81-75–298 +6

Amy Anderson, $2,826 71-74-81-73–299 +7

Angela Stanford, $2,826 75-70-77-77–299 +7

Min Seo Kwak, $2,826 72-73-77-77–299 +7

Gemma Dryburgh, $2,826 73-69-80-77–299 +7

Charley Hull, $2,826 72-74-75-78–299 +7

S. Santiwiwatthanaphong, $2,613 71-71-85-73–300 +8

Jenny Shin, $2,613 74-72-79-75–300 +8

Belen Mozo, $2,547 77-69-77-78–301 +9

Mariajo Uribe, $2,547 73-72-78-78–301 +9

a-Tze-Han Lin 73-73-77-80–303 +11

LOCAL SPORTS

Saturday’s Results

Junior High Wrestling

BVC TOURNAMENT

1, Hopewell-Loudon 44½. 2, Arcadia 40. 3, Liberty-Benton 34. 4, Van Buren 25. 5, McComb 15. 6, Riverdale 14. 7, Cory-Rawson & North Baltimore 8.

LOCAL & AREA

Ohio Hoops Tryouts

FREMONT — Ohio Hoops Basketball will conduct tryouts for its travel teams for seventh- and eighth-grade boys on Sunday at Fremont St. Joseph High School. There is no fee to try out. Practices will be twice a week in Fremont. For more information, contact Tim Ritzler via email at OhioHoopsAAU@yahoo.com.

Lake Seeks Track Coach

MILLBURY — Lake High School is accepting applications for an assistant high school track coach. Experience in hurdles, jumps and throwing events preferred. Applicants can email a resume to head coach Jason Schober: JSchober@lakeschools.org.

Youth Baseball, Softball Signups

FOSTORIA –Registration sessions for Fostoria Junior Baseball and Softball are scheduled for 10 a.m. to 2 p.m today (Feb. 18) and on Feb. 25 at the Geary Family YMCA, and Fostoria Paint and Supply. Fostoria Junior Baseball is open to ages 6-14; junior softball is for ages 6-18.

