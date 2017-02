Area Prep Basketball Leader

Prep Boys Basketball

Scoring Leaders

G Pts Avg.

Tayte Lentz, Elm 16 278 17.4

Hootie Cleveland, OF 17 290 17.1

Braxton Fasone, VB 15 250 16.7

Cyle Smith, SW 14 207 14.8

Gauge Sadler, H-L 18 265 14.7

Caleb Bonham, Van 16 230 14.4

Alex Pessell, Arc 17 237 13.9

Jacob Webb, OF 17 211 12.4

Andrew Kagy, Lak 17 203 11.9

Matthew Ayers, VB 16 187 11.7

Jordyn Jury, H-L 18 209 11.6

Lucas Williams, NR 15 174 11.6

Eric Bell, OF 17 190 11.2

Trent Ardner, H-L 18 198 11.0

Jacob Kloepfer, Van 16 176 11.0

Ben Dryfuse, NR 15 158 10.5

Josh Kagy, Lak 17 170 10.0

Rebounding Leaders

G Reb Avg.

Brody Whetsel, SW 16 157 9.8

Eric Bell, OF 17 156 9.2

Caleb Bonham, Van 16 146 9.1

Alex Pessell, Arc 17 150 8.8

Andrew Schetter, SW 16 140 8.8

Troy Ward, Van 16 125 7.8

Luke Bolte, H-L 18 128 7.1

Cyle Smith, FSW 14 94 6.7

Jordyn Jury, H-L 18 116 6.4

Tyler Wehrle, Lak 17 106 6.2

Shane Halcomb, NR 15 93 6.2

Brandon Arbogast, NR 15 91 6.1

Chris Klopp, Moh 16 95 5.9

Jacob Kloepfer, Van 16 93 5.8

Trent Ardner, H-L 18 102 5.7

Nate Uzelac, Elm 16 91 5.7

Josh Kagy, Lak 17 97 5.7

Levi Gazarek, NB 16 90 5.6

Braxton Fasone, VB 15 80 5.3

Jake Simonis, H-L 13 69 5.3

Hootie Cleveland, OF 17 90 5.3

Tyler Gabel, Lak 17 86 5.1

Ben Dryfuse, NR 15 75 5.0

Assists Leaders

G Asst Avg.

Jordyn Jury, H-L 18 93 5.2

Jacob Webb, OF 17 76 4.5

Owen Hiegel, O-G 18 79 4.2

Jonathan Duvall, Elm 16 66 4.1

Ryan Turner, VB 16 63 3.9

Shane Halcomb, NR 15 59 3.9

Trent Ardner, H-L 18 58 3.2

Gauge Sadler, H-L 18 56 3.1

Lucas Williams, NR 15 45 3.0

Luke Wagner, OF 17 49 2.9

Troy Ward, Van 16 47 2.9

Hootie Cleveland, OF 17 46 2.7

Trevor Brubaker, Arc 17 44 2.6

Andrew Kagy, Lak 17 44 2.6

Tayte Lentz, Elm 16 38 2.4

Brayden Moon, SW 16 36 2.3

Cyle Smith, SW 14 29 2.1

Nate Uzelac, Elm 16 32 2.0

Steals Leaders

G Stl Avg.

Jonathan Duvall, Elm 16 62 3.9

Ryan Turner, VB 16 55 3.4

Gauge Sadler, H-L 18 61 3.4

Trent Ardner, H-L 18 49 2.7

Jordyn Jury, H-L 18 48 2.7

Braxton Fasone, VB 15 39 2.6

Tayte Lentz, Elm 16 40 2.5

Noah Brian, NB 16 38 2.4

Hootie Cleveland, OF 17 41 2.4

Shane Halcomb, NR 15 36 2.4

Andrew Kagy, Lak 17 36 2.1

RECEIVED STATS FROM: BVC schools, Elmwood, SBC schools.

Prep Girls Basketball

Scoring Leaders

G Pts Avg.

Brianna Gillig, NR 17 402 23.6

Allison Adelsperger, OF 17 341 20.1

Zoe Shank, Elm 20 370 18.5

Kennedy Pratt, Arc 16 275 17.2

Hailey Coppus, H-L 17 212 12.5

Evion Taylor, Fos 19 230 12.1

Peighton Troike, SW 14 169 12.1

Brooklyn Arbogast, H-L 17 204 12.0

Peyton Miller, OF 17 200 11.8

Amanda Clymer, Van 15 161 10.7

Hailee Burns, SW 12 128 10.7

Rebounding Leaders

G Reb Avg.

Brianna Gillig, NR 17 188 11.1

Tyriana Settles, Fos 19 207 10.9

Amanda Clymer, Van 15 162 10.8

Brooklyn Arbogast, H-L 17 181 10.6

Zoe Shank, Elm 20 181 9.1

Maddie Schramko, Elm 20 171 8.6

Peighton Troike, SW 14 120 8.6

Emma Biller, Van 15 127 8.5

Kennedy Pratt, Arc 16 124 7.8

Maliah Snook, Van 15 97 6.5

Hannah Burns, SW 16 93 5.8

Lydia Reineke, VB 14 76 5.4

Hailee Burns, SW 12 63 5.3

Assists Leaders

G Ast Avg.

Peyton Miller, OF 17 84 4.9

Mackenzie Ward, OF 17 75 4.4

Gabby Gregg, Fos 18 55 3.1

Mattison Hillard, Elm 20 56 2.8

Jill Hannah, Elm 20 54 2.7

Haley Kieffer, Arc 18 47 2.6

Elyssa Theis, NR 18 43 2.4

Jacque Burns, H-L 17 40 2.4

Kenadee Siebenaller, H-L 17 39 2.3

Brylie Rampe, VB 15 34 2.3

Mariah Monday, Arc 17 37 2.2

Jaela Kynard, Elm 19 39 2.1

Hannah Burns, SW 16 32 2.0

Steals Leaders

G Stl Avg.

Peyton Miller, OF 17 59 3.5

Allison Adelsperger, OF 17 55 3.2

Brianna Gillig, NR 17 51 3.0

Peighton Troike, SW 14 39 2.8

Hailey Coppus, H-L 17 44 2.6

Mackenzie Ward, OF 17 44 2.6

Evion Taylor, Fos 19 47 2.5

Kenadee Siebenaller, H-L 17 42 2.5

Samantha Watkins, Arc 14 34 2.4

Mariah Monday, Arc 17 41 2.4

Hailee Burns, SW 12 27 2.3

Meredith Grine, Fos 19 39 2.1

Gabby Gregg, Fos 18 36 2.0

RECEIVED STATS FROM: BVC schools, SBC schools, Elmwood.

